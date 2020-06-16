Новости Украины и Новороссии 16 июня 2020

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что организаторы государственного переворота на Украине, в числе которых и экс-президент Петр Порошенко, способствовали активизации крымчан в их долгом стремлении вернуться на свою историческую родину в Россию.

Ранее Порошенко на допросе в суде при рассмотрении апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.

«Послушав допрос Порошенко, думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощренность и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами, за крымский референдум», — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, организаторы и исполнители госпереворота на Украине в 2014 году подтолкнули крымчан к решительным действиям в их более чем двадцатилетнем стремлении вернуться на свою историческую родину в Россию.

«Порошенко остается только винить всех вокруг: начиная от Януковича и заканчивая крымскими чайками, лишь бы только не признавать очевидного, на что у него, видимо, никогда не хватит смелости. Без таких, как Порошенко, крымский референдум был бы невозможен», — сказала Поклонская.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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