А. Мамонтов. Пальмовые берега 2

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Из аннотации.Студия Аркадия Мамонтова продолжает расследование о пальмовом масле в России. С 1990-х годов рынок оказался захвачен пальмовыми королями.Они провели уникальную лоббистскую операцию, финансируя продажных чиновников, депутатов и губернаторов.С помощью западных транснациональных компаний импортеры-монополисты фактически подменили отечественный рынок молочных продуктов дешевой пальмой.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4813101.html