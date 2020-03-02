Коронавирус — «фальсификация всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная?

Помню, прочитал сообщение о первой "жертве коронавируса" в Италии

Умершей оказалась… больная раком женщина 79-ти лет! Тогда уже закравшиеся ранее сомнения о дикой китайской вирусной опасности были усилены.



А тут и сами врачи сомневаются в правдивости созданной по всему миру информационной картинке под названием "риск пандемии от коронавируса"…

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Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, академик РАМН Павел Воробьёв уверен, что никакой эпидемии коронавируса нет даже близко, и речь идет всего лишь о «локальной вспышке не изученной ранее болезни».



Как заявил специалист в интервью газете «Аргументы и факты», эта «эпидемия» зачем-то и кому-то очень нужна, а зачем и кому — станет ясно позже.

В качестве доказательства своих слов Воробьев обратил внимание на ситуацию, которая сложилась на круизном лайнере, поставленном на карантин возле Йокогамы.