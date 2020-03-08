Заразительные примеры. Константин Сёмин // АгитПроп 08.03.2020
За какие-то несколько недель жизнь большинства населения Земли разделилась на — до вируса и после вируса. Самые фантастические сценарии не предполагали ситуации, когда человечество, вне зависимости от цвета кожи или языка, окажется перед лицом общей, интернациональной угрозы. Впрочем, нет, конечно, киносценаристы, как обычно, предвидели.
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#КонстантинСемин #АгитПроп
Нет никакого вируса или это совсем не то, чем нас стращают.Как нет спида, птичьего и свиного гриппа. Врачики с аптекарями свои бабосики нарабатывают.Они им Страшно Нужны! Пока не поздно!Пока Силы их самих не призовут на покаяние за вечную ложь, вранье ушатами и неправедные доходы.
Согласен, как нет никакой чумы, оспы, сибирской язвы и прочих полусотни смертельных болезней. С праздником Вас!!!
Я не написала на счет чумы, оспы, и сибирской язвы.А где разрекламированный убийственный птичий грипп? Тихо умер что ли? А свиной грипп? Который тоже просто ужасно опасный? Куда он ушёл погулять? точно так же будет и с этими выдуманными кроновирусами.