Новости Украины и Новороссии 21 января 2019
- 07:00 Аэропорт Донецка может получить название в честь «киборгов».
- 05:30 Порошенко испугался разрывать договор с Россией о Керченском проливе.
- 05:00 Это катастрофа: экс-премьер рассказал о достижениях Украины за последние 5 лет.
- 03:11 Так кого же я поддерживаю на выборах Президента?.
- 01:00 Хроника Евромайдана: пять лет огненному крещению (ФОТО).
- Вчера 23:14 Украинцы массово уезжают в Литву.
- Вчера 22:48 Koшмapный cюжeт oб УПЦ MП. Чтo этo былo.
Аэропорт Донецка может получить название в честь «киборгов»
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что аэропорт Донецка получит название в честь «Героев киборгов».
Как сообщала «Русская Весна», Петро Порошенко вчера заявил, что Донецкий аэропорт вскоре будет восстановлен.
«Вспомним сегодня Киборгов. Это правильный день — написать о них, рассказать детям, поклониться их памяти, пожелать мужества и сил их родителям, которые теперь живут памятью. И работать дальше — для освобождения Донбасса и Крыма, победы, мира, но не ценой капитуляции и не на условиях Кремля.
Мира — за победу и восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета. В Донецке будет аэропорт имени Героев Киборгов. Будет», — написала Геращенко на странице в соцсети, добавив, что «когда осознаешь, кого убила Россия, каких прекрасных молодых людей, настоящих и патриотичных, которое горе принесено тысячам семей и стране — очень трудно прощать».
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Порошенко испугался разрывать договор с Россией о Керченском проливе
Петр Порошенко и Павел Климкин продолжают заниматься откровенной популистской показухой, затмевая свои предыдущие «достижения» на этой ниве. Построенное майданными деятелями псевдогосударство становится пародией на себя. Порошенко, тем не менее, не устаёт денонсировать новые и новые соглашения с Россией и «окончательно прощаться».
Пока «святой Пётр» ездит по городам и весям с «томос-туром», Павлу Климкину отдано распоряжение «рвать» все договоры, не особо нужные лицемерным киевским деятелям.
Даже Большой договор о дружбе с Россией, о который было сломано столько копий, прекращает своё действие только 1 апреля, то есть на следующий день после президентских выборов.
Климкин всё-таки нашёл 2 межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и межрегиональных соглашений с РФ, кои можно рвать без опаски.
Доложено об этом было с необходимой моменту помпой. Пообещали рвать соглашения с Россией и в будущем. Однако договор 2003 года о совместном использовании вод Азовского моря и Керченского пролива украинцы денонсировать побоялись.
Несмотря на истерию по поводу «укросвимов на боевых плотах, которых не пущают в море», разрывать договор о проливах страшно, ведь тогда Россия имеет полное право запереть украинский флот в Азовском море.
Не особо интеллектуальные радикалы рады. Они слышат, что разорвали какой-то там договор и радостно кричат: «Геть вид Москвы!». Разумеется, на такой «хромой кобыле» Порошенко выборы не выиграет, зато убережёт себя от столкновения с мускульной силой националистов и продолжит разграбление страны.
А вот простые украинцы обязательно прочувствуют на своей шкуре результаты необдуманной политики Порошенко по разрыву соглашений с Россией, ведь многие из них существуют только за счёт работы в нашей стране. Киев же делает всё, чтобы лишить народ последней возможности заработать.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Это катастрофа: экс-премьер рассказал о достижениях Украины за последние 5 лет
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в одной статье сконцентрировал все успехи, которых удалось достигнуть стране после его отставки.
Итак, это:
— Майдан. Гражданская война. Развал Украины. Потеря территорий;
— 9 млн украинцев ежегодно уезжают на заработки;
— Украинцы используют туристический безвиз с ЕС как способ поехать на заработки, при этом 40% из них не возвращаются обратно и остаются в Европе нелегалами. Это приводит к росту отказов во въезде;
— Украина — самая нищая страна в Европе;
— Украина — самая коррумпированная страна в Европе;
— 60% украинцев живёт за чертой бедности;
— украинцам в британских банках отказывают в открытии счёта для компании, так как страна внесена в санкционный список;
— Украина занимает первое место по количеству психбольных;
— Украина — на первом месте в Европе по распространению ВИЧ и СПИДа;
— Украина — на первом месте в Европе по распространенности ВИЧ среди беременных женщин;
— Украина — на первом месте в Европе по заболеваемости туберкулезом;
— Украина занимает первое место в Европе по гепатиту;
— Украина признана столицей мирового секс-туризма;
— по данным ВОЗ, в 2018 г. Украина с Белоруссией разделяют первое место в мире по потреблению алкоголя;
— Украина — на первом месте в мире по детскому алкоголизму;
— по официальным данным, на Украине 1,5 млн наркоманов, по данным журналистов — от 5 до 10 млн;
— Украина признана самой грязной страной Европы — Украина потонула во львовском мусоре;
— Украина — на первом месте в Европе по количеству абортов;
— Украина — на первом месте в Европе по количеству смертности рожениц и младенцев;
— Украина — на первом месте в Европе по росту цен на продукты;
— Украина — на первом месте в мире по незаконным поставкам леса в ЕС;
— Украина — на первом месте в Европе по самым низким зарплатам;
— на Украине европейские тарифы на услуги ЖКХ;
— Украина занимает первое место по детской проституции;
— каждая четвёртая проститутка в Европе — украинка;
— на Украине — огромная нехватка жизненно важных вакцин от опасных болезней;
— экспорт сала из Украины рухнул на 98%, а импорт из Польши и Германии вырос;
— Украина — в десятке самых опасных стран мира для туристов;
— за два года после Майдана 17 тыс. украинских чиновников стали миллионерами;
— госдолг Украины за 4 года вырос в 4 раза, с 584 млрд до 2,122 трлн грн;
— на Украине разрешили гей-парады;
— украинцы стали массово одеваться в секонд-хендах;
— интернет на Украине с 2013 г. подорожал в 3 раза. В 2018 г. подорожал ещё в 2 раза, что составило 5–6-кратное подорожание от цены 2013 г.;
— в Молдавии и Украине самые низкие пенсии в Европе;
— население Украины сократилось с 51,5 млн (1991 г.) до около 30 млн (2018 г.);
— Украина — на первом месте в Европе по темпам инфляции;
— Украина — на первом месте по уровню обесценивания нацвалюты в Европе;
— Киев признан самым опасным городом Европы;
— Украина превратилась в кладбище заводов. Чего только стоит разорение таких гигантов, как: «Южмаш», «Антонов», «Николаевский судостроительный завод», «Кременчугский сталелитейный завод», «Кременчугский автосборочный завод», «Азовмаш», «Одесский припортовый завод», «Одесский НПЗ», «Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка», ЛАЗ, ЗАЗ, «Запорожский сталепрокатный завод», «Запорожский арматурный завод», «Запорожский алюминиевый комбинат», «Днепровский меткомбинат», Аккумуляторный завод «Веста-Днепр», Харьковский бронетанковый ремонтный завод и т. д.;
— В 2014 г. зарплата главы «Нафтогаза» составляла 63 тыс. грн. в месяц. Сейчас у нового майданного главы «Нафтогаза» зарплата от 2 до 3 млн грн в месяц;
— Армия Украины полностью деградировала. Солдаты повально пьянствуют, массово дезертируют. «Лучшая» техника ВСУ на парадах глохнет, дымит, клинит и врезается в стены. Только за 6 месяцев 2018 г. из ВСУ уволилось 11 тыс. офицеров, а ещё 18 тыс. собираются это сделать в ближайшее время;
— в украинском флоте всего один боеспособный корабль с малой эффективностью, а подводный флот вообще без подлодок, но зато есть с десяток адмиралов;
— «Укроборонпром» занимается лишь «модернизацией» советского оружия со складов, которое потом не работает или взрывается;
— Украина в 2016 г. собиралась производить по 120 танков «Оплот» в год, спустя год Украина произвела 0 танков. Количество «Оплотов» у Украины можно подсчитать на пальцах одной руки. А созданный по «стандартам НАТО» танк «Ятаган» (тот же советский Т-84), который заглох на параде, произведён в количестве аж 1-ой штуки;
— в первый же день во время военных соревнований в Германии из 4-х прибывших украинских танков «Оплот» смог выстрелить только лишь один танк;
— военная авиация почти отсутствует, а остатки дышат на ладан;
— собственного производства истребителей и боевых вертолетов нет;
— у Украины нет ни одного патронного завода. Единственный остался в Луганске;
— Украина — единственная страна в мире, где ВВП показал минус по отношению к ВВП 25-летней давности;
— украинские ученые и спортсмены массово переезжают в Россию;
— на Украине минимальный пенсионный стаж в 2018 г. увеличен с 15 до 35 лет;
— в 2011 г. Украина занимала 1-е место в мире по добыче угля на душу населения, после Майдана Украина покупает уголь в ЮАР и США;
— Украина отказалась от российского газа за $180 и стала покупать российский газ через Словакию за $330;
— «Северный поток — 2» лишит Украину денег за транзит газа, а это 3% ВВП страны;
— отсутствие у Украины независимости;
— президент Украины — олигарх-алкоголик;
— председатель Верховной Рады Украины имеет справку об умственной отсталости;
— доходы Порошенко увеличились в 10 раз;
— в ЕС и НАТО Украину не берут;
— массовый украинский патриотический «фарбовый» психоз — покраска всей страны в жовто-блакитные цвета;
— киевский режим убивает вот уже 4 года собственных граждан в Донбассе;
— украинский государственный терроризм против Крыма: блокады, теракты и многочисленные попытки совершения терактов с человеческими жертвами;
— разгул и вседозволенность нацистов и фашистов, одобряемая украинской властью. Нацистский полк «Азов» входит в состав МВД Украины;
— Украина пыталась создать свою соцсеть «Ukrainians», но ничего не вышло, проект закрылся, не успев открыться;
— Украина создала аналог российского телеканала «Russia Today» — «Ukraine Today». Телеканал закрылся, проработав чуть более 2-х лет;
— «Euronews» прекратил вещание на украинском языке;
— Украина подавляет свободу слова (убивают и сажают неугодных людей, запрещает телеканалы, блокирует соцсети);
— 99% всех украинских СМИ круглые сутки льют лживую пропаганду;
— Украина превратилась в страну-попрошайку, где взять в долг под проценты — це «велыка перемога»;
— Украина только через 20 лет достигнет экономических показателей 2013 г.;
— Мыкола Вэрэсэнь: «Везде, где убрали памятники Ленину, начинаются реальные реформы, реальные преобразования».
П.С. В основной массе люди на Украине все равно этого не поймут, поскольку идет тотальная промывка сознания и постоянное навязывание идеи, что кто-то извне виноват в его проблемах. А значит, если будут продолжать винить этого кого-то, тот непорядок, что существует в стране, будет сохраняться перманентно и бесконечно.
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Андрей Червонец
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Так кого же я поддерживаю на выборах Президента?
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Хроника Евромайдана: пять лет огненному крещению (ФОТО)
Пять лет назад, 19 января 2014 года, «мирный протест» на майдане Незалежности в Киеве окончательно перестал быть мирным: ультраправый силовой блок майдановцев попытался прорваться к правительственному кварталу, вступив в столкновения с «Беркутом».
Помню этот день: с утра народ привычно потянулся к майдану на очередное «народное вече». Подобные мероприятия организаторы Евромайдана устраивали каждое воскресенье, при этом, как правило, за несколько дней до «вече» что-либо случалось — или похищение каких-либо активистов, или нападение… Было о чём заявить со сцены.
Снова переполненные вагоны метро (активистов с Западной Украины селили на окраинах или привозили туда автобусами), по эскалаторам метро поднимались группы майданщиков, время от времени они выкрикивали лозунги: «Слава Украине»! — «Героям слава!»
Большие группы «гостей столицы» бродили по прилегающим к майдану улицам. Что гости — понятно было из разговоров, так, один из активистов говорил другому: «Если бы не Майдан, я бы и Киева не увидел».
Само «вече» проходило довольно вяло: к этому времени уже сами протестующие обсуждали вопрос: не пора ли расходиться, если «лидеры Майдана» — а таковыми считали тогда Владимира Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока — не желают ничего предпринимать? Подобные вопросы поднимали в этот день некоторые выступавшие на митинге.
© РИА Новости, Илья Питалев
Но к концу дня ситуация резко изменилась.
«19 января я пошел на акцию в память о Маркелове и Бабуровой, которую проводили украинские левые, — рассказал изданию Украина.ру участник событий, не желающий, в силу определённых обстоятельств, быть названным. — Я опасался, что националисты нападут на акцию, а украинские СМИ это не осветят, как случилось в ситуации с нападением на братьев Левиных в декабре.
Вообще, день обещал быть очередным банальным выходным. Утром даже съездил, искупался в Днепре — все-таки Крещение. Другие собравшиеся у проруби также больше обсуждали мороз, а не Майдан. Сама акция левых прошла на удивление тихо.
Ожидаемого нападения националистов не произошло, и позже я понял почему: было еще светло, когда со стороны Трехсвятительской стали раздаваться знакомые со времен противостояния на Банковой 1 декабря звуки: громкие удары, что-то похожее на взрывы и т. п. Я выдвинулся к Европейской площади. Ближе к ней уже чувствовался знакомый запах газа, который использовала милиция.
И тут я увидел горящий микроавтобус. Это было что-то новое. В тот день максимальный рубеж, куда удалось мне добраться, был у памятника Петровскому у Парламентской библиотеки. Дальше уже была толчея, да и многие протестующие не рекомендовали подходить близко к позициям правоохранителей…».
Со своей стороны, могу добавить: звуки разрывов, стрельбы (стреляли резиновыми пулями и светошумовыми гранатами в ответ на «коктейли Молотова») начали доноситься со стороны улицы Грушевского и сначала не были понятны тем, кто оставался на Майдане. Пошли к стадиону «Динамо» посмотреть, в чём там дело. Один из милицейских автобусов уже пылал, в чёрные ряды «беркутовцев» летели огненные «приветы»…
«Правый сектор»* работает», — отметил кто-то из коллег. Позднее не раз можно было наблюдать, как команды метателей «коктейлей» цепочкой выдвигались из Дома профсоюзов на позиции к памятнику Лобановскому, где уже были заготовлены бутылки с горючей смесью. Имевшие отношение к охране порядка собеседники тогда говорили: остановить эту цепочку — дело десяти минут, нет приказа. Не было приказа и впоследствии — до самого конца. Тогда у меня (и у многих) возникло ощущение, что Евромайдан — постановка, о чём «массовка» не догадывается. Вот только театр этот оказался кровавым…
Со сцены Майдана потом прозвучало в адрес метателей: «Это провокаторы!» Впоследствии тезис о «провокаторах» с повестки дня сняли. Но выяснилось, что «лидеры Майдана» — лидеры не для всех. Владимир Кличко отправился к боевикам и был встречен струёй из огнетушителя (помнится, ранее, 1 декабря 2013-го, столь же «тепло» встретили Петра Порошенко, что не помешало ему впоследствии обосноваться в президентском кабинете…).
© РИА Новости, Григорий Василенко
Находившийся на месте событий в качестве корреспондента газеты «Сегодня» Андрей Манчук рассказал, что сразу понял серьёзность ситуации, когда увидел большое количество правых фанатов — «хусов» ФК «Динамо» и представителей разных нацистских групп.
«Было видно, что они организованно пришли туда, что они готовятся к каким-то силовым действиям. Это была попытка прорыва к Раде и к Кабмину. Было очень большое количество петард и дымовых шашек, которые они бросали. Потом появились „коктейли Молотова“.
В ответ через какое-то время „Беркут“ открыл стрельбу светошумовыми гранатами. Некоторые мои коллеги получили лёгкие ранения от осколков гранат и от петард. Было видно, что это переход на новый качественный уровень противостояния, переход к организованному уличному насилию, и было видно, что за всем этим стоят правые группы в составе футбольных фанатов, националистических и нацистских организаций, из которых самую большую известность на тот момент имел „Правый сектор“ — мифическая организация-бренд, склеенная из ряда ультраправых групп во главе с „Тризубом им. Степана Бандеры“*, которая с самого начала имела одиозную репутацию, поскольку работала со спецслужбами. Именно они были основой силового протеста — случайных, аполитичных людей там почти не было», — сказал Манчук.
Как стало известно позже, с обеих сторон в этот день были раненые. Мирная Украина, какой мы все её помним, в тот момент в одночасье ушла безвозвратно в прошлое.
Не все это поняли. Андрей Манчук отметил, что множество людей наблюдали за происходящим со склона напротив стадиона «Динамо» — место было безопасное, туда мало что долетало.
«Они наблюдали за всем этим с восхищением, кричали: „Война, война! Вот оно, началось, поехали!“ Я тогда написал колонку о том, что это очень опасно — потому что люди не знают, что такое война, думают, что это весело, что это прикольно и это их не коснется. Как оказалось — коснулось. Если не всех, то очень и очень многих», — сказал журналист.
Манчук напомнил, что своё впечатление от событий 19 января 2014 года он отразил в колонке, которая вышла в те же дни в газете «Сегодня» и называлась «Не зовите войну» (сегодня издание Украина.ру публикует этот текст. — прим. Ред.).
«На примере тех конфликтов, которые проходили на территории бывшего Союза, я показывал в своей статье тот факт, что всё каждый раз начиналось с малозначительных на первый взгляд столкновений, и люди не отдавали себе отчёта в том, насколько серьёзными могут быть последствия их действий», — сказал Манчук.
И добавил: «При этом я никогда не поддерживал Януковича, естественно — прекрасно понимая, что его политика пагубна и ответственность за то, что произошло, он несёт. Да, нынешняя власть сумела дать ему сто очков вперёд, но это не повод прощать поступки бывшего президента».
Журналист отмечает, что так называемый мирный протест Майдана никогда не был мирным — нападения на левых, на антифашистов, на журналистов, на случайных людей были и раньше. Но именно столкновения 19 января позволили перевести акцию на путь системного насилия.
Безусловно, этому способствовала позиция Запада, который не давал Януковичу возможности разогнать ультраправых. Об этом сказано достаточно (хотя, наверное, не всё). Но хотелось бы отметить вот что. Представляется, что за эти пять лет в России так и не сделали надлежащих выводов из событий в Киеве.
Люди привыкли к тому, что рядом, на недавно ещё родной территории, существует неонацистское, по сути, государство, жестоко подавляющее всех несогласных, привыкли, что в Донбассе идёт гражданская война, унёсшая более десяти тысяч жизней.
Да, ужасно, но… Для многих и многих всё это происходит словно бы на другой планете, во всяком случае, где-то «за границей» — так о чём беспокоиться? Но ещё не так уж давно и Киев не был «заграницей». И где она теперь, эта граница (я, конечно, говорю о границе ментальной, не юридической)?
А причины, не только сделавшие возможным украинский Евромайдан, но и заставившие довольно-таки значительную часть украинцев в какой-то период поддержать его, — такие причины есть и в России.
Резюмирую. Мы наблюдаем продолжение процесса распада большой страны, дробления её на малые «государства»-колонии, на враждебные друг другу «нации»… Конца этому пока не видно. Война давно идёт, и это война против каждого из нас.
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Андрей Лубенский
*запрещенные в РФ экстремистские организации
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Украинцы массово уезжают в Литву
Граждане Украины стали крупнейшей иностранной общиной в Литве.
Об этом сообщает Департамент миграции Литвы. По данным ведомства, в начале 2019 года в Литве проживали почти 17 тысяч украинцев. Это почти на 42% больше, чем год назад.
Община прибывших в Литву граждан России составляет почти 12,5 тысяч человек. Это почти на 3% меньше, чем в 2018 году. Почти столько же в Литве и граждан Белоруссии. Их число за год возросло на треть.
В результате граждане Украины, России и Беларуси составили 84% всех иностранцев, проживающих в Литве. Крупнейшие группы граждан стран-членов ЕС составляют граждане Латвии, Германии и Польши.
За год число проживающих в Литве иностранных граждан выросло почти на 17,5%. Проживающие в стране иностранцы составили лишь немногим более 2% населения Литвы.
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Koшмapный cюжeт oб УПЦ MП. Чтo этo былo
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