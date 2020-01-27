ЗАГАДОЧНЫЕ БЕРБЕРЫ (МАРОККО, ЧАСТЬ II)

Мне не удалось сделать достаточное количество фотографий, поэтому я воспользовался, помимо своих, ещё замечательными фотографиями с сайтов, которые перечислены под фотографиями. Выражаю благодарность авторам фотографий, а также авторам статей о берберах, чьи мысли – мне это было особенно приятно – подтвердили мои домыслы. Но хочу отметить, что не со всеми идеями, высказанными на этих сайтах, я согласен.



Основные жители Марокко не арабы – берберы! Никто не знает, когда они пришли на север Африки и откуда. Но случилось это за много сотен лет до того, как эти земли завоевали арабы и даже до прихода финикийцев.



Большинство берберов сегодня живёт в горах. Берберских деревень множество. Дома из сложенного красного местного камня или мазанки из такого же цвета глины то скрываются в зелени речных долин, то карабкаются по склонам гор.





Жили бы себе и впредь берберские предки в ту давнюю давность спокойно и счастливо, если бы не финикийцы. Вторглись и ради работорговли основали города, якобы принеся цивилизацию. А на самом деле просто наладили работорговлю и создали самые большие на Срединном море рынки рабов.



Большинство берберов ушло в горы. Подальше от «цивилизаторов».







Большинство людей в мире сегодня считают, что все коренные жители Африки – негры. Но негры испокон веков населяли Африку к югу от пустыни. Через пустыню они не переходили, считали, что в ней живут злые духи – черти. А черти у негров… белые и голубоглазые!



Кстати, чтобы вы, дорогие читатели, не заблуждались, расскажу вам по секрету то, что мне по секрету рассказали ещё в Танзании местные негры. Они, оказывается, в душе считают белых людей… грязными! Ведь на белой коже вся грязь видна! Да и кожа сама неприятная: вся в родинках, в каких-то странных пятнах, покарябанная и в морщинах. То ли дело чёрная кожа! Гладкая, чистая, почти бархатная – на ней не видно никаких изъянов и даже родинок. Не говоря уже о бородавках.



Кстати, среди берберов до сих пор много светлоглазых. Не подобных ли им считали чертями древние предки сегодняшних негров?









easycooks.livejournal.com



Исконное название этого загадочного народа не «берберы». Египтяне их называли сначала «народ рабу» – «поклоняющиеся солнцу». «Рабу» произносилось и как «ребу». У греков, которые все слова любили облегчать, «ребу» превратилось в «лебу», потом в «либу» и, наконец, в «ливы» («р» и «л» часто чередуются при переходе из одного языка в другой). А вскоре и всю Африку греки назвали Ливией. Они даже не подозревали, что помимо ливов за Сахарой живут тысячи других племён и народов.



Греки тоже пытались подмять под себя ливов. Частично им это удалось. Они даже поставили три города-полиса, и назвали это содружество полисов Триполи.



Кстати, Каддафи, бессменный правитель Ливии в течение многих лет, родился в арабизированном берберском племени бедуинов. Правда, в нём текла и арабская кровь. Интересно, что на берберо-арабском языке «каддафи» означает что-то типа «осквернённый, оскорблённый»!









http://www.partbilet.ru/publications/jizn_polkovnika_kaddafi_v_fotografiyah_7319.html



Я уверен, что берберы заселили земли Северной Африки из Европы. Как считают некоторые исследователи, многие слова в одном из берберских диалектов совпадают со старославянскими. Думаю, термин «старославянский» в этом случае неверный. Правильнее было бы сказать – с праславянскими языками. Народов праславянских было в Европе множество, и заселяли они практически большую часть материка. И тоже были землепашцами!



Есть термин «индоевропейские языки». Язык берберов учёные относят к семито-хамитским. Конечно, языки у соседних народов смешиваются, и влияние семитское на берберов многовековое. Но основа языка, если её очистить от «грима» многочисленных завоевателей, я думаю, окажется не семитская!









forum.dpni.org



В арабских письменных источниках много написано о вероломстве берберов, об их жестокости, о том, что им нельзя доверять, что они необразованные, дикие...



Те же слова о берберах и в источниках финикийских.



Почему финикийцы и арабы так писали о берберах, не сговариваясь? Причём в разное время? Потому что и те, и другие их стремились завоевать и поработить. Народ, который хочешь подчинить, надо сначала объявить второсортным, ни на что не способным, кроме как быть рабами.



Точь-в-точь такое же мнение сегодня всему миру пытаются навязать обо всех славянах-«нецивилах» западные «цивилы».



На самом деле берберы просто не вписывались со своими понятиями о чести и достоинстве в «благородное» лицемерие завоевателей-торгашей.



Финикийцам удалось поработить берберов силой не только оружия, но и денег, а арабы подчинили их… религией!



Первые королевские династии Магриба – берберские. Потом берберы приняли ислам, начали постепенно забывать своё славное прошлое и поверили в свою второсортность.



Разве можно назвать дикаркой, представительницей народа второго сорта, любимицу всего человечества берберку… Эдит Пиаф?









http://today.shadrinsk.info/star-birthday/881/album/



Греки, римляне, израильтяне, финикийцы, арабы – все подробно описывали свои деяния, поскольку им необходимо было оправдываться за гнусности, которые они учинили другим народам. А зачем было берберам описывать события их жизни? Да и о чём писать? О том, как их вождя укусил муравей-термит? Или какого огромного размера созрел финик в урожайный год? Бессмысленно – ведь «Книги рекордов Гиннеса» в то время ещё не было.



Действительно, как, с точки зрения рабовладельца-«цивилизатора», можно считать полноценными земледельцев, которые встают с рассветом, ложатся спать с наступлением тьмы, не торгуют рабами, не устраивают гладиаторских боёв… Тех, у кого трудолюбивые, послушные дети; тех, кто моется водой из речки, а не из модного акведука; наконец, тех, у кого нет армии, единого правительства, публичных домов и… геев? Но что самое страшное – мужики любятся только с женщинами?! Для римлян, греков и финикийцев это – ужас ужасный! Варварский примитив, отстой!



Со временем бывшие землепашцы берберы действительно стали жестокими и смелыми воинами. Но таковыми их сделали завоеватели! Самим берберам никогда бы на ум не пришло попытаться завоевать Финикию, Грецию или Рим.









modern-women.ru



В таком возможном переселении берберов из Европы в Северную Африку нет ничего удивительного.



Я видел Гибралтарский пролив. Издали ощущение, что его даже переплывать не надо – можно перешагнуть. Наверняка кому-то на землях сегодняшней Испании или Португалии надоела жена, осточертели дети-уроды, которые не хотят ничему учиться и ходить за плугом, вождь-придурок, соседи-негодяи… Бросил всё и сбежал с любимой женщиной на противоположный берег. А сколько в истории преступников-изгоев, не желавших принимать за свои преступления наказание, сбегало всегда на окраины родовых земель или за их пределы? Наконец, целыми племенами уходили в более дикие районы, до которых пока ещё не докатилась война и вражда между племенами.









tribal.su



Естественно, что за сотни лет переселенцы из Европы в «Новый Свет» под африканским солнцем быстро почернели. Это ещё одно очень логичное доказательство того, что в древности люди с севера переселялись на юг, а не наоборот. Ведь съездишь всего на месяц на Чёрное море и возвращаешься с почти берберским цветом кожи. Но я никогда не видел южанина, который бы побелел от жизни на нашем севере.



Ну и откуда в противном случае взялись белые люди? Пришли из Африки и превратились в шведов, немцев и славян? Их что, холодные зимы так выбелили? Или им, как белым медведям, пришлось менять окраску, дабы замаскироваться под ледяные торосы?



Берберы, как и праславяне, были землепашцами, а не торгашами. Жили собственным трудом, а не отнятым добром. Что главное для землепашца? Мирная жизнь и много солнца для хорошего урожая! А следовательно, почитание богов природы, а не богов войны.



Ну чем не наши деревенские дети, выросшие на грядках, опушках и большаках?









miroland.com



Земледельцы и те, кого мы называем нынче крестьянами, всегда мечтали о возможности спокойно трудиться на своих грядках и полях. Недаром одно из берберских племён называет себя «свободные люди».



Так, скорее всего, и были заселены северные земли Африки от сегодняшнего Марокко до реки Нил за несколько тысячелетий до нашей эры. Ведь берберы уже были частью населения могущественного Египта. В истории Египта было даже несколько берберов-фараонов!



Кто захочет познакомиться с мумиями берберских фараонов, может увидеть их на сайте любого музея древностей. Тот, кто найдёт различия между мумиями берберских и не-берберских фараонов… получит Нобелевскую премию!



В гениальном полководце Ганнибале из Карфагена тоже текла берберская кровь. В его армии, нашумевшей в своё время на всю Европу, был целый кавалерийский корпус берберов. Люто ненавидели они «цивилизаторов»-римлян, за что римляне и считали их вероломными.



В отличие от африканских слонов и их погонщиков берберская кавалерия при переходе через Альпы почти не понесла потерь. Словно проснулась родовая память о студёной прародине. Взбодрились и в бой с ненавистными варварами-римлянами! Да-да… Римляне считали берберов варварами, а берберы считали варварами римлян! Но римляне выиграли историю, потому что догадались все свои деяния описывать для потомков со своей точки зрения!

Поскольку изначально берберы-ливы были миролюбивыми земледельцами, а не воинствующими торгашами, ими всегда кто-то правил. После финикийцев – римляне. Какое-то время греки, потом арабы. Последние принесли с собой мусульманскую религию и обратили берберов в ислам, как в своё время славян в христианство: принудительно в добровольном порядке, то бишь – огнём и мечом.

Сегодня в Марокко профессии разделились по национальностям. Берберы, как правило, работают, арабы продают то, что наработали берберы. Да-да, именно берберы производят почти все сельхозпродукты, задёшево вкалывают на производстве любых товаров, в том числе под палящим марокканским солнцем в открытых ядовитых красильнях кожевенных фабрик, на которых потом и производят километры курток, бабушей, пуфиков..







Некоторые учёные считают, что слово «бербер» означало в древности то же самое, что «варвар». Слова действительно созвучны.



Не знаю, так это или нет.



Но сегодняшний труд многих берберов далеко не варварский – он рабский! К примеру, месить ногами краску в чанах.



Дома вокруг красилен отнюдь не руины и не бомжатники – это те самые крутые фирмы-«бренды», на которых изготавливаются для арабских рынков куртки «от Армани», пуфики «от Гуччи» и бабуши от «Бриони».







Самый надёжный здешний «грузовик» – осёл. Безотказен, не требует бензина и покорен, как и его бербер-хозяин. И глаза такие же безрадостные, словно понимает, что нагружен кожей своих убитых «родственников». Осёл ослом, а глаза-то умные: «Неужели и меня ожидает такая же участь?»















Правители Марокко не хотят проводить раскопки и изучать историю берберов. Берберам не следует знать своё прошлое. Они должны работать и подчиняться арабам. Со школьной скамьи им внушают, что до прихода арабов никакого прошлого у них не было: жили в пещерах, как первобытные люди, полузвери! Письменности не было, денег не было, в бога не верили… Так что проводить раскопки для изучения истории берберов бессмысленно, к тому же опасно. Начнёшь раскапывать древнее берберское поселение, а найдёшь нефть. Что тогда? Снова жди в гости крестоносцев-натовцев с их единственной правильной верой в «божественную» демократию.



К сожалению, самих берберов их доарабское прошлое не интересует. Да и опасно пытаться вспоминать своё прошлое – власти сочтут инакомыслием.



Уж лучше тихо и спокойно наслаждаться спокойной деревенской жизнью в прохладных горах.







Когда молчат историки, из всех щелей вылезают фантазёры. Одни утверждают, что берберы – потомки атлантов: недаром горы, в которых они живут, называются Атласские. Другие вообще считают их пришельцами с других планет, этакие дауншифтеры Вселенной.



А хотелось бы знать правду. Ведь, не считая масаев, берберы – самый загадочный народ из всех живущих на Земле.



Но более всего меня впечатлило то, что они потомки амазонок. Если учесть, что официальная прописка по месту жительства амазонок, их гнездо, находилась на реке Танаис, то есть на нашем Дону, мы опять-таки получаемся ближайшими родственниками. Такая фантазия появилась не на пустом месте. Дело в том, что ещё Геродот в 5 веке до нашей эры описывал завоевания амазонками севера Ливии.



Кстати, в последнее можно поверить. Похоже, действительно амазонки наследили в Северной Африке и подали берберам заразительный пример того, как женщины могут сражаться наравне с мужчинами. Например, в битвах против арабов на стороне берберов сражались весьма достойно и берберки. И царицы были у берберов! Одна из них наводила такой ужас на арабов, что те, решив всё-таки уничтожить её сопротивление, собрали войско в сто раз превышающее берберское. Что сделала царица по имени Кахина? Она приказала разрушить все города, отступить, а все поселения сжечь, чтоб арабам ничего не досталось. Ну точно наш Кутузов! Кстати, обратите внимание на её имя – Кахина. Знаете, что это означает в переводе с древнего берберского? Любимая! Как тут не вспомнить наше украинское – «кохана»?



Что после этого должны были завоеватели написать о берберах? С их точки зрения, конечно, это вероломство – всё сжечь, ничего им – колонизаторам – не оставить! Так и французы думали о русских в 1812 году.



Может, наши ну очень далёкие предки, и правда, какие-нибудь четвероюродные или пятиюродные братья пра-берберов? А иначе, из каких хромосомных закромов берутся сегодня такие берберы?









city-data.com



Берберские крестьяне, как и славянские, очень гостеприимны. И стол, когда приходят гости, обязан у них «ломиться» от еды. Как и славяне, они любят всякого рода выпечку, сладости… Только вместо икры, намазанной на крутые яйца, – фрукты и множество свежайших овощей. Они, как европейцы, не ограничиваются бутербродиками размером с копытце новорождённого козлика, для которых вилка и та велика и которые можно насадить только на зубочистку.



Да и продукты посвежее, чем в хвалёной Европе. Их яблоками нельзя любоваться, как европейскими, – они не на продажу, а чтобы их ели. Некрасивые, но сочные. Берберам сложно объяснить, что означает выражение «свежемороженая рыба». Для них это так же невероятно, как закатный рассвет.



У многих нет холодильников. Классно сказал хозяин, который нас принимал: «Продукты, которые портятся, надо выбрасывать! А те, которые не портятся, не надо… покупать!»







Как же много общего в жизни древних берберов с праславянами!



Их роднят одинаковые орудия труда, любовь к родной земле, к своим грядкам, к участкам в шесть соток и… поклонение женщине!



Сегодняшние аборигены Северной Африки, как и большинство из нас, потеряли знания своей глубинной истории, своего рода. Лишь кое-где сохранилась родная музыка. И по праздникам на местных деревенских площадях распевают короткие шутливые песенки, очень похожие на наши частушки. Так же импровизируют, на ходу их сочиняя, так же при этом веселятся и смеются. А на ночь детям поют… берберские колыбельные!







И так же, как у наших крестьян староверов и старообрядцев, у них сохранилось почтительное отношение к женщине-жене, к женщине-матери и даже к женщине… тёще! Более чем у остальных племён эти традиции живы у такого берберского племени, как туареги. Предки туарегов ушли от всевозможных завоевателей в самые жаркие «закоулки» Сахары и спрятались там в прохладных домах-землянках. Этих берберов-туарегов ещё называли троглодитами. Слово «троглодиты» означало «подземные жители». У берберов-троглодитов-туарегов до сих пор главная в роду – женщина. Ещё до недавнего времени жених после свадьбы переходил… в дом невесты. Более того, молодые мужчины после 18 лет обязаны были надевать на лицо… нет-нет, не паранджу, но покрывало! Зачем, не знаю. Может, для того, чтобы чужак не сглазил весь род? А может, наоборот, чтоб его не сглазили те, кто не признавал чужаков?

ru.wikipedia.org









proafriku.ru



Если мужчина погибал в бою, то вдова с детьми возвращалась в свой род, а не оставалась жить со свёкром и свекровью. На мой взгляд, это довольно умно.



Женщины были в старину хранителями письменности и тайн ковровых узоров. Особенно впечатляет, что мать вождя могла накладывать вето на любое его решение, если оно ей не понравится. (Примерно так сегодня на любое решение президента Латвии может наложить вето американский посол)







Ещё раз повторяю: берберы никогда себя не называли берберами. Самоназвание одного из их племён – матмата. Нетрудно догадаться, что слово «мать» у праславян и у многих других народов означало прародительницу. Маму! Самым страшным позором для рода считалось оскорбление женщины, матери, прародительницы.



Помните, как Зидан прямо на футбольном поле во время матча ответил на оскорбление его матери? Нанёс удар головой в живот обидчику! Тогда весь мир гадал, откуда такие манеры? А знаете, кто Зидан по национальности? Бербер! Берберы не прощают никому оскорбления своего рода. Особенно оскорбление матери. Мать, как и для славян в древности, так и для берберов – святая женщина. Кстати, берберы многожёнство отрицают.

А почему ударил головой в живот? Видимо, какие-то берберские традиции до сих пор ещё живы: за оскорбление матери – удар в живот головой с разбега!



Вот он – любимец всея человечества! Играл за свою команду и за сборную достойно и ушёл из спорта с высоко поднятой головой, которой наказал обидчика своего рода! Причём, не постеснявшись, на глазах у миллионов телезрителей!









dic.academic.ru



Берберы, как и праславяне, мистики. Интересно, что у туарегов часто в их изобразительном искусстве встречается мотив креста. Это дало повод некоторым выдумщикам-историкам предположить, что туареги – потомки расселившихся по Северной Африке после поражения крестоносцев.



Нафантазированная полуучёными история сегодняшних берберов как потомков крестоносцев меня не удивила, потому что ещё в Кении мне рассказывали, что масаи – внебрачные потомки Александра Македонского и его друзей.



Надо же, даже учёных начало глючить в наше модно-мистическое время. Неужели научные мужи не знают, что крест древнейший символ племён и народов, поклонявшихся солнцу? Солнце обогревает земной мир на все четыре стороны (!) – вот что означал крест за много тысяч лет до христианства. Однако попросите ныне туарега-троглодита или разодетую в национальные наряды танцовщицу объяснить, что означает крест в орнаменте одежды или на ковре? Наконец, символ чего знак, похожий на славянский коловрат? Они лишь пожмут плечами и в лучшем случае ответят: «Ну, так, для красоты».







И мы, славяне, тоже не можем расшифровать наши древние узоры. А ведь старинные русские орнаменты сродни письменности. По расшивке на свадебном платье невесты можно было понять, какого она рода и даже прочитать историю этого рода.



Новая арабская власть после принятия берберами мусульманства запретила им носить сакральные родовые знаки на теле. В первую очередь крест. Помимо креста туареги ещё почитали «ноль». Как и у наших предков, он означал Вселенную, жизнь, целостность бытия.



Женщины разрисовывали лица этими двумя оберегами так, словно на их лицах кто-то играл в крестики-нолики.









sova-samsonova.livejournal.com



Берберы, естественно, подчинились новому требованию колонизаторов-«цивилизаторов», прекратили разрисовывать лица и носить родовые украшения. Но чтобы сохранить их, перенесли на орнаменты в одежде и на ковровые узоры и позволяют себе иногда вспомнить прошлое ради туристов и поддержания «бренда» загадочного народа.









http://www.diary.ru/~etoday/?tag=2675325



Ещё одна любопытная деталь!



Берберы не просто не признавали золото драгоценным металлом. Они его ненавидели! Самые священные их обереги делались из дерева или из серебра. Именно серебро предки берберов считали благородным металлом. Я считаю, что они были правы! Все войны «цивилизаторы»-варвары начинали из-за золота. С тех пор как миром стали править торгаши, золото превратилось в кармически опасный металл. Кровавый! Тонко чувствующие энергии природы берберы и праславяне именно поэтому не носили золото на теле – словно интуичили, что золотое ожерелье на шее или брошь ухудшит работу щитовидки.



К сожалению, сегодня мало кто чувствует природные энергии. Мода и суета уничтожили чуйку. Хотя с тех давних пор золото стало ещё более кровавым металлом. Я для себя сформулировал такую примету: чем больше на женщине сегодня золотых украшений, тем, значит, она агрессивнее в жизни самоутверждается. И тем дешевле достанется любому.



На этой берберке, одетой в наряд невесты, нет ни одной даже бусинки-золотинки. Зато и лицо не суетится! Чем не крестьянка из нашего далёкого славянского прошлого?







К сожалению, некоторые из троглодитов в наше время сдались миру потребления. Завоевателям не сдавались, а устоять против мечты обогатиться не смогли. Начали торговать, научились разводить туристов. Построили современные дома в городах. Правда, в Сахаре свои жилища-землянки сохранили как дачи, а также для приёма туристов, путешествующих ради экстрима-лайт, для которых само слово «бербер» – это уже бренд. Разве не прикольно потом, вернувшись домой, похвастать: «Я ночевал у троглодитов в Сахаре?»



Будучи в Тунисе, любой может поехать на юг страны и остановиться в берберской пятизвёздочной землянке или в трёхзвездочной пещере. Правда, вода будет течь из крана, как из капельницы в реанимационной, да и берберский сервис будет соответствовать слову «троглодиты».



Есть в таких «подземельях» и дорогущие рестораны с супер-едой! В них вы можете заполучить какое-нибудь экстравагантное карпаччо из копыта зебры, тартар из ушек жирафа, щёчки кобры, приготовленные на гриле, и салат из язычков знаменитых атласских горлиц, поданный как комплимент арабского шеф-повара в ракушке размером с ушко нашей северной белочки. Зато комплимент – бесплатно!



И берберское шоу вам покажут…









http://www.tribal.su/viewtopic.php?t=5708



А за особую плату местная колдунья расскажет вам всё о вашей прошлой жизни и, не дай Бог, с таким выражением лица предскажет будущее.









http://www.tribal.su/viewtopic.php?t=5708



Светская жизнь «цивилизаторов», наконец-то, докатилась и до сахарских троглодитов. По-моему, у них появились уже не только гламурные рестораны в землянках и крутые гостиницы в пещерах, но и свои модели-троглодитки.









sibtribal.1bb.ru



Это поразительно, как огромный народ, несмотря на все свои исторические беды, не просто сохранил себя, но ещё и расплодился так, что стоя в любой точке Атласских гор, можно увидеть сразу до десятка берберских деревень. А сколько берберов сегодня проживает в Ливии, Тунисе, Алжире!







В домах у деревенских берберов, и то далеко не у всех, лишь недавно появилось телевидение.



Счастливые люди!



Они ничего не знают о европейском коллайдере и о том, что в случае неудачного эксперимента наша Земля-матушка улетит в чёрную дыру.



Их не пугает то, что Рокфеллер с Ротшильдом объединились в своей дружбе против человечества…



Им не снится астероид, который буквально на днях столкнётся с нашей планетой и превратит её в пыль ещё до того, как она всосётся в чёрную дыру…



У берберов не бывает эпидемий гриппа, потому что им о гриппе никто ничего по телевидению не рассказывал.



Они просыпаются не от булькающих в мобильниках эсэмэсок, а с рассветом…



Даже не знают, что их берберка, которая живёт в Швеции, заняла первое место на «Евровидении»…



Более того, они ничего не слышали про «Бурановских бабушек»! А также про то, что Киркоров поссорился с Тимати, а в американском шоу «Хаус-2» опять разлад у Лукреции с Ральфом, которому из чувства политкорректности не сообщают, что он чернокожий.



Короче, в настоящем искусстве совершенно не разбираются.



Может, потому и дети вырастают у берберов в семьях послушными помощниками, что телеэкраном для них служит окно в мир гор, неба и света! Берберское TV – беспрерывное live-шоу формата 5D с объёмным изображением, с запахом горных цветов, пением птиц и шумом горных речек.







Это может показаться невероятным нам, цивилам, но дети нецивилов-берберов слушаются своих родителей! Не грубят им, не перебивают их, а подаренные нами конфеты-гостинцы делят по справедливости, без шума, гама и драк. Как бы у нас сказали «по понятиям»!







Не уверен в своём наблюдении, но, по-моему, мало кто из сегодняшних арабов видит эти светлые стороны берберской жизни. Наоборот, многие любят рассказывать анекдоты о скупости берберов, их тупости, необразованности.



Узнав, что я юморист, мой гид, сопровождавший меня в берберскую деревню, начал сыпать шутками со скоростью российского кавээнщика.



К примеру, перед въездом в деревню предупредил, что если иностранец хочет переспать с берберкой, он должен знать, что половина местного населения больна СПИДом, а половина – туберкулёзом, поэтому добиваться близости желательно только с теми женщинами, которые кашляют!



Я, конечно, похихикал для приличия. Но в душе, как профессиональный юморист, посчитал анекдот несправедливым по отношению к берберам.







Опять не могу удержаться от сравнения со славянами. Праславяне тоже веками страдали от тех же «цивилизаторов». И славян угоняли в рабство и продавали в Грецию, в Рим, финикийцам… «Цивилы» чмырили «нецивилов». И что в результате? Посмотрите на современную карту! Славяне расселились по всему материку, а те государства, которые их чмырили, остались только в воспоминаниях. Почему? Потому что славяне оставались верны своей земле. И берберы, и славяне называют землю… Матушкой! Русские богатыри, когда хотели набраться силушки, ложились на землю. И становились непобедимыми.



Победить богатыря на его родной земле можно только обманом!



Геракл поборол мифического властителя Ливии Антея именно хитростью. Сначала оторвал богатыря от его земли. Лишил силы! И только потом сумел одолеть. Это притча, а не документальное описание событий.



(Ни Геркала, ни Антея фотографий тоже, к сожалению, не сохранилось).



Все «цивилизаторы»-колонизаторы-демократизаторы всегда за доблесть почитали хитрость. Для того, чтобы поработить какой-то народ, им надо было его сначала оторвать от родной земли. Лишить корней! Так и славян сегодня всячески пытаются лишить последних сил, перевезти в города-мегаполисы, изничтожив народную основу – крестьянство! Превратить в зачипизированных, задолбанных низкочастотной музыкой, суетящихся в погоне за виртуальным счастьем невольников!



Ох, как необходимо западным «гераклам» оторвать славян от земли-Матушки! Однако всё не так просто!



Сколько ни чмырили землепашцев берберов и славян, они всё равно воскресали. Берберы и славяне – это птицы Фениксы, которые каждый раз возрождаются почти из пепла!



Потому что у тех и у других есть спасительный девиз: «Что не доели, то допоём!»









yablor.ru



Неслабые эти ребята – берберы! Фараоны, кавалерийский корпус Ганнибала, сам Ганнибал, Каддафи, Зидан, Эдит Пиаф… И победительница конкурса «Евровидение 2012»!









top-antropos.com

Источник: https://zelenyislon.livejournal.com/68480.html