Новости Украины и Новороссии 07 апреля 2019

Легендарный европейский доброволец ополчения ЛДНР Бенес Айо, активный участник Русской весны в Крыму и на Донбассе, арестованный СБУ и депортированный в Великобританию, вновь в строю. Темнокожий борец за права русских в Прибалтике и на Украине выпустил новое обращение.​

Здравствуйте, уважаемые товарищи! Ровно 5 лет тому назад, 7 апреля, де-факто было создано государство Донецкая Народная Республика.

Тогда в ходе продолжавшихся столкновений народа и бандеровских силовиков лидерами сопротивления была провозглашена ДНР (а затем 11 мая в результате всенародного демократического референдума ДНР уже приобрела суверенитет де юре).

Напомню, что за день до этого, 6 апреля восставшему в Донецке народу удалось взять под контроль здание ОГА. Причем, не только взять под контроль, но и прочно удержать. Большая часть милиции перешла на сторону народа.

В столице тут же был сформирован Верховный Совет и на следующий день, 7 апреля 2014 года, этим вновь созданным органом было заявлено о создании Донецкой Народной Республики.

Первым документом Верховного Совета ДНР стал Акт о государственной самостоятельности Республики. Тогда же объявили и о проведении народного референдума.

Следует отметить, что создание ДНР и ЛНР стало результатом длительного русского народно-освободительного движения, которое возникло в Донбассе фактически сразу же после начавшегося в конце 80-х годов преступного развала СССР кучкой подонков и врагов народа, за которыми стояли буржуазия, криминалитет и евро-американские империалисты.

Как и в Осетии, Абхазии и Приднестровье Советский Народ Донбасса, костяком которого являлись русские люди, крайне отрицательно отнесся к уничтожению нашего Великого Социалистического Государства и приходу капитализма.

Как мы помним, распад СССР был внешне закамуфлирован в виде возникших во многих постсоветских республиках правых буржуазно-националистических движений, выступавших за независимость.

То же происходило и на Украине с ее Народным Рухом Кравчука и кучкой неонацистских бандеровских группировок.

При этом в 1989 году Верховная Рада Украинской Советской ещё тогда республики приняла закон о языках, где украинский язык был назван единственным государственным.

Именно тогда братья Корниловы создали в ноябре 1990 года «Интернациональное движение Донбасса», попытавшись оказать сопротивление поднимавшему голову национализму. При этом Корниловы проехались по прибалтийским республикам для того, чтобы поучиться у тамошних интерфронтов (отмечу, что в латвийском Интерфронте состояли ныне такие известные левые политические деятели Латвии и защитники прав русскоязычных, как Татьяна Жданок, Мирослав Митрофанов и т. д.), активно сотрудничали с движением полковника Алксниса.

Впоследствии историк и политик Дмитрий Корнилов возглавил «Интердвижение в Донбассе», а Владимир Корнилов возглавил отделение группы «Союз», созданной для сохранения Союза.

Кроме того, в 1989-1990 годах также обсуждалась тема федерализации Украины с выделением Донбасса в автономную единицу.

В качестве исторического прецедента особости края предъявлялась Донецко-Криворожской республики (1918-1919) и тогда в Донецке появилось красно-сине-черный флаг «вольного Донбасса», сегодняшнее знамя ДНР.

В 1991 в Донецких газетах появились статьи енакиевского активиста В.Чередниченко, народных депутатов СССР А.Бойко и В.Гончарова, академика В.Мамутова, которые обосновывали необходимость создания «Донецкой федеративной земли».

Вообще, братья Корниловы выводили оригинальный генезис донбасской общности — концентрация промышленных предприятий порождает особый уклад жизни. Эти идеи восходят к идеологу Донецко-Криворожской республики товарищу Васильченко, который считал, что советские республики должны формироваться не по национально-культурному образцу, а по народно-хозяйственному.

Напомню, что в марте 1991 года подавляющее большинство жителей СССР, включая УССР (!!!), проголосовало на легитимном и демократическом референдуме за сохранение Союза.

Причем четко и однозначно!!! Однако 24 августа 1991 года Верховным советом УССР был совершенно незаконно издан некий Акт о так называемом провозглашении независимости, или Акт незалежности, что в результате обернулось парадом суверенитетов. Ибо после этого объявили о своей независимости другие республики, кроме, пожалуй, Казахстана, который принял Декларацию о суверенитете лишь 15 декабря 1991 года — после преступного сговора пьяных дебилов в Беловежье.

После принятия украинскими властями этого акта, 28 августа Центральный Совет «Интердвижения» принял заявление «Об общественно-политической ситуации», в котором выражалась «тревога в связи с тем, что Донбасс может стать ареной серьезных столкновений различных политических сил» и поэтому до 1 декабря 1991 г. здесь должен быть проведен референдум о предоставлении Донецкой области статуса автономии в составе УССР.

В документе подчеркивалось, что ИДД «не мыслит себя в отрыве ни от Украины, ни от России». После этого выступления на Интердвижение обрушилась волна обвинений в «сепаратизме».

Осенью 1991 года в Донбассе имело место жесткое противостояние организаций, выступающих «за» и «против» федерализма.

С одной стороны, это ИДД, Движение «Демократический Донбасс», Демократическое Движение Донбасса «Братство», Народное Движение Луганщины, общество «Возрождение»; с другой — областные организации УРП, Демократической партии Украины, Партии демократического возрождения Украины, Народного Руха, Общества украинского языка имени Т.Шевченко, Союза украинской молодежи.

Противостояние выражалось в различных формах: распространении листовок, принятии обращений и заявлений, выступлениях на страницах периодической печати, митингах, организации пикетов местных органов власти.

На заседании Регионального Союза стачкомов Донбасса обсуждалась идея автономии. 8 октября националисты пикетировали Донецкий облсовет, в то время как на центральной площади Донецка члены Интердвижения проводили сбор подписей в поддержку автономии.

Сессия приняла Обращение в Верховный Совет Украины с предложением внести в новую Конституцию положение о федеративном устройстве государства. 26 октября 1991 в Донецке состоялось совещание народных депутатов всех уровней Юга и Востока Украины, к которым обратились делегаты учредительной конференции ДДД «Братство» с призывом поддержать идею федерализма, которая дает возможность «сохранить историческую, экономическую, национально-культурную самобытность регионов».

Совещание открыл председатель Донецкого облсовета Ю. Смирнов и его участники почти единогласно приняли Обращение к народу и Заявление Верховному Совету Украины, в котором, в частности, говорилось: «Внести положение о федеративно-земельном устройстве Украины в концепцию и в проект Конституции».

5 ноября Мариупольский горсовет, первый на Украине принял решение о введении на территории города официального русско-украинского двуязычия. А в декабре 1991 года (как и в Прибалтике) состоялся организованной националистической Радой совершенно нелегитимный опрос о независимости! С грубым нарушением всех норм международного права и законов СССР и УССР!

При этом следует учесть, что в августе 91-го была преступно (как в фашистской Германии, нынешней этнократической Прибалтике и поганой бандеровской Украине!!!) запрещена Коммунистическая Партия. И миллионы жителей еще УССР остались без своих печатных органов, без своей идеологической организации, без возможности как-то обсуждать ситуацию и мобилизовываться. Была де-факто запрещена любая агитация против «незалежности».

В результате за независимость вроде как проголосовало около 90% населения Украины, включая Крым и Донбасс.

Странно, не так ли?! Почему так вышло?!

А дело в том, что подлые национал-буржуазные политтехнологи все обставили так в этом незаконном опросе (референдумом с правовой точки зрения его назвать даже язык не поворачивается !), что в нем вообще не шло никакой речи о выходе УССР из Советского Союза, но затем враги народа интепретировали все так, что народ якобы голосовал именно против Союза (как и в этнократической Прибалтике).

Вопрос звучал так: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?». При этом о выходе из состава СССР — ни слова.

Означает ли этот витиеватый вопрос, что вы согласны с содержанием этого акта, или что вы согласны с тем, что он действительно был принят? И вообще каково содержание этого акта — разве простые жители, особенно из глубинки, знают это? В ином случае это — от силы голосование «вы — за независимость?». А что означает эта абстрактная независимость?!

При этом совершенно не понятно, как этот ответ будет интерпретироваться властями!!! Ведь можно было бы и в составе Союзного государства быть и независимым, и демократическим.

О том, что все советские республики — суверенные, свободные и демократические, говорится и в Конституции СССР, и в конституциях союзных советских республик! Шотландия в составе Великобритании, что, «зависимая и недемократическая»? А какой штат США согласится с тем, что он — «зависимый и недемократический» на том основании, что он входит в состав Соединенных Штатов Америки? Точно так же, как никто не считает Татарстан, Башкортостан или Ленинградскую область «зависимыми и недемократическими» на том основании, что они — субъекты Российской Федерации.

Т. е. сама декларировавшаяся характеристика «независимая и демократическая» к вопросу вхождения или невхождения в состав Советского Союза, вообще никакого отношения не имела.

Правда, в Акте говорилось, что с момента провозглашения независимости на Украине действуют только Конституция и законы Украины и т. п.

Но Конституция Украины и законы УССР имели отсылки и признавали действие законов СССР, т. е. провозглашение их действия как приоритетного на территории Украины не отрицало, а подтверждало нахождение Украины в составе СССР.

Т. е. Акт незалежности заявил и утвердил, что на территории Украины действуют только те нормы, в которых подтверждается ее вхождение в состав СССР.

Причем же здесь «отделение», «выделение», иные формы выхода?.

Т. е. несмотря на незаконность проведения всех этих опросов и голосований, ни Акт от 24 августа 1991 года, ни референдум 1 декабря 1991 года ничего не говорили о выходе из СССР.

Именно поэтому среди голосовавших «за» были как те, кто сознательно хотел отделения от России, так и те, кто вовсе и не думал отделяться, а понимал независимость и демократичность как существование в составе единого государства — наряду с другими независимыми республиками, областями, краями, городами и гражданами.

При этом многие неискушенные в юридических нюансах жители во время голосования, ставя на бюллетене «Да», при этом дописывали: «Но без отрыва от России», «Но без отрыва от Советского Союза».

При этом, если было написано «Да», и что-то от себя дописано на лицевой стороне, то это признавалось недействительным. А если дописка была на оборотной стороне — то это считалось действительным. Таким образом людей подло обманули!!!

Таким образом этот считай бандеровский опрос от декабря 1991 года был совершенно нелегитимным!!!

Как говорилось выше, активисты «Интердвиджения» вначале агитировали против вышеописанного нелегитимного опроса, а уже после его проведения, выпустили листовки, где говорилось о том, что в случае выхода Украины из Союза, в случае отрыва от России обязательно возродится бандеровская идеология, будет взят курс на вступление в НАТО, будет разгул украинского национализма, будут ограничения в использовании русского языка и гражданская война.

При этом, что интересно, Корниловы обвиняли Москву и предателей Горбачева и Ельцина в том, что они активно заигрывали с нациками всех постсоветских республик и способствовали распаду СССР.

После этого народно-освободительное движение в Донбассе не прекращалось. Наоборот, национальные вопросы стали смыкаться с социальными.

Как известно, распад СССР и ублюдочная «украинская незалежность» привели к тотальному обнищанию масс, безработице и появлению кучки зажравшихся олигархов. И уже весной 1993 в Донецкой области прошла шахтерская забастовка, одним из требований которой было предоставление автономии Донбассу и предоставления особого экономического статуса для Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Киеву угрожали перекрытием стратегических магистралей, прекращением отгрузки угля и отчислений в бюджет.

А 27 марта 1994 года в Донецкой и Луганской областях прошёл референдум о статусе русского языка и федерализации Украины (формально он был назван «совещательным опросом»), одновременно с Парламентскими и местными выборами на Украине. Инициатором проведения этого референдума референдума стало «Интердвижение».

Следует отметить, что представители донецких политических сил и организаций и стачкомы Донецкой области, которые в то время имели большую силу, а также некоторые другие регионы Украины, уже давно требовали проведения данного референдума (с этими лозунгами в то время на Донбассе выходили на забастовки шахтёры).

На референдуме задавались следующие вопросы:

1) Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила федеративно-земельное устройство Украины?

2) Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила функционирование русского языка в качестве государственного языка Украины наряду с государственным украинским языком?

3) Согласны ли вы с тем, чтобы на территории Донецкой (Луганской) области языком работы, делопроизводства и документации, а также образования и науки был русский язык наряду с украинским?

4) Вы за подписание Устава СНГ, полноправное участие Украины в экономическом союзе, в межпарламентской ассамблее государств СНГ? (в 1994 году это было синонимом евразийской интеграции).

На все эти вопросы около 80-90% населения ответили «да». Это отражало волю населения Донбасса.

Однако результаты голосования были властями проигнорированы и они попытались представить проведение опроса «незаконным» — прокуратура Украины начала процесс оспаривания законности опроса.

В конечном итоге после принятия Конституции в 1996 году этот референдум был забыт. Из организаций, сыгравших важную роль в русском Народно-Освободительном движения можно также отметить созданное 24 ноября 1991 в Донецке Движение возрождения Донбасса, во главе которого встал преподаватель Александр Базилюк.

По его инициативе в мае 1992 в Донецке был проведен Всеукраинский гражданский конгресс, объединивший пророссийских активистов, под председательством молодого Николая Азарова. В руководство новой организации также вошли Дмитрий Корнилов и атаман донских казаков из Луганска Владислав Карабулин (один из лидеров оппозиционного движения на Луганщине), который писал, что «если из украинского национализма извлечь русофобию, вся его идеология рассыплется, ибо ничего другого, кроме иррациональной ненависти к русским, она не содержит».

В 1994 году на базе этого конгресса была создана Славянская партия. Ее стратегической целью было воссоздание национального, духовного, экономического и исторического единства Украины, России и Беларуси.

В 1995 по приглашению российского депутата Константина Затулина делегация партии посетила Съезд соотечественников в Москве, украинская делегация избрала своим постоянным представителем в Москве Базилюка, 18 августа 1995 СП проводила акции протеста против сворачивания вещания ОРТ на Украине, в 1996, по инициативе Славянской партии, ГКУ и лично Базилюка был создан Конгресс русских общин Украины.

Вторая мощная волна народно-освободительного движения в Донбассе началась как антифашистская реакция в период «майдана» в конце 2004 года.

Как известно, в первом туре проходивших в то время на Украине президентских выборов, который состоялся 31 октября, ни один из кандидатов не набрал 50% голосов (Ющенко — 39,87% голосов избирателей, а Янукович — 39,32%).

Поэтому 21 ноября состоялся второй тур выборов, победителем которого Центризбирком назвал Януковича, который набрал 49,4%, а Ющенко — 46,7%. Запад признал эти туры не соответствующими многим европейским стандартам демократических выборов, а международные наблюдатели от СНГ расценили выборы «как транспарентные, легитимные и свободные».

После этого гоп-команда Ющенко, Тимошенко и прочей бандеровской нечисти запустили волну многотысячных митингов, демонстраций, палаточных городков, погромов и массовых беспорядков на Украине. Ряд областей западной Украины — Волынская область, Трускавец и Дрогобыч, а также Хмельницкий, Самборский, Львовский, Ивано-Франковский, Тернопольский и Винницкий горсоветы — признали победу Ющенко.

И в ответ на эту антиконституционную вакханалию сторонники Виктора Януковича начали высказывать предложения о создании Юго-восточной автономии «в пределах суверенной Украины» в составе Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Одесской областей.

28 ноября в Северодонецке состоялся съезд местных советов Украины (на который, в основном, прибыли депутаты юго-восточных регионов и меньшее количество центральных). Его участники признали президентом Януковича и не исключили возможности референдума по изменению территориального устройства страны, предусматривающего либо федерализацию, либо образование «юго-восточной автономии» со столицей в Харькове.

На неофициальном уровне высказывались даже угрозы запустить процедуру отделения от Украины в случае успеха ющенковского переворота.

А в декабре 2004 года (одновременно с луганскими коллегами) Донецкий облсовет под председательством Бориса Колесникова поднял вопросы о статусе региона и русского языка. Облсовет инициировал подготовку к референдуму, вынеся на общественный суд точно такие же вопросы, по которым голосовали жители Донетчины в 1994 году.

Однако позднее по ряду причин облсовет сделал шаг назад и объявил, что референдум не состоится. В целом, на Юго-востоке проводились массовые митинги в поддержку Януковича (в Луганске, Харькове, Запорожье и Днепропетровске).

Правда сторонники Ющенко обвинили своих оппонентов в сепаратизме и потребовали от Прокуратуры и МВД немедленно остановить «изменников».

В итоге СБУ возбудила уголовные дела «по факту посягательства на территориальную целостность», после чего Юго-Восток перенес референдумы об отделении.

В качестве реакции на приход к власти русофобской банды Ющенко в конце 2005 года была создана общественно-политическая организация «Донецкая республика».

6 декабря 2005 года под руководством Александра Васильевича Цуркана, Андрея Пургина и Олега Фролова была создана городская организация «Донецкая республика», а три дня спустя при содействии Геннадия Прыткова — областная. Основной целью членов объединения было предоставление особого статуса восточным областям Украины с образованием наследницы Донецко-Криворожской Советской Республики, существовавшей в 1918 году.

В ноябре 2005 года активисты организации проводили митинги в Донецке, собирали подписи за создание Донецкой Республики, даже был построен палаточный городок (январь 2005 года).

Летом 2006 года активисты ОД «Донецкая республика» попытались провести референдум о суверенитете, но власти не дали этому реализоваться и на ребят завели уголовные дела по тяжелым статьям.

В начале 2007 года представители «Донецкой республики» провели ряд акций в разных городах восточной Украины, пропагандируя идеи федерализации.

Тогда же «Донецкую Республику» запретили и против ее активистов была запущена волна репрессий: уголовные дела, нападения, жуткие обыски, аресты и т. д. 1 июня 2012 года члены организации открыли собственное «посольство» в штаб-квартире «Евразийского Союза молодежи» в Москве, где занимались выдачей паспортов граждан «Донецкой республики», что по словам «ЕСМ» «послужило бы дальнейшему укреплению связей жителей Донецкой Республики и остальной России, делу воссоединения искусственно разделённых в 1991 году земель исторической России», а 4 апреля 2013 года активисты «Донецкой республики» сорвали проведение украинско-американского семинара по IT-технологиям из-за того, что открывал его посол США на Украине рультра русофоб Джон Теффтт.

И следующим этапом русского народно-освободительного движения в Донбассе (как части этого движения на всей Украине) стала реакция наших жителей на бандеровский евромайдан в 2014 году.

Как вы знаете, первые законодательные инициативы фашистской майданутой хунты в Киеве были связаны с ограничением прав русскоязычных жителей юго-востока Украины.

Уже 23 февраля 2014 года, сразу после назначения Александра Турчинова исполняющим обязанности президента страны, Верховная рада 232 голосами приняла законопроект об отмене принятого в 2012 году закона об основах государственной языковой политики, предусматривавшего возможность придания языкам национальных меньшинств статуса регионального там, где численность нацменьшинств превышает 10% (в соответствии с этим законом русский язык получил статус регионального в 13 из 27 регионов Украины).

Через несколько недель Киевский окружной суд принял решение о запрете на трансляцию четырех российских каналов. В Раде был также зарегистрирован проект постановления о запрете Компартии и Партии регионов (напомню, что в декабре 2016 года, согласно решению Дорогомиловского суда Москвы по иску народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, смена власти на Украине в 2014 году признана государственным переворотом).

Все эти события стали поводом для массовых протестов на юго-востоке Украины, жители которого в отличие от жителей в Киеве, в северных, центральных и западных регионах Украины, не поддержали «хунту», и с первых же дней после прихода бывшей оппозиции к власти там стала шириться волна протестов против действий ультраправых националистических организаций.

В Крыму, Днепропетровске, Донецке, Луганске, Харькове, Одессе и других городах состоялись масштабные митинги и 100 — тысячные шествия, участники которых выступили резко против политики новых властей.

Одним из требований протестующих было проведение референдума о федерализации Украины, о выходе из состава Украины, о присоединении этих регионов к России, о возвращении Януковича на президентский пост и статусе русского языка.

После воссоединения Крыма с Россией особенно резко активизировались протестные акции в Донбассе, многие участники которых желали аналогичного вступления Донецкой и Луганской Областей в состав России. Во главе протестов на Юго-Востоке стояли различные про российские и левые политические организации, местные коммунисты и т. д.

Например, в ДНР — это Народное Ополчение Донбасса, Павел Губарев, коммунисты, Русский Блок, КПУ, Донецкая Республика, Другая Россия и т. д. В итоге наше народно-освободительное движение преобразовалось в Революцию с последующим созданием ЛДНР.

В ответ фашистская киевская хунта начала преступную агрессию против нашего народа, причем при военной и политической поддержке евро-американских империалистов — интервентов.

Сейчас наша нынешняя война с бандеровскими карателями уже не гражданская, а отечественная, ибо ЛДНР — это де факто суверенные государства.

Так вот именно 7 апреля, как уже говорилось выше, была принята Декларация о Независимости ДНР. Это очень важный исторический документ.

Там около 7 отделов, перечислю несколько важнейших из них:

1) Граждане всех национальностей Донецкой Народной Республики составляют её народ, который является носителем суверенитета и источником государственной власти. Полновластие народа реализуется на основе Конституции Донецкой Народной Республики, как непосредственно, так и через выборные представительные органы.

2) Наиболее важные государственные вопросы, связанные с развитием республики, её взаимоотношениями с другими государствами, выносятся на всенародное обсуждение или референдум.

3) Республика обеспечивает условия для свободного развития и защиты конституционно признанных форм собственности, которые исключают присвоение результатов чужого труда, при приоритетном значении коллективных форм;

4) Народ Донецкой Народной Республики имеет исключительное право собственности на землю, её недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Республики.

Итак, как мы видим, в декларации о Суверенитете говорится о власти народа, которая осуществляется через избранные органы и приоритете общественных форм собственности на средства производства.

Однако ныне в ДНР к сожалению часто грубо нарушаются как принципы декларации о суверенитете, так и конституция — это касается и выборов и экономики.

Поэтому нашими главными задачами должны стать защита ЛДНР от бандеровской агрессии, восстановление территориальной целостности Донбасса, то бишь освобождение от оккупации всех территорий Донецкой и Луганской Областей, реальная национализация всех крупных и средних предприятий и проведение честных и демократичных выборов.

При этом следует отметить, что как справиться с вооруженной до зубов 500 тысячной бандеровской армией, как и наладить выгодный сбыт продукции наших предприятий, без России невозможно.

Поэтому необходимо признание ЛДНР со стороны РФ и реализация осетино-абхазского или крымского сценария.

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Бенес Айо, активист Компартии ДНР и Другой России, для «Русской Весны»