Этническая бомба.
В 20-е годы в Советской России группа медиков под руководством доктора Манойлова провела исследования 1326 человек, из которых 380 были евреями. В результате с достоверностью 88,6 % ученые научились распознавать в анонимных анализах примеси семитской крови. Это были первые шаги по созданию самого циничного способа массового убийства - уничтожения населения по расовому признаку.
В фашистской Германии за разработку этнического оружия отвечал доктор Фоль из подразделения СС "Анненербе". Опыты свои он проводил на заключенных концлагеря "Освенцим". В своих исследованиях использовал не только последние научные достижения, но и древние оккультные знания.
В начале 1970-х биохимик академик Ю.А.Овчинников обратился с письмом в Политбюро ЦК КПСС. В нем он подчеркнул исключительное значение работ по созданию генетического портрета этнических групп - основы нового оружия.
Во всем мире работы над "расовым убийцей" велись в трех направлениях.
Первое из них - создание психогенератора, который является доработанным психотропным оружием. В СССР его изобрел В. В. Белидзе-Стаховский. Этот генный деструктор, генный модулятор настраивается на волны, которые воздействуют избирательно только на представителей определенной национальности или этнической группы. С помощью такого облучения можно добиться либо зомбирования, либо уничтожения выбранных в жертву. Перед облучением необходимо "подготовить контингент" - накормить его специальными пищевыми добавками. Их тоже изобрел советский ученый Сергей Юдин еще в 20-х годах прошлого столетия.
Полевые испытания ментального модулятора были проведены в нашей стране Московским институтом психотроники в конце 70-х.
Второе направление работ над этническим оружием - химико-биологическое. Работы над ним велись в Израиле в институте "Nes Tziyona". По анонимному признанию ученого, занимавшегося этими исследованиями, "задача эта была очень сложной, так как и арабы и евреи имеют семитское происхождение. И все же мы преуспели в выявлении специфических особенностей генетического профиля некоторых арабских общин, особенно у людей из Ирака". Израильтяне планировали распространять новое биологическое оружие через водопровод и распылить в воздухе. Но, как заверяют они сегодня, пока что исследования нельзя считать завершенными.
В 1980 году доктор Даан Гузен, глава Южноафриканского центра химической и биологической войны, заказал разработки "оружия по цвету кожи". Планировалось изобрести микроэлементы, которые при добавлении в пиво, кукурузу и препараты для прививок привели бы к сокращению численности чернокожего населения страны. Сторонники апартеида уверяют мировую общественность, что из этой затеи ничего не вышло.
Третье направление - пищевые добавки, то есть использование особенностей образа жизни населения государства, его привычек и традиций. В 1993 году в бюллетене исследовательского центра французского госпиталя Виллю были опубликованы результаты исследований поставляемых в Россию продуктов. В их составе были обнаружены 22 добавки, являвшиеся психотропными веществами, вызывавшими изменения в организме и психике человека. Продукты эти для продаж в странах НАТО были запрещены.
В 1999 году министр обороны США Уильям Коен обнародовал список стран, в которых, по оперативным данным Пентагона, идут работы над созданием "определенных типов патогенов, годных для этнической спецификации".
По расчетам одного из ведущих американских медиков Р. Хамершлага, этническим оружием в случае его применения можно нанести вред 25-30 % населения страны, подвергшейся нападению. Такие цифры поражения стратегами современных войн считаются достаточными для победы.
Так удалось ли ученым создать пресловутое этническое оружие? Пока это тайна за семью печатями. Слухов много. То СПИД, который предпочитает поражать чернокожих и людей с третьей и четвертой группами крови. То загадочные смерти индейцев племени навахо в конце 90-х. То облысение белокурых и голубоглазых детей в Черновцах. То в одном из районов опять же Украины - эпидемия конвульсивного синдрома у мальчиков славянской внешности.
Сегодня самыми засекреченными среди научных разработок считаются исследования в области микробиологии и генной инженерии, связанные с создания "расовой бомбы".
Единственное, что обнадеживает - немногие на Земле могут похвастаться чистотой национального генного кода.
Исключение составляют монорасовые государства. И крупнейшее и успешнейшее из них, конечно же - Китай.
Ничего, нынче китайча успешно женятся на наших дурах и разбавляют нашу кровь, в Америке смешение с желтой и черной расой идет уже давно.
В чем то Лазар прав.
просто он злится очень ,начиная еще с темы абортов,он боится не успеть превратиться в блондина ария ,т.к. сами нас поганят с большой скоростью.
Мари, там секрет в том, что и евреи некоторые не до конца понимают итоги своих действий в перспективе шагов на 5-10 вперед. А так, они успешно шагают к обрыву, пытаясь утащить за собой весь остальной мир. И даже нелепая попытка понять русскую душу не получается, ибо пытаются осознать её своими мерами Сознания. Это стало понятно в общении с ним. Так задумано.
Скока – скока лет недопонимают итоги?)
” русскую душу” и создали ибреи.
Ибо ВСЕ лучшие детские книжки ими и написаны и мультики сняты.
Ты вырос в культуре созданной иьреями.
От Барто и Маршака и через Пушкина.
Просто не путай ибрейских типа тебя кретинов с ибрейскими и русскими гениями.
Ты ПРОДУКТ создателя.
Неудачная бованка.
Сам есс-но ничего создать не можешь.
Вы слепы. И линейны как еврей.
Просто он дурак.
А эпидемия простой Кори на Украине выкосила ВСЕХ кто не прививался.
Достаточно вбросить кретинам эту или другую идею и они вымрут.
Кашпировский имеет кладбище под десяток миллионов.
Все кто вместо лечения выбрали пялится на него в телик.
Опять кретины
Кот ты талантливо находишь материал где каждая буква ЛОЖЬ.
Прежде чем что-то в голву тащить проверять надо.
Иначе в голове помойка образуется
Давайте опровержение.
Опровержение чему?
Как можно опровергать отсутствие копыт у зайца?
У зайца Кот нет копыт.
Если ты это не понимаешь то опровергать бесполезно
вот опровержение
А заодно и тест в казаки,славяне итд…
https://www.youtube.com/watch?v=Ibp5BpymJ2E&feature=emb_logo
Как бы этот сюжетец туда записать?)
а ведь клялся,шо не смотришь телик.
Жена смотрит ))
Ну и я иногда краем глаза ))
Но не долго.
Раздражает
Вообще это тест в жидохохлы
И в жидохохлы и в эфиопотунгусы и в зимбабвеарийцы.
В современном мире по национальностям людей делят только кретины.
А кретинов утилизируют нехитрыми способами.
Отнёс денешку Лене Голубкову и НИЩИЙ.
Полечился у Кашпировского и ТРУП.
итд
Перевозбудились? Где доказательства Ваших слов?
Прав, прав. Кому, как не ему. Кстати , на донорских станциях персонал визуально отличал , чья кровь , Расы, или не Расы, но им об этом было всё равно.
http://newsru.co.il/israel/06oct2019/mada_sang_008.html
И у ашкенази нынче популярно “искать свои корни” путем сдачи генетических проб на определение родословной.
Мысли, мысли…
На дворе 21 век, развитой капитализм. Владыкам мира пофик на вашу этническую принадлежность, Если они и будут сокращать, то население в целом. Ничего личного – просто бизнес! Нерентабельные должны сдохнуть… Бабло побеждает зло, а зло это нищета… Спид, гепатит, туберкулёз, сифилис, проказа – список “болезней бедности” велик! А с появлением возможности направленной генетической модификации вирусов и бактерий этот список будет пополняться.
Жэка , то есть Вы тоже констатируете безполезность и бренность текущего бытия ? Прям вирус пошёл на сайте под названием “ЛикЁрман (РАМЦ(з)Ы ” !.) И ничё низзя сделать? Грохнуть владык , или бабу им подослать немытую? Как вариант.
Бренность бытия отражается в разрушаемости объектов. Для биологических видов -это старение, которое не только забирает жизнь у человека, но и забирает возможность наслаждаться жизнью, принося множества страданий. Говорят мы современники человека, который доживёт до своего тысячелетия. I hope not die.
Список пополняется потому что наука ОТКРЫВАЕТ горизонты.
И то что вчера лечили примочками сегодня понятно более глубоко.
В остальном согласен.
Утилизация ПРЯМО СЕЙЧАС идёт не по национальности а по МОЗГУ
Например русские(русские, белорусы и украинцы кроме западенцев) не зависимо от размера мошны подлежат 100% ликвидации в первую очередь. Потому что на войне как на войне, которой кстати не один десяток тысяч лет.
Ну если 10 тысяч лет держимся, то уже хорошо. А вот тасманийцев под корень за 200 извели. На них как на зверей на охоту ходили и последнего аборигена застрелили в 1864 году. Почему по ним не плачете? Своя рубашка ближе к телу?
Кстати Вы в курсе что на островах Тихого океана последних белых людей (аборигенов) полинезийцы доели в середине 19 века, цивилизаторы англичане, французы и др. не стали мешать.А это были остатки сынов богини Дану (данавы) которые жили там после гибели материка Му..
Да ты чё.
И кто их будет ликвидировать?
))
И как?
Те кто завёл нашу цивилизацию в Ж..пу в которой мы все сейчас находимся. Ликвидируют белых(генетически, бактериологически, войной) остальных дело техники.И вообще кто нас пытается постоянно ликвидировать -коллективный Запад а потом “Мавр сделал своё дело мавр может уходить”.
А кто Вашу цивилизацию завёл в ОПУ?
А У НАШЕЙ цивилизации всё хорошо.
Вы там среди своих ищите.
Цивилизацмя Шариковых гибнет.
Какое горе
Вы как тот воин из моей загадки про тысячу войнов. Парадокс логичного и алогичного поведения. Идея то в другом. Думайте.
Уничтожение определённого вида людей – вопрос чисто технический…
Единственное, что обнадеживает – немногие на Земле могут похвастаться чистотой национального генного кода.
Исключение составляют монорасовые государства. И крупнейшее и успешнейшее из них, конечно же – Китай.
Самая чистая генетика(минимум примесей) у русских -исследования американских генетиков!!! Что касается Китая то эта страна отнюдь не монорассовая там кого только не намешано они как минимум три волны только завоевателей с Севера растворили.