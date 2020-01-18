Открытым текстом 17.01.2020

Чтобы нас было больше, мы должны жить лучше

Владимир Владимирович не любит делать то, чего от него ждут. От очередного президентского послания федеральному собранию кто-то ждал намёков на преемника, кто-то — что Путин остаётся на новый срок, экономический блок правительства — очередной перечень мер улучшения жизни сограждан, чтобы исполнять его, как принято у либероидов, медленно и печально.

Но с трибуны в Манеже опрокинуты все ожидания. Путин указал чиновникам, куда тратить свободные деньги, а главное — так толкнул развитие на новый уровень, что и при новом президенте страна продолжит путь в будущее.

Президент начал с напоминания о новом падении населения РФ. Сейчас создают семьи те, кто родился в лихие девяностые, когда рождаемость бывала даже меньше, чем в годы Великой Отечественной войны. Президент пообещал продление программы материнского капитала и огласил многие новые меры материальной поддержки семей.

Открытым текстом скажу: средства на всё указанное нужны огромные. Почти два с половиной триллиона рублей. Но именно эти деньги приходили к нашему экономическому блоку за, например, возросший НДС — и ложились мёртвым грузом. Куда денешь логику простого бухгалтера и веру либертарианца, что деньги у сограждан пагубны. А ведь материнские капиталы — не просто миллионы метров жилья и детские сады, а множество рабочих мест и рост реального хозяйства.

Тем, кто умеет вкладывать народное добро только в зарубежные вроде ценные бумаги, этого не понять.

В послании оглашены планы развития детских дошкольных и учебных заведений, первичного звена медицинской сети. Особо указана ответственность власти на местах за низовой уровень обеих систем.

Президент открытым текстом напомнил: бюджет нынче вновь профицитный, то есть на всё уже намеченное хватает с лихвой. Правда, он тут же предупредил: надо сохранить бюджетную дисциплину — не влезать в новые долги.

Но только растущий народ может долго и успешно наращивать своё благополучие. Так что, как сказано в одной старой и очень неглупой книге, «Плодитесь и размножайтесь!». Это противоречит гайдаровскому социал-дарвинизму — вере, что слабых надо уничтожать. Ну вот и хорошо, что противоречит!

Ответственны должны стать все ветви власти

Черновик нашей конституции писали юристы и политики из Соединённых Государств Америки. Дорабатывали его уже на нашей почве, в тот момент густо залитой следами противостояния Ельцина и депутатов. И президент, и Верховный совет избраны в позднесоветское время, а потому не привыкли договариваться. Дошло до кровопролития. Победил президент. И конституцию приняли с царскими полномочиями для него. Правда, либероиды упрекают в узурпации не своего любимого Ельцина, а Путина.

В послании федеральному собранию президент предложил внести в конституцию РФ право — и даже обязанность — Государственной думы утверждать не только председателя правительства, но и его заместителей, и всех министров. Министров силового блока будет, как и раньше, предлагать сам президент, но после консультаций с Советом Федерации.

Президент открытым текстом напомнил: кому много дано, с того много и спросится. Теперь о способностях министров станут заботиться сами парламентарии. В марте 1917-го тогдашняя Государственная дума сформировала временное правительство из людей, умеющих разве что красиво говорить, — и всего через восемь месяцев правительство вместе с думой рухнули просто потому, что уже никто не хотел их поддержать. Даже из-за границы. Хотя кому нужна ТАКАЯ поддержка?

Президент предложил внести запрет на двойное гражданство или иные варианты права постоянного проживания за рубежом для деятелей федеральной власти — министров, депутатов, судей.

Открытым текстом благодарю. Время показало несовместимость любви к народу и особняку в Майами. Дореволюционные дворяне и чиновники превращали последние соки народа в набережные Ниццы. В тридцатые — через большую кровь — удалось создать новую элиту, жившую ради страны. Но и та через полвека испортилась настолько, что запросто сдала страну.

Яковлевы, Гайдары, Козыревы вырастили плеяду «своих людей». Для них солнце восходит на Западе. И детей своих они учат за границей. Там же строят себе дома. А на родине работают, как нефтяники, вахтовым методом. Которые тут временные? Кончилось ваше время!

Расчистка управленческого поля

Через несколько часов после президентского послания федеральному собранию случилась ещё одна полная неожиданность. Впервые в истории Российской Федерации правительство ушло по собственному желанию.

Дмитрий Анатольевич Медведев сообщил: “В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй сто семнадцать конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку”.

Открытым текстом объясняю: предложения президента об изменении порядка формирования правительства ещё не стали частью конституции, так что пока у него есть возможность создать новое правительство старым способом.

Но зачем его вообще менять?

Рискну предположить. Я уже кувырсот швырнадцать раз открытым текстом объяснял, почему теория, используемая экономическим блоком правительства РФ, неизбежно приводит к рекомендациям, несовместимым с жизнью. Поэтому данный блок не раз честно признавался, что для него невыполнимы многие предложения президента — например, майские указы 2012 и 2018 годов. Вот и направления деятельности, намеченные в нынешнем послании Федеральному собранию, не стыкуются с представлениями правительства о хорошей работе. Авось другое сможет.

Президент попросил членов правительства исполнять служебные обязанности до формирования нового состава. Самому Медведеву предложен вновь создаваемый пост заместителя председателя совета безопасности. Новое правительство возглавил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Владимирович Мишустин.

Открытым текстом сообщаю: ещё в августе многие заказные гряземёты безуспешно пытались нарыть компромат на Мишустина — похоже, нынешние перемены готовились заблаговременно.

Налоговая служба РФ признана лучшей в мире — и по эффективности, и по удобству для самих налогоплательщиков. Значит, те, кто слабее Мишустина, пытались убрать его с игровой доски. Не вышло. Небеспочвенно надеюсь, что у нового премьера всё получится.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-17-01-2020/