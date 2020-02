США и коронавирус: Откуда столько «совпадений»?

Давайте зададимся вопросом: что в реальности может стоять за словами заместителя Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппа Рикера, прямо объявившего нашу страну в проведении кампании по «распространению дезинформации» относительно того, что Соединенные Штаты причастны к появлению и распространению в Китае инфекции 2019-nCoV?

Вне всяких сомнений, данный демарш является, прежде всего, «антироссийским вбросом», как его совершенно справедливо оценили в отечественном МИД. Но, вместе с тем, в соответствии с общеизвестной русской пословицей, происходящее до крайности напоминает ситуацию с самовозгоранием головного убора на том, кто только что от всей души пошарил по чужим карманам. Что-то уж больно разнервничались в Вашингтоне по этому поводу. С чего бы это?

Однако задуматься всем нам однозначно есть над чем.

1. Откуда столько «совпадений»?

Сразу оговорюсь – в любой истории, затрагивающей интересы более, чем пары-тройки частных лиц и предполагающей финансовые последствия на сумму, превышающую сотню-другую рублей (или долларов), оперировать категориями вроде «совпадение» и «случайность» я считаю категорически недопустимым делом. Так не бывает.

А уж когда «на кону» стоят жизни миллионов и экономические интересы, исчисляющиеся десятками и сотнями миллиардов – тем более. В ситуации с коронавирусом слишком много деталей не то, что говорит, а прямо-таки криком кричит о том, что ни о каком «стечении обстоятельств» здесь говорить не приходится. Прежде всего – относительно простейших параметров: места и времени. Эпидемия «почему-то» вспыхивает именно в преддверии китайского нового года, что более, чем на 100% гарантирует максимальное поражение людей вирусом и максимальное же его распространение в силу присущих Поднебесной сезонных миграционных потоков. Обычно именно в этот период (по официальным китайским данным) железнодорожный транспорт перевозит по стране немногим менее полумиллиарда пассажиров, а еще около 100 тысяч её жителей путешествуют самолетами.

Прояви Пекин чуть меньшую оперативность, решительность и собранность в вопросах введения карантина и ограничения свободы перемещений – и сегодня жесточайшей эпидемией был бы охвачен весь Китай. И это заставляет нас перейти к вопросу о месте, где все, собственно говоря, и началось. Если предположить, что кто-то выбирал идеальную точку атаки, то стать ей должен был именно Ухань. Хотя бы в силу того, что там расположено дипломатическое представительство США, позволяющее находиться в городе американским гражданам, имеющим иммунитет и, скажем так, вполне определенную служебную принадлежность. Но дело не только в этом.

2. Почему 2019-nCoV так похож на искусственный этновирус?

Конспирология, говорите? Никаких болезней, способных избирательно поражать представителей только одной нации, расы, этнической группы не существует, никогда не существовало и не может существовать в принципе?! Ну, а как тогда быть со множеством серьезнейших документальных свидетельств о том, что работы по этой теме были начаты, как минимум, несколько десятилетий назад и продолжаются по сей день? В конце 70-х годов прошлого века в ЮАР существовал сверхсекретный проект «Берег», целью которого было создание биооружия, способного поражать лишь людей с черной кожей. И именно тогда (тоже совпадение?) СССР направил в ООН предложения о заключении нового международного соглашения, запрещающего разработку и создание новых видов ОМП, среди которых значилось и «этническое оружие». Советская военная разведка работала на совесть… Теоретически существуют методики генной инженерии, та же РНК-интерференция, создатели которой получили вполне реальные «Нобелевки» за свои разработки, позволяющие разработать вирусы, которые будут заражать и убивать очень четко и дифференцировано. Да, в научном мире такая идея считается крайне сложно реализуемой на практике, однако если учесть те колоссальные суммы, которые вкладываются в военные разработки Пентагоном, говорить о полной невозможности никак не приходится. Очень хочется получить ответ на вопрос: отчего практически все наиболее смертоносные инфекционные заболевания на планете в последнее время имеют своим эпицентром, в подавляющем большинстве своем, Юго-Восточную Азию? «Атипичная пневмония», гриппы «свиной» и «птичий», теперь вот 2019-nCoV… Спишем все по привычке на «стечение обстоятельств» или задумаемся: не пытается ли кто-то методом проб и ошибок найти «абсолютное оружие» против конкретной этнической группы?

Сегодня ученые со всего мира наперебой заявляют о множестве «странностей» относительно поразившей Китай хвори. Все большее количество их начинают предполагать его совершенно искусственную природу. К такому выводу пришли, например, ученые из делийского государственного университета им. Джавахарлала Неру, заявившие, что 2019-nCoV является хитрой «сборкой» из двух различных видов коронавируса, характерных для животных, с добавлением неких «вставок», более всего напоминающих по своему характеру… СПИД! То, что этот вирус практически на 80% повторяет собой «атипичную пневмонию» или SARS, являясь её «дополненной» и «улучшенной» версией, уже доказано полностью. Так вот: о том, что SARS ни в коем случае не могла возникнуть естественным путем (допустим, в результате мутации), ещё бог знает когда писали такие издания, как The Lancet, Science и New England Journal of Medicine. Это не «желтая пресса», господа! Это, соответственно, один из наиболее авторитетных медицинских журналов США, а также официальные печатные органы Американской ассоциации содействия науке и Медицинского общества Массачусетса. К чести российских ученых стоит добавить, что о явно искусственном происхождении «атипичной пневмонии» в 2003 году заявлял и член РАН, генетик Сергей Колесников. Он же, кстати, указал на то, что поражает она в основном жителей Азии, представителей монголоидной расы. И, кстати говоря, а как у нас со статистикой относительно умерших от 2019-nCoV? По состоянию на момент написания данной статьи – из 2400 с лишним летальных исходов – только 20 за пределами Китая (и не факт, что умерли тоже не выходцы оттуда). Насколько известно, уже выделена так называемая «входная клетка» коронавируса, названная генетиками ACE2. По их заявлению, таковая имеется, как правило, только у азиатов-мужчин. Не «этнический вирус»?