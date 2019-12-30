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А. Мамонтов. Пальмовые берега 2

17:43. 30 декабря 2019 180 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.
Студия Аркадия Мамонтова продолжает расследование о пальмовом масле в России. С 1990-х годов рынок оказался захвачен пальмовыми королями.

Они провели уникальную лоббистскую операцию, финансируя продажных чиновников, депутатов и губернаторов.

С помощью западных транснациональных компаний импортеры-монополисты фактически подменили отечественный рынок молочных продуктов дешевой пальмой.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4813101.html

Метки: депутат, здоровье, корпоратократия, коррупция, мамонтов, народ, Россия

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