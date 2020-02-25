“Пальмовые” короли
Аналитический центр при российском правительстве спрогнозировал рост цен на самые популярные пищевые продукты (мясо и мясную продукцию, молоко и молочной продукцию), которые в три раза обгонят инфляцию.
Во многом такие прогнозы базируются на заявлениях самих заводчиков: в частности, производители «молочки» грозят повышением цен сразу на 20%. И в числе причин называют, в частности, введение обязательной маркировки продукции, которая должна вступить в силу с первого июля, а также увеличением НДС для пальмового масла.
Действительно ли стоит ждать таких чудовищных последствий, или это больше похоже на низкосортный шантаж? Об этом мы говорим подробнее с нашим постоянным экспертом по пищевой безопасности, руководителем национального проекта «Здоровье нации», доктором медицинских наук Дмитрием Еделевым.
«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, действительно ли все может быть так плохо, как прогнозирует Аналитический центр правительства? Ведь продовольственная инфляция много лет была крайне низкой.
— Давайте разберемся в причинах, которые могут привести к ценовому скачку. Первая — это усиленный вывоз лучшего и самого качественного мяса за рубеж. Правительственные аналитики приводят такие цифры: в прошлом году наша страна вывезла свинину и субпродукты из нее на $ 139 млн, что на 13% выше показателя 2018 года. Птицы вывезено на 10% больше, чем в 2018 году.
Рост производства по отдельным позициям отстал от вывоза за границу в семь раз. Такой разрыв и ошибки в государственном администрировании экспорта продуктов питания вызывают дефицит, проявляющийся в том числе ростом цены на мясо.
«СП»: — То есть причина прежде всего в ошибках госуправления отраслью?
— Не только. Мы все с вами уже получили платежные квитанции коммунальных служб за январь 2020 года. Прочитав их, мы в очередной раз убедились, что инфляция составила не 4%, как говорят чиновники с голубого экрана, а 13%, как написано в квитанции. Такие же квитанции получили и производители. Вздохнув, они вынужденно повысили цены на мясо и молоко. Они не виноваты в том, что чиновники в нашей стране постоянно ошибаются в цифрах. Давайте так назовем их полную некомпетентность.
Третья причина роста цен — российские кредиты которые убивают российских производителей. У меня давно сложилось мнение, что те, кто управляет моей страной, и чьи дети-внуки давно живут за границей, поставили целью продать мою страну хозяевам тех самых стран, где живут их дети-внуки.
«СП»: — Не слишком ли пессимистично вы смотрите на вещи?
— А я вам приведу простой пример. Если вы иностранный производитель продуктов питания, вы можете получить в иностранном банке кредит на создание нового пищевого предприятия в России, покупку и модернизацию существующего под 2,5−5% годовых. Если вы российский производитель продуктов питания, вы можете получить в российском банке кредит на создание нового пищевого предприятия или модернизацию в России под 8,5−13% годовых.
Внимание, вопрос, кто строит в России новые предприятия и скупает существующие, если кредит для иностранцев в три-четыре раза меньше чем кредит для россиян? Ответ верный, хозяева стран где живут дети-внуки чиновников управляющих страной. Открою секрет, эта скрытая экономическая оккупация уже привела к отсутствию российских производителей во многих сегментах пищевого производства.
«СП»: — Но производители, ультимативно заявляющие о неминуемом повышении цен, говорят вовсе не об этих структурных проблемах, а о введении обязательной маркировки молочки или повышении налогов?
— Да, действительно, с первого ноября 2019 года в России работает электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий». Участие в ее работе пока носит добровольный характер. Система эта предназначена для электронной сертификации поднадзорных государственном ветеринарному надзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. А если коротко, мы с вами после начала работы системы сможем узнать, из чего сделано это сливочное масло, сыр, сметана, колбаса, сосиски и сколько там мяса и молока.
И вот это так испугало производителей, что 30 января на совещании в министерстве сельского хозяйства они добились отложения обязательного включения «Меркурия». Причем испугались все.
Недобросовестные производители — что нужно производить колбасу из мяса, а сыр из молока.
«Пальмовые» короли — что миллион тонн канцерогенного технического пальмового жира, скармливаемого россиянам, девать некуда.
Чиновники — что больше не принесут взятки на прокорм детей-внуков за границей и обидятся их заграничные хозяева.
И вот все они сообща решили введение электронной прозрачной системы прослеживания качества отложить и доработать под запросы хозяев.
«СП»: — То есть честно работать не хочет никто?
— Выходит, что так… Никто не оказался готов работать честно — ни государственные чиновники, ни недобросовестные иностранные производители. А россияне, их жизни и здоровье никого не интересует.
Государственный чиновник, живущий с семьей за границей, — это оккупант, проехался на мигалках по колонии, собрал деньги и вывез детям-внукам в метрополию, зачем ему заботиться о колонии и ее жителях?
Иностранный олигарх — это тоже оккупант: собрал деньги и вывез, зачем ему заботится о колонии и ее жителях? И только мы, россияне, думаем, а как же будут жить наши дети-внуки в России?
Очередная серость. Жду шаблонных комментариев одних и тех же возмущённых на подтанцовке.
Ваш – первый такой. Шаблонный.
Вот я, как видите, не из подтанцовки, я и танцевать толком не умею, а со статьёй, почему-то, согласен, она хорошо отражает действительность, отвечает тому, как я её, действительность, вижу, и не я один.
Но, почему же серость, поясните пожалуйста, где у вас не сошлось.
Аналитический центр при российском правительстве спрогнозировал рост цен на самые популярные пищевые продукты (мясо и мясную продукцию, молоко и молочной продукцию), которые в три раза обгонят инфляцию.
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Это ОБМАН а ты если этого не видишь кретин.
Всё просто
Напиши притчу о каком-нибудь эзотерическом д..ме и развитии личности,которая сама во всем виновата,потому что это Божий промысел.Ну не хотим мы быть тобой,и жрать все что жрешь ты…От еды до информации.Собаки тоже чужую бл..ну жрут,божьи твари…я должен на них равняться что-ли…Осознай свое место.Оно не среди нормальных.здравомыслящих людей. Куражься со Степанычем…Вот твой уровень.Будете вместе смешно слова коверкать.Тут тебе не место.Ты-низкокачественный…С тобой не о чем поговорить…Ты-штамповка.В тебе нет зерна,поэтому ты всех раздражаешь.Голем…Гомункул.Программа.Бездушное и бездетное существо (вот сейчас точно попал,ты-не отец).
Киса, твой квадратно-гнездовой шаблон уже давно не вписывается в современные реали здравомыслящих людей. Киса ты снова попутал ЯП с лотком.
Из статьи видно, что войны не будет, так как государство отдаёт Западу всё что можно!
Конвейер-с!