Новости Украины и Новороссии 21 января 2019

Пять лет назад, 19 января 2014 года, «мирный протест» на майдане Незалежности в Киеве окончательно перестал быть мирным: ультраправый силовой блок майдановцев попытался прорваться к правительственному кварталу, вступив в столкновения с «Беркутом».

Помню этот день: с утра народ привычно потянулся к майдану на очередное «народное вече». Подобные мероприятия организаторы Евромайдана устраивали каждое воскресенье, при этом, как правило, за несколько дней до «вече» что-либо случалось — или похищение каких-либо активистов, или нападение… Было о чём заявить со сцены.

Снова переполненные вагоны метро (активистов с Западной Украины селили на окраинах или привозили туда автобусами), по эскалаторам метро поднимались группы майданщиков, время от времени они выкрикивали лозунги: «Слава Украине»! — «Героям слава!»

Большие группы «гостей столицы» бродили по прилегающим к майдану улицам. Что гости — понятно было из разговоров, так, один из активистов говорил другому: «Если бы не Майдан, я бы и Киева не увидел».

Само «вече» проходило довольно вяло: к этому времени уже сами протестующие обсуждали вопрос: не пора ли расходиться, если «лидеры Майдана» — а таковыми считали тогда Владимира Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока — не желают ничего предпринимать? Подобные вопросы поднимали в этот день некоторые выступавшие на митинге.



© РИА Новости, Илья Питалев

Но к концу дня ситуация резко изменилась.

«19 января я пошел на акцию в память о Маркелове и Бабуровой, которую проводили украинские левые, — рассказал изданию Украина.ру участник событий, не желающий, в силу определённых обстоятельств, быть названным. — Я опасался, что националисты нападут на акцию, а украинские СМИ это не осветят, как случилось в ситуации с нападением на братьев Левиных в декабре.

Вообще, день обещал быть очередным банальным выходным. Утром даже съездил, искупался в Днепре — все-таки Крещение. Другие собравшиеся у проруби также больше обсуждали мороз, а не Майдан. Сама акция левых прошла на удивление тихо.

Ожидаемого нападения националистов не произошло, и позже я понял почему: было еще светло, когда со стороны Трехсвятительской стали раздаваться знакомые со времен противостояния на Банковой 1 декабря звуки: громкие удары, что-то похожее на взрывы и т. п. Я выдвинулся к Европейской площади. Ближе к ней уже чувствовался знакомый запах газа, который использовала милиция.

И тут я увидел горящий микроавтобус. Это было что-то новое. В тот день максимальный рубеж, куда удалось мне добраться, был у памятника Петровскому у Парламентской библиотеки. Дальше уже была толчея, да и многие протестующие не рекомендовали подходить близко к позициям правоохранителей…».

Со своей стороны, могу добавить: звуки разрывов, стрельбы (стреляли резиновыми пулями и светошумовыми гранатами в ответ на «коктейли Молотова») начали доноситься со стороны улицы Грушевского и сначала не были понятны тем, кто оставался на Майдане. Пошли к стадиону «Динамо» посмотреть, в чём там дело. Один из милицейских автобусов уже пылал, в чёрные ряды «беркутовцев» летели огненные «приветы»…

«Правый сектор»* работает», — отметил кто-то из коллег. Позднее не раз можно было наблюдать, как команды метателей «коктейлей» цепочкой выдвигались из Дома профсоюзов на позиции к памятнику Лобановскому, где уже были заготовлены бутылки с горючей смесью. Имевшие отношение к охране порядка собеседники тогда говорили: остановить эту цепочку — дело десяти минут, нет приказа. Не было приказа и впоследствии — до самого конца. Тогда у меня (и у многих) возникло ощущение, что Евромайдан — постановка, о чём «массовка» не догадывается. Вот только театр этот оказался кровавым…

Со сцены Майдана потом прозвучало в адрес метателей: «Это провокаторы!» Впоследствии тезис о «провокаторах» с повестки дня сняли. Но выяснилось, что «лидеры Майдана» — лидеры не для всех. Владимир Кличко отправился к боевикам и был встречен струёй из огнетушителя (помнится, ранее, 1 декабря 2013-го, столь же «тепло» встретили Петра Порошенко, что не помешало ему впоследствии обосноваться в президентском кабинете…).



© РИА Новости, Григорий Василенко

Находившийся на месте событий в качестве корреспондента газеты «Сегодня» Андрей Манчук рассказал, что сразу понял серьёзность ситуации, когда увидел большое количество правых фанатов — «хусов» ФК «Динамо» и представителей разных нацистских групп.

«Было видно, что они организованно пришли туда, что они готовятся к каким-то силовым действиям. Это была попытка прорыва к Раде и к Кабмину. Было очень большое количество петард и дымовых шашек, которые они бросали. Потом появились „коктейли Молотова“.

В ответ через какое-то время „Беркут“ открыл стрельбу светошумовыми гранатами. Некоторые мои коллеги получили лёгкие ранения от осколков гранат и от петард. Было видно, что это переход на новый качественный уровень противостояния, переход к организованному уличному насилию, и было видно, что за всем этим стоят правые группы в составе футбольных фанатов, националистических и нацистских организаций, из которых самую большую известность на тот момент имел „Правый сектор“ — мифическая организация-бренд, склеенная из ряда ультраправых групп во главе с „Тризубом им. Степана Бандеры“*, которая с самого начала имела одиозную репутацию, поскольку работала со спецслужбами. Именно они были основой силового протеста — случайных, аполитичных людей там почти не было», — сказал Манчук.

Как стало известно позже, с обеих сторон в этот день были раненые. Мирная Украина, какой мы все её помним, в тот момент в одночасье ушла безвозвратно в прошлое.

Не все это поняли. Андрей Манчук отметил, что множество людей наблюдали за происходящим со склона напротив стадиона «Динамо» — место было безопасное, туда мало что долетало.

«Они наблюдали за всем этим с восхищением, кричали: „Война, война! Вот оно, началось, поехали!“ Я тогда написал колонку о том, что это очень опасно — потому что люди не знают, что такое война, думают, что это весело, что это прикольно и это их не коснется. Как оказалось — коснулось. Если не всех, то очень и очень многих», — сказал журналист.

Манчук напомнил, что своё впечатление от событий 19 января 2014 года он отразил в колонке, которая вышла в те же дни в газете «Сегодня» и называлась «Не зовите войну» (сегодня издание Украина.ру публикует этот текст. — прим. Ред.).

«На примере тех конфликтов, которые проходили на территории бывшего Союза, я показывал в своей статье тот факт, что всё каждый раз начиналось с малозначительных на первый взгляд столкновений, и люди не отдавали себе отчёта в том, насколько серьёзными могут быть последствия их действий», — сказал Манчук.

И добавил: «При этом я никогда не поддерживал Януковича, естественно — прекрасно понимая, что его политика пагубна и ответственность за то, что произошло, он несёт. Да, нынешняя власть сумела дать ему сто очков вперёд, но это не повод прощать поступки бывшего президента».

Журналист отмечает, что так называемый мирный протест Майдана никогда не был мирным — нападения на левых, на антифашистов, на журналистов, на случайных людей были и раньше. Но именно столкновения 19 января позволили перевести акцию на путь системного насилия.

Безусловно, этому способствовала позиция Запада, который не давал Януковичу возможности разогнать ультраправых. Об этом сказано достаточно (хотя, наверное, не всё). Но хотелось бы отметить вот что. Представляется, что за эти пять лет в России так и не сделали надлежащих выводов из событий в Киеве.

Люди привыкли к тому, что рядом, на недавно ещё родной территории, существует неонацистское, по сути, государство, жестоко подавляющее всех несогласных, привыкли, что в Донбассе идёт гражданская война, унёсшая более десяти тысяч жизней.

Да, ужасно, но… Для многих и многих всё это происходит словно бы на другой планете, во всяком случае, где-то «за границей» — так о чём беспокоиться? Но ещё не так уж давно и Киев не был «заграницей». И где она теперь, эта граница (я, конечно, говорю о границе ментальной, не юридической)?

А причины, не только сделавшие возможным украинский Евромайдан, но и заставившие довольно-таки значительную часть украинцев в какой-то период поддержать его, — такие причины есть и в России.

Резюмирую. Мы наблюдаем продолжение процесса распада большой страны, дробления её на малые «государства»-колонии, на враждебные друг другу «нации»… Конца этому пока не видно. Война давно идёт, и это война против каждого из нас.

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Андрей Лубенский

Украина.ру

*запрещенные в РФ экстремистские организации