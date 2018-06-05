Пальмовое масло делает русских мужчин бесплодными

Борьба, которую весь цивилизованный мир ведет против «вредных» жиров, обошла Россию стороной. ВОЗ обещает через пять лет добиться полного отказа пищевой индустрии от гидрогенизированных трансжиров — маргарина и кондитерского жира. Великобритания и Исландия готовятся полностью запретить импорт пальмового масла, закупки которого в России стремительно растут.

Хорошее, плохое и пальмовое

За первый квартал нынешнего года в Россию стремительно вырос импорт пальмового масла. По данным Росстата, только за три месяца в нашу страну ввезли почти 270 тысяч тонн этого продукта — это на 36% больше, чем в прошлом году. По прогнозам, по итогам 2018 года импорт пальмового масла (во всех его разновидностях) превысит миллион тонн (учитывая, что его производство в тропических странах ожидается на уровне 80 млн. тонн).

Выходит, что на каждого россиянина, включая младенцев, приходится около семи килограммов пальмового масла в год. Конечно, есть и продукты, в которых без пальмового масла не обойтись — это косметика и моющие средства. А вот, скажем, в Евросоюзе почти половина пальмового масла, импортируемого в основном из Индонезии и Малайзии, используется в качестве биотоплива (с 2009 года его смешивание с бензином стало обязательным).

Хотя вряд ли резкий импорт пальмового масла в Россию связан с «косметическим» или «топливным» бумом. Пальмовое масло присутствует в половине пищевых продуктов, которые вы видите на полках супермаркетов: от шоколада и мороженого до лапши быстрого приготовления.

Это еще и главный ингредиент для производства пищевых суррогатов — им подменяют молочный жир, делая фальшивые сыры и творог. По оценке бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, дешевые заменители молочного жира только в прошлом году не позволили закупить у российских сельхозпроизводителей 1,5 млн. тонн сырого молока.

Российские власти не раз пытались бороться с засильем пальмового масла. Скажем, Минсельхоз под руководством еще Александра Ткачева требовал полностью запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции. Предлагал Ткачев и ввести импортные квоты на пальмовое и иные растительные масла. Но, к сожалению, обе инициативы Минсельхоза не прошли. Слишком сильно «пальмовое» лобби в парламенте и правительстве.

Жир убивает полмиллиона людей в год

Вред пальмового масла широко известен — оно, в частности, приводит к быстрому накоплению «плохого» холестерина в организме. А это в итоге целый букет сердечно-сосудистых болезней. Но даже при этом натуральное пальмовое масло является более «полезным» заменителем прочей гадости, которую используют в пищевом производстве.

Речь — о трансжирах. В небольших количествах они содержатся и в молоке, и в мясе, естественно, никакого вреда организму не нанося. Трансжиры образуются и при рафинировании растительного масла. А есть трансжиры, которые производят на заводах, — это маргарин, твердые фритюрные масла, кондитерский жир (шортенинг) и прочая «химия». Никакой пользы, только абсолютный вред здоровью!

И уж если пальмовое масло считается дешевым заменителем, скажем, молочного жира — то трансжиры еще дешевле. Развитые страны давно отказываются от этой гадости, понимая, насколько высока истинная цена «экономии»: по оценкам ВОЗ, из-за «жировой» эпидемии во всем мире ежегодно обрывается полмиллиона жизней.

Потребление трансжиров повышает риск сердечных заболеваний на 21%, а преждевременной смерти — на 28%. Также любители маргарина и кондитерского жира могут заполучить сахарный диабет и болезнь Альцгеймера.

Из богатых стран сегодня трансжиры переместились в бедные, развивающиеся. Так, еще недавно самый высокий уровень потребления трансжиров был… в Иране. Власти начали бить тревогу, требуя поэтапного снижения количества трансжиров в пальмовом и кукурузном масле — и уже сейчас их концентрация не превышает 1%. Это считается допустимым уровнем для здоровья граждан.

Вслед за Ираном стали ужесточать требования к масложировой промышленности другие страны Ближнего Востока, Мексика и Южная Африка. В некоторых странах использование твердых трансжиров в пищевой промышленности вообще запрещено: первой такой запрет ввела Дания еще в 2004 году, а вот, например, США — в 2015 году.

ВОЗ ставит перед собой еще более амбициозную задачу — к 2023 году полностью избавить всю планету от искусственных трансжиров.

Россию стерилизуют «жировые короли»

Каким образом отразятся инициативы по ограничению потребления пальмового масла и «твердых» трансжиров на российской пищевой индустрии? Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, первым заместителем директора Центра «Биомед» (Центра прикладной медицины и пищевой безопасности) МГУ.

— Пальмовое масло развитые страны потребляют для производства дизельного топлива, технических смазок, мыла. А вот в России пальмовое масло — причем не пищевого, а технического качества — едят! Россияне обогнали по количеству употребляемого пальмового масла даже китайцев.

Разговор о том, чтобы четко разделить пальмовое масло на пищевое и техническое, ведется уже более десяти лет. Но он тормозится теми, кто хочет заработать дополнительные средства на том, что не очищает пальмовое масло, которое в иных странах используют только для технических целей.

В начале XXI столетия стало известно, что в некачественном, техническом пальмовом масле в гигантских количествах содержатся глицидиловые эфиры и 3-MCPD. Это признанные канцерогены и мутагены.

Как и любой жировой компонент, 3-MCPD легко проникает внутрь клеток, через гематоэнцефалический барьер, в такие внутренние органы, как печень и поджелудочная железа. А также через барьер наших половых клеток, повреждая сперматозоиды мужчин и приводя к их бесплодию.

На протяжении последних лет стали вводиться жесткие ограничения в Евросоюзе и в США на содержание этих веществ в пальмовом и иных рафинированных маслах. В России такие ограничения не введены. Поэтому, вполне возможно, это один из факторов того, что у нас в России такое огромное количество бесплодных пар!