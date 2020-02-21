Захар Прилепин. Уроки русского

Урок №91. Загадочный и оболганный Гайдар, и его мнимые наследники

Аркадий Гайдар – безусловный классик детской и юношеской литературы, автор удивительных и волшебных повестей и рассказов, который слишком рано начал воевать и был травмирован своим опытом на всю жизнь. Тогда, в 1919-м, под командованием 15-летнего Аркадия Голикова было 90 бойцов, среди которых он был самым младшим. Удивительно, но он справлялся. Почему Гайдара считают воплощением чести и достоинства? Откуда взялся его звучный псевдоним? Кто вносит деструктивный вклад в его репутацию? И почему нужно как-то разделять Гайдара и его специфических наследников?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9792545.html