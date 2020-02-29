Прудникова про октябрьское шоу 1917 года
13:55. 29 февраля 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Из всех отвратительных пороков, позорящих этот мир, наиболее пагубен, наиболее опасен, конечно, фанатизм. Фанатизм проявляется в том, что человек постоянно и упрямо придерживается своего особого мнения. ... Ему чужд творческий и деловой подход к вещам. Личное суждение становится его владыкой, а гипертрофированное самомнение — единственным наставником. Для подобного извращенного сознания собственные взгляды тождественны абсолютной истине.