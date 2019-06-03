Грозные кадры боевой мощи: флот России — хозяин Северного Ледовитого океана (ВИДЕО)

1 июня Северному флоту исполнилось 286 лет! Днем его рождения считается дата создания военного порта в Архангельске в 1733 году. Там была размещена флотилия кораблей, зоной ответственности которой стали Белое море и Кольский полуостров, сообщает Минобороны РФ.

Сегодня это один из самых мощных флотов страны, защищающий национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

Военные эксперты считают, что СФ является единоличным хозяином Северного Ледовитого океана. Закрепление за Россией полярных пространств требует ввода в строй новых ледоколов и боевых кораблей.

На вооружении Северного флота сейчас находятся уникальные корабли океанской зоны, в том числе флагман, тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Также Северный флот является местом базирования морских стратегических ядерных сил России.

Флот успешно выполняет походы в Атлантический, Тихий и Индийский океаны, Средиземное море и Аденский залив, участвует в крупных военно-морских учениях.

С началом Военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года корабли Северного флота принимают в ней участие, обеспечивая прикрытие Авиационной группы ВКС России в САР в составе Средиземноморской эскадры ВМФ РФ.

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