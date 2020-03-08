Заразительные примеры. Константин Сёмин // АгитПроп 08.03.2020

За какие-то несколько недель жизнь большинства населения Земли разделилась на — до вируса и после вируса. Самые фантастические сценарии не предполагали ситуации, когда человечество, вне зависимости от цвета кожи или языка, окажется перед лицом общей, интернациональной угрозы. Впрочем, нет, конечно, киносценаристы, как обычно, предвидели.









_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/agitdonate/

_______________________________________________









Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HdUEuhzrumc