Грозный ответ

Компания Allseas, которая строит (или теперь уже строила) Северный поток-2, вывела свои суда из зоны строительства. Кремль пообещал ответить на санкции США против Северного потока-2. Правда, как именно - это пока неизвестно.

Российское судно "Фортуна", находящееся неподалеку, не может продолжить брошенную работу, так как ее система позиционирования не соответствует требованиям Дании - нужно не забывать, что акватория вокруг Борнхольма может содержать разнесенные течениями контейнеры с германским химоружием, затопленным после войны, поэтому жесткие требования Дании к системе, удерживающей судно-укладчик в заданной точке, в целом оправданы.

Когда наш Отец и Учитель рассказывает, что вражеские санкции нам нипочем, он все время забывает, что рисовать мультфильмы с непредсказуемыми ракетами или показывать американскому режиссеру ворованные ролики с ЮТуба - это одно. А вот реальная жизнь - это совсем другое. И в этой реальной жизни Россия полностью зависима от импортных технологий, товаров - а как иначе, если под мудрым руководительством вся экономика давно пошла прахом. Теперь даже в скрепной отрасли - разворовывание природных ресурсов - современная Россия может только продавать эти самые ресурсы. Но даже трубу построить - приходится звать империалистов.

Наш ответ на американские санкции несомненно будет . И наверное будет не менее грозным, чем могучий удар по турецким помидорам после сбитого российского самолета. Правда, с США мы торгуем не так чтобы очень, но найти какой-нибудь товар, который будет объявлен запретным, можно - те же айфоны, например. Ну а чего - у нас же есть свои собственные отечественные йотафоны, их даже президенту дарили вроде бы. Будем переходить на них. Если найдем, где же их продают. Мы прекрасно понимаем, что отвечать нечем - колониальной периферии нечем отвечать развитой метрополии. А мелкие укусы никакого значения не имеют. Угрозы ответа, скорее - рефлекс. Ритуал. Особенно если учесть, насколько изящно американцы умыли российских партнеров, продемонстрировав тотальную технологическую отсталость "энергетической сверхдержавы". Теперь сроки строительства (не пуска, а именно строительства) СП-2 сдвигаются на неопределенное время. Может, на месяц, может - на полгода. Может - и на год. Теперь мало найти подрядчика, который совершит самоубийство, подвергнув себя американским санкциям в добровольном порядке, так еще нужно будет согласовывать судно, прокладывающее трубу, с датчанами - согласованы-то были суда швейцарской фирмы, а к новым могут быть предъявлены и новые требования. Это даже не щелчок по носу, а ленивый пинок под зад. "Дяденька, а вам не кажется, что ваше место ..." И майку на груди рвать бесполезно - здесь не кино из жизни абстрактных уголовников, а реальная жизнь.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4311481.html