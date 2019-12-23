Грозный ответ
Компания Allseas, которая строит (или теперь уже строила) Северный поток-2, вывела свои суда из зоны строительства. Кремль пообещал ответить на санкции США против Северного потока-2. Правда, как именно - это пока неизвестно.
Российское судно "Фортуна", находящееся неподалеку, не может продолжить брошенную работу, так как ее система позиционирования не соответствует требованиям Дании - нужно не забывать, что акватория вокруг Борнхольма может содержать разнесенные течениями контейнеры с германским химоружием, затопленным после войны, поэтому жесткие требования Дании к системе, удерживающей судно-укладчик в заданной точке, в целом оправданы.
Мы прекрасно понимаем, что отвечать нечем - колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее - рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы". Теперь сроки строительства (не пуска, а именно строительства) СП-2 сдвигаются на неопределенное время. Может, на месяц, может - на полгода. Может - и на год. Теперь мало найти подрядчика, который совершит самоубийство, подвергнув себя американским санкциям в добровольном порядке, так еще нужно будет согласовывать судно, прокладывающее трубу, с датчанами - согласованы-то были суда швейцарской фирмы, а к новым могут быть предъявлены и новые требования.
Это даже не щелчок по носу, а ленивый пинок под зад. "Дяденька, а вам не кажется, что ваше место ..." И майку на груди рвать бесполезно - здесь не кино из жизни абстрактных уголовников, а реальная жизнь.
Ой а что это было?
Европа испугалась американских санкций?
Американцы начали МОЧИТЬ Европу?
Какая ПРЕЛЕСТЬ…
Не надо им мешать ))