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Грозные кадры боевой мощи: флот России — хозяин Северного Ледовитого океана (ВИДЕО)

04:30. 3 июня 2019 Просмотров - 142 Один комментарий Опубликовал:
Грозные кадры боевой мощи: флот России — хозяин Северного Ледовитого океана (ВИДЕО) | Русская весна

1 июня Северному флоту исполнилось 286 лет! Днем его рождения считается дата создания военного порта в Архангельске в 1733 году. Там была размещена флотилия кораблей, зоной ответственности которой стали Белое море и Кольский полуостров, сообщает Минобороны РФ. 

Сегодня это один из самых мощных флотов страны, защищающий национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. 

Военные эксперты считают, что СФ является единоличным хозяином Северного Ледовитого океана. Закрепление за Россией полярных пространств требует ввода в строй новых ледоколов и боевых кораблей. 

На вооружении Северного флота сейчас находятся уникальные корабли океанской зоны, в том числе флагман, тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Также Северный флот является местом базирования морских стратегических ядерных сил России. 

Флот успешно выполняет походы в Атлантический, Тихий и Индийский океаны, Средиземное море и Аденский залив, участвует в крупных военно-морских учениях.

С началом Военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года корабли Северного флота принимают в ней участие, обеспечивая прикрытие Авиационной группы ВКС России в САР в составе Средиземноморской эскадры ВМФ РФ.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1559415490

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7333 6427
    Руса 3 июня 2019 в 10:04

    По ТВ показали фильм “Черные бушлаты”, о подвигах Северного флота во время ВОВ. Мне понравился.
    Поздравляю наших доблестных воинов!

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