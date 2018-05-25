Правительство «прорыва»? Ю.Болдырев

Как правильно описать происходящее после выборов? Напористое наступление на права трудящихся — всех нас, большинства сограждан? Или просто реализация давно задуманных планов — наконец-то, без необходимости выглядеть «хорошими»?

А, может быть, еще и серия звонких пощечин? То есть, не просто ударов, а именно демонстративных жестов, сознательно рассчитанных на публичное унижение жертвы. Притом, что жертва — все мы, российское общество.

Пощечины начинают звучать особенно звонко, если от них не отворачиваться, не пытаться делать вид, что «щекой сам нечаянно налетел на чью-то ладонь», но честно, хотя бы перед самими собой, их прочувствовать, осмыслить степень унижения. Иногда надо.

Скрытое вице-президентство

Итак, уже почти привыкли, что премьер — опять Медведев. Какая реакция? Сначала — замешательство. Затем новые «хитроплановые» изыски. То ли он надежен и супер-лоялен к главе государства — другого такого не найти. То ли, напротив, слишком много знает — не так легко от него избавиться. И резюме в утешение: правит-то страной реально все равно президент, и тогда какая разница, кто премьер?

Что ж, с последним — трудно не согласиться. Премьер в нашей политической системе фигура — сугубо техническая. Но…

…Но лишь до тех пор, пока есть президент.

А, допустим, не стало вдруг президента — и на кого тогда он нас покинет? Да на эту самую «техническую фигуру».

Важно понимать то, что до людей само никак не доходит, а системно это никем до понимания не доводится: премьер по Конституции — не просто функция, но еще и первый и основный дублер главы государства.

Аналогично, кстати, и председатель Совета Федерации — не просто «спикер», но еще и второй дублер главы государства.

С учетом этих важнейших полномочий, логично было бы еще на этапе президентских выборов официально фиксировать, с кем в связке идет кандидат: кто у него будет премьером, а кого он предложит (в нашей реальной системе — фактически поставит) председателем Совета Федерации.

Но народ своевременно этого не требует…

Снятие с позором или перевод с почестями?

Наш человек всегда, даже в самой тяжелой и бесперспективной ситуации, все-таки найдет повод для оптимизма. Вроде того, что «Дворковича сняли»!

— Да неужто? Без выходного пособия и «в никуда»?

— Да нет же — назначают теперь соруководителем «Сколково»…

Будь мы формалисты или легкомысленные оптимисты, то могли бы, конечно, ограничиться радостью в связи со «снятием». Но мы же — не формалисты, и нас интересует правительство не формальное, а расширенное. Причем, до всего круга ключевых лиц, принимающих решения в отношении наших с вами государственных ресурсов. Вот оно — дружно собралось на питерском экономическом форуме. А в таком расширенном «правительстве» у нас и Чубайс, и Греф, и Миллер, и Сечин, и Задорнов, и Дубинин… Теперь еще и Дворкович — просто лишь переводится в ту часть, где Чубайс. Неужто это наказание, а не повышение?

Аналогично с Рогозиным. «Роскосмос», на который его теперь поставил президент, конечно, зависит от правительства, от его заказов и даже оценки результатов деятельности. Но легальная зарплата, есть подозрение, станет радикально выше — это такой типовой элемент абсурда в нашей системе госуправления.

В общем, не беспокойтесь, уважаемые сограждане. Как шутили в рекламе: при съемках этого ролика (при этой реорганизации правительства) ни один кролик (ни один Дворкович-Шувалов-Рогозин) не пострадал.

Нам еще и рикошетом…

Коли уж заговорили о расширенном правительстве, не грех обратить внимание на сцены из жизни «наших» участников списка «Форбс». Мы, конечно, такие крутые-крутые и американцам и их прихвостням, если что, «чудо-оружием» вмажем только так. А пока — действуем точно под их диктовку.

Потребовали американцы вывести Дерипаску из контролирующих акционеров транснациональных корпораций — не извольте беспокоиться, сейчас-сейчас. А глава российского (!) ВТБ Костин на хорошем английском только и успевает оправдываться, что для них главное — решения Минфина США, и «Российскому алюминию» новые кредиты от ВТБ — теперь ни-ни. Но и американский Минфин, мол, должен войти в их (нашего ВТБ) положение — дать возможность ВТБ хотя бы получить обратно ранее выданные «Российскому алюминию» кредиты…

Ущемили Вексельберга американцы санкциями — так, вместо ощутимых ответных санкций обидчикам, наш министр финансов тут же признается, что Минфин оказал «бедному» Вексельбергу финансовую помощь. Сколько именно и в какой форме — секрет. А за чей счет эта помощь? Угадайте сами с трех раз.

Задержали выдачу Абрамовичу британской визы (что-то этим чудакам, в отличие от нас, с происхождением его состояния все еще непонятно) — угадайте сами раз хоть с трех, хоть с пяти: за чей счет и какими уступками со стороны России будет решена и эта проблема?

Вот интересно: стремительный рост цен на бензин на наших бензоколонках — это просто так само (невидимая рука рынка)? Или объективное отражение роста мировых цен на нефть (притом, что и при падении мировых цен, у нас — все равно только рост)? Или еще и компенсация нашими властями ущерба, который понесли и еще понесут от санкций члены расширенной правящей команды — так вольно сидящей на нашей шее и лихо погоняющей?

И пастись козлам в огородах

Не имею в виду никакого оскорбления: не называю ни конкретного гражданина козлом, ни весь наш народ огородом. Просто образ есть такой, очень уж подходящий моменту: «пусти козла в огород».

Вроде, даже обоснованно всполошились патриотически ориентированные сограждане: новый председатель Счетной палаты — «друг Кудрин». Но чего другого ожидали? Чтобы президент предложил контролировать свою работу (как фактического руководителя всей «вертикали») не своему в доску, а кому-то иному, хотя бы допускающему, что президент может быть в чем-либо неправ?

Напомню: независимой от основного подконтрольного — главы «вертикали» — Счетная палата была с 1995-го до 2003 года. Затем все назначения — исключительно с согласия президента. То есть, Контрольное управление президента номер два. Оно, конечно, тоже важно и нужно, но зачем их два? Нужна-то Счетная палата, от президента независимая. Но таковой теперь, причем, уже давно — полтора десятка лет — попросту нет. И потому, кто именно будет ею руководить как дублером Контрольного управления президента: Степашин ли или Голикова или Кудрин, согласитесь, не столь уж важно. Никого другого, кто рискнул бы, например, расследовать и придать публичной огласке обстоятельства и основания перечисления средств госкорпораций в панамский оффшор друга президента виолончелиста Ралдугина, в этой системе на этой должности в принципе появиться не может.

Что же добавит новый председатель? Уместно предположить, только одно. Когда в роли министра финансов он направлял наши ресурсы в казначейские обязательства США, его в благодарность (как минимум, наблюдаемую часть благодарности) производили в «лучшие министры финансов» в мире. Теперь будут производить, понятно, в «лучшие контролеры». Сами догадайтесь, за какие будущие достижения.

Главная наука — управление финансовыми потоками

У нас новый министр науки и высшего образования — Котюков. Не с улицы мальчишка, а с опытом руководством Академией наук! Согласитесь, достижение.

Правда, когда его же ставили руководить ФАНО (ныне упраздняемым — еще один повод для легкомысленного оптимизма), да еще и с опытом исключительно финансовым, подразумевалось и публично обосновывалось, что командовать он будет лишь имуществом и финансами — порядок в них наводить. А что же в науке есть еще, кроме имущества и финансов? Надо понимать так, что, с присущим менеджерам по финансам и недвижимости уровнем интеллекта, больше ничего так и не нашли. А коли так, то что может быть естественнее: чистого финансиста — теперь уже на всю науку и высшее образование.

Правильно: ни одна копейка на «науку» теперь мимо этих «менагеров» не проскочит: все — Дворковичу в Сколково, Чубайсу в Роснано, Ковальчукуна «конвергентные технологии», Кузьминову в Высшую школу экономики и Мау в Академию народного хозяйства и госслужбы…

А про «чудо-оружие» — мультики будем снимать к очередным выборам.

Главная ценность — дети!

Новый министр сельского хозяйства — Патрушев-сын. Это вообще о чем? О том ли, что и в этой сфере, в сельском хозяйстве (не только в науке и образовании), главное — денежные потоки, на которые юноша был посажен сослуживцем папы весьма заранее? Или напоминание: похоже, не вполне о том говорили в ходе прошедшей избирательной кампании?

Действительно: одни — про науку, образование и здравоохранение, развитие промышленности и т. п. Другие — про то, как американцам вмажем чудо-оружием. А надо было? Да, может быть, достаточно было лишь о том, государство наше и все блага в нем — это для всех? Или же исключительно для «своих», раз и навсегда дорвавшихся до власти?

Как сладок был предвыборный самообман легковерных: вот теперь он — не от «Единой России», а «самовыдвиженец» — свободный от прежних обязательств. Ему бы только народную поддержку — и всю прежнюю шушару разгонит, людей дела расставит — и в прорыв!

И вот какое, получается, мы сами только что избрали себе руководство-правление-правительство.

Ждем обещанного прорыва?