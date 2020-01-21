Новое правительство РФ
21:01. 21 января 2020 205 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Новое правительство России.
У Мишустина будет девять замов, в том числе один первый заместитель.
Первым запредом правительства назначен экс-помощник президента Андрей Белоусов.
Зампредами правительства назначены вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, Алексей Оверук, Юрий Трутнев, который сохранил свой пост, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко.
Также пост сохранили Татьяна Голикова и Юрий Борисов, передает РИА «Новости».
Главой аппарата правительства и вице-премьером стал Дмитрий Григоренко.
Пост главы МИД сохранил Сергей Лавров, Владимир Колокольцев остался главой МВД, Сергей Шойгу – министром обороны, а Евгений Зиничев — главой МЧС.
Сохранили должности министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Министром природных ресурсов и экологии переназначен Дмитрий Кобылкин, а министром по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов.
Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой стал Михаил Мурашко. Министром науки и высшего образования стал ректор ТюмГУ Валерий Фальков. Министром строительства и ЖКХ переназначен Владимир Якушев.
Новым главой Минкомсвязи стал Максут Шадаев из Ростелекома, а министром труда и соцзащиты вместо Максима Топилина – Антон Котяков.
Антон Силуанов лишился должности первого вице-премьера, но остался главой Минфина. Министром экономики стал Максим Решетников.
Министром юстиции назначен Константин Чуйченко, министром культуры Ольга Любимова, министром просвещения Сергей Кравцов. Министром спорта вместо Павла Колобкова назначен Олег Матыцин.
Министерство по делам Северного Кавказа упразднено.
https://center-grad.ru/archives/2325 – цинк
Отдельно порадуюсь, что наконец убрали Мединского.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5584700.html
«Не так сели» и после паузы закончил: «Белоусов — первый зам. Исправьтесь. Андрей Рэмович, пересядьте»… ©
Андерсен- ” ГОЛЫЙ КОРОЛЬ ”
ПОЧЕМУ БЕДНЫЙ БОЛГАР ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА СВОИ БЕДНЫЕ БРАТЯ И СЕСТЕР НА РУСИ ?
” Почему в РОССИИ такие низкие зарплаты при таком богатом государстве. Сравнил ситуацию с Норвегией, США и Францией ”
https://cont.ws/@Ardjyna/1562187
(Прошу довести до знания тов. Путина, Мишустина ,и Набиулина ! )
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Есть 3 фактора, которые могут объяснять такое расхождение в уровне жизни и низких зарплат у нас.
1. Наличие необлагаемого налогом минимума по доходам
В нашей стран даже если получаешь минимальную зарплату в размере МРОТ, то все равно платишь подоходный налог.
Напомню, что сейчас МРОТ = 11 280 руб.
1.1. Необлагаемый минимум в Норвегии
В Норвегии есть минимальный порог дохода с которого не платится социальный налог. Это порог равен 55 тысяч крон в год. По нынешнему курсу 6,92 это 380 тыс. руб. в год, или
= 380 000 / 12 = 31 716 тыс. руб. С этой зарплаты налог не платится.
1.2. Необлагаемый минимум в США
В США он есть и зависит от семейного статуса. Одинокие американцы не платят налог с годового дохода в размере 7 тыс. долл.США (434 тыс. руб.) или 36 тыс. руб./мес.
1.3. Необлагаемый минимум во Франции
Необлагаемый минимум дохода составляет 6 011 евро/год, или 501 евро в месяц. В рублях это 34 тыс. руб./мес.
2. Прогрессивная шкала налогообложения
2.1. Норвегия
В Норвегии диапазон ставок находится от 22% до 57,5%.
Ставку 57,5% платят при превышении годового дохода в 964 801 крона.
Или 6 млн. 676 тыс. руб. в год – (556 тыс. руб./мес)
2.3. Прогрессивная шкала во Франции
Шкала подоходного налога во Франции самая прогрессивная из всех перечисленных.
Диапазон ставок очень большой – от 5.5% до 75%. Т.е. размер ставок может отличаться в 16 раз.
Максимальный налог в 75% платится с дохода, превышаю 1 млн. евро в год. На наши деньги – 68 млн. руб./год или 5,67 млн.руб./мес.
В РОССИИ –руководство, госкомпаний и госбанков у нас, получают доходы выше этой отметки.
Достаточно посмотреть материалы forbes за 2015 год.
Болгар, ЛЮБЯЩИЙ РУССКОГО МИРА
Почему тов. Лукашенко не верит „Гусским“ ОЛЕЛЕ-гархоФ!
В интернет попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые имеют 2 гражданство. Это люди, которые решают судьбу России !
- Они получают огромные зарплаты и пенсии, говорят о патриотизме с многочисленных трибун, но имеют недвижимость за границей и паспорта другого государства.
https://fishki.net/2971970-v-cety-popali-novye-spiski-chinovnikov-kotorye-imejut-vtoroe-grazhdanstvo.html
https://cont.ws/@Skuratoff/1523728
тут просто рассстрельный списочек ш.л.ю,х по.г.ан.о,го олигархоза !
Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии
Вице-премьер, зам. Пред. правительства Р. Ф.-Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
Министр промышленности и торговли Д. Мантуров имеет ПМЖ Испании
Мин. труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии –можно,даже нужно! (Ее мое )
Зам. министра промышленности и торговли Г. Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Зам. министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Зам. Мин. финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Зам. Мин. природных ресурсов и экологии Мурад Керимов-ПМЖ Франции
Андрей Воробьёв,губернатор Московской обл. имеет ВНЖ Испании и Израиля
Александр Усс, губ. Красноярского края,имеет ВНЖ Германии
Станислав Воскресенский,губ. Ивановской обл. имеет гринкарту США
Борис Дубровский,экс-губернатор Челябинской обл. имеет ВНЖ Швейцарии
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы-гражданство Кипра
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Валерий Пономарёв- гражданство UK
Борис Невзоров-гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков – ВНЖ ГАНГЛИИ
Елена Мизулина-ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство UK
Сулейман Керимов-ПМЖ Франции
Андрей Голушко-ВНЖ Франции
Григорий Аникеев-гражданство Испании
Александр Прокопьев-ПМЖ Кипра
Айрат Хайруллин-ПМЖ Испании
Леонид Симановский-гражд. Израиля
Ризван Курбанов-ПМЖ Турции
Михаил Щапов-ВНЖ Испании
Александр Кравец-ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко- гражд. Италии
Депутаты Государственной Думы:
Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии
Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США
Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра
Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
Вячеслав Никонов имеет гражданство США
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании
• Zaychik
• cегодня в 18:22
Мне интересно, может хоть где-нибудь есть депутаты с ВНЖ России?