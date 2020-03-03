Народы Западной Украины и Западной Белоруссии влачили жалкое существование в панской Польше

Свое национальное и экономическое развитие территории Западной Белоруссии и Западной Украины получили только с приходом советской власти в составе единого государства.И это – главный факт, который пытаются замолчать пропагандисты «самостоятельности» Украины и Белоруссии.Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы депутат от КПРФ, первый зампред Комитета по международным делам Дмитрий Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».«1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу, правительство которой, не слишком-то мешкая, сбежало в Лондон. В этих условиях Правительство СССР приняло решение взять под защиту народы Западной Украины и Западной Белоруссии, отторжение которых произошло в 1920 году. С этой целью ровно 80 лет назад, 17 сентября 1939 года, войска Красной Армии были введены на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии.Следует понимать, что представляла собой жизнь абсолютного большинства людей в этих районах. Свыше 80% населения Западной Белоруссии проживало в деревнях. При этом почти 85 тысяч крестьянских хозяйств не имели земли, 15% не имели коров, 30% были безлошадными. При этом менее 600 помещичьих хозяйств владели более, чем по тысячи гектаров земли каждое.На селе в освобождённых Красной Армией районах было под 100 тысяч бездомных, нищих и батраков – тех, кто работал по 14-16 часов в день практически за похлёбку. Крестьянские отработки на помещиков составляли 100 и более дней в году.Теперь – о Западной Украине. Здесь около 70% земли принадлежало крупным владельцам. 60% крестьян имели лишь микроскопические наделы. У половины не было рабочего скота, 30% не имели коров, 45% – лошадей. Успехов в промышленности тоже не наблюдалось», – рассказал Новиков.Парламентарий привел печальную статистику по мизерному количеству промышленных предприятий, закрытию национальных школ, отсутствию СМИ, учреждений культуры и здравоохранения на территориях Западной Белоруссии и Западной Украины в эпоху польской оккупации.«Налицо абсолютно очевидный, ничем не прикрытый экономический, национальный, культурный гнёт Западной Украины и Западной Белоруссии со стороны польских властей», – отметил политик.Также депутат привел данные, демонстрирующие «народный характер» советской власти, объединившей данные территории в едином государстве.Так, по его словам, уже к началу Великой Отечественной войны на данных территориях действовали тысячи колхозов, парки современной сельхозтехники, сотни промышленных предприятий, была ликвидирована безработица, организованы школы, средние и высшие учебные заведения, а также учреждения культуры и здравоохранения. Безземельные и малоземельные крестьяне безвозмездно получали наделы земли, скот, посевной материал и сельхозинвентарь.При этом Новиков отметил, что большую роль в развитии Западной Украины сыграли восточные районы, откуда в больших количествах поступали машины, станки, сырьё и топливо.В завершение депутат-коммунист призвал белорусских и украинских «самостийников», отвергающих достижения единого советского государства, следуя собственной логике, вернуть данные территории Польше.«Нынешние российские псевдоисторики и их коллеги-националисты из Украины и Белоруссии пытаются убедить всех в том, что трудящиеся Западной Белоруссии и Западной Украины горько сожалели о вхождении в состав Советского Союза.Но есть факты, которые полностью опровергают эту откровенную ложь. 24 марта 1940 года прошли выборы в Верховный Совет СССР от районов Западной Украины и Западной Белоруссии.Вот их результаты: в Западной Белоруссии в выборах участвовало более 99% избирателей, на Западной Украине на выборы в Совет Союза пришло 99%, в Совет Национальностей – 98,9% избирателей. Это означало полную поддержку новой власти и проводимых ею преобразований…Я не исключаю, что наступает время подготовить специальное заявление Государственной Думы, где мы бы напомнили об этих фактах.Мы можем предложить украинским и отдельным белорусским националистам, проявляющим активность по части антисоветизма, зафиксировать очевидную вещь: если вы считаете, что Советская власть принесла вам неисчислимые беды, тогда откажитесь сами, добровольно от тех территорий, которые в свое время принадлежали Польше», – резюмировал Дмитрий Новиков.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9830908.html