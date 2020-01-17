Путин поднял ставки в глобальной игре.

Для тех, кто еще не понял. Сегодня мы проснулись в другой реальности. Послание Президента России будет иметь глобальные последствия.

Путин поднял ставку в глобальной игре. Карты вскрыты. Рубикон пройден.

Это тот редкий случай, когда занавес приоткрывается и можно увидеть истинные движущие силы геополитики.

Шило вылезло из мешка.

Заключение торгового соглашения с Китаем, однозначно победное для Трампа и экономики США, инициация демократами передачи обсуждения импичмента Трампа в Сенат и послание Путина, прошли практически одновременно. Кто-то еще верит, что это случайность? Я – нет. Ставки сделаны. Большая игра переходит в эндшпиль.

Запрет на высшие руководящие должности для чиновников со вторым гражданством и видом на жительство и приоритет Конституции над международным правом - это прощание с российской либеральной пятой колонной. Юридическое оформление запрета на самом высоком конституционном уровне на их участие в политической жизни страны.

Могу предположить, что Путин тем самым отказался от неформальных договоренностей российской элиты с либеральным Западом, достигнутых ещё при Ельцине. Суть их в неприкасаемости, как конкретных персоналий (Чубайс, например), так и закрепление ключевых позиций финансово-экономического блока правительства за либералами-глобалистами (Набиулина, Силуанов, Греф, Кудрин), связанными с международными финансовыми элитами через МВФ, Всемирный банк, ВТО и т.д.

Нет сомнения, что все предложенные поправки в Конституцию будут приняты. Эти меры давно востребованы подавляющей частью общества и консенсус по ним достигнут де-факто. Осталось закрепить это де-юре. Вынесение решения на референдум не оставляет шанса либералам затянуть процесс. Референдум пройдет стремительно. Вероятно, в феврале - апреле.

Скорость и внезапность разворота наводит на мысль о хорошо спланированной и скрытно подготовленной спец операции в духе присоединения Крыма. Судя по реакции, весь российский либеральный бомонд был не в курсе и прибывает в шоке.

Возможно, здесь скрывается ответ на вопрос, почему так долго закрывались глаза на одиозную чиновничью вольницу. Надо было не спугнуть и правильно выбрать время.

Если я прав, то маски сброшены и все становится на свои места.

В этот концепт органично вписывается все: от кулуарного награждения Киреенко звездой героя России (к бабке не ходить - за «Посейдон») до поддержки Трампа на прошедших выборах.

И если раньше наши действия маскировались, то теперь Путин ясно дал понять, на чьей стороне будет играть Россия. С учётом надежд последней избирательной кампании и патриотической волны, обеспечившей его победу, последние два года не сбывшихся надежд и разочарований, можно рассматривать как подготовку операции-прикрытия по развороту страны и усыплению бдительности противника.

Подготовка разворота шла давно. Большая игра началась не сегодня.

Теперь у меня нет сомнений, что мы действительно вмешивались в выборы президента США, играя на стороне Трампа. Становится понятной и такая, кажущаяся иррациональной, ненависть к нему демократов после победы над ведьмой Хиллари. Ведь речь шла не столько о выборах очередного Президента, сколько о выборе пути мирового развития, с последующей сменой бенефициаров, но тогда это понимали не многие.

Всё по Ленину: «Вчера было рано, завтра будет поздно» и «чтобы объединиться, надо сначала размежеваться». Момент настал. Путин вступил в предвыборную борьбу США.

Борьба идёт с мировой финансовой элитой, материализованной в политическом пространстве через демократическую партию США. Пока республиканцы у власти большой войны не будет. Третья мировая - последний козырь демократов.

Для России внешняя угроза нейтрализована «Посейдоном» и гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард», внутренняя - конституционным запретом «иноагентам» на участие в политике.

Следует ожидать резкого обострения политического и экономического давления на Россию. Демократы под любым предлогом попробуют инициировать самые жёсткие санкции. Иранский вариант или круче. Настоящий запрет на покупку российского госдолга, отключение от SWIFT, отключение от глобального интернета, препоны в продаже российской нефти и газа, запрет на продажу в Россию ПО и процессоров, а также техники и услуг компаний третьих стран, в которых используют американскую продукцию. Схема уже обкатана на китайской Huawei и на санкциях по «Cеверному потоку – 2».

В этой связи, заявление в Послании о бесплатном интернете, основанном на российских социальных сетях и мессенджерах, звучит как подготовка к возможной информационной изоляции. Становится понятной усиленная работа последних лет, направленная на возможность независимой эксплуатации национального интернет-сегмента, ускоренное внедрение в государственных структурах электроники на российских процессорах «Эльбрус» и операционке «Аврора». Все это должно предотвратить коллапс управления.

Для «адских» санкций нужен повод и он будет создан. Надо ждать мощной провокации а-ля «новичок» с глобальной информационной поддержкой англо-саксонских СМИ. Сакральной жертвой может стать кто-то из видных либеральных оппозиционеров и скорее не в России, как Навальный, а за рубежом, например, Ходорковский. Не хочется быть пророком плохих новостей (дай Бог всем здоровья!), но я бы на их месте начинал бояться. Потом непременно найдут шапку-ушанку со звездой, билет Московского метрополитена или значок с Железным Феликсом. В общем, все улики «однозначно указывающие на ВЕРОЯТНУЮ причастность» ГРУ или СВР.

Как не парадоксально, но лучшее убежище для наших оппозиционеров сейчас, Россия. Правда, придется покаяться...

К вопросу о фразе: «Замучаетесь пыль глотать, спасая свои активы… на Западе». Многие решили, что это про деньги, но для кого-то это может оказаться про жизнь.

Препятствие на этом пути будет материализовано в лице Трампа. Демократы попробуют продавить импичмент, но через республиканский Сенат это почти невозможно. Есть риск, что на Трампа будет совершено покушение. Его могут убить. Это приведет к непредсказуемым последствиям, вплоть до гражданской войны в США.

На этом фоне даже личность Дмитрия Анатольевича становится не такой однозначной. Теперь, после предложенной ему должности в Совбезе и соблюденной скрытности операции, возможно именно он окажется современным Штирлицем, внедрённым в либеральное гестапо много лет назад полковником КГБ Путиным. Тогда объяснимо, кажущееся иррациональным со стороны, доверие к нему Президента на фоне общей народной нелюбви.

Сейчас прессовать нас будут по всем фронтам. От Олимпиады до энергетических проектов и финансов. Вероятно, попытаются обвалить рубль через нефть и новые санкции. Ответом может стать деноминация рубля и введение его золотого обеспечения. Сократив два нуля, рубль вернется к советскому официальному курсу в 60-62 копейки за доллар. Возможно, наши дети вспомнят, что есть такая монетка...

Будем ли мы жить лучше при резком обострении внешнего давления? Вопрос риторический. Будет трудно. Но иного пути вырваться из цепких либерально-толерантных объятий не просматривается.

Горькую, еще не осознанную обществом, пилюлю нужно заранее подсластить, отсюда социально-демографический блок обещаний в послании, но вероятный внешний форс-мажор сможет оправдать отсрочку их исполнения.

Возможные приметы обозначены. События начнут разворачиваться стремительно.

Надо следить за реакцией ведущих мировых политиков: от всех потребуют определиться, на чьей они стороне. Время до выборов в США - время образования команд и новых союзов.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d9b58613f548700ac9e9bce/putin-podnial-stavki-v-globalnoi-igre-5e2019a2e6cb9b00b04b5a41