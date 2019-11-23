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"Захар Прилепин. Уроки русского": Урок №83. Грета, Трамп и Бурёнка

11:01. 23 ноября 2019 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Если вы, дети, участвуете в каком-то хайпе, это не означает, что этот хайп никто не придумал до вас. И для вас…
Кто такая Грета Тунберг, как она повлияла на свою семью и весь мир и за что ее номинировали на Нобелевскую премию (и так уже униженную до бесконечности)?
Кто поддерживает Грету в России и каковы перспективы нашей страны в деле борьбы за экологию?

Все уроки – в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list…

http://www.ntv.ru/video/click1798840/…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D6W3Oy1Ani8

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