Генерал ВКС рассказал, как будет отражена ракетная атака на Москву

Каждый пассажир, прилетающий в столичный аэропорт Шереметьево или взлетающий оттуда, при заходе на посадку и наборе высоты с восточной стороны наверняка обращал внимание при взгляде в иллюминатор на усечённую четырёхгранную пирамиду, возвышающуюся в Подмосковье.

Это уникальный объект, стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона, созданная в рамках выполнения задач противоракетной обороны Москвы. Станция «Дон-2Н» входит в состав дивизии ПРО 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил. Накануне очередной годовщины со дня образования управления соединения на вопросы корреспондента «Красной звезды» ответил его командир — генерал-майор Сергей ГРАБЧУК.

— Сергей Петрович, управлению соединения ПРО исполнилось 58 лет. В каких исторических условиях оно создавалось?

— В начале 1950-х годов, когда стало известно, что США разрабатывают баллистические ракеты дальнего действия, способные нести мощные атомные заряды, в СССР было принято решение о создании экспериментального комплекса ПРО — системы «А» на берегу озера Балхаш, недалеко от посёлка Сары-Шаган. Главным конструктором системы стал доктор технических наук Григорий Васильевич Кисунько.

Пять лет напряжённого труда огромных коллективов учёных, инженеров, строителей, предприятий промышленности и военнослужащих позволили завершить работы по созданию экспериментальной системы «А».

Успех пришёл 4 марта 1961 года, когда впервые в мире противоракета В-1000, снаряжённая осколочно-фугасной боевой частью, уничтожила головную часть баллистической ракеты Р-12, запущенной с полигона Капустин Яр. Цель была уничтожена на высоте 25 км при скорости более 3 км/с.

Это событие соизмеримо по значимости с эпохальными достижениями человечества в XX веке, такими как создание ядерного оружия и первым полётом человека в космос. Однако в связи с закрытостью темы это достижение советской науки и техники не было широко представлено международной общественности. Информация была достоянием ограниченного круга лиц.

Положительные результаты, достигнутые при создании системы «А», открыли перспективы разработки боевой системы противоракетной обороны, предназначенной для перехвата малых групп баллистических ракет, атакующих столицу страны.

Было доказано, что создание системы ПРО — это реальность, и работа началась. Специальное управление по вводу боевой системы ПРО было сформировано 22 января 1962 года. Эта дата и стала днём образования управления соединения противоракетной обороны.

— Каково предназначение соединения противоракетной обороны?

— Соединение противоракетной обороны входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил Вооружённых Сил Российской Федерации.

Это единственное в стране соединение, которое предназначено для обороны города Москвы от ударов баллистических ракет противника с любого направления, участия в предупреждении о ракетном нападении и контроле космического пространства. Личный состав соединения обеспечивает эксплуатацию средств системы ПРО, их поддержание в исправном состоянии и постоянной боевой готовности.

На вооружении соединения находится действующая стратегическая система ПРО, способная гарантированно перехватить несколько десятков боевых блоков, существующих и перспективных типов баллистических ракет противника межконтинентальной и средней дальности, оснащённых комплексом средств преодоления ПРО.

— Что входит в состав системы ПРО и какие задачи она решает?

— После завершения создания и успешного испытания экспериментальной системы «А» на полигоне система ПРО в своём развитии прошла два этапа. Это развёртывание для защиты Москвы боевой системы ПРО «А-35 М» первого поколения, которая была поставлена на боевое дежурство в 1978 году, и создание новой системы ПРО второго поколения, которая с 1995 года по настоящее время находится на боевом дежурстве.

Система ПРО представляет собой совокупность территориально разнесённых сложных информационных и огневых средств, совместно функционирующих в автоматическом режиме в реальном масштабе времени. В её состав входят: командно-вычислительный пункт, радиолокационная станция «Дон-2Н», стартовые позиции с шахтными пусковыми установками противоракет, противоракеты и система передачи данных и связи. Управление системой осуществляется программно-реализованным боевым алгоритмом.

В мирное время система ПРО решает задачи по поддержанию средств системы в готовности к применению, проведению работ по обнаружению учебных и испытательных пусков баллистических ракет, запусков ракет космического назначения, сопровождению космических объектов. В военное же время в автоматическом режиме решается задача поражения боевых блоков баллистических ракет, атакующих Москву. Возможности системы позволяют обеспечить перехват всех типов боевых блоков с вероятностью, близкой к единице.

— Какую роль играет система противоракетной обороны для обороны нашей страны?

— Система противоракетной обороны создана строго в рамках Договора по ПРО от 1972 года. Её состав и боевые характеристики позволяют: снизить угрозу применения противником ракетно-ядерного оружия, обеспечить защиту объектов высших звеньев управления для принятия решения на ответные действия и повысить порог ответного ядерного реагирования.

Находясь на боевом дежурстве, выполняя задачи по противоракетной обороне Москвы, система противоракетной обороны надёжно гарантирует ядерную безопасность нашего государства.

— Как работает система при отражении ракетного удара?

— Предположим, что с какой-либо ракетной базы или с подводной лодки, находящейся в районе патрулирования, произведён пуск баллистической ракеты противника. После завершения активного участка полёта баллистической ракеты производится формирование сложной баллистической цели, состоящей из боевых блоков, прикрытых несколькими десятками ложных целей. Такая сложная баллистическая цель движется к обороняемому объекту со скоростью до семи километров в секунду.

Факт старта ракеты фиксируется нашим космическим эшелоном системы предупреждения о ракетном нападении, дальнейшее сопровождение сложной баллистической цели осуществляется радиолокационными станциями, являющимися вторым наземным эшелоном системы предупреждения о ракетном нападении, которые размещены вдоль границы нашей страны.

Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл.

Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут. Обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров. При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнения их траекторий, в расчётное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков. Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты.

— В чём заключается уникальность РЛС «Дон-2Н»?

— Без сомнения, это великое творение коллективного человеческого разума. Станция предназначена для обнаружения баллистических и космических целей, их сопровождения, определения координат, анализа состава сложных целей и наведения противоракет. Она способна обеспечивать одновременный обзор всей верхней полусферы на дальностях несколько тысяч километров.

Объект по форме представляет собой четырёхгранную усечённую пирамиду с шириной у основания более 140 м, у вершины — 100 м и высотой более 35 м.

На РЛС реализована цифровая обработка различных типов радиолокационных сигналов, позволяющих обеспечить обнаружение и сопровождение в автоматическом режиме нескольких сотен элементов сложных баллистических целей и одновременно наводить на них несколько десятков противоракет.

Станция обладает высокой мощностью излучаемого сигнала, высокой помехозащищённостью, многократным резервированием аппаратуры и оборудования. Это позволяет обнаруживать боевые блоки баллистических ракет на фоне тяжёлых и лёгких ложных целей, дипольных отражателей, станций активных помех, на больших дальностях и сопровождать их с высокой точностью. Наша РЛС аналогов в мире не имеет.

— Какими средствами осуществляется уничтожение боевых блоков баллистических ракет?

— Уничтожение боевых блоков осуществляется противоракетами ближнего перехвата, которые по своим скоростным характеристикам тоже уникальны и не имеют аналогов в мире. Достаточно сказать, что скорость полёта противоракеты составляет более 3 км/сек, что превышает скорость пули автомата Калашникова более чем в четыре раза. Противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях, расположенных вокруг Москвы. В повседневной деятельности на стартовых позициях проводится плановое техническое обслуживание противоракет.

— В СМИ часто упоминают об эксперименте ОДЕРАКС и о том, что только РЛС «Дон-2Н» полностью решила задачи этого эксперимента.

— Действительно, в феврале 1994 года радиолокационные средства системы участвовали в российско-американском космическом эксперименте по программе ODERACS (Orbital Debris Radar Calibration Spheres). В переводе — «Сферы для калибровки РЛС наблюдения и слежения за орбитальными осколками».

Целью эксперимента была проверка возможностей радиолокационных средств России и США по обнаружению малоразмерных космических объектов. С борта космического корабля «Шаттл» производился последовательный отстрел трёх типов сфер диаметром по 15, 10 и 5 см. Сферы диаметром 10 и 15 см были обнаружены всеми РЛС. Сферы диаметром 5 см обнаружила только РЛС «Дон-2Н». Результаты этой работы показали превосходство нашей техники, высокий уровень профессиональной подготовки обслуживающих её специалистов.

— Решает ли система ПРО задачи в интересах других систем Воздушно-космических сил?

— Конечно, в повседневной деятельности результаты работы средств системы ПРО по обнаружению пусков баллистических ракет, запусков ракет космического назначения, сопровождению космических объектов постоянно востребованы.

Система ПРО интегрирована в единую систему информационного обеспечения систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства с выдачей на эти системы высокоточной информации в реальном масштабе времени.

B интересах системы предупреждения о ракетном нападении средства системы ПРО регулярно привлекаются для обнаружения запусков ракет космического назначения и пусков баллистических ракет с космодромов Плесецк и Байконур, полигона Капустин Яр, позиционных районов РВСН, стартов баллистических ракет с подводных лодок из акваторий Баренцева, Белого и Охотского морей.

Ежегодно боевые расчёты соединения принимают участие в стратегических командно-штабных учениях, проводимых под руководством Президента Российской Федерации, в рамках которых осуществляются пуски нескольких межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования.

В ходе СКШУ «Гром-2019» в соответствии с планом учений были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк по боевому полю на полуострове Камчатка, баллистических ракет подводных лодок «Синева» из акватории Баренцева и Охотского морей по боевым полям, расположенным на полуострове Камчатка и Канин нос соответственно.

Средства системы ПРО обнаружили старт всех баллистических ракет и подтвердили, что их головные части в установленное время достигли заданных точек прицеливания.

В интересах системы контроля космического пространства на постоянной основе осуществляется решение задач по обнаружению и сопровождению космических объектов, сбора по ним различной информации и определения параметров их орбит для обеспечения безопасности международной космической станции, действующих космических аппаратов, а также при возникновении нештатных ситуаций в космосе.

Уникальные характеристики информационных средств системы позволяют обнаруживать малоразмерные космические объекты, что делает возможным решение задачи по мониторингу загрязнения космического пространства космическим мусором.

Другой столь универсальной системы в Воздушно-космических силах больше нет.

— Каким образом достигается и поддерживается постоянная готовность системы ПРО?

— В целях поддержания постоянной готовности воинских частей соединения к выполнению боевых и других задач организована боевая подготовка личного состава, проводимая при выполнении мероприятий повседневной деятельности и боевого дежурства.

В воинских частях соединения на средствах системы организовано несение боевого дежурства по противоракетной обороне, которое является выполнением боевой задачи. Оно осуществляется непрерывно, круглосуточно как в мирное, так и в военное время.

По результатам подготовки в 2019 учебном году наше соединение традиционно заняло первое место среди соединений 1-й армии ПВО-ПРО (ОсН). При эксплуатации средств системы обеспечена безаварийность, не допущено нарушений боевой готовности средств системы. Выполнен весь комплекс работ по проведению технического обслуживания и поддержанию средств системы в исправном состоянии. Правильность функционирования всей системы проверяется несколько раз в сутки путём контроля функционирования средств различного уровня.

В 2019 году с боевыми расчётами соединения проведено более 600 учебных тренировок по обнаружению пусков условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей, наведению противоракет с последующим анализом результатов функционирования средств и действий личного состава.

В интересах оценки боевой готовности средств системы ПРО и информационного обеспечения системы контроля космического пространства боевые расчёты соединения выполнили контрольные проводки свыше 300 космических объектов, из которых более 60 являлись особо важными.

В интересах системы предупреждения о ракетном нападении средства системы ПРО обнаружили 17 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских космодромов, полигонов, а также из морских акваторий.

С привлечением боевых расчётов воинских частей соединения были проведены успешные пуски новых противоракет на полигоне Сары-Шаган. Всё это свидетельствует о том, что личный состав соединения способен выполнить поставленные задачи, а средства системы содержатся в установленной степени готовности.

— Как осуществляется подготовка военнослужащих, проходящих службу в соединении?

— Обслуживание и поддержание системы в постоянной боевой готовности — это труд личного состава соединения и требует от командного, оперативного и инженерно-технического состава высокой квалификации.

Комплектование соединения военными кадрами с высшей оперативно-тактической, полной и средней военно-специальной подготовкой осуществляют свыше десяти военно-учебных заведений и военных учебных центров при гражданских высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов противоракетной обороны и малочисленных специальностей, таких как специалисты тыла, защиты государственной связи, связи и другие.

Основные из них — ВКА имени А. Ф. Можайского (Санкт-Петербург), ВА ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (Тверь) и МГТУ имени Н. Э. Баумана (Москва). В минувшем году в соединение прибыли 72 выпускника.

— Насколько технологические решения, заложенные при создании системы ПРО, соответствуют современным условиям?

— С момента принятия системы ПРО в эксплуатацию и постановки её на боевое дежурство прошло 24 года. Конструкторские решения, заложенные в систему при её создании, намного опередили своё время, это и позволяет в настоящее время успешно расширять спектр решаемых задач и адекватно реагировать на появление перспективных средств воздушно-космического нападения противника.

Отмечу, что десятилетия реальной эксплуатации системы позволили приобрести бесценный опыт, который помогает решать задачи по совершенствованию технических средств системы и способов её применения. За время эксплуатации системы была проведена большая работа, в ходе которой выполнено несколько этапов модернизации средств. В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без её снятия с боевого дежурства. Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства.

Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО.

Могу со всей ответственностью заявить, что система ПРО надёжно функционирует и успешно модернизируется.

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Леонид Хайремдинов