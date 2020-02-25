“Пальмовые” короли

" У меня давно сложилось мнение, что те, кто управляет моей страной, и чьи дети-внуки давно живут за границей, поставили целью продать мою страну хозяевам тех самых стран, где живут их дети-внуки."

Аналитический центр при российском правительстве спрогнозировал рост цен на самые популярные пищевые продукты (мясо и мясную продукцию, молоко и молочной продукцию), которые в три раза обгонят инфляцию.

Во многом такие прогнозы базируются на заявлениях самих заводчиков: в частности, производители «молочки» грозят повышением цен сразу на 20%. И в числе причин называют, в частности, введение обязательной маркировки продукции, которая должна вступить в силу с первого июля, а также увеличением НДС для пальмового масла.

Действительно ли стоит ждать таких чудовищных последствий, или это больше похоже на низкосортный шантаж? Об этом мы говорим подробнее с нашим постоянным экспертом по пищевой безопасности, руководителем национального проекта «Здоровье нации», доктором медицинских наук Дмитрием Еделевым.

«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, действительно ли все может быть так плохо, как прогнозирует Аналитический центр правительства? Ведь продовольственная инфляция много лет была крайне низкой.

— Давайте разберемся в причинах, которые могут привести к ценовому скачку. Первая — это усиленный вывоз лучшего и самого качественного мяса за рубеж. Правительственные аналитики приводят такие цифры: в прошлом году наша страна вывезла свинину и субпродукты из нее на $ 139 млн, что на 13% выше показателя 2018 года. Птицы вывезено на 10% больше, чем в 2018 году.

Рост производства по отдельным позициям отстал от вывоза за границу в семь раз. Такой разрыв и ошибки в государственном администрировании экспорта продуктов питания вызывают дефицит, проявляющийся в том числе ростом цены на мясо.

«СП»: — То есть причина прежде всего в ошибках госуправления отраслью?

— Не только. Мы все с вами уже получили платежные квитанции коммунальных служб за январь 2020 года. Прочитав их, мы в очередной раз убедились, что инфляция составила не 4%, как говорят чиновники с голубого экрана, а 13%, как написано в квитанции. Такие же квитанции получили и производители. Вздохнув, они вынужденно повысили цены на мясо и молоко. Они не виноваты в том, что чиновники в нашей стране постоянно ошибаются в цифрах. Давайте так назовем их полную некомпетентность.

Третья причина роста цен — российские кредиты которые убивают российских производителей. У меня давно сложилось мнение, что те, кто управляет моей страной, и чьи дети-внуки давно живут за границей, поставили целью продать мою страну хозяевам тех самых стран, где живут их дети-внуки.

«СП»: — Не слишком ли пессимистично вы смотрите на вещи?

— А я вам приведу простой пример. Если вы иностранный производитель продуктов питания, вы можете получить в иностранном банке кредит на создание нового пищевого предприятия в России, покупку и модернизацию существующего под 2,5−5% годовых. Если вы российский производитель продуктов питания, вы можете получить в российском банке кредит на создание нового пищевого предприятия или модернизацию в России под 8,5−13% годовых.

Внимание, вопрос, кто строит в России новые предприятия и скупает существующие, если кредит для иностранцев в три-четыре раза меньше чем кредит для россиян? Ответ верный, хозяева стран где живут дети-внуки чиновников управляющих страной. Открою секрет, эта скрытая экономическая оккупация уже привела к отсутствию российских производителей во многих сегментах пищевого производства.

«СП»: — Но производители, ультимативно заявляющие о неминуемом повышении цен, говорят вовсе не об этих структурных проблемах, а о введении обязательной маркировки молочки или повышении налогов?

— Да, действительно, с первого ноября 2019 года в России работает электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий». Участие в ее работе пока носит добровольный характер. Система эта предназначена для электронной сертификации поднадзорных государственном ветеринарному надзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. А если коротко, мы с вами после начала работы системы сможем узнать, из чего сделано это сливочное масло, сыр, сметана, колбаса, сосиски и сколько там мяса и молока.

И вот это так испугало производителей, что 30 января на совещании в министерстве сельского хозяйства они добились отложения обязательного включения «Меркурия». Причем испугались все.

Недобросовестные производители — что нужно производить колбасу из мяса, а сыр из молока.

«Пальмовые» короли — что миллион тонн канцерогенного технического пальмового жира, скармливаемого россиянам, девать некуда.

Чиновники — что больше не принесут взятки на прокорм детей-внуков за границей и обидятся их заграничные хозяева.

И вот все они сообща решили введение электронной прозрачной системы прослеживания качества отложить и доработать под запросы хозяев.

«СП»: — То есть честно работать не хочет никто?

— Выходит, что так… Никто не оказался готов работать честно — ни государственные чиновники, ни недобросовестные иностранные производители. А россияне, их жизни и здоровье никого не интересует.

Государственный чиновник, живущий с семьей за границей, — это оккупант, проехался на мигалках по колонии, собрал деньги и вывез детям-внукам в метрополию, зачем ему заботиться о колонии и ее жителях?

Иностранный олигарх — это тоже оккупант: собрал деньги и вывез, зачем ему заботится о колонии и ее жителях? И только мы, россияне, думаем, а как же будут жить наши дети-внуки в России?