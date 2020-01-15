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Техническая фигура

19:28. 15 января 2020 482 просмотра 18 коммент. Опубликовал:


Путин предложил назначить премьер-министром РФ начальника Налоговой Службы Мишустина.
Мишустин подумал и согласился.
Напомнило историю с Фрадковым, который премьерствовал перед прошлым "транзитом".

Краткая биография.

Руководитель Федеральной налоговой службы
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса
Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва
Образование: Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».
Специальность, ученая степень, звание: Инженер – системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
Трудовой путь:
С 1989 г. по 1992 г. – аспирант Московского станкоинструментального института.
В 1992 – 1995 гг. – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах – заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.
С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина № 507-р "О руководителе Федеральной налоговой службы" Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
М.В. Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5569592.html

Метки: медведев, мишустин, Путин

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