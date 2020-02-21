Главная » История, Творчество

Захар Прилепин. Уроки русского

21:08. 21 февраля 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Урок №91. Загадочный и оболганный Гайдар, и его мнимые наследники



Аркадий Гайдар – безусловный классик детской и юношеской литературы, автор удивительных и волшебных повестей и рассказов, который слишком рано начал воевать и был травмирован своим опытом на всю жизнь. Тогда, в 1919-м, под командованием 15-летнего Аркадия Голикова было 90 бойцов, среди которых он был самым младшим. Удивительно, но он справлялся. Почему Гайдара считают воплощением чести и достоинства? Откуда взялся его звучный псевдоним? Кто вносит деструктивный вклад в его репутацию? И почему нужно как-то разделять Гайдара и его специфических наследников?

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9792545.html

Метки: Видео, Гайдар, история, Литература, прилепин

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Захар Прилепин. Уроки русского: Урок №88. Заговор пацифистов
... делом"? Какие должности занимали известнейшие русские литераторы и кто смог сделать... карьеру на государственной службе? Все уроки - в одном плейлисте: https://www...
"Захар Прилепин. Уроки русского". Урок №56. Горбачёв и империя-самоубийца
... попал на партийную работу? Какой урок он преподал современникам? Что у...
"Захар Прилепин. Уроки русского": Урок №83. Грета, Трамп и Бурёнка
... деле борьбы за экологию? Все уроки - в одном плейлисте: https://www...
Захар Прилепин. Уроки русского
Урок №26: Мифы Древней Греции. Богатая ...
В гостях у Захара Прилепина: Эдуард Лимонов об актуальных мировых событиях (ВИДЕО)
... у турок «жирные объятия»? О русских и о России, о Нью... и о Париже в программе Захара Прилепина — яркий и неудержимый, убеждённый и.... Читайте также: Запад плохо усваивает уроки — давить на Россию бесполезно, — Дмитрий...
Видеоблог: Уроки русского. Захар Прилепин
... +7 (495) 755 44 13 Захар Прилепин

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)