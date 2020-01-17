Путин поднял ставки в глобальной игре.
Для тех, кто еще не понял. Сегодня мы проснулись в другой реальности. Послание Президента России будет иметь глобальные последствия.
Путин поднял ставку в глобальной игре. Карты вскрыты. Рубикон пройден.
Это тот редкий случай, когда занавес приоткрывается и можно увидеть истинные движущие силы геополитики.
Шило вылезло из мешка.
Заключение торгового соглашения с Китаем, однозначно победное для Трампа и экономики США, инициация демократами передачи обсуждения импичмента Трампа в Сенат и послание Путина, прошли практически одновременно. Кто-то еще верит, что это случайность? Я – нет. Ставки сделаны. Большая игра переходит в эндшпиль.
Запрет на высшие руководящие должности для чиновников со вторым гражданством и видом на жительство и приоритет Конституции над международным правом - это прощание с российской либеральной пятой колонной. Юридическое оформление запрета на самом высоком конституционном уровне на их участие в политической жизни страны.
Могу предположить, что Путин тем самым отказался от неформальных договоренностей российской элиты с либеральным Западом, достигнутых ещё при Ельцине. Суть их в неприкасаемости, как конкретных персоналий (Чубайс, например), так и закрепление ключевых позиций финансово-экономического блока правительства за либералами-глобалистами (Набиулина, Силуанов, Греф, Кудрин), связанными с международными финансовыми элитами через МВФ, Всемирный банк, ВТО и т.д.
Нет сомнения, что все предложенные поправки в Конституцию будут приняты. Эти меры давно востребованы подавляющей частью общества и консенсус по ним достигнут де-факто. Осталось закрепить это де-юре. Вынесение решения на референдум не оставляет шанса либералам затянуть процесс. Референдум пройдет стремительно. Вероятно, в феврале - апреле.
Скорость и внезапность разворота наводит на мысль о хорошо спланированной и скрытно подготовленной спец операции в духе присоединения Крыма. Судя по реакции, весь российский либеральный бомонд был не в курсе и прибывает в шоке.
Возможно, здесь скрывается ответ на вопрос, почему так долго закрывались глаза на одиозную чиновничью вольницу. Надо было не спугнуть и правильно выбрать время.
Если я прав, то маски сброшены и все становится на свои места.
В этот концепт органично вписывается все: от кулуарного награждения Киреенко звездой героя России (к бабке не ходить - за «Посейдон») до поддержки Трампа на прошедших выборах.
И если раньше наши действия маскировались, то теперь Путин ясно дал понять, на чьей стороне будет играть Россия. С учётом надежд последней избирательной кампании и патриотической волны, обеспечившей его победу, последние два года не сбывшихся надежд и разочарований, можно рассматривать как подготовку операции-прикрытия по развороту страны и усыплению бдительности противника.
Подготовка разворота шла давно. Большая игра началась не сегодня.
Теперь у меня нет сомнений, что мы действительно вмешивались в выборы президента США, играя на стороне Трампа. Становится понятной и такая, кажущаяся иррациональной, ненависть к нему демократов после победы над ведьмой Хиллари. Ведь речь шла не столько о выборах очередного Президента, сколько о выборе пути мирового развития, с последующей сменой бенефициаров, но тогда это понимали не многие.
Всё по Ленину: «Вчера было рано, завтра будет поздно» и «чтобы объединиться, надо сначала размежеваться». Момент настал. Путин вступил в предвыборную борьбу США.
Борьба идёт с мировой финансовой элитой, материализованной в политическом пространстве через демократическую партию США. Пока республиканцы у власти большой войны не будет. Третья мировая - последний козырь демократов.
Для России внешняя угроза нейтрализована «Посейдоном» и гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард», внутренняя - конституционным запретом «иноагентам» на участие в политике.
Следует ожидать резкого обострения политического и экономического давления на Россию. Демократы под любым предлогом попробуют инициировать самые жёсткие санкции. Иранский вариант или круче. Настоящий запрет на покупку российского госдолга, отключение от SWIFT, отключение от глобального интернета, препоны в продаже российской нефти и газа, запрет на продажу в Россию ПО и процессоров, а также техники и услуг компаний третьих стран, в которых используют американскую продукцию. Схема уже обкатана на китайской Huawei и на санкциях по «Cеверному потоку – 2».
В этой связи, заявление в Послании о бесплатном интернете, основанном на российских социальных сетях и мессенджерах, звучит как подготовка к возможной информационной изоляции. Становится понятной усиленная работа последних лет, направленная на возможность независимой эксплуатации национального интернет-сегмента, ускоренное внедрение в государственных структурах электроники на российских процессорах «Эльбрус» и операционке «Аврора». Все это должно предотвратить коллапс управления.
Для «адских» санкций нужен повод и он будет создан. Надо ждать мощной провокации а-ля «новичок» с глобальной информационной поддержкой англо-саксонских СМИ. Сакральной жертвой может стать кто-то из видных либеральных оппозиционеров и скорее не в России, как Навальный, а за рубежом, например, Ходорковский. Не хочется быть пророком плохих новостей (дай Бог всем здоровья!), но я бы на их месте начинал бояться. Потом непременно найдут шапку-ушанку со звездой, билет Московского метрополитена или значок с Железным Феликсом. В общем, все улики «однозначно указывающие на ВЕРОЯТНУЮ причастность» ГРУ или СВР.
Как не парадоксально, но лучшее убежище для наших оппозиционеров сейчас, Россия. Правда, придется покаяться...
К вопросу о фразе: «Замучаетесь пыль глотать, спасая свои активы… на Западе». Многие решили, что это про деньги, но для кого-то это может оказаться про жизнь.
Препятствие на этом пути будет материализовано в лице Трампа. Демократы попробуют продавить импичмент, но через республиканский Сенат это почти невозможно. Есть риск, что на Трампа будет совершено покушение. Его могут убить. Это приведет к непредсказуемым последствиям, вплоть до гражданской войны в США.
На этом фоне даже личность Дмитрия Анатольевича становится не такой однозначной. Теперь, после предложенной ему должности в Совбезе и соблюденной скрытности операции, возможно именно он окажется современным Штирлицем, внедрённым в либеральное гестапо много лет назад полковником КГБ Путиным. Тогда объяснимо, кажущееся иррациональным со стороны, доверие к нему Президента на фоне общей народной нелюбви.
Сейчас прессовать нас будут по всем фронтам. От Олимпиады до энергетических проектов и финансов. Вероятно, попытаются обвалить рубль через нефть и новые санкции. Ответом может стать деноминация рубля и введение его золотого обеспечения. Сократив два нуля, рубль вернется к советскому официальному курсу в 60-62 копейки за доллар. Возможно, наши дети вспомнят, что есть такая монетка...
Будем ли мы жить лучше при резком обострении внешнего давления? Вопрос риторический. Будет трудно. Но иного пути вырваться из цепких либерально-толерантных объятий не просматривается.
Горькую, еще не осознанную обществом, пилюлю нужно заранее подсластить, отсюда социально-демографический блок обещаний в послании, но вероятный внешний форс-мажор сможет оправдать отсрочку их исполнения.
Возможные приметы обозначены. События начнут разворачиваться стремительно.
Надо следить за реакцией ведущих мировых политиков: от всех потребуют определиться, на чьей они стороне. Время до выборов в США - время образования команд и новых союзов.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d9b58613f548700ac9e9bce/putin-podnial-stavki-v-globalnoi-igre-5e2019a2e6cb9b00b04b5a41
Я хотела даже тебя просить об этой статье,но ты так увлекся стариной глубокой ,слава богу что вернулся в наш день ,все так меняется.Скажи КоТ прямо только,без иносказаний ,Мендель друг Путина или этих “финансистов мировых”,как бы помягче назвать твоих нереабилитируемых пока (по деяниям ,как не говори)друганах
Мари, я везде. И в старине, и в реальности, и даже в ментальности. Помогаю собирать воедино знания и структурировать их, параллельно объясняя азы понимания новой осознанности в примерах её практической эффективности.
” ..азы понимания новой осознанности” – наличие у Вас способности быстро плыть по течению имеет месть быть.) Тренированы хорошо.)
По Менделю – читайте новости. Ничего не скажу.
кто бы сомневался Кот ,эволюция свершилась с тобой-все вижу,слышу ,но не скажу.Образ хотя бы дай.
У Вас же есть логика) Используйте её.
Ну откуда у женщины логика?-у меня картинки:
-когда он в 2012 передавал власть Путину -расплакался в прямом эфире,не сдержался.Сегодня он спокоен ,спал,перешел на неплохое место.Греф тоже спал .Что мне думать?-они законсервированные друзья русского народа ?
-Мишустин, как и стоящие за ним правительственные чиновники второго ряда,(замы замов) имеют опыт руководства на ключевых должностях, спаяны личными и корпоративными связями. Они приходят, чтобы остаться.
Роль Администрации президента будет сведена к минимуму, а самому Путину предстоит лишь оформлять своей подписью решения правительственной команды. До тех пор, пока эта команда не придумает, как завершить транзит и кого из своей среды назначить президентом. Возможно, решение уже принято, просто нас ещё не поставили в известность.
Путин нужен этим людям ровно до тех пор, пока они не укрепились окончательно и не разобрались с организационными вопросами, а также с проблемой легитимности.
Возможно, что власть захватила одна из бюрократических группировок. Не самые заметные люди, не самые известные и популярные, но сумевшие проконтролировать аппаратную игру и навязать свои условия всем остальным. Именно так перевороты и работают. Заговор, о котором знают заранее, не может завершиться успехом.?
-Но уверенное лицо Путина и спокойное??????Куда мне разобраться
П.С. а вот пресса РБ,все тихо:”Тягач с полуприцепом для перевозки скота, где находились несколько десятков хрюшек, опрокинулся на повороте. Травм в этом происшествии, во всяком случае серьезных, люди и животные не получили.””Это у вас перевороты.
Мари просто ВЛАСТЬ ухожит КОРМЯЩИМ.
Инженерам типа Мишустина.
Роль молящихся и служащих-воюющих-силовиков уменьшается.
Это ЕСТЕСТВО.
Роль ЭКОНОМИКИ растёт а политики и идеологии уменьшается.
Никому нет дела.
Пустые молитвы или полит.дебаты.
Шум не более
ну что и то неплохо-технарям,строителям дадут новые возможности ,а всяких креаклов и политтехнологов заставят переквалифицироваться.А то ,что украли ,преумножили ,поделили и теперь есть чем защищать от внешних и внутренних посягающих,останется незыблимым.Так ты этого же хотел,почему спало настроение.
Зомбоящик.
Не вписывается в картину мира и логику.
Зомбоящит льёт помои не стесняясь
И тут у меня РВАНУЛ ШАБЛОН.
Это конечно прекрасно кормить деток бесплатно….
Но зачем им потом вливать весь этот ШЛАК ? (это я мягко выразился)
И если я как-то без помощи зомбоящика а часто ему вопреки и вопреки многочиленныи Ыкспердам Ынтернетов как-то сложил картинку происходящего в мире и в экономике и в ЗАВИСЯЩЕЙ от экономики политике….
То…
Именно это противоречие моей логике непостижимо и неразрешимо и царапает изнутри.
Цитата
Когнити́вный диссона́нс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций
Похоже, что в этот диссонанс впали и те и эти.Скорее-это и была цель ,погрузить всех в ступор ,а тем временем ,по-быстрому все переоформить.Все-таки спалился ,зомбоящик притягивает и тебя ,иногда.
И потом ,есть маленькая надежда ,что они все-таки разрешат слушать народу Казацкий хор и может начнут крутить советские фильмы ,а то сиквелы все серые.:”У депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме есть претензии к работе министерств здравоохранения, культуры, труда и просвещения, заявил руководитель фракции, вице-спикер палаты Сергей Неверов.”Счастлив только Кот ,ибо блажен ,кто верует.Завидно,ибо вся в сомнениях.
От себя добавлю – попытка обвалить доллар и мировую экономику наиболее вероятна, так как это закрывает вопросы, связанные с ценностями активов власть имущих, и создает почву для манипуляций с авторитетом правителей, в любой из стран. Россия, Китай, и даже США. Горькая пилюля перед выборами в США – и на это думаю пойдут.
Мягко стелет…
Искать подвох не такая уж и бесполезная затея. Тренировка работы мозга по построению логических цепочек. Только не самообманывайтесь и ищите информацию извне.
Вот например мнение неглупой все-таки Ксюхи (то что она б—дь ,как все Эстер ,так не исключает ее ум):
“«Ждать выборов 24 года никто не будет, в этом я уверена абсолютно. Экономическая ситуация будет только ухудшаться, а еще выборы в Госдуму -21, которые, как показал опыт МосГорДумы, рискуют стать ооогромной проблемой, особенно на фоне того, что Зюганов и Жирик тоже не хотят никуда уходить, а им уже под 80…(!). В этой ситуации провести реформу надо, пока есть полностью контролируемый парламент, да и новые выборы в ГосДуму будут досрочными – готова спорить», – рассуждает Собчак.
Она предполагает , что Путин постарается сделать Госдуму высшим органом власти, чтобы уйти туда с поста президента, либо же таки создать Союзное государство с Беларусью. Главное для него – «уйти, но остаться».
Что касается Михаила Мишустина в качестве премьера, то тут Собчак, как оказалось, осталась довольна.
Михаил Мишустин
«Мишустин – реально хороший кандидат для премьера. Системный либерал, в свое время успешно начавший борьбу с зарплатами в конвертах. Мой дримтим список состоял из Грефа и Кудрина, но Мишустин-это из того же «ассоциативного» ряда)))). А вообще какая у меня идеальная картинка этого нелучшего, но зато компромиссного будущего России? Премьер – Греф, президент– Собянин. Но этого не будет. Увы(», – подытожила светская дива-политик.””
П.С. Видите о чем жалеет Ксю,что невозможен президент Собянин -угрофин подходящий ,а деньги у Грефа грефаного.
А так мнение Марики(удивиола)со всеми остальными народострадальцами совпадает,удивительное единодушие.
Собчак и остальные будут мимикрировать. Перед ними стоит выбор. И они его сделают.
Им не надо делать выбор .Они -со своими.
Драный как обычно несет шизоидный бред валяющийся в тырнете.
“Запрет на высшие руководящие должности для чиновников со вторым гражданством и видом на жительство”
“сказочник” опять рассказивками занимается вместо того чтобы ответить на вопрос какого хрена под его руководством в течении 14 лет не выполняется “Федеральный закон от 25 июля 2006 г. N 128-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований к замещению государственных и муниципальных должностей” где сказано в частности следующее:
“1) статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
“4. Утрата депутатом гражданства Российской Федерации, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.”;
Список лиц незаконно с попустительства Путина занимающих гос. должности:
-Ольга Голодец, заместитель председателя Правительства РФ – владеет двумя квартирами, в том числе в Италии, и половиной дачи (220 м²) в Швейцарии – имеет ВНЖ Италии.
-Максим Топилин, Министр труда и соцзащиты – имеет ВНЖ Болгарии.
-Андрей Клишас, член Совета Федерации от Красноярского края, известен благодаря “Пакету Клишаса”, в Швейцарии, по информации газеты «Ведомости», владеет домовладением общей площадью 432 м² и земельным участком площадью 1000м², имеет гражданство Швейцарии.
-Арсен Каноков, член Совета Федерации от Кабардино-Балкарии, входит в список российских миллиардеров по версии журнала “Финанс”, имеет ВНЖ Великобритании.
-Игорь Шувалов, председатель госкорпорации развития ФЭБ. РФ, с 2008 года по май 2018 – первый заместитель председателя Правительства, согласно информации газеты “Ведомости” владеет домом в Австрии и квартирой в Великобритании – имеет ВНЖ Великобритании
-Андрей Воробьёв, Губернатор Московской области – имеет ВНЖ Испании и ВНЖ Израиля.
-Вячеслав Фетисов, депутат ГД – гражданство ША. В США проживает дочь, имеющая также двойное гражданство.
-Елена Мизулина, член Совета Федераций от Омской области – имеет ВНЖ Бельгии, где проживает сын – совладелец юридической фирмы.
-Игорь Лебедев, заместитель председателя ГД, владеет пентхаусом в Дубаи – гринкарта США. Два сына проживают в Швейцарии
-Отари Аршба, депутат ГД владеет земельными участками и домом в Грузии гражданство Грузии.
-Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков имеет гражданство Франции. (Помните, как полгода назад он отреагировал на скандал с двойным гражданством ведущего ТВ Сергея Брилева?) Вторая жена – гражданка Франции, где сейчас и проживает.
Нынешняя супруга Пескова – имеет гражданство США. Дети Пескова – граждане Великобритании. Для сыновей основной разговорный язык – английский. Для Елизаветы – французский. Общая дочь Пескова и Навки – имеет (кроме российского) гражданство США и Франции.
Кстати, Путин открытым текстом настоятельно потребовал, чтобы его подчиненный вернул всё семейство в родные пенаты, на что услышал категоричное “Нет”. Типа, им там удобнее…
и т.д. и т.п.
Ну он же заявил, что находится в “азах понимания новой осознанности” ( очередной) , и её кому-то несёт. Такие “несут” всё , всё объясняя..
Да, все эти разъяснялки только для лохов не имеющих памяти.
Ведь в соответствии с законом от 25 июля 2006 г. N 128-ФЗ как минимум треть депутатов гос. думы и правительства занимают свои должности незаконно,соответственно возникает вопрос а насколько законны законы принятые этими проходимцами и кто несет ответственность за непринятие мер в отношении этих “липовых” депутатов и чиновников и невыполнение закона РФии.
Да это так ,что тут скажешь Кот,вот и остаются у народа вопросы.Нет конечно ,омерзительные рожи ,усы не украшают вовсе ,стремящихся заменить профбл…ей Зю и Жирика с остальными,не дают никакой надежды на перемены.Какая же грязная политика ,что столь одиозные рожи туда стремятся .Вероятно не измазавшись в грязи ,не получишь кусок земельки у озера швейцарского или иного.Владимир ищите новых ,умных,порядочных людей себе в руководство сами с низов.
Как правило в революционных разборках верх одерживают самые горластые и беспринципные – это закон, сам неоднократно в этом убеждался,но это не самое главное,самое главное вовремя сделать их “героями посмертно”.
Мари, Владимир из компании серых. Его слова рассчитаны на отклик читателей его постов. Не более того. На Вас, например.
Ну ты же надеешься,что убедишь публику,что с кагтавыми нужно дружить,вот и я вижу ,что в отличии от злобных до зубовного скрежета серого и урсуса,рысей и мирослав , или сумашедшего харона-владимир хочет перемен в пользу народа,он идейный ,старый большевик наверное.
Я всего лишь дискутирую с собеседниками. И через дискуссию доношу информацию. А нужна она кому то или нет – решать каждому индивидуально. Кто то прислушивается, кто то игнорирует, кто то апеллирует, кто то просто недоволен тем, что такие темы подымаются (табу).
“Для тех, кто еще не понял. Сегодня мы проснулись в другой реальности.” ………………….. ” Шило вылезло из мешка.”
- Боже ж мой, какая бредятина и откуда берут таких авторов .
Историю творят конкретные люди, творят сами и сейчас. Несмотря на всепропальщицкие крики вокруг: одни кричат, другие творят. Многие, даже те кто в правительстве этого не понимают. Что уж говорить о Вас.
“Многие, даже те кто в правительстве этого не понимают” – сложно с вами не согласится , что они там натворили …Вот Путин например , возможно начинает задумываться к чему пришла страна за последние годы его правления , отсюда и перемены , правда пока не совсем ясно к чему они приведут .
Потом я ведь не претендую на истину – мое мнение и не более того , а если кто со мной и не согласен , так на то его право …
Верно. Кто знает, какая она Истина. Но каждому воздастся по его вере. И это надо помнить.
Все теории стоят одна другой …( теории – не забывайте об этом ) .При этом никто вам не запрещает помнить о них и уж тем более верить в них .
Из Кащенко или Сербского.
Отсюда:
“Описывая впоследствии свое пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой.
— По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это — самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. (Впрочем, тот все время был связан и лежал нагишом в одиночке.) Еще был там такой, который все кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал, да еще, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом жрал. Впрочем, там никто этого не стыдится. А один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. А еще там сидел беременный господин, этот всех приглашал на крестины. Много было там шахматистов, политиков, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. Один попал туда из-за каких-то старых горшков, которые он называл урнами. Другого все время держали связанным в смирительной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света. Познакомился я там с несколькими профессорами. Один из них все время ходил за мной по пятам и разъяснял, что прародина цыган была в Крконошах, а другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного. В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте. Как-то принялись там рассказывать сказки, да подрались, когда с какой-то принцессой дело кончилось скверно. Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного энциклопедического словаря Отто и просивший каждого, чтобы его раскрыли и нашли слово “переплетное шило”,— иначе он погиб. Успокоился он только после того, как на него надели смирительную рубашку. Тогда он начал хвалиться, что попал в переплет, и просить, чтобы ему сделали модный обрез. Вообще жилось там как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, блеять, визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдет и не скажет: “Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек”. Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один ученый изобретатель, который все время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: “Я только что открыл электричество”. Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провел в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни.”
Черного кобеля, не отмоешь до бела
Сталин бы сказал тебе :”нет у нас для тебя других пейсателей”,а сейчас всяких полно и ты пиши -почитаем.Серый вот что-то задерживается с поисками нужной.
Сталинидзе боялся бурления г-овен. Ибо сразу-бы выяснилась его роль ПАЛАЧА. А сегодня это опасно только носителю г-овнища в башке.Вот у нас бухали два кретина а потом один другому за СССР глотку перерезал. Не жаль обоих.
Брахман блокирует,поищите в корзине.Зато его шавка драный завалил главную страницу всякой херней из помойки.Вот тут посмотрите- https://www.youtube.com/channel/UCntRxAkmPc8ne5O75HXY3CA/videos
Да ,вот это ИКОНОСТАС,я не увидела еще Елены Рохлиной там.Почти на 70% мне знакомые лица и кое что их читала.Нет Владимир ,не видать вам успеха в такой компании ,кто в лес ,кто по дрова,а особо умнейшие ,типа Катасонова ,просто констатируют факт ,что все не так ,но как свалить СИСТЕМУ мировую ,не говорит,а мы в СИСТЕМЕ (ЦБ ФРС) и им там неплохо,но даже ,если и выберутся ,как Сев.Корея-кто согласится так жить,идейным быть трудно и голодно.
В статье нет объяснения, почему сейчас что то начнётся. Зато перечислено пугалок публикаций на десять. Стало страшно, но непонятно, почему? Автор сам не знает причины предсказываемого кризиса, но знает его последствия. Это занятно.
Причина – передел влияния в мире. Цель – уйти от этого – https://thebulletin.org/doomsday-clock/past-statements/
Некто замыслил три войны мировых, третья на носу. Не хотелось бы снова в каменный век. Там все доллары и текущая власть будут бесполезны. Даже если надеяться на лидерство ограниченной группы людей – они просто применят друг к другу метод достижения власти и влияния, которым пришли к власти. Итог будет описан в мифах и преданиях через пару тысяч лет.
Открытая война никому не нужна, Иран это уже доказал, подковёрные акции это повседневная текучка. Скорее всего будут договорняки, в 21 – 22 годах. Пока Китай лёг под США, подписав договор на условиях Трампа, что ему + на выборах. Игра идёт вдолгую.
Не только “сейчас”, а также вчера, и сейчас и завтра. Доступнее чем в статье – изложить невозможно.
Некоторые не замечают и не оценивают, даже то что уже прощло и сделано. Могут ли такие понять, что происходит сейчас и тем более в будующем.
Статья манипулятивная, т.к. нет анализа, зато пугалок ой ой ой. Ни уму ни сердцу.
Эх, знать бы на полгода раньше. Можно было б помониторить сайты аналогичного содержания на предмет появления таких вот котов, активно разъясняющих суть происходящих событий, проповедующих терпение и смирение и параллельного клеймения позором несогласных. Для Япешки решили, что хватит одного, но деятельного. Молодец, с задачей справился! Как Гагарину, наверное, теперь внеочередное звание влепят. Народ воодушевлен, теперь ещё немного потерпеть должен. Лет двадцать, не больше. Не, ну а чё вы хотели? С нуля страну поднимать – это вам не раз плюнуть.
Извините, за поток сознания-это на меня всплеск волны Шульмана подействовал. Всем спасибо – все уволены. Спокойной ночи!
Правда легче становится Женя ,когда от души и своими словами,все равно ни на что не влияем.Но ты технарь наверное не плохой ,с логикой -найдешь применение ,раз производственникам дорогу дали ,а не политтехнологам.
https://catmotya.blogspot.com/, Коты распространились по всему инету, там, только рыжий, уже лет 5 все разъясняет)))
)). Только рыжий – чисто “диванный”.
Ребята, а из-за чего такой шум и спор? Ну не может чиновник иметь второе гражданство, ну и что? А жена, дети? А недвижимость за границей, а счета в иностранных банках, а акции иностранных компаний, а получение премий, грантов и прочее? Ровным счетом ничего не изменилось для олигархов, пятой колонны и прочей нечисти. Точнее, извините, для “успешных россиян”.
Вот, а мы не поняли чего это губернаторов меняют как носки после пробежки это ставки повышают в тотализаторе – кто первым добежит до кресла… и скребётся в двери втихаря, словно в доску свой, или по блату, то ли лев, то ли медведь с лопатой, как прислуга старого царя.
Какие нафиг ставки. Как вытирали партнёры сказочного о него сапоги, так и продолжают вытирать. Как ненавидило сказочного, подавляющее большинство российских граждан так продолжают ненавидеть.
Статья является маркером разноуровневой заинтересованности в вопросе.