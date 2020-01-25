О чём говорят первые сигналы из нового правительства?

Напоминаем тем товарищам, которые до сих пор не изжили из себя юношеский максимализм . Сегодня Россия – страна капиталистическая. Т.е. частная собственность на средства производства, эксплуатация человека человеком, растущее социальное неравенство и прочие „прелести” рабовладельческого общества в его современном обличье. Однако при более близком рассмотрении капитализм в разных странах всё же различный. Понятно, что хорошего капитализма не бывает, однако категории „хуже-лучше” или „хуже-много хуже” ещё никто не отменял. Поэтому перед нами могут стоять две принципиальные задачи. Первая – всеми силами вредить антинародной власти, раскачивать общество и создавать революционную ситуацию. Примерно этим занимаются Навальный, Гиркин, Сулакшин, Болдырев, канал „Сталинград”, Госдеп США, Платошкин и пр. вкупе со множеством российских левацких организаций. Понятно, что ещё свеж в памяти поколений успех Великой Октябрьской социалистической революции и опыт грандиозного социалистического строительства в сталинское время. Вот только есть одна заковыка. Ну, навредили, раскачали и сменили власть. А дальше что? Если лет сто назад можно было в любой отдельно взятой стране установить какие угодно социально-общественные отношения, наглухо закрыть границу, глушить вражеские „Голоса” и жить себе-поживать, то сегодня? Сегодня, увы, подобное уже не получится. Нет возможности ни полностью закрыть границу, ни заглушить „Голоса”, ни создать совершенно изолированную экономику – мир стал в большой степени глобализован, т.е. финансовые, экономические, транспортные, социальные, гуманитарные и прочие нити общественного мирового устройства пронизывают все страны планеты.



Все их, как сто лет назад, уже не обрежешь. Ибо реакция остального капиталистического мира – это совсем не обязательно военная агрессия, которой сегодня Россия может противостоять. Есть и другие виды оружия, которое не применёт употребить собирательный Запад. Это и биологическое ОМП; и диверсии на чувствительных объектах, вроде АЭС или ГЭС; и массовый телефонный терроризм, когда дезорганизуется жизнь целых городов; это климатическое и геологическое оружие (вспомним Фукусиму) и т.д.



Но и этим список средств нападения объединённого Запада не исчерпывается. Есть оружие идеологическое – оно-то и развалило казалось бы незыблемый Советский Союз. И кто, Платошкин или Навальный будут всему этому противостоять??!



Понятно, что путь раскачки общества при нынешней ситуации на планете – путь к собственной погибели (см. примеры Югославии, Украины, Латвии, Литвы, Грузии, Болгарии, Молдавии, Ливии, Сирии,.. – неужели мало???). Нас просто будут ещё сильнее грабить и уничтожать – и никакой гиперзвук от этого не спасёт.



Второй принципиальный путь – в сегодняшнем сложнейшем переходном периоде, т.е. в ситуации неустойчивого равновесия на планете, общественной инициативой менять существующий миропорядок. Как в стране, так и в нынешнем взаимосвязанном мире. И начинать надо с будущего России: школы и детского сада. С образования. Здесь родительские комитеты могут горы свернуть. Если захотят, конечно…



А сразу всем положить вареник в рот не сможет ни Мишустин, ни Путин, ни, тем более, Сулакшин с Навальным.



Поэтому, исходя из сказанного, предлагаем постараться увидеть перспективу в проходящих на наших глазах политических изменениях. Да, немедленно возродить социализм никто не обещает (кроме то ли идиота, то ли провокатора Платошкина), ибо Путин и его команда – реалисты. И они понимают, что только сообразуясь с состоянием окружающей среды – актора управления социальными процессами – можно проводить те или иные благоприятные изменения в стране. Причём, дозированно, чтобы не потерять устойчивость системы.



Те же, кто желает получить всё и сразу, включая кружевные трусики и бесплатный вареник с вишней, – таким надо съездить на Украину, в Югославию, в Ливию, в Сирию и посмотреть, что это такое: бесплатный капиталистический сыр после раскачки общества и смены власти. Может подобный вояж у кого-то и уменьшит амплитуду юношеского максимализма…

*

Новое правительство России едва сформировано, и потому на месяц-полтора любимым спортом аналитиков будет гадание о том, каков будет курс, и что означают те или иные кадровые назначения. Особенным деликатесом является упражнение в прогнозах о том, доживёт ли нынешний состав во главе с премьером до конца 2020 года или нет. Ну, и, разумеется, тема номер два – это технический или нетехнический у нас премьер.

Поскольку пока нет конкретных экономических решений, поле для предположений максимально обширно. Но есть уже некоторые важные детали, позволяющие делать весьма достоверные прогнозы о том, кто пришёл, и каких приоритетов будет придерживаться новый состав кабинета министров.



Первое, что прошло как-то без должного резонанса, лишь едва проскользнув по периферии внимания. А это мощнейшая декларация, мимо которой пройти нельзя никак. Новый премьер-министр проигнорировал очередной ежегодный гайдаровский форум и не пришёл на него в его третий день по причине «мероприятий в Думе». А на этом форуме ему отводился один из ключевых докладов. Мишустин не пошёл, а вместо себя прислал своего заместителя.

Надо сказать, что приглашали Мишустина ещё в качестве главы ФНС. Но не пошёл туда он уже в качестве премьер-министра. Это не просто политическая декларация, это, по сути, оглушительная пощёчина либеральному клану. И это очень характеризует Мишустина уже не как чиновника и даже не как политика, а как человека. Не только умного, но и смелого, причём, не скрывающего пренебрежения системными либералами как классом.

Но прежде чем воздать хвалу Мишустину, надо сначала увидеть ещё один момент: гайдаровский форум назначался на срок на три дня раньше выступления Путина перед Федеральным Собранием. И в последний момент его перенесли именно на тот день, когда выступал Путин. Совершенно понятно, что это обрекло собрание либералов на информационное забвение и на отсутствие элитных персонажей, которые в этот день слушали Путина. По сути, это убило форум либералов более сильным информационным поводом.

Надо ли говорить, что такие переносы сами гайдаровцы никогда бы не организовали? Надо ли говорить, что тут не могло обойтись без некой инициативы администрации президента? И надо ли говорить, что это вполне спланированная акция, невозможная ещё год назад и лучше всего характеризующая нынешнее отношение Путина к либералам?

Иногда политик не может прямо и открыто заявить своё мнение. И тогда он прибегает к языку знаков. То, что Путин сделал с гайдаровским форумом, лучше всяких слов характеризует отношение Путина к либеральному крылу элиты. А то, что Мишустин смог это понять и поступить правильно, говорит о том, что нынешнее кадровое назначение премьера обещает быть более удачным, чем предыдущее. Хотя жизнь покажет, но на заметку взять этот сигнал стоит.

Следующий мощный сигнал – назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером с одновременным освобождением от этой должности Антона Силуанова. Если о Силуанове говорили, что он мог тормозить выделение денег на нацпроекты по идеологическим соображениям, давая сам себе команду, как вице-премьер и исполняя её, как глава Минфина, то теперь это исключено. Белоусов такое сделать уже не даст. А если Силуанов начнет противодействовать этому как министр, то столкнется с соответствующей реакцией.

Из этого делается вывод о том, что тот блок в правительстве, который считал своей миссией придерживать деньги из монетаристских побуждений, заменён на блок, ставящий целью ускоренное финансирование всего, что нужно для роста ВВП.

Хотя, разумеется, понятно, что это делаться будет очень постепенно, отслеживая реакцию экономики и корректируя курс по мере необходимости. Главное – препятствия идеологического характера сняты, а либеральные идеологи понижены в статусе.

Если вспомнить, как делал перестройку Горбачёв, то мы увидим, что составы правительств менялись им несколько раз, пока оттуда не были устранены все, кто был не согласен с курсом на либерализм. Если понять, что Путин так же будет в несколько этапов продвигаться к демонтажу либерализма, то естественно, что состав правительства будет меняться не раз и не два.



Но всякий раз это будет движением в ту сторону, которую обозначил Мишустин, когда впервые в истории России премьер-министр посмел проигнорировать главный годовой форум системных либералов.

Постепенно приходит информация, помогающая понять, за что же всё-таки Путин отправил всё правительство в отставку, несмотря на дипломатическую благодарность за работу. Оказывается, что впервые допущено самое большое с 2007 года невыполнение плана по расходам бюджета – на 5,8%, или более чем на 1,1 трлн. руб. Прежнее правительство боролось с кризисом через повышение налогов, накопление резервов и всяческую бюджетную экономию, включая пенсионную реформу.

Теперь оказалось, что бюджет ломится от денег, резервы переливаются через край, а в экономике прогрессирует спад, бизнес полузадушен, люди беднеют и вымирают. Философия экономического блока правительства привела к его политическому банкротству. Новый состав кабинета министров получил задачу наверстать упущенное по финансированию нацпроектов и запустить-таки экономический рост в стране.

В России началась расчистка либеральных завалов. Первым знаком новой экономической политики (нового НЭПа) стала маргинализация главного экономического форума либералов. Это принципиальный жест Путина, который нельзя воспринимать как случайное совпадение.

Вторым знаком стала такая расстановка фигур в правительстве, из которой видно, что либералы попадают в подчинённое положение, и это их промежуточное состояние перед полной утилизацией.

Третьим знаком стала сама персона премьера Мишутина. Он не просто успешный чиновник, а он налоговик, а не финансист или политический функционер. Налоговик – это должность, подразумевающая государственное мировоззрение и способности дипломата. Ибо налоговикам приходится решать весьма сложные вопросы с крупными корпорациями и политическими лоббистами.



Если Мишустин оказался тут эффективным менеджером с точки зрения собираемости налогов, то это значит, что в плане коррупционной устойчивости он абсолютно надёжен. Ибо от предложений, которые порой делают налоговикам крупные корпорации, бывает очень трудно отказаться. Назначение Мишустина премьером говорит о том, что компромата на него нет.

И ещё один важный момент. Отец Мишустина – бывший кадровый разведчик, служивший в ПГУ КГБ СССР. В своё время он работал в Болгарии и Афганистане. Понятно, что с детских лет Мишустин рос в весьма специфической среде, наложившей отпечаток на него как на личность.

Все эти детали характеризуют не только и не столько само новое правительство, сколько Путина, поставившего именно эти кадры именно сейчас и именно на эти должности. Можно уверенно предположить, что направление эволюции российской политической системы обозначено предельно чётко.

Россия начала генеральную уборку после трёх десятилетий либерального корпоратива, закончившегося тяжким похмельем. Новые задачи развития с либеральным курсом несовместимы. Именно в экономическом блоке конфликт либералов и государственников намечается самым сильным.

И потому можно уверенно сказать, что решаться он будет через какое-то время следующим сокращением доли либералов в правительстве. Но для этого государственникам нужно показать положительный результат своей работы. Политические условия для этого созданы 15 января президентом России Владимиром Путиным.

А. Халдей



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