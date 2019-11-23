"Захар Прилепин. Уроки русского": Урок №83. Грета, Трамп и Бурёнка
Если вы, дети, участвуете в каком-то хайпе, это не означает, что этот хайп никто не придумал до вас. И для вас…
Кто такая Грета Тунберг, как она повлияла на свою семью и весь мир и за что ее номинировали на Нобелевскую премию (и так уже униженную до бесконечности)?
Кто поддерживает Грету в России и каковы перспективы нашей страны в деле борьбы за экологию?
Все уроки – в одном плейлисте: https://www.youtube.com/playlist?list…
http://www.ntv.ru/video/click1798840/…