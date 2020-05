Запад всегда лгал, лжёт и будет лгать о любых достижениях России

Составляющее менее двух с половиной тысяч человек количество тех, кто погиб в нашей стране от болезни, десятками тысяч косящей жителей «развитых стран», является попросту оскорбительным для государств, десятилетиями кичившихся своим якобы превосходством над нами в «уровне жизни», и в том числе, медицины. Ладно, китайцев умерло не так много (хотя, тоже врут, конечно же!), но эти умные, они смартфоны делают. Но уж эти «лапотные варвары точно не могут спасать своих сограждан настолько эффективнее нас, «цивилизованных» и «развитых»! По этому поводу один из ведущих «рупоров» Запада – издание Financial Times создало целую «теорию». Если поверить ее авторам, то «Россия занижает реальную смертность от коронавируса на 70%». Откуда такие выводы?

Да попросту «ловкость рук» и небольшие арифметические «фокусы» для самых маленьких. Пардон, для самых доверчивых. Берем почерпнутые из непонятно каких источников «общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге» за апрель месяц нынешнего года, находим в них якобы «1444 летальных исхода сверх нормального уровня смертности», автоматически добавляем их к цифрам «официальной статистики», и вуаля – перед нами «увеличение на 72% числа жертв COVID-19 в России»!



На каком основании эти самые «сверхнормалные» смертельные случаи приписываются именно коронавирусу? Как можно на данных всего лишь двух городов, пусть и являющихся одними из наиболее густонаселенных в России, пытаться «лепить» выводы по всей стране?! И это только самые очевидные из вопросов.

Дно непрофессионализма. Верх бесстыдства. Это даже не попытка «подогнать задачу под ответ», а совершенно вопиющее шарлатанство, при котором «ответ» берется, что называется, «с потолка» и вполне закономерно не выдерживает никакого анализа и критики.



Да, в сравнении с апрелем прошлого года смертность в нашей столице возросла на 18%. Даже на 20% – если сопоставлять с этим же периодом времени предыдущего десятилетия.



Однако почему бы вместо фиглярского жонглирования цифрами не признать очевидное и общеизвестное – количество уходящих из жизни людей увеличивается в период любого серьезного кризиса. Общая психологическая угнетенность, состояние постоянного стресса, страх, волнение, тревога – все это провоцирует рост инфарктов, инсультов (являющихся в нашей стране одними из самых смертоносных диагнозов), обострение прочих хронических заболеваний, которые могут свести в могилу.

Добавим к этому повышенную нагрузку на систему медицины и, кстати, еще один крайне немаловажный фактор – категорическое (и вполне понятное в период пандемии) нежелание многих граждан и близко подходить к любым лечебным учреждениям, резко увеличивающее количество тех, кто пытается «перетерпеть» или спастись самолечением…



Это – реальные причины увеличения смертности, а не вымышленные, но кому ж они интересны на Западе? В «концепцию» не вписываются – долой их! При этом журналисты FT скромненько умалчивают о том, насколько в том же апреле увеличилась смертность в том же Нью-Йорке. В шесть раз, если хотите знать! И так – практически в каждой из ведущих европейских столиц. Где-то больше, где-то – меньше, но все равно, в разы, а не на проценты.



Неудивительно, что упомянутую выше публикацию (равно как и аналогичный же пасквиль, опубликованный New York Times) официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «настоящим залпом фейков», а представители Государственной Думы уже пообещали изданию неприятности, сочтя его публикацию «заказной ложью глобального масштаба».

«Коронавирус захватит Россию и свергнет Путина!»

Впрочем, гораздо в большей мере действия Кремля, свидетельствующие о том, что наша страна выходит из пандемии без катастрофических потерь – как людских, так и экономических, Запад приводит в неистовство крах взлелеянных там надежд и упований на то, что COVID-19 станет крушением нашей государственности.



Ну, как минимум – приведет к отстранению от власти такого ненавистного и пугающего лидера, с уходом которого «друзья» нашего Отечества, как внутри него, так и за пределами страны, связывают планы по его уничтожению. Чего только ни «пророчили» западные борзописцы и «аналитики» с того момента, как кривая заболеваемости в нашей стране пошла вверх и был объявлен общенациональный карантин: «Коронавирус охватит Россию и обрушит рейтинг Путина!» – это The Guardian.



«Пандемия расшатывает кресло под Путиным» – это «Радио свобода».



«Путина ожидает бунт русской общественности» – Washington Examiner.



А уж когда вниз обрушились еще и нефтяные цены, вся эта публика и вовсе воспряла духом и чуть ли не помчалась гурьбой ставить на лед шампанское – в предвкушении «неминуемо грядущей победы».



Тут разошлись все: «Из-за разорения Россию ожидает невозможность вести войны и неминуемая демократизация!» – витийствовал на страницах The Hill «лучший друг» нашей страны Андерс Аслунд, не предрекавший ей за последнее время разве что судьбы Атлантиды.



«Экономические беды подрежут Путину крылья» – высокомерно заключала все та же Financial Times, при этом с чувством глубокого удовлетворения обещая россиянам в самом ближайшем будущем «реальные страдания».



Подумать только, даже такая мелкота, как финская Etelä-Saimaa, подключилась к этому отчаянно фальшивящему хору, причем со всем возможным пылом! Некий «специалист по России Юсси Лассила» на ее страницах предрек нашей стране не менее, чем «тотальный кризис, хаос и смену власти»…

И вот как прикажете сегодня объяснять собственным читателям, слушателям, зрителям, что все это смехотворное «вангование» обернулось полнейшим пшиком. Ни «подрезанных крыльев», ни бунта, ни хаоса, ни кризиса (во всяком случае, «тотального»). Путин никуда не делся и деваться явно не собирается…



В этой, безусловно, крайне неприглядной для них ситуации всяк изворачивается, как может. Однако при этом приходится идти на вовсе уже невообразимые финты и выверты, которые иначе, как глумлением над логикой, назвать никак не возможно. К примеру, большинство западных СМИ при подаче

о президентском решении об ослаблении карантина всячески подчеркивают, что «Россия снимает ограничения, выйдя на третье место в мире по количеству зараженных COVID-19».



Ну, да. А как могло быть по-иному – при наших-то масштабах и населении в 145 миллионов? Все это сопоставимо разве что с теми же Соединенными Штатами, где вообще-то заболевших больше в 6 с лишним раз. А умерших от коронавируса – без малого в 40 раз!



Кто-то упрекает «российские власти» в очередной «фальсификации», утверждая, что заявления их представителей о выходе нашей страны на «плато» заболеваемости не соответствуют действительности. Простите, но данный тезис высказан, в первую очередь, как раз представительницей Всемирной организации здравоохранения в нашей стране – Мелитой Вуйнович, а не кем-то в Кремле или отечественном Минздраве. Впрочем, забыл – ВОЗ с некоторых пор в Вашингтоне веры нет… Они, поганцы, оказывается, не только «на Китай работают», как заявлял Трамп, а еще и на русских.



Ну разве ж могут на Западе признать, что «увеличение количества инфицированных» идет в первую очередь за счет роста числа сделанных тестов на COVID-19. Их объем, напомню, планируется довести до 300 тысяч в день – для сравнения, на Украине за весь период пандемии было проверено в полтора раза меньше людей.

Некоторые пассажи берущихся судить и рядить о происходящем в России сегодня попросту отвратительны. К примеру, президента, объявившего о долгожданном окончании периода всеобщей самоизоляции, упрекают в том, что он таким образом стремится… «избавиться от голодных ртов»! Мол, вместо того, чтобы «просто раздать гражданам деньги», этот коварный деспот и тиран собрался «выпустить на улицы миллионы беззащитных людей». Ну, они все и перемрут, естественно, к такой-то бабушке, чего в Кремле, собственно, и добиваются…



Нет, ну до чего же надо ненавидеть нашу страну и ее лидера, чтобы додуматься уже до такого?! На подобном фоне звучащие параллельно упреки в адрес президента относительно того, что он «перекладывает ответственность на глав регионов» – просто детский лепет.



Вот интересно – в чем бы упрекали Путина, примись он лично определять: в какой области карантин снимать уже можно, а в какой пока рановато? Наверняка, в «авторитаризме» и «узурпации власти». Ну, что-нибудь да придумали бы. Все это – опять-таки от жутких комплексов представителей тех стран, где власти самым натуральным образом опозорились, показав собственную некомпетентность и неспособность к управленческой деятельности в кризисной ситуации.



В Испании, к примеру, уже 3 тысячи родственников умерших от коронавируса подали в Верховный суд страны коллективный иск против премьер-министра Педро Санчеса и его правительства за «неправильные и непрофессиональные действия» во время пандемии. Почти 27 тысяч умерших при тамошнем количестве населения – людей можно понять.

Нынешняя реакция «коллективного Запада» на позитивные события в нашей стране является как нельзя более красноречивой. И абсолютно искренней, что самое неприятное. Свидетельствует она, прежде всего, о том, что у России там ни «друзей», ни «партнеров» отродясь не было, нет и быть не может в принципе.



Не стоит ожидать от этих господ хоть сколько-нибудь непредвзятого отношения к нашему Отечеству и объективной его оценки. Ничего хорошего они нам не желают, пряча за собственным лицемерным «вниманием» лишь стремление уязвить побольнее. И это – единственный, пожалуй, урок, который Россия должна вынести из происходящего.

Александр Неукропный



