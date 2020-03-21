Коронавирус как «чёрный лебедь»: накануне нового мирового кризиса

16-18 марта на мировых рынках продолжалось паническое падение, и это, несмотря на беспрецендентые меры ФРС — фактическое крайне быстрое (рекордное в истории ФРС) обнуление ставки и огромное вливание ликвидности, которые превышают ранее бывшие программы смягчения QE. Аналогичные меры запущены другими мировыми ЦБ. Темпы падения превышают то, что мы видели в 2008 г. (!)

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже из-за резкого снижения приостанавливали в понедельник, 9 марта и четверг, 12 марта. И наконец, 16 марта торги вновь приостановили еще раз, а за сессию рынок обвалился на 12% (!). Многие рынки показывают худшую динамику с 1987 года. Инвесторы переходят в наличность, которая удерживается, что вызывает дефицит долларов, и, в свою очередь, стимулируют дальнейшие распродажи.

Все эти факты свидетельствует о том, что мировой экономический кризис, который все ждали и предсказывали последние 2-3 года, начался. За три недели мировые рынки потеряли около 27 трлн долл. капитализации (!) На рынках будут спекулятивные отскоки, однако если мы не увидим положительных новостей, рынки пойдут дальше искать дно.

Вместе с тем, обещания Трампа представить масштабный пакет стимулирующих мер для экономики США стоимостью от $1 трлн до $1,2 трлн (на фоне разрушительных последствий эпидемии) 19–20 марта добавило мировым фондовым рынкам оптимизма, и они (временно) пошли вверх.

В ряде стран кризис умудрился уничтожить рост рынков за огромный период времени, вплоть до 10 лет (!).

Одни из наиболее пострадавших — Польша, Чехия, Чили — на уровне 2009 года (!), Великобритания — на уровне 2011 года (!), Италия, Греция — 2012 года, Франция и Германия — 2013 года. Наибольшие абсолютные падения показывают Греция (45%), Италия (41%), Польша (41%). Франция и Германия упали на 35%.

Как это ни парадоксально, наилучшую динамику показывает наиболее пострадавшая от вируса страна — Китай — всего около 12% с максимумов января 2020 года.

Судя по всему, этот факт отражает оценку решительности и эффективности мер КНР. Действительно, эпицентр эпидемии сейчас переместился в Европу на фоне улучшения ситуации в КНР. Вместе с тем, по данным за февраль, экономика КНР показала худшие показатели за 30 лет: промпроизводство упало на 13,5%, инвестиции — на 24,5%, розничные продажи — на 20%.

Несмотря на падение на 26%, рынок США не так уж плох — это всего лишь уровень середины 2018 года. Наш индекс Мосбиржи упал на 29%, долларовый индекс РТС — на 40%.

Коронавирус — лишь предлог. Рынки падают из-за гигантского долгового и фондового пузыря, а также замедления мировой экономики, который наблюдался еще в 2019 году, в том числе спровоцированного торговыми войнами.

Огромные потери стоимости рынка акций неизбежно отразятся на банках, компаниях и инвесторах мирового рынка, рынки будут стагнировать, спрос — падать. Переоценка рисков вызовет сокращение денежного предложения и инвестиций.

Замедление поставок комплектующих из КНР, а также падение рынка акций неизбежно вызовет замедление экономики США, первые признаки которого уже наблюдаются. По оценке Goldman Sachs, экономику США ждет спад на 5% во втором квартале. Сам Трамп признал уже возможность рецессии. Дальнейшее снижение рынка может создать проблемы для переизбрания Д. Трампа.

Девальвация рубля в максимуме составила 30% (курс ЦБ на 20.03 — 80,15 руб./долл. с уровня 61.23 — 10 января), 19 марта доллар пробил уровень 80 руб./долл., но затем на положительном фоне произошло снижение. В нынешней ситуации динамика курса будет определяться ценами на нефть.

Российский бюджет сверстан, исходя из рублевой стоимость нефти 2785 рублей из прогноза цены нефти $42,40 и курса доллара 65,70 руб./долл. Нетрудно оценить, что при уровне цен около 25 долл./бар. рубль может в моменте уйти на отметку около 100 руб./долл. Например, Bloomberg говорит о возможности падении рубля до уровня 97 руб./долл.

С начала года цены на нефть упали на 60%. 16 марта пробит уровень 30 долл./бар., 18 марта — 27 долл./бар.

Первоначальной причиной падения цен явилось замедление экономики КНР и общее падение спроса на нефть. Теперь к этому добавляется падение спроса из-за блокирования перевозок. Ситуация усугубилась дерзкой ценовой войной со стороны Саудовской Аравии, предпринятой (как и во времена СССР) с целью вызвать ослабление России. Самое неприятное для нас, что Европа и Китай сейчас предпочитают нашей нефти поставки из Саудовской Аравии, предоставляющей скидку в 10 долларов от цены Brent для ЕС и 6 долларов для КНР.

Бывший министр нефти Катара и экс-президент ОПЕК Абдулла бин Хамад аль-Аттия считает, что «цены на нефть опустятся ниже $20». Он напомнил о событиях 1985–1986 годов, когда Саудовская Аравия также пошла на демпинг, в результате цены на нефть рухнули до $10 за баррель. Для СССР вместе с аварией на ЧАЭС это стало началом фактического банкротства страны.

Аналитики Standard Chartered также считают, что во втором квартале цена нефти марки Brent может опуститься существенно ниже отметки в $20 за баррель.

Неожиданно президент США Дональд Трамп, видимо, беспокоясь о судьбе сланцевой отрасли, заявил, что готов принять меры против низких цен на нефть. По его мнению, ситуация плоха для Москвы и Эр-Рияда, власти США планируют оказать давление на Саудовскую Аравию, а в отношении России использовать угрозы санкций. Это привело 20 марта к отскоку цены вверх, хотя при этом фундаментальные условия остаются плохими.

В связи с голосованием 22 апреля ситуация будет всячески удерживаться, но нельзя исключать, что к этому времени начнутся проявляться первые кризисные явления. ЦИК заявил, что в случае обострения ситуации с вирусом голосование может быть перенесено на более поздний срок. Сейчас народ стал скупать дешевые продукты — макароны, крупы, подсолнечное масло, яйца, курицу, что само по себе может подстегнуть цены. Такие отрасли, как аптечная и торговля продуктами, могут показать рост выручки.

Банк России, в отличие от мировых ЦБ, чтобы предотвратить отток капитала, возможно не сразу (20 марта ставка не изменилась), но с неизбежностью поднимет ставку (об этом говорят также ряд экспертов), из-за девальвации вырастут цены на импорт, вмести с ними и общая инфляция. Увидим ли мы действительно адекватные меры по борьбе с кризисом? Замедление экономики КНР бьет по всем ценам на сырьевые товары, экспорт которых составляет основу нашей сырьевой экономики.

Также скажется наша зависимость от поставок комплектующих и сырья из КНР. Падение стоимости акций и рост стоимости доллара вызовут проблемы у банков и компаний, неизбежен отток капитала и сжатие рублевой денежной массы, что ударит по спросу. Дальше экономика начнет замедляться, начнет расти безработица.

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, бюджет недополучит от продажи нефти и газа 3 триллиона рублей из-за падения цен на нефть.

Дальнейшие события покажут всю бессмысленность политики таргетирования (борьбы с инфляцией) при условии полной привязки рубля к доллару и доминировании сырьевой модели, при которой каждый раз понижение ставки до минимума приходится на начало очередного валютного кризиса.

Меры, которые принимаются сейчас в мире, по сути, сравнимы с военными. Самое главное — насколько велики будут успехи в борьбе с эпидемией, если до середины года ситуация в мире будет стабилизирована, рынки и цены на нефть начнут восстановление.

Если эпидемия продолжит свое распространение по миру и успешные средства не будут найдены, ситуация может стать критической, и мы можем получить кризис, аналогов которому еще не было.

Пока ситуация с вирусом в России нормальная, однако если его шествие начнется и здесь в сочетании с финансовым кризисом, мы можем получить одно из тяжелейших испытаний в современной истории.

Почему первая атака вируса пришлась на КНР, Иран? Ведь граждане КНР не так активно ездят в Иран. Кроме того, эксперты свидетельствуют об искусственном характере вируса. Недавно представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь выдвинул гипотезу о том, что вирус был занесен в Ухань военнослужащими США.

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Несмотря на то, что США явно хотят вытеснить КНР с позиций нового мирового лидера, как они сделали в свое время, обрезав амбиции Японии, в нынешней ситуации это вряд ли возможно.

Китай имеет все технологии и производственные мощности, удобную инфраструктуру, а также внутреннее единство народа, и время упущено безвозвратно. На создание новой альтернативной промышленной мастерской, например, в Индии, нужно значительное время.

Китайский вирус, американский пузырь и безмерные амбиции саудитов запустили глобальное падение стоимости активов и девальвации национальных валют, в первую очередь, в сырьевых экономиках. Нетрудно догадаться, кто будет в выигрыше: эмитент доллара — США и транснациональные корпорации, которые будут потом скупать активы в наиболее пострадавших экономиках.

Самое интересное, что мы постепенно входим в новую реальность, которую никто не мог предсказать. И, возможно, она будет такой, как показано в ряде «диких» футурологических произведений. Если местные правительства не окажут срочных и прямых мер поддержки, такие отрасли, как транспорт (авиа и ж/д), туризм, развлечения, спорт, общепит станут первыми жертвами вируса.

Один молодой человек заявил с экрана телевизора: «Коронавирус — это операция переформатирования мировой экономики». И это не одно мнение. Пару лет тому назад видел статью, что мировая элита использует следующий кризис для создания нового экономического порядка. Может ли мир превратиться в глобальную тюрьму, где нельзя будет обниматься, все будут сидеть дома, а полиция с собаками будет везде искать заболевших и нарушителей? Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган: «Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве».

Говорят, этот кризис позволит оценить эффективность систем государственного управления.

И мы явно видим, что централизованная экономика КНР явно эффективнее. В условиях кризиса мировой системы, которая не может предложить ничего, кроме новых QE, свободная демократия таит для элит явные угрозы.

Нас хотят взять под полный контроль.Теперь вспомним роман Джорджа Оруэлла «1984», и ключевое — «старший брат смотрит на тебя». Теперь наши компы и телефоны, глобальные поисковые системы знают о нас все: наш адрес, куда мы едем, наши предпочтения, могут нас послушать. Предпосылки созданы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией отказаться от «грязных» наличных денег и от пластиковых карт и перейти на «бесконтактные» формы оплаты. Отказ от наличных ставит любого человека под полный контроль, при этом в случае неугодности достаточно блокировки всех счетов. Глава Сбербанка Герман Греф также посоветовал как можно меньше пользоваться наличными деньгами и использовать бесконтактные платежи.

Все это становиться похоже на прелюдию к апокалиптическим временам. Распространение вируса может привести к ограничениям и в религиозной жизни.

Ясно, что определенные силы всегда искали возможность нанести удар в эту точку. Сейчас Русская православная церковь приняла ряд санитарно-гигиенических норм мер по профилактике распространения коронавируса. Вместе с тем, речь о прекращении служб не идет.

При этом братия Свято-Троицкой лавры не поддержала инструкцию о коронавирусе, «…очень ревностно и единодушно высказалась за то, чтобы оставить без изменений существующую богослужебную практику, основанную на вековых уставах и традициях».

А вот Патриархат Венеции Римской католической церкви объявил об отмене всех месс, в том числе в Пепельную среду, с которой по католическому календарю начинается Великий пост перед Пасхой.

16 марта 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав Церквей «отнестись с пониманием» к карантину с связи с коронавирусом:

«Я призываю Кабинет министров Украины … запретить массовые мероприятия при участии более 10 лиц, включительно с обрядами и церемониями».

Кто бы мог подумать, что миллионам паломников со всего мира закроют въезд на Святую Землю? Понятно, почему это происходит, но важен лишь результат.

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Александр Одинцов, для «Русской Весны»