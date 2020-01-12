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Этническая бомба.

16:27. 12 января 2020 818 просмотров 33 коммент. Опубликовал:

innet000

 

В 20-е годы в Советской России группа медиков под руководством доктора Манойлова провела исследования 1326 человек, из которых 380 были евреями. В результате с достоверностью 88,6 % ученые научились распознавать в анонимных анализах примеси семитской крови. Это были первые шаги по созданию самого циничного способа массового убийства - уничтожения населения по расовому признаку. 

В фашистской Германии за разработку этнического оружия отвечал доктор Фоль из подразделения СС "Анненербе". Опыты свои он проводил на заключенных концлагеря "Освенцим". В своих исследованиях использовал не только последние научные достижения, но и древние оккультные знания. 

В начале 1970-х биохимик академик Ю.А.Овчинников обратился с письмом в Политбюро ЦК КПСС. В нем он подчеркнул исключительное значение работ по созданию генетического портрета этнических групп - основы нового оружия. 

Во всем мире работы над "расовым убийцей" велись в трех направлениях. 

Первое из них - создание психогенератора, который является доработанным психотропным оружием. В СССР его изобрел В. В. Белидзе-Стаховский. Этот генный деструктор, генный модулятор настраивается на волны, которые воздействуют избирательно только на представителей определенной национальности или этнической группы. С помощью такого облучения можно добиться либо зомбирования, либо уничтожения выбранных в жертву. Перед облучением необходимо "подготовить контингент" - накормить его специальными пищевыми добавками. Их тоже изобрел советский ученый Сергей Юдин еще в 20-х годах прошлого столетия. 

Полевые испытания ментального модулятора были проведены в нашей стране Московским институтом психотроники в конце 70-х. 

Второе направление работ над этническим оружием - химико-биологическое. Работы над ним велись в Израиле в институте "Nes Tziyona". По анонимному признанию ученого, занимавшегося этими исследованиями, "задача эта была очень сложной, так как и арабы и евреи имеют семитское происхождение. И все же мы преуспели в выявлении специфических особенностей генетического профиля некоторых арабских общин, особенно у людей из Ирака". Израильтяне планировали распространять новое биологическое оружие через водопровод и распылить в воздухе. Но, как заверяют они сегодня, пока что исследования нельзя считать завершенными. 

В 1980 году доктор Даан Гузен, глава Южноафриканского центра химической и биологической войны, заказал разработки "оружия по цвету кожи". Планировалось изобрести микроэлементы, которые при добавлении в пиво, кукурузу и препараты для прививок привели бы к сокращению численности чернокожего населения страны. Сторонники апартеида уверяют мировую общественность, что из этой затеи ничего не вышло. 

Третье направление - пищевые добавки, то есть использование особенностей образа жизни населения государства, его привычек и традиций. В 1993 году в бюллетене исследовательского центра французского госпиталя Виллю были опубликованы результаты исследований поставляемых в Россию продуктов. В их составе были обнаружены 22 добавки, являвшиеся психотропными веществами, вызывавшими изменения в организме и психике человека. Продукты эти для продаж в странах НАТО были запрещены. 

В 1999 году министр обороны США Уильям Коен обнародовал список стран, в которых, по оперативным данным Пентагона, идут работы над созданием "определенных типов патогенов, годных для этнической спецификации". 

По расчетам одного из ведущих американских медиков Р. Хамершлага, этническим оружием в случае его применения можно нанести вред 25-30 % населения страны, подвергшейся нападению. Такие цифры поражения стратегами современных войн считаются достаточными для победы. 

Так удалось ли ученым создать пресловутое этническое оружие? Пока это тайна за семью печатями. Слухов много. То СПИД, который предпочитает поражать чернокожих и людей с третьей и четвертой группами крови. То загадочные смерти индейцев племени навахо в конце 90-х. То облысение белокурых и голубоглазых детей в Черновцах. То в одном из районов опять же Украины - эпидемия конвульсивного синдрома у мальчиков славянской внешности.

Сегодня самыми засекреченными среди научных разработок считаются исследования в области микробиологии и генной инженерии, связанные с создания "расовой бомбы". 

Единственное, что обнадеживает - немногие на Земле могут похвастаться чистотой национального генного кода. 

Исключение составляют монорасовые государства. И крупнейшее и успешнейшее из них, конечно же - Китай.

Источник: http://www.x-libri.ru/elib/innet199/00000001.htm

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33 Комментария » Оставить комментарий


  • 4256 3590
    Мирослава 12 января 2020 в 16:34

    Ничего, нынче китайча успешно женятся на наших дурах и разбавляют нашу кровь, в Америке смешение с желтой и черной расой идет уже давно.

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  • 7410 6752
    жора шапов 12 января 2020 в 16:41

    Прав, прав. Кому, как не ему. Кстати , на донорских станциях персонал визуально отличал , чья кровь , Расы, или не Расы, но им об этом было всё равно.

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  • 2504 2116
    Женечка 12 января 2020 в 17:21

    На дворе 21 век, развитой капитализм. Владыкам мира пофик на вашу этническую принадлежность, Если они и будут сокращать, то население в целом. Ничего личного – просто бизнес! Нерентабельные должны сдохнуть… Бабло побеждает зло, а зло это нищета… Спид, гепатит, туберкулёз, сифилис, проказа – список “болезней бедности” велик! А с появлением возможности направленной генетической модификации вирусов и бактерий этот список будет пополняться.

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    2
    • 7410 6752
      жора шаповЖенечка 12 января 2020 в 17:29

      Жэка , то есть Вы тоже констатируете безполезность и бренность текущего бытия ? Прям вирус пошёл на сайте под названием “ЛикЁрман (РАМЦ(з)Ы ” !.) И ничё низзя сделать? Грохнуть владык , или бабу им подослать немытую? Как вариант.

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      2
      • 2504 2116
        Женечкажора шапов 12 января 2020 в 17:57

        Бренность бытия отражается в разрушаемости объектов. Для биологических видов -это старение, которое не только забирает жизнь у человека, но и забирает возможность наслаждаться жизнью, принося множества страданий. Говорят мы современники человека, который доживёт до своего тысячелетия. I hope not die.

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        1
    • 13310 1092
      ХОХОЛЖенечка 12 января 2020 в 18:21

      Список пополняется потому что наука ОТКРЫВАЕТ горизонты.
      И то что вчера лечили примочками сегодня понятно более глубоко.
      В остальном согласен.
      Утилизация ПРЯМО СЕЙЧАС идёт не по национальности а по МОЗГУ

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    • 709 615
      ФёдорЖенечка 12 января 2020 в 19:08

      Например русские(русские, белорусы и украинцы кроме западенцев) не зависимо от размера мошны подлежат 100% ликвидации в первую очередь. Потому что на войне как на войне, которой кстати не один десяток тысяч лет.

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      -1
      • 2504 2116
        ЖенечкаФёдор 12 января 2020 в 19:20

        Ну если 10 тысяч лет держимся, то уже хорошо. А вот тасманийцев под корень за 200 извели. На них как на зверей на охоту ходили и последнего аборигена застрелили в 1864 году. Почему по ним не плачете? Своя рубашка ближе к телу?

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        1
        • 709 615
          ФёдорЖенечка 12 января 2020 в 19:47

          Кстати Вы в курсе что на островах Тихого океана последних белых людей (аборигенов) полинезийцы доели в середине 19 века, цивилизаторы англичане, французы и др. не стали мешать.А это были остатки сынов богини Дану (данавы) которые жили там после гибели материка Му..

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      • 13310 1092
        ХОХОЛФёдор 12 января 2020 в 19:30

        Да ты чё.
        И кто их будет ликвидировать?
        ))
        И как?

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        • 709 615
          ФёдорХОХОЛ 12 января 2020 в 19:54

          Те кто завёл нашу цивилизацию в Ж..пу в которой мы все сейчас находимся. Ликвидируют белых(генетически, бактериологически, войной) остальных дело техники.И вообще кто нас пытается постоянно ликвидировать -коллективный Запад а потом “Мавр сделал своё дело мавр может уходить”.

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  • 12536 7598
    Maleos 12 января 2020 в 18:23

    Уничтожение определённого вида людей – вопрос чисто технический…

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  • 709 615
    Фёдор 12 января 2020 в 19:02

    Единственное, что обнадеживает – немногие на Земле могут похвастаться чистотой национального генного кода.
    Исключение составляют монорасовые государства. И крупнейшее и успешнейшее из них, конечно же – Китай.

    Самая чистая генетика(минимум примесей) у русских -исследования американских генетиков!!! Что касается Китая то эта страна отнюдь не монорассовая там кого только не намешано они как минимум три волны только завоевателей с Севера растворили.

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