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Изнанка проекта Ямал СПГ: TOTALное преимущество. Борис Марцинкевич

21:37. 2 февраля 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Специалист по энергетике Борис Марцинкевич рассказывает о важных особенностях проекта Ямал СПГ, о разработке крупнейшего месторождения Самотлор и о том, с какой главной целью был введён нефтяной налоговый манёвр. Ведущий Сергей Правосудов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WpgQT88Psn0

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