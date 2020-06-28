Новости Украины и Новороссии 28 июня 2020
- 13:11 Русист из Донецка: Мне едва исполнилось 30, когда в мой город пришла война.
- 11:44 Зеленский призвал украинцев не быть украинцами (ВИДЕО).
- 10:20 Коронавирус: в ДНР ряд министерств идут на экстренные меры (ФОТО).
- 08:55 ДНР закрыла границу с Украиной.
- 07:00 Иностранцы жёстко возмутились предвзятостью суда по делу «Боинга» МН17.
- 01:59 Конец российского посольства.
- Вчера 22:59 Всемирный банк утвердил выделение помощи Украине.
Русист из Донецка: Мне едва исполнилось 30, когда в мой город пришла война
«Мне едва исполнилось 30, когда в мой город пришла война. Без спроса и приглашения. Прямо как в 41-м. Только тогда я начала понимать, как по-настоящему было тяжело там — на фронте, в тылу», — пишет в своем эссе «Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка» на Международный Пушкинский конкурс «РГ» русист из Донецка Яна Ефременко.
«Мы не уезжали ни на день: всегда было странное предчувствие, что стоит нам покинуть дом, и возвращаться уже будет некуда. Я пришла в пустую школу 1 сентября 2014 года, где не звенел звонок — и ни одного детского голоса не было слышно! Я по крупицам собирала своих возвращавшихся из России и Беларуси пятиклашек, вынужденных уехать тем страшным летом 2014-го. Я видела, как поднималось то глубокое в людях, что сподвигло в 41-м сплотиться народ в одну силу», — с горечью пишет Яна.
Тем не менее большинство нынешних подростков, по мнению учителя, с трудом сохраняют память о Великой Отечественной Войне. Очень сложно рассказать им о том, как жили и что чувствовали тогда люди.
«Какие же слова подобрать простому школьному учителю, чтобы донести до ума современного подростка, проживающего в соцсетях и ютубовом плену, каким горем человеческим стала для всех та страшная далекая война?! Война, которую мы не видели, но необъяснимым образом помним, не видели, но чувствуем ее, где-то на генном уровне», — размышляет педагог.
Учитель, подбирая максимально точные слова, сравнивает войну с болезнью, которая оставляет на теле человечества шрамы. И задается вопросом: «Шрам ли или автограф? Зашифрованное на века послание? Но как его прочесть?».
По её словам, автограф Победы — это не раз в год приколотая на грудь георгиевская ленточка или марш с портретом деда по главной площади. Хотя и это важно! Победа нам завещала: каждый день следовать простому человеческому закону — жить в ладу со своей совестью, помогать ближнему, защищать слабого.
Однако Яна уверена, что такой автограф войны чрезвычайно сложно донести до современников. И между современной молодежью и молодежью сороковых поставить знак равенства, увы, невозможно. Дети, живущие в 21 веке — продвинутые в технике, но бесконечно эгоистичные по натуре.
«Нынешние дети практически не знают имен героев Великой Отечественной. Подумать только, у них круглосуточный доступ ко всей информации, но информация такого рода их не интересует. «Сталинградская битва», «Курская дуга», «блокада Ленинграда» — для многих просто выдернутые из фильмов выражения», — сетует педагог.
И с горечью вспоминает, что по сети ходят ролики о нелепых ответах молодых наследников Победы на провокационные вопросы журналистов: «Помните ли Вы, что Сталин лично убил Гитлера? Знаете ли Вы о великом русском писателе Жукове, который написал «Василия Тёркина?» И молодёжь кивает в ответ, мол, знаю и помню, конечно!
Учитель считает, что выросло поколение Иванов, не помнящих родства. Поколение, которому не нужна не только память о Великой Отечественной, а любая память. «Мы, в первую очередь, именно мы, учителя-словесники, должны так крикнуть, чтобы услышали не только в 1-м классе, но и всю жизнь свою слышали наш голос! Если не скажем об этом мы, то на кого ещё остаётся надеяться?!», — убеждена Яна.
Обложка: Фото: Зураб Джавахадзе /ТАСС
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Зеленский призвал украинцев не быть украинцами (ВИДЕО)
Сегодня в «незалежной» отмечается день конституции, в связи с чем Владимир Зеленский выпустил видеообращение к народу.
«Что для меня означает беречь Украину? Ответ прост — беречь каждого украинца.
Именно конституционные права гражданина и являются подсказкой, как это следует делать. Мы должны научиться уважать права друг друга.
Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права других людей уважать закон, а не состязаться в сообразительности, как его можно обойти».
Очень спорное и очень смелое «мы должны» от Зеленского, если учесть, что умение «порешать» — это буквально фундаментальный закон, который приводит в движение украинское общество, когда оно не «обезображено» разными видами «москальской оккупации» — имперской, советской.
«Шоб усьо було по закону, но если шо, шоб с кумом можно было порешать» — это именно тот идеал, к которому стремится каждый украинец, пусть даже он обвешается флагами ЕС.
Ну, а про конституционные права из уст президента, который продолжил войну против формально своего же народа, звучит просто смешно. Но не так смешно, как когда Зеленский выступал в «95 квартале».
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Коронавирус: в ДНР ряд министерств идут на экстренные меры (ФОТО)
27 июня 2020 года, в соответствии с решением Главы Донецкой Народной Республики, для увеличения имеющегося коечного фонда и противодействия распространения коронавирусной инфекции на территории клинической больницы профзаболеваний был развёрнут мобильный госпиталь.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Примечательно, что наряду с МЧС в подготовке и реализации проекта принимали участие Министерство здравоохранения, Министерство угля и энергетики, а также Министерство внутренних дел.
Сейчас в госпитале организовано наблюдение за 55 гражданами, прибывшими с территории Украины. После обследования они будут помещены на обсервацию.
На данный момент мобильный госпиталь развернут на 56 человек с возможностью увеличения коечных мест до 100 человек.
Кроме того, на территории госпиталя имеется дезинфекционно-душевой автомобиль ДДА-3, а также организован подвоз воды для его функционирования.
Автомобиль предназначен для гигиенической помывки с полной санитарной обработкой. Тем самым граждане, находящие на обсервации, будут обеспечены горячей водой на весь период двухнедельного карантина.
В госпитале предусмотрены лечебно-диагностическая и административно-хозяйственная зоны — они работают круглосуточно.
На данный момент госпиталь представляет собой 14 каркасных тентов и пневмокаркасных модулей, а также — спецтехника и оборудование на территории.
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ДНР закрыла границу с Украиной
Опубликован указ главы ДНР Дениса Пушилина о приостановке работы КПП в Еленовке на линии разграничения с Украиной.
КПП в Еленовке был единственным работающим пунктом пропуска.
Выезд граждан на Украину и въезд с Украины приостановлен с 00.00 28 июня, говорится в указе главы Республики.
Причина закрытия пункта пропуска не называется.
Напомним, пункт пропуска заработал на этой неделе после почти трехмесячного перерыва, вызванного борьбой с коронавирусом.
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Иностранцы жёстко возмутились предвзятостью суда по делу «Боинга» МН17
Спустя почти шесть лет после катастрофы «Боинга» МН17 судебный процесс все еще идет. Украинцы тщетно надеются на то, что все рассосется само собой, а европейские политики и суд, выступающие на их стороне, сделают всё, как говорят, «по красоте».
Но простых людей обмануть не удается, и тех, кто верит в виновность Украины и предвзятость европейского суда, становится все больше.
Австралийский журналист Джон Хелмер следит за расследованием все это время, и с самого начала он был убежден, что у Нидерландов было намерение сразу во всем обвинить Россию. Голландская схема такова, что ей не нужны доказательства. Отсутствующие спутниковые фото США, не зафиксировавшие ракетный удар средства воздушного слежения НАТО, сфабрикованные доказательства от СБУ Украины. Все эти нюансы не волнуют Нидерланды.
Запад предоставил — значит, так и было, думают в Европе. А проверять — это уже «не царское дело», особенно, когда есть повод обвинить Россию.
Мировые адвокаты, занимающиеся военными преступлениями, называют весь процесс юридической пародией. То, что голландцы прибегли к схеме бездоказательного обвинения, подтвердило и выступление прокурора Тейса Бергера 10 июня, ранее работавшего в поддержку Североатлантического альянса. Прокурор открыто пытается убедить суд в том, что обвиняемые хотели стрелять по самолету. Но никаких доказательств своим словам он не приводит.
В Сети считают, что Нидерланды не могут противостоять западному давлению, поэтому процесс ведется именно таким образом.
Люди уверены, что Запад буквально развращен до основания, а голландское потворство ему принесет проблемы для Нидерландов.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Конец российского посольства
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Всемирный банк утвердил выделение помощи Украине
Совет исполнительных директоров Всемирного банка 26 июня принял решение о предоставлении Украине $350 млн в рамках первого займа на экономическое восстановление и поддержку реформ.
Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.
«Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет.
В рамках этого займа на политику развития предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена», — заявил директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.
Отмечается, что эти средства должны пойти на:
♦ Укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;
♦ Поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;
♦ Усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.
Эта помощь является одним из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая часть будет направлена «на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению».
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