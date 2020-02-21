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Доказано: коронавирус создан искусственно и является боевым

20:59. 21 февраля 2020 269 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Биологическая война США против Китая
Профессор генетики Государственного университета Джавахарлала Неру в Дели Ананд Ранганатан и его коллеги опубликовали доклад об исследовании китайского коронавируса.

Биологическая война США против КитаяОни обнаружили, что он образовался из двух разных видов коронавируса, распространенных среди животных (летучих мышей и змей), а также — четырех вирусоподобных вставок характерных для ВИЧ. Подобного строения нет ни у одного известного коронавируса.

Таким образом, ученые ясно доказали, что вирус создан искусственно и является боевым. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 31 161 подтвержденном случае заболевания.

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных на 7 февраля составляли 31 452 человека, 638 человек погибли.

В связи с этим можно напомнить, что в настоящее время идет ожесточенная, не на жизнь, а на смерть, так называемая торговая война между США и Китаем. И как-то «случайно», как по мановению волшебной палочки, в это время и именно в Китае разразился коронавирус, который уже нанес колоссальный вред китайской экономике и резко ослабил позиции Пекина на переговорах.


Биологическая война США против КитаяКитайский фондовый рынок обвалился после открытия торгов на биржах, сообщает Bloomberg, назвавший происходящее «беспрецедентным приступом распродажи». В течение десяти дней финансовые рынки Китая и Гонконга находились на каникулах в связи с празднованием Нового года в этой стране.

Обвал основных индексов более чем на 8% связывают с эпидемией коронавируса.

Сильнее всех падают акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний. Фьючерсы на нефть упали на 7%, на железную руду — 6,5%, на черные металлы — 6%. Медь, нефть и пальмовое масло также снизились до разрешенного на китайском рынке дневного лимита.

«Большинство людей на рынке никогда не сталкивались с такой ситуацией, их нельзя обвинять в том, что им нужны деньги в момент, когда они чувствуют угрозу своему здоровью», — подчеркнул управляющий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership Фан Рю.

Даже до распространения коронавируса многие специалисты писали о том, что Вашингтон в последнее время, вопреки международному закону, активно разрабатывает биологическое оружие на своих многочисленных лабораториях, расположенных как на американской территории, так и за границей.

В ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, хорошо знакомый с этим вопросом, тревожно предупреждал об этой опасности и перечислил основные угрозы безопасности многим странам мира.

Один из пунктов был посвящен политике, «направленной на разрушение единого гуманитарного пространства и разобщение народов» в отношении СНГ и ОДКБ, а также касался создания биологических лабораторий США на их территории:
«Особую озабоченность вызывает деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, где проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие».

Позднее появилась информация, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, и они есть на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины.

Кстати, комментируя исследование индийских ученых, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин подчеркнул, что в Китае больных коронавирусом начали лечить препаратами от СПИД, и есть выздоровевшие.

Так, в интервью «Московскому комсомольцу» он сказал: «Это однозначно боевой вирус. Сомнений в том, что он создан целенаправленно, нет». Пока ученые создают вакцину против нового типа коронавируса, медики напоминают, что главные методы борьбы с ним те же, что и против гриппа.

Главный вопрос — кому выгодно, чтобы очередная эпидемия выбила из колеи мощного конкурента? Если применить известный приём highly likely, бесцеремонно применённый британским экс-премьером Терезой Мэй, чтобы повесить так называемое отравление Скрипалей на Россию, то ответ очевиден: эпидемия коронавируса 2019-nCoV, поразившая Китай, с высокой степенью вероятности на руку Соединённым Штатам.

И чем хуже будет Пекину, тем лучше Вашингтону. Тем более что прогноз по эпидемии пока что не утешительный. Например, некоторые эксперты утверждают: если распространение вируса не удастся остановить, его жертвами могут стать до 250 миллионов китайцев!

Примечательно, что вирус добрался и до американского технологического гиганта Apple, производственные площади которого находятся всего в 500 километрах от «родины» коронавируса — мегаполиса Ухань. И теперь, по утверждению Nikkei Asian Review, производство популярных смартфонов iPhone находится под угрозой срыва.

В непростой ситуации оказалась и компания Starbucks, которой пришлось из-за карантина закрыть большую половину из четырёх тысяч своих кофеен, работающих в Китае (кстати, это второй по величине рынок после США).

Но при этом американцы почему-то не выглядят такими уж жертвами эпидемии, особенно компания Apple, руководству которой Дональд Трамп ещё в самом начале торгово-экономического противостояния с КНР советовал эвакуировать производственные мощности на территорию США.

Такое впечатление, будто президент Трамп всё видел наперёд, как какой-то экстрасенс. Но скорее всего, он просто решил наказать те американские компании, руководители которых не послушались его настойчивого «совета» возвратить свои производственные мощности на территорию США. Впрочем, и Apple, и Starbucks действительно не повезло.

Чего не скажешь об американском политическом истеблишменте, прилагающем титанические усилия, чтобы поставить на колени «зарвавшийся Китай». И почему эти усилия обязательно должны быть экономического характера? В такой войне все средства хороши, и какие бы запрещенные виды оружия ни применяли США, вполне понятно, что никто из американцев не окажется на скамье подсудимых Международного суда.

Можно напомнить, что США не впервые применяют биологическое и химическое оружие. За время войны армии США распылила на территории Южного Вьетнама 72 млн литров дефолиантов «Agent Orange» для уничтожения лесов, в том числе 44 млн литров, содержащих 2,3,7,8-Тетрахлородибензодиоксин.

Это вещество является стойким веществом, попадая в организм человека с водой и пищей, он вызывает различные заболевания печени и крови, массовые врождённые уродства новорожденных и нарушения нормального протекания беременности. После применения американскими военными дефолиантов уже после войны погибло несколько десятков тысяч человек. Всего во Вьетнаме насчитывается около 4,8 миллиона жертв распыления дефолиантов, в том числе три миллиона непосредственно пострадавших.

Нынешняя раздутая эпидемии коронавируса нанесла уже колоссальный вред не только экономике Китая, но и многим странам мира. Отмена авиарейсов, остановка производства, нарушение логистики, неучастие в ярмарках. Эпидемия из Китая заставляет все больше крупных компаний менять планы и импровизировать.

Однако резкое сокращение по всему миру воздушного сообщения с Китаем не только снижает доходы авиакомпаний и аэропортов, теряющих пассажиров и трафик, но и создает все более серьезные проблемы фирмам из самых разных отраслей. На это указал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, предупреждая о предстоящем снижении прогноза темпов роста мировой экономики «как минимум в первой части 2020 года». Он напомнил, что «многие китайские товары доставляются по всему миру в чреве пассажирских самолетов». Теперь же фирмам приходится быстро приспосабливать свои логистические цепочки к новым условиям.

Коронавирус более опасен, например, для экономики Германии, чем для ее жителей. Lufthansa отменяет все полеты в Китай, немецкая туриндустрия теряет китайских клиентов, фирмы из ФРГ останавливают производство в КНР. Из-за эпидемии бизнес начинает нести потери. Однако в Германию едут в основном довольно состоятельные китайцы, поэтому по суммарным расходам на поездку и пребывание в ФРГ гости из КНР занимают второе место среди иностранных посетителей страны. В год они тратят, по оценкам немецких СМИ, на транспортные и гостиничные услуги, на питание и шопинг в общей сложности примерно 6 миллиардов евро.

Многие немецкие достопримечательности недосчитаются в ближайшее время туристов из Китая. Указав на большое значение китайских туристов для «розничной торговли и индустрии туризма и развлечений в Германии», глава DZT Петра Хедорфер (Petra Hedorfer) в специальном заявлении для прессы выразила надежду, что «ситуация вскоре нормализуется», и напомнила, что основной сезон для посещения ФРГ китайскими туристами — это лето. Так что у отрасли есть надежда еще отыграть те потери, которые в ближайшие дни начнут быстро нарастать.

Все это дало повод немецкому изданию Handelsblatt сделать следующий вывод: «Дональд Трамп — разрушитель, в прямом смысле этого слова. Три года его президентства оказались достаточными для того, чтобы пошатнуть мировой торговый порядок и подорвать доверие к Всемирной торговой организации (ВТО), НАТО и парижскому климатическому компромиссу».

К этому ныне можно добавить и ведение биологической войны против неуступчивых соперников. Не мытьем, так катаньем, гласит русская пословица.


Виктор Михин


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4894493.html

Метки: биология, война, вьетнам, Германия, Китай, корпоратократия, народ, ОДКБ, оружие, рынок, СНГ, США, Трамп, экономика

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1260 574
    LIBERMAN 21 февраля 2020 в 21:48

    Да, война уже идет и это только начало… Власть капитала беспринципна и коварна – это истинное лицо Запада…

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    1
  • 12079 8987
    Sergeev 21 февраля 2020 в 21:52

    Так это сомнений и не вызывало, китайцы об этом сразу догадались потому и меры приняты как при военном вторжении.

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    1
  • 3167 2671
    Женечка 21 февраля 2020 в 22:24

    Статья индийских исследователей появилась на сайте препринтов biorxiv.org и доступна поныне, никто не пытается скрыть от читателей ее содержание. Но публикация снабжена пометкой «эта статья отозвана».
    Игорь Никулин — «узкий специалист» по разоблачению американских разработок биологического оружия; он связывал американские лаборатории с распространением африканской чумы свиней, со вспышками кори в Украине и Грузии (особенно важным ему казалось то, что эти страны граничат с Россией) и южноамериканским вирусом Зика, а также обвинил американцев в умышленном заражении раком Уго Чавеса в здании штаб-квартиры ООН. Высказывания Никулина на какие-либо другие темы в интернете обнаружить не удалось.

    Фейк программы «Время»: китайский коронавирус искусственно создан американцами как биологическое оружие
    https://theins.ru/antifake/200285

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