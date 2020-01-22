«Состав удивительный» — Соловьёв рассказал о новом правительстве (ВИДЕО)

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что страна получила новое и очень профессиональное правительство.

Во вторник вечером президент Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.

«Состав, я бы сказал удивительный, — в том плане, что очень профессиональный. Многие люди, которых, как казалось, никто, никогда и ни при каких условиях не тронет, тем не менее, ушли в прошлое», — заявил Соловьев.

Он отметил важность назначения на пост первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также сохранение должности вице-премьера Татьяной Голиковой.

«Назначение Марата Хуснуллина вице-премьером — это очень сильное назначение. Он отвечал за весь блок строительства в Москве и, конечно, показал блестящий результат», — отметил телеведущий.

Журналист прокомментировал и некоторые другие назначения.

«Те, кто знает госпожу Абрамченко (Виктория Валериевна, — прим. ред.), не могут не порадоваться (назначению на пост вице-премьера, — прим ред.), потому что Росреестр стал при ней совершено другим. Это люди нового подхода, нового представления», — подчеркнул он.

Соловьев заключил, что в новом правительстве много новых лиц. При этом в нем остались очень профессиональные лица.

Главная задача кабинета

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами нового правительства Владимир Путин отметил, что важнейшая задача кабинета — «повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире». Эти цели президент назвал «абсолютно достижимыми».

Он подчеркнул, что главное достижение предыдущего кабинета — «очень хорошие макроэкономические условия» — необходимо применить «для достижения общенациональных целей и для эффективного использования» национальных проектов.

«Сбалансированное правительство»

В новом составе правительства посты вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко. Силуанов и Чуйченко остались работать министрами. Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева. Новый состав правительства президент назвал «очень сбалансированным».

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