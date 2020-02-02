Изнанка проекта Ямал СПГ: TOTALное преимущество. Борис Марцинкевич
Специалист по энергетике Борис Марцинкевич рассказывает о важных особенностях проекта Ямал СПГ, о разработке крупнейшего месторождения Самотлор и о том, с какой главной целью был введён нефтяной налоговый манёвр. Ведущий Сергей Правосудов.
Сайт Геоэнергетика http://geoenergetics.ru/
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
#ДеньТВ #экономика #Марцинкевич #газ #нефть #ЯмалСПГ #Газпром #Самотлор #Баженовскаясвита #Total