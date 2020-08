Быть обвиненным в распространении «теорий заговора» — необычайно умная тактика, используемая настоящими заговорщиками против тех, кто истину ищет. Обвинения сопровождаются все более массированным осуждением со стороны тех, кто контролирует СМИ и соцсети — Google, Youtube, Facebook — которые хотят искоренить правду из интернета под предлогом защиты людей от «фейковых новостей».

Увязать кого-либо с теорией заговора — значит превратить язык в оружие, немедленно сведя обвиняемых к нулю. Он или она теряют дар речи. Против этого нет прямых аргументов, хотя обвинитель не использует никаких доказательств. Он автоматически маркирует обвиняемого как «сумасшедшего». В некоторых случаях так и случалось — люди становились настолько «опасными» для устоявшейся системы, что их, по крайней мере, временно, помещали в психиатрическую больницу. Так других отговаривают говорить правду.

Подсознанию этот месседж говорит: «слухи» или «теории заговора» — это ложь, которая множится среди простых людей. Этим людям следует сообщать только правду — а правда исходит из мейнстримовских СМИ, полученная от избранных, а чаще всего неизбираемых властей — Еврокомиссии, ВЭФ и т. д.

Знаете ли вы, что сам термин и его различные варианты — «теории заговора» или «сторонник теории заговора» — были созданы ЦРУ? Сразу после Второй мировой войны, чтобы заткнуть рот противникам холодной войны, был придуман хитрый термин «теория заговора». Предполагалось, что это заставит замолчать всех, кто знал, что холодная война была фальшивкой, была просто пропагандой страха, нацеленной на западный мир, преимущественно Европу, и средством запугивания социалистического Советского Союза — того самого Советского Союза, который спас Европу от потенциально гитлеризованной фашистской Европы и, возможно, мира.

Да, именно русские, т.е. Советы действительно поставили Гитлера и его приспешников на колени, а не англо-американские союзники, которые сегодня делают вид, что выиграли Вторую мировую войну у фашистской Германии Гитлера и фашистской Италии Муссолини. Награда мира за это — неблагодарность. Если кто-то на Западе говорит, что Россия освободила Европу от фашизма, то это называется фейковой новостью.

Вернемся к «заговору». Показательный пример — Covid-19.

«Ложная пандемия covid» или «фальсификация covid» — эти выражения в сознании большинства людей являются дерзкой теорией заговора. Эта фальшивая пандемия в одностороннем порядке заблокировала 193 страны-члена ООН, причем одномоментно. Если вспомнить историю человечества, то пандемия никогда не происходила во всем мире в одно и то же время. Что-то здесь не так. Такое не может быть совпадением.

Тем не менее, были некоторые полу-исключения — такие, как Швеция и Беларусь. И у них по сравнению с остальным миром дела шли неплохо. В частности, их экономика осталась практически нетронутой.

Этот нарратив о том, что странам лучше не вводить карантин, и является «теорией заговора». Неважно, что полная изоляция по всему миру оказалась самой ужасной социально-экономической катастрофой, которую когда-либо знало человечество, и от которой оно, возможно, никогда не оправится. Сотни миллионов безработных, средства к существованию уничтожены. Это — «фейковые новости» или теория заговора, так ведь?

В действительности, настоящие «фейковые новости» исходят от мейнстримовских пропагандистских СМИ — поджигателей страха. Они плодят «фейковые новости» или «теории заговора». Те, кто заставляет вас верить в то, что количество заболеваний увеличивается с каждым днем, а уровень смертности неуклонно растет. И что вы находитесь в абсолютной опасности для жизни, если не носите маски и не соблюдаете «социальную дистанцию».

По мнению большинства независимых врачей и ученых-медиков, маски бесполезны. А все те, кто работают в правительстве, в университетах, больницах или имеют какой-либо иной статус занятости, могут рисковать потерять работу, если не будут следовать официальной версии. Врачи, вирусологи и биологи знают свою науку, но, опасаясь за свои доходы, не высказываются и не следуют «жесткому дискурсу». Некоторые высказываются, но тайно. Те же, кто не боится всесильного истеблишмента, действительно выступают и говорят, например, что обычные маски бесполезны и могут даже быть вредными, потому что они дают вам чувство ложной безопасности и вы дышите своим собственным CO2.

Многие говорят, что ультра-невидимый субмикроскопический вирус — в среднем от 5 до 300 нанометров (нм) — легко проскальзывает сквозь ткань маски. Но поскольку вирус невидим, и мы о нем мало знаем, то мы верим «власти», а не учёным .

Цитирование этих фактов, как то, что я делаю сейчас, — «фальшивая новость», это «теория заговора». Люди, в состоянии страха чаще всего теряют здравый смысл.

Гендиректор ВОЗ д-р Тедрос только что заявил — или это было предупреждением? — что у нас, возможно, никогда не будет эффективной вакцины, поэтому нам лучше бы подготовиться. Однако он заверил, что «они» (около 20 фармацевтических корпораций) лихорадочно работают над вакциной и спешат вывести ее на рынок. Но «лучше бы подготовиться…»

Это просто вселяет больше страха в население, готовит к следующему локдауну, готовит людей к тому, что covid останется с нами навсегда. Эта мысль держит людей в страхе, чтобы быть готовыми к любым приказам, т.е., к репрессиям со стороны властей? Или это чистая демагогия, чтобы сделать людей более податливыми и управляемыми перед лицом будущих репрессий или катастрофических локдаунов? Вам судить.

Этот вирус существует уже несколько десятилетий, а возможно, и намного дольше — в различных вариациях или мутациях. Например, каждый обычный грипп содержит от 7% до 20% коронавирусов. Д-р Энтони Фаучи из Национального института здравоохранения, на самом деле сказал в рецензируемой статье под названием «Маршрут в неизведанном» в Медицинском журнале Новой Англии (Navigating the Uncharted, the New England Journal of Medicine — NEJM), что… «уровень летальности может быть значительно меньше 1%. Это говорит о том, что общие клинические последствия Covid-19 могут, в конечном итоге, быть более похожими на последствия тяжелого сезонного гриппа (летальность которого составляет примерно 0,1%) или пандемического гриппа .

Если это скажете вы и я, даже цитируя Фаучи, то мы — «сторонники теории заговора». А Фаучи пошел на CNN и другие мейнстримовские новостные каналы, чтобы пропагандировать противоположное тому, что он сказал в NEJM. Он продвигал устрашающий рассказ о том, что в США от вируса могут погибнуть до полумиллиона человек. С таким месседжем вас посадят под домашний арест, и блокирование экономики будет полностью оправдано идеей спасения людей. А вам гарантируют личное социальное и психологическое разрушение.

И сейчас медучреждения США стремятся достичь заданной цифры. Используются фальсифицированные данные, учитываются смерти, которые не имеют ничего общего с covid. Больницам за объявление пациентов больными covid платят по 19000 долларов США. А за то, что к пациентам применяют ИВЛ — 39000 долларов США, очень хорошо зная что до 80% пациентов умирают при применении ИВЛ. Это — фальшивка и преступность? Это — настоящий заговор против тех самых людей, которых медслужбы призваны лечить.

Эта информация была полностью доступна здесь — но часть текста про плату больницам удалили. И что еще хуже, все интернет-записи д-ра Скотта Дженсена, сенатора штата Миннесота, сейчас помечены «fact check».

И ничего, что потеряны миллионы рабочих мест, наступили банкротства и уничтожены средства к существованию. Смертность от голода и отчаяния, а также от других болезней (сосудистых заболеваний, рака, диабета и др.), которые не лечили из-за навязанной властью истерии covid, намного превышает число погибших от covid в глобальном масштабе. Вам не разрешается критиковать или даже задавать вопросы властям за выполнение приказа высшего командования, невидимого «глубинного темного государства». Если же вы на это решитесь, то вас осудят как распространителя «ложных новостей» или как «сторонника теории заговора». Это стало обычным дискурсом.

Но подпадают ли ложь, манипуляции с разумом и последующие принудительные локдауны и ограничения, наложенные «властями», под категорию «фейковых новостей» или заговоров?

Но вернемся к «короне». Вакцина для борьбы с этим вирусом точно не нужна. Китай взял covid под контроль без вакцины, в значительной степени за счет использования обычных и недорогих существующих лекарств — таких, как гидроксихлорохин, препарат, известный 60 лет, используемый для борьбы с малярией. А кубинцы разработали интерферон альфа-2b и, возможно, другие препараты и их комбинации.

Существует также раствор диоксида хлора (CDS) д-ра Андреаса Калькдера, очень эффективный не только для лечения коронавируса, но и для множества других заболеваний. Эти простые и эффективные методы лечения вызвали гнев у Большой Фармы . Поэтому все эти лекарства были запрещены в западном мире. Под страхом наказания врачам даже запрещено использовать и применять их. Это — преступление. Отчасти это результат мощного фармацевтического лобби, возглавляемого ГАВИ — Альянсом вакцин или Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации, действующим при поддержке ВОЗ и Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Но отчасти это также связано с соблюдением нашими правительствами ультра-коррумпированного частного сектора общественного здравоохранения.

Этим заинтересованным группам, приказам которых следует ВОЗ, нужно только продвижение своего миллиардо-, если не триллионнодолларового, бизнеса по производству вакцин, которые в значительной степени не были протестированы и остаются весьма спорными. Фактически, те, что были протестированы, особенно производства фармацевтической компании Билла Гейтса «Moderna» из Сиэтла, похоже, вызвали у всех испытуемых добровольцев разрушительные побочные эффекты. Не смерть — но длительное недомогание и болезни. Билл Гейтс признает свои недостатки на CBS, но настаивает на том, что вакцина для широкомасштабного применения будет готова осенью 2020 года. Фактически, он намекает, что для достижения эффективности может потребоваться, по крайней мере две инъекции, а не одна.

Билл Гейтс имеет репутацию сторонника евгеники. Он неоднократно говорил, что мир перенаселен. И в свободном доступе есть, по крайней мере, одна такая запись, где он говорит на TED Talk в Южной Калифорнии в 2010 году: …"Если мы действительно хорошо проведем вакцинацию, то мы сможем сократить мировое население на 10−15%…".

Родители, учителя и врачи должны подумать дважды или трижды, прежде чем рекомендовать или, что еще хуже, принуждать детей и людей к вакцинации от коронавируса или вакцинации и лечения любым лекарством, контролируемым Биллом Гейтсом. Стоит вспомнить одобренные ВОЗ катастрофические кампании Билла Гейтса по вакцинации (например, от полиомиелита в Индии) и по стерилизации молодых женщин (Кения, модифицированными вакцинами против столбняка).

Теперь это может быть изображено как «фальшивая новость», поскольку Google с помощью своей фальшивой пометки «Fact Check» удалил все упоминания об этих ужасных прививках. И кто заплатил за удаление правды? Каково ваше предположение?

Поскольку за этим стоит ВОЗ, мировые правительства воспринимают это как приказы свыше от «глубинного темного государства» и руководствуются этими приказами. ВОЗ является своего рода посланником. Около двух третей бюджета ВОЗ финансируется за счет внебюджетных ресурсов заинтересованных групп — таких, как фармацевтическая промышленность, Билл Гейтс и телекоммуникационные корпорации.

Если вы разглашаете правду о лжи, спонсируемой государством, то вы автоматически распространяете «теории заговора» или «фейковые новости». Запад — это машина лжи, но люди этого знать не должны.

Манипуляция данными о случаях коронавируса, инфекциях, болезнях и показателях смертности распространена широко. Кажется, что каждая страна участвует в конкурентной «гонке»: чем больше «случаев», тем лучше, поскольку это позволяет и Высшим Мастерам — крохотной элите тошнотворных богачей — затягивать пояс угнетения, слежки и контроля, милитаризации целых стран. Это, как мы можем видеть, происходит в Соединенных Штатах и, может быть, — не дай бог — в Европе.

Автор: Питер Кёниг (Peter Koenig) — научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre for Research on Globalization [CRG], г. Монреаль, Канада), экономист и геополитический аналитик, ранее работал во Всемирном банке. Читает лекции в университетах США, Европы и Южной Америки. Его статьи публикуются в таких изданиях, как «Global Research», ICH, RT, «Sputnik», «PressTV», «The 4th Media» (China), «TeleSUR», «The Vineyard of The Saker Blog» и других..

Источник: https://svpressa.ru/world/article/272819/