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Заразительные примеры. Константин Сёмин // АгитПроп 08.03.2020

13:12. 8 марта 2020 185 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

За какие-то несколько недель жизнь большинства населения Земли разделилась на — до вируса и после вируса. Самые фантастические сценарии не предполагали ситуации, когда человечество, вне зависимости от цвета кожи или языка, окажется перед лицом общей, интернациональной угрозы. Впрочем, нет, конечно, киносценаристы, как обычно, предвидели.




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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HdUEuhzrumc

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 5291 4209
    Мирослава 8 марта 2020 в 14:43

    Нет никакого вируса или это совсем не то, чем нас стращают.Как нет спида, птичьего и свиного гриппа. Врачики с аптекарями свои бабосики нарабатывают.Они им Страшно Нужны! Пока не поздно!Пока Силы их самих не призовут на покаяние за вечную ложь, вранье ушатами и неправедные доходы.

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  • 5291 4209
    Мирослава 8 марта 2020 в 16:56

    Я не написала на счет чумы, оспы, и сибирской язвы.А где разрекламированный убийственный птичий грипп? Тихо умер что ли? А свиной грипп? Который тоже просто ужасно опасный? Куда он ушёл погулять? точно так же будет и с этими выдуманными кроновирусами.

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