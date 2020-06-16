Новости Украины и Новороссии 16 июня 2020
- 10:01 Результат работы швали.
- 06:30 Поклонская хочет отправить Порошенко благодарственное письмо.
- 04:30 Фашистские лицемеры: Украина заманивает жителей ДНР и ЛНР и обещает им счастье.
- 03:30 Белоруссию может ждать участь пострашнее Украины, — Комбриг ДНР.
- Вчера 23:51 «Зелю геть!» — Нацисты отправились к дому Зеленского (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Представитель Украины заявил, что Киев не обязан выполнять минские соглашения.
- Вчера 23:23 Среда. Киев. Офис Президента.
- Вчера 23:04 Нацист Стерненко порвал решение суда и призвал сторонников ехать домой к генпрокурору (ВИДЕО).
- Вчера 22:16 Трусливое, забившееся в угол.
- Вчера 16:05 Зеленский не президент.
Результат работы швали
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Поклонская хочет отправить Порошенко благодарственное письмо
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что организаторы государственного переворота на Украине, в числе которых и экс-президент Петр Порошенко, способствовали активизации крымчан в их долгом стремлении вернуться на свою историческую родину в Россию.
Ранее Порошенко на допросе в суде при рассмотрении апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
«Послушав допрос Порошенко, думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощренность и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами, за крымский референдум», — сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, организаторы и исполнители госпереворота на Украине в 2014 году подтолкнули крымчан к решительным действиям в их более чем двадцатилетнем стремлении вернуться на свою историческую родину в Россию.
«Порошенко остается только винить всех вокруг: начиная от Януковича и заканчивая крымскими чайками, лишь бы только не признавать очевидного, на что у него, видимо, никогда не хватит смелости. Без таких, как Порошенко, крымский референдум был бы невозможен», — сказала Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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Фашистские лицемеры: Украина заманивает жителей ДНР и ЛНР и обещает им счастье
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пообещал жителям ДНР и ЛНР больше прав, если они откажутся от получения российских паспортов, которые он назвал «филькиной грамотой». По этому поводу жестко высказалась Мария Захарова.
«Я могу гарантировать на 100%, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас», — заявил он.
Кулеба также отрицает то, что Украина не выполняет Минских соглашений по Донбассу. Он уверен, что все партнеры видят «конструктивную» деятельность украинской стороны.
«Минск не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — нелепо пошутил министр.
Он также пообещал Донецку и Луганску «больше полномочий». И это помимо «особого статуса».
В пример министр привел реформу децентрализации, которая дает больше возможностей общинам и «реально возвращает власть на места».
Какую власть он имел ввиду — непонятно, но можно предположить, что на места в Республиках встанут проукраинские ставленники.
Высказывания Кулебы высмеяла Мария Захарова. Она отметила, что паспорта ДНР/ЛНР не так уж и просты.
«Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима», — заявила представитель российского МИДа.
Заявления украинских политиков не перестают поражать. Ранее Зеленский обещал кисельные берега молодежи Донбасса.
Мол, приезжайте ребята, дадим льготы на бесплатное образование, паспорта вне зависимости от знания украинской мовы. Только российские паспорта не получайте — берите украинские, и будет вам счастье.
Теперь ту же затравку продвигает и Кулеба. Вот только все подобные заявления выглядят максимально абсурдно, учитывая то, что последние шесть лет украинские власти творят на Донбассе.
По их указке ВСУ проводили буквально геноцид своих соотечественников. Они убивали мирных жителей, бомбили жилые районы, вели себя как свиньи.
И после этого людям предлагают признать фашистскую украинскую власть, суть которой со сменой президента не изменилась, и которую люди изначально и не приняли.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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Белоруссию может ждать участь пострашнее Украины, — Комбриг ДНР
Известный ополченец, экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский поделился мнением о процессах, происходящих в Белоруссии.
«Не помню — испытывал ли я когда-нибудь симпатии к Лукашенко….Скорее всего — нет. Вся его модель представлялась мне двуличной, и меня не трогали отдельные симптомы Советского Союза на фоне тотального овладения страной одним отдельным кланом. Мало того — страшила перспектива этой территории, не если, а когда режим Лукашенко рухнет.
Помню, в четырнадцатом я резко высказался в его адрес за ту позицию, которую он занял в отношении нас и те заигрывания с победившей В Украине кликой, хотя казалось, что ему менее всего выгодно поддерживать госперевороты. Но теперь он, конечно, истерит. Чувствуется, что последний день „помпея” где-то замаячил на горизонте.
Лучше бы он пошёл на предложение и согласился на союз с Россией, где ему могли бы предоставить почетную должность и гарантии безопасности. Путин по отношению к семье Ельцина продемонстрировал, что вопреки общественному мнению может держать слово и выполнять взятые на себя обязательства: я бы больше поставил на это, чем на то, что дерганая и антироссийская политика спасёт его от полного краха. Искренне жаль Белоруссию и белорусов — ее может ждать участь пострашнее Украины».
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«Зелю геть!» — Нацисты отправились к дому Зеленского (ВИДЕО)
Нацист Сергей Стерненко, возмущенный решением суда о домашнем аресте, отправился с толпой своих соратников к дому президента Украины Владимира Зеленского.
Радикалы выкрикивают: «Зелю геть!», «Аваков — черт!», «Авакова, собаку, повісить на гілляку!»
Ранее они побывали под домом генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
«Это было очень предсказуемо. Стерненко пытается дотянуться до уровня президента как до своего противника. Подтянуться на его уровень», — пишет Telegram-канал Klymenko Time.
«Представление продолжается. Но мы хотели бы высказать по нему свою оценку. Вообще не склонны считать, что все происходящее — это какая-то стартовая площадка для политического будущего Стерненко.
Никакого политического будущего у Стерненко нет. Разве что такое же, как у Вакарчука или Сенцова», — делятся мнением авторы канала.
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Представитель Украины заявил, что Киев не обязан выполнять минские соглашения
Заместитель руководителя украинской делегации в контактной группе в Минске заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер, из чего следует, что Киев не собирается его выполнять. Об этом заявил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.
Он отметил, что «одиннадцатого июня украинская делегация во главе с Андреем Ермаком на встрече с Дмитрием Козаком и другими представителями России дала заверения, что обеспечит конструктивное участие своих представителей, будет строго следовать Комплексу мер, в том числе, в части диалога с представителями Донбасса».
Как подчеркнул Грызлов подобное заявление на переговорах было сделано в первый раз и «до этого руководство Украины, включая заявления президента Украины на парижском саммите, всегда подтверждало, что Комплекс мер безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и Донбассом».
«Однако сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе, заявил, что Комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств», — сказал Грызлов по итогам встречи в белорусской столице.
Также полпред предупредил Киев о последствиях попыток изменить «Минск-2».
«Возникает вопрос — на основании чего Киевом велась работа на протяжении пяти лет. Пришли „новые люди“, которые начали заявлять о рекомендательном характере минских соглашений, отрицать правовую основу договоренностей и тем самым, перечеркивают работу своих предшественников. По существу, речь идет об очередной попытке разрушить переговорный процесс. Если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к „замораживанию“ конфликта», — сказал Грызлов.
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Среда. Киев. Офис Президента
Улицы хочешь? Получишь улицу
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Нацист Стерненко порвал решение суда и призвал сторонников ехать домой к генпрокурору (ВИДЕО)
Неонацист Сергей Стерненко, которому за убийство человека назначили домашний арест, вышел из здания Шевченковского районного суда Киева и порвал вердикт судьи.
Перед тем как разорвать документ, Стерненко произнес речь. Он заявил, что «судья просто подписался под решением генерального прокурора».
«Абсурду нет предела. Мое место прописки в Одессе — военный объект, режимный, куда меня не пустят. Там находятся пограничники. С правовой точки это означает: если я не выполню это судебное решение, то прокурор придет и скажет, что Стерненко не выполнил решение суда. А следующее — арест. Знаете, что я на это скажу?» — спросил Стерненко и разорвал решение суда.
Он добавил, что не знает, как ему поступить. А затем призвал массовку не расходиться.
«Я скоро вернусь и предложу, какие предложения», — сказал Стерненко.
Позже призвал всю свою группу поддержки ехать домой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.
«Объективно я не знаю, что делать. Это патовая ситуация. Не выполнить решение суда неправильно, а выполнить я не могу. Судья сбежал. Подать ходатайство на новый адрес может прокурор. Мы со своей стороны тоже будем подавать ходатайство, но с утра.
И, друзья, сейчас я планирую поехать к человеку. Может, она расскажет, как мне выполнять решение суда. Я поеду на улицу Круглоуниверситетскую, где живет Ирина Венедиктова. Вы со мной? Поехали!» — сказал он.
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Трусливое, забившееся в угол
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Зеленский не президент
Прекращайте относиться к нему как к Президенту
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Ну вот.
Осторожно через Мяш-Няш вкидывают ПРАВДУ.
Кто всё организовал и кому выгодно ))
“ВСУ расстреливают Донбасс из всех калибров”, а главы ДНР и ЛНР (назначенные Кремлём)сажают на гаубвахту ополченцев, осмелившихся дать ответный огонь по ВСУ. Ежемесячно от огня ВСУ погибает 30-40 ополченцев, ведущих национально-освободительную войну русских против чуждой культуры и фашистского языка.Говорить о помощи РФ аморально!