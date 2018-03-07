Куда влекут нас «прорывы»?

Интервью главного редактора газеты «Советская Россия» В. Чикина с президентом Академии геополитических проблем генерал-полковником Л. Ивашовым.

В.Ч. Леонид Григорьевич, вполне естественно, что мы с вами не могли не откликнуться на Послание президента РФ Федеральному собранию. Давайте начнем с вопроса: что вы ожидали от этого Послания? А потом поговорим, оправдались ли ваши ожидания.

Л.И. Спасибо, Валентин Васильевич, за очередное приглашение к серьезному разговору. Что я ожидал от Послания Путина? Наверное, как и большинство наших граждан, я ожидал серьезного анализа состояния России, как государства и общества, серьезных выводов и четкой стратегии, программы выхода на траекторию развития. Ждал покаяния за тот разбой и грабеж, которые власти в тесном союзе с олигархатом и их западными партнерами учинили стране и народу, за геноцид против коренного населения России. И, конечно, ждал ответа на вопрос: когда же будут обозначены теоретические основы развития страны, какие нравственные ценности и идеологические приоритеты будут определяющими, какую страну мы пытаемся строить, когда мы услышим внятную программу развития, а не хождения по кругу и деградацию. Но, увы, ничего я этого не дождался. Всё Послание – лишь набор лозунгов, противоречивых выводов и пожеланий. Это не Послание народу и Федеральному собранию, а предвыборная агитка, набор необоснованных обещаний. Каковых было немало у Горбачева, Ельцина, Путина.

В.Ч. Неужели все так неблагополучно в стране? Президент, или кандидат в президенты, довольно положительно оценил и состояние нашей экономики, внешней политики, социальное положение населения, здравоохранение, демографию, образование, да собственно все важнейшие сферы жизнедеятельности государства и общества.

Л.И. Вы, Валентин Васильевич, думаю, не случайно оговорились: «президент или кандидат в президенты». Потому что действительно непонятно, отчитывался ли Путин за свои 18 лет правления Россией, или даже за последние 6 лет своего президентского срока, или же пытался убедить избирателей, что он будет хорошим президентом, если его изберут. Причем в его речи где-то звучит и критика, но не его вина и не назначаемого им правительства, не причина продолжаемого им ельцинского убийственного курса, а нечто абстрактное, свалившееся невесть откуда.

Давайте взглянем на его посыл о демографии. Оказывается, виновата в провале рождаемости Великая Отечественная война. Слава Богу, хоть не нашествие Батыя. Но посмотрите, под каким углом зрения это подается: «темпы роста продолжительности жизни у нас одни из самых высоких в мире». Продолжительность жизни увеличилась аж на 7 лет. И подается это как заслуга Путина, и в его адрес звучат бурные аплодисменты. Видимо, это случилось после того, как Росстат подчинили Министерству экономического развития.

Но здесь же, в Послании, звучит и иное: «В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион. И такая тенденция в ближайшие годы сохранится. Трудовых ресурсов просто нет». Что, старики живут дольше, а молодежь погибает? Действительно, ежедневные сводки новостей начинаются с трагедий: где-то автоавария с гибелью людей, в том числе детского возраста, регулярные пожары, обрушения ветхих домов, завалы в шахтах, горящие пансионаты, убийства в школах. Гибель, гибель, гибель десятков тысяч людей трудоспособного и юного возраста.

Это же чудовищная ситуация, говорящая о вымирании и истреблении народа. Трудоспособного населения в стране, по данным Росстата, около 70 миллионов человек. Плюс миллионы мигрантов. А здесь за год сокращение на миллион. А кто же будет выполнять путинские замыслы об экономическом прорыве России? Из этих 70 млн 30 млн самозанятых, т.е. не включенных в общий экономический процесс, около 10 млн наркоманов, алкоголиков, больных СПИДом. Армия, правоохранители, спецслужбы – не менее 3 млн. Огромная армия чиновников, офисного планктона, охраны и пр. Да плюс сокращение рождаемости за тот же 2017 г. на 11 процентов. Не говорит президент и о том, сколько сотен тысяч трудоспособных людей бегут из руководимой им «счастливой страны». Помню, Дж. Буш будучи в Санкт-Петербурге, хвастался, что каждый год в США выезжают 100 тысяч выпускников российских вузов. Стоящий рядом Путин светился от гордости.

Здесь же вклад и «замечательного» российского здравоохранения. Один мой студент показал мне больницу, куда он водил свою бабушку, и заснял ситуацию на мобильник. Попросил дать оценку. Я сказал, что это просто медицинские власти скопировали лазарет немецко-фашистского концлагеря и внедряют его в нынешнюю Россию. Путин, между прочим, говорил о социальных проблемах, о выживании населения мимоходом, по 2–3 минуты на проблемы о пенсиях, бедности, старости, экологии и т.д. Эти вопросы для него не главные, будто это не его страна.

В.Ч. Леонид Григорьевич, но в Послании президента есть на этот счет серьезные посылы, как, например: «Роль, позиции государства в современном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, производственные мощности, …а прежде всего люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв. Повторю: прочный фундамент для этого создан». Да, несколько пафосно президент доложил Федеральному собранию, что с 1 мая 2018 г. минимальная зарплата сравняется с прожиточным минимумом...

Л.И. Я обратил внимание на эту несуразицу. Но когда он говорил про созданный прочный фундамент сбережения и благополучия граждан, он не назвал страну. Возможно, он имел в виду не Россию. И в какую сторону будет направлен этот прорыв, если фундамент носит истребительно вымирающий характер. Я, кстати, хотел бы услышать от президента-кандидата, какая доля наших природных ресурсов работает на граждан России, на их благополучие и развитие, а какая на ту же Америку, Европу, Катар и пр. Читал, что в освобожденном Путиным от налогов и пошлин «Газпроме», являющемся, как внушает нам реклама, «национальным достоянием», 27 процентами акций владеет американский «Бэнк оф Нью-Йорк». Далее идут «нужные» люди из ближайшего окружения, хранящие свои прибыли отнюдь не в России. То же и по другим компаниям.

Да и хотелось бы узнать, сколько триллионов долларов хранят наши «шахтеры» в офшорах. Специалисты расходятся во мнении: то ли полтора, то ли три триллиона в долларах. Учитываются ли эти доходы в усредненных доходах населения РФ? Как средняя температура по больнице.

Ну а что касается гордости за совмещение уровня прожиточного минимума и заработной платы, то хотелось бы порекомендовать провести полугодичный эксперимент, посадив чиновников, разрабатывающих подобные минимумы, на их же норматив. И потом проверить их физическое и психологическое состояние.

А вот недавнее заявление Э. Набиуллиной, главы Центробанка: «Нам вряд ли удастся сохранить жизнеспособность всех малых и средних городов». О деревнях, селах речь уже не идет. В 90-е повели борьбу на уничтожение малых и «закрытых» городов. Теперь речь идет об уничтожении средних, численностью не менее полумиллиона. Не об этих ли успехах говорит фраза президента: «У нас уже есть опыт реализации масштабных программ и социальных проектов»? И не зря, видимо, Медведев принял решение расширить границы Москвы. Переселить своих корешей и родственников в Москву и Санкт-Петербург, плюс обслуживающий персонал и охрану, а «быдло», по выражению Грефа, оставить вымирать в разоренных территориях. Кстати, у Путина и Медведева здесь тоже большой прорыв: за время их правления население от Енисея до Камчатки сократилось с 12,5 млн человек до 7,5 млн. То есть, налицо «очищение» территории от лишних людей.

В.Ч. Нерадостно. Но вот что говорил президент в своем Послании относительно технологического прогресса. «Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета. Именно так, а не иначе обстоит дело. Отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыванию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество будет терять жизнеспособность и энергию развития». (Конец цитаты.) Что вы думаете по поводу этого признания, этого посыла обществу и государству?

Л.И. Говорит Путин правильно, он просто фиксирует происходящее в России. Именно это уже и происходит, мы упоминали об этом выше. Добавлю, что по международно признанным стандартам экономики мы сырьевая страна. Наша доля в мировом высокотехнологическом продукте недотягивает 0,3 процента. И даже эту долю процента мы натягиваем за счет продажи вооружений и космоса. Советское наследие, которое не удалось уничтожить приватизацией. А по общегражданским технологическим изделиям мы уступаем даже Дании. Ельцинско-путинский подход к образованию обескровил инженерно-конструкторскую мысль, резко сократил число инженерных вузов, выпускают наши институты не инженеров, а бакалавров-недоучек, математика и физика в школе не главные предметы. В правительстве инженеров тоже нет. Даже руководитель оборонно-промышленного комплекса – журналист-политолог. И это не могло не сказаться на состоянии технологических отраслей. И ко всему прочему мы обнулили станкостроение, элементную базу, электронику. В оборонке сохранили кое-что от советских времен, но не благодаря властям и Чубайсу, а вопреки им. И это вынужден был признать Д.О. Рогозин, говоря добрые слова в адрес ветеранов ВПК, которые в условиях безденежья сохранили конструкторские школы и технологии. Помогли здесь и секретность, и авторитет советского оружия на мировом рынке вооружений.

Ну а чтобы сбылись мечтания Путина, нужно начинать со школьного учителя и с физики. Когда мы вырвались вперед в космосе, то президент США Джон Кеннеди на вопрос, что нужно делать, чтобы догнать Советы, ответил: «Учить физику». Но школа, техникум, вуз – это только начальные этапы технологического развития, а далее следует организация фундаментальных и прикладных (отраслевых) исследований. В каком состоянии российская наука, рассказывать не буду. Ваша газета не раз освещала эту сферу, за недвижимость которой до сих пор идут битвы. Научного обоснования важных стратегических, судьбоносных для страны решений как не было, так и нет. Нет глубокого анализа, прогноза, научной проработки последствий. Пока финансисты, политологи и менеджеры будут управлять производственными предприятиями и экономикой в целом, ни о каком прорыве речи идти не может.

Есть еще один момент, достойный внимания – наш малый и средний бизнес, о котором Путин не раз говорил, что его не надо кошмарить. Те, кто хочет заниматься собственным производством, тем более высокотехнологичным, должны иметь государственную поддержку и систему льгот. У нас много талантливых молодых ребят, я бы сказал, дерзновенных. На крупные предприятия не попасть, а они желают не просто что-то копировать, но создавать свое. Но сегодня создать свой технологический бизнес почти невозможно – обдерут как липку, замотают по бюрократическим инстанциям и в конце концов разорят. А большое всегда вырастает из малого. И кадры там подрастают. Что касается потери суверенитета, мы его уже наполовину потеряли. Если бы мы обладали собственными технологическими цепочками, санкции со стороны Запада были бы бессмысленными.

В.Ч. Леонид Григорьевич, еще один вопрос по вашей теме. Опять сошлюсь на Послание. Что означают, по-вашему, такие два момента из президентской речи. Первый: «Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперед». О чем говорит В. Путин, о том, что мы еще не сделали свой выбор, кем и с кем быть в современном мире, не выбрали свой курс развития? Или же он говорит о персоналиях в предвыборной гонке? Я со своими сединами так и не понял. И второй вопрос, опять же из президентской речи: «…изменения в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву»… Одни прорывы. Поясните нашим читателям: куда еще нам нужно прорываться.

Л.И. Мы с вами, Валентин Васильевич, не раз на страницах «Советской России», обсуждая мировую ситуацию, утверждали, что ХХI век, это век уже не государств, а век цивилизаций. Государства становятся бессильными перед мощью транснационального капитала, и вынуждены национальные жизненно важные интересы, прежде всего экономику, подчинять прибылям ТНК и банков. И поэтому в качестве геополитического ответа государства объединяются в мировые этнокультурные цивилизации, а последние – в межцивилизационные образования типа ШОС, БРИКС, АСЕАН. Большая Россия и СССР строились как мировая цивилизация на основе двух культурно-цивилизационных матриц: православно-славянской и евразийской. И СССР олицетворял эту классическую модель, она была уникальной. Наша история строилась также на двух геополитических доктринах – «Москва – Третий Рим» и «Россия – геополитический центр Евразии». Тройка в Беловежье во главе с примитивным пьяницей Ельциным все это порушили. При Путине появились попытки воссоздать Евразийский союз, дать развитие ШОС, БРИКС, но сейчас этот процесс замедлился, имеет тенденцию к замиранию. Православно-славянская матрица едва жива в отношениях с Беларусью, Украина уже враждебная нам страна, Донбасс и Луганск в случае скорого поражения от киевских вооруженных группировок также выпадают из нашего ареала. Единственный союзник на Балканах, Сербия, движется в ЕС и НАТО.

Кавказ и Центральная Азия также отдаляются от России. Во-первых, потому что эти народы не хотят жить, как Эрэфия с ее системной коррупцией, социальной несправедливостью, бандитизмом и с другими радостями. Во-вторых, Ельцин и Путин в основу цивилизационного единения поставили экономические интересы, а в условиях отсутствия единой стратегии развития конкурентная рыночная среда, базирующаяся на алчной олигархии, не объединяет, а наоборот, разъединяет т.н. элиты, а через их властолюбие и народы. И потому даже такой страстный евразиец, как президент Казахстана Н.А. Назарбаев перевел казахский язык на латиницу. А культурно-цивилизационная близость вырастает на основе культуры, совместного образования, научных исследований и простого общения людей. Это осталось лишь в КВНе. Путин, наконец-то, как мне кажется, это начинает понимать, но, боюсь, слишком поздно. Как одиночное государство, без цивилизационных союзников мы не выживем. Потому-то он и говорит о рубежном моменте. Перед Россией стоит гамлетовский вопрос: быть или не быть.

В.Ч. Ну а теперь я бы хотел остановиться на военной тематике. Ей президент посвятил львиную долю своего выступления. При этом он подробно рассказывал и показывал новейшие системы вооружений, которые вообще-то составляют военную тайну. Что бы это значило? Действительно военные угрозы реальны и столь масштабны?

Л.И. Конечно, реальные военные угрозы присутствуют всегда, в отдельные периоды они ослабевают, в другие обостряются. Сейчас налицо обострение наших отношений с Западом по всем линиям напряжения, 7 февраля с.г. произошло событие, которое переводит наши отношения с США в новое качество, более опасное. Если раньше американцы воевали против нас на Ближнем Востоке через подконтрольные им террористические организации, то на этот раз они атаковали собственными силами наши подразделения или ЧВК, как бы они ни назывались. Это на военном языке прямое вооруженное столкновение двух стран. Мы проглотили, а значит проиграли. США будут только наращивать свои военные действия в Сирии, и полагаю, что или они, или кто-то из натовцев начнут военные действия против правительственных сил Сирии. Обязательно подключится к разделу сирийского государства Израиль, не останется в стороне Турция. В это же время начнутся боевые действия вооруженных сил Украины против Донбасса и Луганска. Россия, скорее всего, сдаст этот пророссийский регион в обмен на миллиарды олигархов. Но даже в этом случае Эрэфию будут обвинять в агрессии, найдут какие-либо доказательства или придумают их, и введут силы НАТО. Усилят военные приготовления на крымском направлении, на Балтике, организуют провокации и т.д.

Ну а то, к чему апеллировал Путин в своем Послании в виде новейших ракет, сдержать агрессивные устремления наших бывших друзей не смогут. Это скорее попытка защитить миллиарды олигархов и чиновников и их недвижимость на Западе, или создать условия для торга. Конечно, показанные системы впечатляют. В их основе лежат советские фундаментальные разработки, доведенные до натурного эксперимента. Но не все показанное является оружием, это лишь опытные образцы. И это носило чисто пропагандистский предвыборный характер. Виноват в этом, по-моему, Павел Николаевич Грудинин. Своим вторжением в когорту кандидатов, среди которых нет ни одного производителя, а лишь болтуны и потребители, он внес интерес и надежду простых людей на изменения к лучшему. А поскольку действующему президенту похвастаться особенно нечем и во внутренней политике, и во внешней, где мы проиграли все что могли, даже спорт, то в сражение были брошены ядерные ракеты вкупе с пустословом Жириновским.

В.Ч. А какое воздействие на мировое сообщество окажет этот военный сюжет выступления президента Путина и как отразится на внешнеполитическом положении России?

Л.И. Перед человечеством стоят более глобальные угрозы его выживания. Это планетарный экологический терроризм, осуществляемый наиболее развитыми в экономическом отношении странами и ТНК. Мы ускоренно уничтожаем природную среду, в которой живем… Вторая глобальная проблема, вызвавшая первую, это терроризм мировоззренческий. Навязанные США и мировым финансовым олигархатом смысл и цель жизни человека несовместимы с законами гармонии природы и космоса. Вот на этих общечеловеческих угрозах и путях их решения следовало бы сосредоточиться во внешнеполитической части Послания. А так, мы выступаем против гонки вооружения, а сами начинаем хвастаться и стращать. Значит, раздуваем ту самую гонку. Да, нужно быть готовым к обороне, нужно делать все, о чем говорил Путин, но без такой рекламы, без вызова. Учитывая более чем десятикратное превосходство США в военных расходах и пятикратное превосходство НАТО в военной силе.

Что касается безопасности российского народа, то никакие ракеты не защитят его от вымирания, геноцида, коррупции, необразованности и нищеты. А страну в целом от разграбления и деградации.

В.Ч. Спасибо, уважаемый Леонид Григорьевич.

Л.И. Спасибо вам.