Техническая фигура
19:28. 15 января 2020 482 просмотра 18 коммент. Опубликовал: feedmatic
Путин предложил назначить премьер-министром РФ начальника Налоговой Службы Мишустина.
Мишустин подумал и согласился.
Напомнило историю с Фрадковым, который премьерствовал перед прошлым "транзитом".
Краткая биография.
Руководитель Федеральной налоговой службы
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса
Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва
Образование: Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».
Специальность, ученая степень, звание: Инженер – системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
Трудовой путь:
С 1989 г. по 1992 г. – аспирант Московского станкоинструментального института.
В 1992 – 1995 гг. – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах – заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.
С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина № 507-р "О руководителе Федеральной налоговой службы" Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
М.В. Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Краткая биография.
Руководитель Федеральной налоговой службы
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса
Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва
Образование: Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».
Специальность, ученая степень, звание: Инженер – системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.
Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
Трудовой путь:
С 1989 г. по 1992 г. – аспирант Московского станкоинструментального института.
В 1992 – 1995 гг. – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах – заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.
С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина № 507-р "О руководителе Федеральной налоговой службы" Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
М.В. Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5569592.html
Ожидаем повышения налоговой нагрузки?
А не получится ли с ним, – как с кириенко? На этого спишут все грехи предыдущего, уволят и придёт “более строгий” дяденька – типа, – с чистого листа всё начинать…
Проведет референдум по сказочному, после чего будет отправлен в утиль.
Вам маразма пора бояться а не налогов. Паркенсона и энуреза))
Самый образованный специалист в рядах министров. ФНС, по масштабам охвата обработки данных нужд страны, опережает все страны. Туда приезжают учиться работе делегации многих стран. Время перемен начинает внушать надежду. Это серьёзно!
Ты это серьёзно?!
Не-а, это не преемник. Основная космогоническая закономерность нарушится: лысый-с волосами-лысый. А может вообще жинка?
Приемник сказочного президента, это сказочный премьер. Но транзит власти в этом формате под огромным вопросом.
Эта космогония работает для самозванцев окраинных.
Ельцин и её поломал
Нигде не нашёл сведений о его родителях и жене. Весьма симптоматично по национальности и родственным связям.
Если кому повезло больше – поделитесь.
По всему чувствуется, что он – “временщик”… Кто-то из какой-то службы – да в премьеры? Так что будет через годик тот, кто сейчас у всех на виду…
Мутный чел.
более чем.
Землекопы скрыли про солнцевскую братву и наркоту что-то в тему.
В этих кругах только богоизбранный народец. Других там нет априори.
смешно ,только толкуется фамилия и национальность по ней-белорус,мордвин ,еврей но на 20 %,но посмотрите его окружение и состояние .Все правильно ,деньги распределены между 200семьями,а теперь господа приготовьтесь к строгому учету ИХ денег,он сможет ,этот человек с нестандартной ,непропорциональной фигурой ,но стремившийся и таки попавший в клуб тех самых хоккеистов.Может так и нужно сейчас ,что-то типа Табуреткина…https://kompromat1.live/articles/102117-mishustin_mihail_vladimirovich_zasekrechennye_fakty_biografii_odioznogo_chinovnika
Если верить тому, что вы сообщили, то этот налоговик, таки сорвёт крышку котла народного гнева.
П.С.
Скорее бы.
не надейся ,они накормят детей,а это главное.Деньги ,которые у клуба ХОККЕИСТОВ,не ваши -это частная собственность и она охраняемая во всем мире.И они ушли с глаз,теперь будут другие технари и новые надежды ,а ваши Серые столь противные и тупые ,что не смогут ничего предложить,даже судя по злобным и нияким комментам.Еже Менделя будем вспоминать, как толерантного-этот новый-старый на бульдожика похож.