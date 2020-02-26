США и коронавирус: Откуда столько «совпадений»?

Давайте зададимся вопросом: что в реальности может стоять за словами заместителя Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппа Рикера, прямо объявившего нашу страну в проведении кампании по «распространению дезинформации» относительно того, что Соединенные Штаты причастны к появлению и распространению в Китае инфекции 2019-nCoV?

Вне всяких сомнений, данный демарш является, прежде всего, «антироссийским вбросом», как его совершенно справедливо оценили в отечественном МИД. Но, вместе с тем, в соответствии с общеизвестной русской пословицей, происходящее до крайности напоминает ситуацию с самовозгоранием головного убора на том, кто только что от всей души пошарил по чужим карманам. Что-то уж больно разнервничались в Вашингтоне по этому поводу. С чего бы это?

Я не собираюсь выдвигать никаких обвинений. Равно, как и утверждать что-либо , пытаясь убедить вас в том, что вспышка коронавируса, угрожающего сегодня планете, имеет непосредственную связь с умышленными и преднамеренными действиями тех или иных организаций, структур или лиц из Соединенных Штатов Америки. Я просто предлагаю вам поискать ответы всего на три блока вопросов, изложенные ниже. К каким выводам вы придете в итоге – ваше личное дело.

Однако задуматься всем нам однозначно есть над чем.

1. Откуда столько «совпадений»?

Сразу оговорюсь – в любой истории, затрагивающей интересы более, чем пары-тройки частных лиц и предполагающей финансовые последствия на сумму, превышающую сотню-другую рублей (или долларов), оперировать категориями вроде «совпадение» и «случайность» я считаю категорически недопустимым делом. Так не бывает.

А уж когда «на кону» стоят жизни миллионов и экономические интересы, исчисляющиеся десятками и сотнями миллиардов – тем более. В ситуации с коронавирусом слишком много деталей не то, что говорит, а прямо-таки криком кричит о том, что ни о каком «стечении обстоятельств» здесь говорить не приходится. Прежде всего – относительно простейших параметров: места и времени. Эпидемия «почему-то» вспыхивает именно в преддверии китайского нового года, что более, чем на 100% гарантирует максимальное поражение людей вирусом и максимальное же его распространение в силу присущих Поднебесной сезонных миграционных потоков. Обычно именно в этот период (по официальным китайским данным) железнодорожный транспорт перевозит по стране немногим менее полумиллиарда пассажиров, а еще около 100 тысяч её жителей путешествуют самолетами.

Прояви Пекин чуть меньшую оперативность, решительность и собранность в вопросах введения карантина и ограничения свободы перемещений – и сегодня жесточайшей эпидемией был бы охвачен весь Китай. И это заставляет нас перейти к вопросу о месте, где все, собственно говоря, и началось. Если предположить, что кто-то выбирал идеальную точку атаки, то стать ей должен был именно Ухань. Хотя бы в силу того, что там расположено дипломатическое представительство США, позволяющее находиться в городе американским гражданам, имеющим иммунитет и, скажем так, вполне определенную служебную принадлежность. Но дело не только в этом.

Крупнейший транспортный узел Поднебесной, имеющий равную удаленность от Шанхая и Гонконга (примерно 800 км) – именно тех городов, поражение которых болезнью было бы крайне невыгодно как раз для США. В первом из них расположено слишком много представительств американских корпораций, в которых трудятся граждане США – люди не самого низкого звена в менеджменте. Во втором же долгое время продолжаются массовые беспорядки, в разжигание которых американцами уже вложены весьма немалые силы, средства и ресурсы. Зато производственные мощности концерна Apple, компании, которую так мечтал «вернуть домой» Дональд Трамп, и которая «упиралась» в этом вопросе дольше и упорнее остальных, находятся к эпицентру заболевания чуть ли не вполовину ближе. И на сегодняшний день, как несложно догадаться, остановлены полностью. По оценке Nikkei Asian Review мир может вскоре остаться вообще без новеньких iPhone… Как бы то ни было, но возникновение эпидемии 2019-nCoV произошло именно в момент переломной фазы «торговой войны» между Вашингтоном и Пекином, практически, совпав с подписанием первой фазы сделки, которая может стать либо кратковременным перемирием, после которого борьба продолжится со слабо предсказуемым результатом, либо… Началом вынужденной капитуляции китайских товарищей, во все времена предпочитавших поступиться малым, дабы не потерять все. К тому, очень похоже, все и идет. «Войну на два фронта» – и с американскими пошлинами, и с коронавирусом, Поднебесная, может статься, переживет. Вопрос только – какой ценой? Нынешняя ситуация однозначно дает однозначное преимущество Соединенным Штатам во всех дальнейших спорах и конфликтах с КНР. Во всяком случае – на ближайшее время.

2. Почему 2019-nCoV так похож на искусственный этновирус?

Конспирология, говорите? Никаких болезней, способных избирательно поражать представителей только одной нации, расы, этнической группы не существует, никогда не существовало и не может существовать в принципе?! Ну, а как тогда быть со множеством серьезнейших документальных свидетельств о том, что работы по этой теме были начаты, как минимум, несколько десятилетий назад и продолжаются по сей день? В конце 70-х годов прошлого века в ЮАР существовал сверхсекретный проект «Берег», целью которого было создание биооружия, способного поражать лишь людей с черной кожей. И именно тогда (тоже совпадение?) СССР направил в ООН предложения о заключении нового международного соглашения, запрещающего разработку и создание новых видов ОМП, среди которых значилось и «этническое оружие». Советская военная разведка работала на совесть… Теоретически существуют методики генной инженерии, та же РНК-интерференция, создатели которой получили вполне реальные «Нобелевки» за свои разработки, позволяющие разработать вирусы, которые будут заражать и убивать очень четко и дифференцировано. Да, в научном мире такая идея считается крайне сложно реализуемой на практике, однако если учесть те колоссальные суммы, которые вкладываются в военные разработки Пентагоном, говорить о полной невозможности никак не приходится. Очень хочется получить ответ на вопрос: отчего практически все наиболее смертоносные инфекционные заболевания на планете в последнее время имеют своим эпицентром, в подавляющем большинстве своем, Юго-Восточную Азию? «Атипичная пневмония», гриппы «свиной» и «птичий», теперь вот 2019-nCoV… Спишем все по привычке на «стечение обстоятельств» или задумаемся: не пытается ли кто-то методом проб и ошибок найти «абсолютное оружие» против конкретной этнической группы?

Сегодня ученые со всего мира наперебой заявляют о множестве «странностей» относительно поразившей Китай хвори. Все большее количество их начинают предполагать его совершенно искусственную природу. К такому выводу пришли, например, ученые из делийского государственного университета им. Джавахарлала Неру, заявившие, что 2019-nCoV является хитрой «сборкой» из двух различных видов коронавируса, характерных для животных, с добавлением неких «вставок», более всего напоминающих по своему характеру… СПИД! То, что этот вирус практически на 80% повторяет собой «атипичную пневмонию» или SARS, являясь её «дополненной» и «улучшенной» версией, уже доказано полностью. Так вот: о том, что SARS ни в коем случае не могла возникнуть естественным путем (допустим, в результате мутации), ещё бог знает когда писали такие издания, как The Lancet, Science и New England Journal of Medicine. Это не «желтая пресса», господа! Это, соответственно, один из наиболее авторитетных медицинских журналов США, а также официальные печатные органы Американской ассоциации содействия науке и Медицинского общества Массачусетса. К чести российских ученых стоит добавить, что о явно искусственном происхождении «атипичной пневмонии» в 2003 году заявлял и член РАН, генетик Сергей Колесников. Он же, кстати, указал на то, что поражает она в основном жителей Азии, представителей монголоидной расы. И, кстати говоря, а как у нас со статистикой относительно умерших от 2019-nCoV? По состоянию на момент написания данной статьи – из 2400 с лишним летальных исходов – только 20 за пределами Китая (и не факт, что умерли тоже не выходцы оттуда). Насколько известно, уже выделена так называемая «входная клетка» коронавируса, названная генетиками ACE2. По их заявлению, таковая имеется, как правило, только у азиатов-мужчин. Не «этнический вирус»?

3. Почему США ведут себя так, словно знали и готовились?

Надо отдать должное американцам – с самого начала эпидемии они действуют предельно цинично, отбросив даже обычное для себя лицемерие. Генеральное консульство в Ухане было ими эвакуировано сверхоперативно. При этом уже через пару дней на сайте информагентства «Синьхуа» было опубликовано заявление представительницы МИД КНР Хуа Чуньин, охарактеризовавшее действия Соединенных Штатов, как «более, чем несвоевременные, невеликодушные и крайне неблагоприятные». Речь шла, вроде бы, о запрете на поездки в Китай и усиленно раздуваемой американскими СМИ истерии по поводу коронавируса. Но только ли о них? Учения по проведению масштабных мероприятий в условиях биологического заражения проводятся Пентагоном с солидным размахом и очень даже регулярно. Последний раз такие маневры, в которых были задействованы не только военные, но и представители многих других государственных служб и подразделений, проходили там буквально в прошлом году. Одна из легенд заключалась в «обеспечении транспортировки биологического материала, представляющего повышенную опасность», и заключалась в погрузке в самолеты и выгрузке с них сверхзащищенных контейнеров с… образцами вируса? Зараженными людьми? Такими подробностями со СМИ не поделились. Кстати, что интересно, с особой пунктуальностью отработка «совместного реагирования на биологические угрозы естественного или искусственного происхождения» проводится американскими военными совместно с армией Южной Кореи. Опять Азия… Происходит это каждый год, начиная с 2011. О биологических лабораториях США, относительно которых имеются вполне обоснованные подозрения по поводу их участия в разработке биологического оружия, написано уже очень много. И все-таки…

Сотни подобных, совершенно засекреченных объектов, существуют, практически, по всему миру. Однако особенно большое их количество почему-то расположено вдоль границ России и Китая. Разработка «избирательного» биооружия требует предельной точности и учета всех без исключения местных параметров. Это вам не обычные бомбы. Теперь – ещё об одной интереснейшей американской организации, не вспомнить которую в обсуждаемом нами контексте было бы просто непростительной ошибкой. Речь о Центре безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса. Сотрудники этого Центра регулярно проводят крайне интересные симуляции, представляющие собой, по сути, нечто вроде командно-штабных учений, только на случай не войны, а именно глобальной эпидемии. Первая подобная симуляция с кодовым названием «Темная зима» состоялась летом 2001 года. Последняя, «Событие 201» (четвертая по счету) – в ноябре 2019 года. В обоих случаях «легендой» являлась масштабнейшая пандемия. В процессе «События 201» в качестве причины таковой четко указывался коронавирус. Обе «штабных игры» прямо предшествовали по времени вспышкам эпидемий в Китае – в первом случае SARS, во втором – 2019-nCoV. Какое у вас есть объяснение для этого? Ну, а на «закуску» – ещё несколько далеко не столь масштабных, но более, чем красноречивых деталей. Ухань стал первым местом в Китае, где была запущена реальная сеть 5G. США абсолютно любой ценой готовы не допустить «проникновения в мир» именно этой технологии в китайском исполнении. Как стало известно, Вашингтон отказался от эвакуации своих граждан с борта круизного лайнера Diamond Princess, где находятся 330 американцев, несмотря на готовность властей Японии отпустить их восвояси. При этом 14 граждан США – пассажиров лайнера, у которых наличие 2019-nCoV подтвердилось, были вывезены с его борта и якобы возвращены на родину с помещением в строжайшую изоляцию. Более чем странная логика действий, вы не находите? Между прочим, Пентагон с самого начала проявляет повышенную активность во всех вопросах, связанных с коронавирусом. Спокойную такую и деловую активность – словно прекрасно знает, с чем именно имеет дело.

В завершение хочу, опять-таки ни на чем не настаивая и ничего не утверждая наверняка, напомнить: Соединенные Штаты Америки уже как минимум один раз осуществили, практически, полный геноцид целой огромной этнической группы, используя, по сути дела, «избирательное биооружие». Да, да – речь о коренном населении США, североамериканских индейцах, которых предки тех, кто сегодня занимает руководящие посты в Белом Доме, и Госдепе, ЦРУ и Пентагоне, заседает в Конгрессе, совершенно спокойно травили с помощью зараженных оспой одеял. В англосаксонской юриспруденции это называется «прецедент»…

Если кто-то готов мне возразить, но только аргументировано, без «дискуссий» в стиле «этого не может быть, потому что не может быть никогда» и перехода исключительно на личность автора – милости прошу. Также очень хотелось бы получить ответ ещё на один вопрос: как могло получиться так, что одна из наиболее острых вспышек коронавируса за пределами Китая на нынешний момент зафиксирована не где-либо, а в Иране?! Слово «случайность» попрошу не употреблять.

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-i-koronavirus-otkuda-stolko-sovpadenij-113402