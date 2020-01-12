Этническая бомба.

В 20-е годы в Советской России группа медиков под руководством доктора Манойлова провела исследования 1326 человек, из которых 380 были евреями. В результате с достоверностью 88,6 % ученые научились распознавать в анонимных анализах примеси семитской крови. Это были первые шаги по созданию самого циничного способа массового убийства - уничтожения населения по расовому признаку.

В фашистской Германии за разработку этнического оружия отвечал доктор Фоль из подразделения СС "Анненербе". Опыты свои он проводил на заключенных концлагеря "Освенцим". В своих исследованиях использовал не только последние научные достижения, но и древние оккультные знания.

В начале 1970-х биохимик академик Ю.А.Овчинников обратился с письмом в Политбюро ЦК КПСС. В нем он подчеркнул исключительное значение работ по созданию генетического портрета этнических групп - основы нового оружия.

Во всем мире работы над "расовым убийцей" велись в трех направлениях.

Первое из них - создание психогенератора, который является доработанным психотропным оружием. В СССР его изобрел В. В. Белидзе-Стаховский. Этот генный деструктор, генный модулятор настраивается на волны, которые воздействуют избирательно только на представителей определенной национальности или этнической группы. С помощью такого облучения можно добиться либо зомбирования, либо уничтожения выбранных в жертву. Перед облучением необходимо "подготовить контингент" - накормить его специальными пищевыми добавками. Их тоже изобрел советский ученый Сергей Юдин еще в 20-х годах прошлого столетия.

Полевые испытания ментального модулятора были проведены в нашей стране Московским институтом психотроники в конце 70-х.

Второе направление работ над этническим оружием - химико-биологическое. Работы над ним велись в Израиле в институте "Nes Tziyona". По анонимному признанию ученого, занимавшегося этими исследованиями, "задача эта была очень сложной, так как и арабы и евреи имеют семитское происхождение. И все же мы преуспели в выявлении специфических особенностей генетического профиля некоторых арабских общин, особенно у людей из Ирака". Израильтяне планировали распространять новое биологическое оружие через водопровод и распылить в воздухе. Но, как заверяют они сегодня, пока что исследования нельзя считать завершенными.

В 1980 году доктор Даан Гузен, глава Южноафриканского центра химической и биологической войны, заказал разработки "оружия по цвету кожи". Планировалось изобрести микроэлементы, которые при добавлении в пиво, кукурузу и препараты для прививок привели бы к сокращению численности чернокожего населения страны. Сторонники апартеида уверяют мировую общественность, что из этой затеи ничего не вышло.

Третье направление - пищевые добавки, то есть использование особенностей образа жизни населения государства, его привычек и традиций. В 1993 году в бюллетене исследовательского центра французского госпиталя Виллю были опубликованы результаты исследований поставляемых в Россию продуктов. В их составе были обнаружены 22 добавки, являвшиеся психотропными веществами, вызывавшими изменения в организме и психике человека. Продукты эти для продаж в странах НАТО были запрещены.

В 1999 году министр обороны США Уильям Коен обнародовал список стран, в которых, по оперативным данным Пентагона, идут работы над созданием "определенных типов патогенов, годных для этнической спецификации".

По расчетам одного из ведущих американских медиков Р. Хамершлага, этническим оружием в случае его применения можно нанести вред 25-30 % населения страны, подвергшейся нападению. Такие цифры поражения стратегами современных войн считаются достаточными для победы.

Так удалось ли ученым создать пресловутое этническое оружие? Пока это тайна за семью печатями. Слухов много. То СПИД, который предпочитает поражать чернокожих и людей с третьей и четвертой группами крови. То загадочные смерти индейцев племени навахо в конце 90-х. То облысение белокурых и голубоглазых детей в Черновцах. То в одном из районов опять же Украины - эпидемия конвульсивного синдрома у мальчиков славянской внешности.

Сегодня самыми засекреченными среди научных разработок считаются исследования в области микробиологии и генной инженерии, связанные с создания "расовой бомбы".

Единственное, что обнадеживает - немногие на Земле могут похвастаться чистотой национального генного кода.

Исключение составляют монорасовые государства. И крупнейшее и успешнейшее из них, конечно же - Китай.

Источник: http://www.x-libri.ru/elib/innet199/00000001.htm