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Народы Западной Украины и Западной Белоруссии влачили жалкое существование в панской Польше

11:38. 3 марта 2020 185 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Свое национальное и экономическое развитие территории Западной Белоруссии и Западной Украины получили только с приходом советской власти в составе единого государства.

И это – главный факт, который пытаются замолчать пропагандисты «самостоятельности» Украины и Белоруссии.

Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы депутат от КПРФ, первый зампред Комитета по международным делам Дмитрий Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, правительство которой, не слишком-то мешкая, сбежало в Лондон. В этих условиях Правительство СССР приняло решение взять под защиту народы Западной Украины и Западной Белоруссии, отторжение которых произошло в 1920 году. С этой целью ровно 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, войска Красной Армии были введены на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии.

Следует понимать, что представляла собой жизнь абсолютного большинства людей в этих районах. Свыше 80% населения Западной Белоруссии проживало в деревнях. При этом почти 85 тысяч крестьянских хозяйств не имели земли, 15% не имели коров, 30% были безлошадными. При этом менее 600 помещичьих хозяйств владели более, чем по тысячи гектаров земли каждое.

На селе в освобождённых Красной Армией районах было под 100 тысяч бездомных, нищих и батраков – тех, кто работал по 14-16 часов в день практически за похлёбку. Крестьянские отработки на помещиков составляли 100 и более дней в году.

Теперь – о Западной Украине. Здесь около 70% земли принадлежало крупным владельцам. 60% крестьян имели лишь микроскопические наделы. У половины не было рабочего скота, 30% не имели коров, 45% – лошадей. Успехов в промышленности тоже не наблюдалось», – рассказал Новиков.

Парламентарий привел печальную статистику по мизерному количеству промышленных предприятий, закрытию национальных школ, отсутствию СМИ, учреждений культуры и здравоохранения на территориях Западной Белоруссии и Западной Украины в эпоху польской оккупации.

«Налицо абсолютно очевидный, ничем не прикрытый экономический, национальный, культурный гнёт Западной Украины и Западной Белоруссии со стороны польских властей», – отметил политик.

Также депутат привел данные, демонстрирующие «народный характер» советской власти, объединившей данные территории в едином государстве.

Так, по его словам, уже к началу Великой Отечественной войны на данных территориях действовали тысячи колхозов, парки современной сельхозтехники, сотни промышленных предприятий, была ликвидирована безработица, организованы школы, средние и высшие учебные заведения, а также учреждения культуры и здравоохранения. Безземельные и малоземельные крестьяне безвозмездно получали наделы земли, скот, посевной материал и сельхозинвентарь.



При этом Новиков отметил, что большую роль в развитии Западной Украины сыграли восточные районы, откуда в больших количествах поступали машины, станки, сырьё и топливо.

В завершение депутат-коммунист призвал белорусских и украинских «самостийников», отвергающих достижения единого советского государства, следуя собственной логике, вернуть данные территории Польше.

«Нынешние российские псевдоисторики и их коллеги-националисты из Украины и Белоруссии пытаются убедить всех в том, что трудящиеся Западной Белоруссии и Западной Украины горько сожалели о вхождении в состав Советского Союза.

Но есть факты, которые полностью опровергают эту откровенную ложь. 24 марта 1940 года прошли выборы в Верховный Совет СССР от районов Западной Украины и Западной Белоруссии.

Вот их результаты: в Западной Белоруссии в выборах участвовало более 99% избирателей, на Западной Украине на выборы в Совет Союза пришло 99%, в Совет Национальностей – 98,9% избирателей. Это означало полную поддержку новой власти и проводимых ею преобразований…

Я не исключаю, что наступает время подготовить специальное заявление Государственной Думы, где мы бы напомнили об этих фактах.

Мы можем предложить украинским и отдельным белорусским националистам, проявляющим активность по части антисоветизма, зафиксировать очевидную вещь: если вы считаете, что Советская власть принесла вам неисчислимые беды, тогда откажитесь сами, добровольно от тех территорий, которые в свое время принадлежали Польше», – резюмировал Дмитрий Новиков.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9830908.html

Метки: белоруссия, западная украина, история, политика, польша, рабство

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