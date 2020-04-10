Миграционная бомба замедленного действия в условиях коронавируса

04.04.2020

Охватившее мир и Россию коронабесие несёт угрозы не только и не столько эпидемиологического характера – социальный, экономический и политический ущерб от карантина будет куда опаснее, чем медицинские потери. Из-за распространения эпидемии произошёл экономический спад во множестве отраслей, замораживание строительства и падение спроса на услуги на десятки процентов. В результате, миллионы трудоспособных граждан России могут оказаться без работы—и это лишний раз дает повод вернуться к теме инокультурных мигрантов, которых в России, по данным ФСБ, более 12,5 млн – и которые, помимо того, что занимают рабочие места, представляют огромную террористическую угрозу.

Если ещё десять лет назад мигранты работали преимущественно на грязных и тяжёлых работах, то сейчас они всё больше выдавливают граждан России с привычных для наших граждан позиций таксистов, работников торговли и общепита, целого ряда строительных специальностей, сбивая оплату труда. В России целые категории низкоквалифицированных работников в крупных городах, а местами и в сельской местности - мигранты из Средней Азии. В условиях массового разорения мелких предпринимателей и потери миллионов рабочих мест единственным эффективным способом обеспечения рабочими местами лишившихся работы граждан России стало бы увольнение и немедленная депортация максимального количества трудовых мигрантов, не являющихся носителями русского языка - граждан государств Средней Азии - не членов ЕАЭС.

Большая часть этих иностранцев плохо понимает русский язык, не обладает важными для России трудовыми и образовательными навыками и не представляет собой ценного трудового ресурса, они склонны к совершению уголовных преступлений и антисанитарии в быту. Последний пункт будет сильно способствовать стремительному распространению эпидемии именно в среде мигрантов. Лишившиеся работы мигранты, воспитанные странах Средней Азии после распада СССР в духе национализма и в исламской картине мира, где немусульманам отказано в равных правах с мусульманами, будут немедленно вовлекаться в этнические преступные группировки, специализирующиеся на грабежах и нападениях на местное население. Поэтому становится критически важно своевременно выявить и депортировать оставшихся без работы мигрантов, а также всех мигрантов, замеченных в нарушениях миграционного законодательства и проживании с нарушениями санитарно-гигиенических нормативов.

На фоне снижения уровня производства товаров и услуг, связанных с падением спроса в условиях эпидемии и мирового экономического кризиса, депортация значительной части из примерно 12,5 млн. трудовых мигрантов, работающих в России, позволит поддержать занятость российского населения, снизить социальную напряжённость и нагрузку на бюджетные фонды, а главное позволит ускорить модернизацию экономики и быстрее и эффективнее запустить новый инвестиционный цикл в стране на основе передовых технологий и высокой производительности труда. Именно последний тезис крайне важен для скорейшего преодоления кризиса в экономике. Рассмотрим эти процессы подробнее.

Приток миллионов (по данным ФСБ, на территории страны находится около 12,5 млн.) трудовых мигрантов в Россию позволяет предпринимателям сокращать затраты на рабочую силу в процессе производства товаров и услуг. Но, в силу низкой квалификации такой рабочей силы, привлечение трудовых мигрантов препятствует развитию высокотехнологических отраслей. При использовании труда мигрантов создаётся видимость выгоды. Так для выполнения земляных работ, вместо покупки/аренды трактора и тракториста, предприниматель нанимает у "старшего" мигранта 10-20 дешёвых работников, которых оплачивает, лишь когда они нужны, а за трактор надо выплачивать кредит, налоги, амортизацию и прочие платежи. Но нанимая мигрантов, предприниматель не только ворует рабочее место у гражданина России, он снижает покупательную способность сограждан, а значит, и рынок сбыта собственных услуг. И так на каждом цикле. В итоге уровень жизни граждан России падает, а влияние диаспор увеличивается - вплоть до контроля над целыми секторами услуг в регионе.

Кроме того, диаспоры мигрантов являются важной частью транзита и распространения наркотиков на территории России, поэтому трудоустройство мигрантов приводит не только к падению доходов, но и к распространению наркомании среди нашей молодёжи.

Более того, демпинг в оплате труда со стороны мигрантов приводит к общему снижению покупательной способности работников, прежде всего, коренного населения. Снижение заработных плат в сфере неквалифицированного труда приводит к снижению заработной платы как у сходных профессий, использующих механизацию и автоматизацию, заменяемых дешёвым неквалифицированным ручным трудом, так и у несмежных профессиональных групп.

Избыток неквалифицированной иностранной рабочей силы в российской экономике приводит к четырём важным негативным последствиям:

- общее падение доходов работников, в условиях карантина и падения производства принявшее катастрофический характер;

- рост уличной преступности, которая затронет каждого из нас;

- вытеснение механизированного и автоматизированного труда ручным, т.е. падение производительности труда и технологическое сползание из конца ХХ в.- начала XXI в. в XIX в.;

- увеличение оттока за границу квалифицированных кадров из российской экономики, что ещё более затрудняет внедрение инновационных продуктов и услуг в производство, а значит – усугублению технологического отставания;

- неспособности широких масс населения пользоваться услугами в силу снижения или отсутствия заработка, что приводит к коллапсу сферы услуг и ещё большему росту безработицы, в то время как в ведущих экономиках именно сфера услуг является драйвером экономического роста, развития малого и среднего бизнеса, т.е., простыми словами, сфера услуг может динамично развиваться и создавать массовые рабочие места только в экономике с высокой покупательной способностью населения, а для этого рабочая сила должна стать дорогой - граждане России должны получать зарплаты, позволяющие не только сводить концы с концами, но и тратить на услуги и улучшать жилищные условия. Более высокие затраты на оплату труда работников диверсифицированному бизнесу быстро окупятся за счёт более высокой покупательной способности населения – через розничные сети и сферу услуг, а также за счёт оживления на рынке жилья, роста спроса на новые автомобили, изделия лёгкой промышленности и бытовую технику. Едва ощутив положительные изменения в покупательной способности, граждане устремятся покупать то, что не могли купить раньше, начнут пользоваться услугами, давая работу мелкому бизнесу и самозанятым гражданам.

Появление оптимистических ожиданий широких масс населения поможет пройти период международного экономического кризиса без внутренних потрясений для государства и потерь для бизнеса.

Принимая решение о предоставлении льгот и отсрочек платежей предприятием в кризисный период, государство должно учитывать списочный состав его работников и предоставлять льготы лишь тем предприятиям, в штате которых 80-90% работников - граждане России, либо носители русского языка из Белоруссии, с Украины или из Молдавии.

Нет смысла поддерживать предприятия, предоставляющие работу иностранцам и не дающие её гражданам России. Этот же принцип должен стать первоочередным при определении предприятий-победителей конкурсов и тендеров на оказание услуг и поставку продукции за средства Федерального и местных бюджетов.

Рабочая сила будет дорожать лишь в условиях дефицита рабочих рук в ряде отраслей хозяйства. Создать такую ситуацию в базовых отраслях экономики возможно лишь путём удаления с рынка труда миллионов мигрантов. Это позволит исправить текущую ситуацию, когда в России уже сейчас 4,6 % безработных – 3,5 миллиона трудоспособных граждан, и эта цифра непрерывно увеличивается.

Властям России и отдельных её регионов необходимо уже сейчас приступить к выявлению, депортации и организации вывоза в страны происхождения значительных масс мигрантов (от сотен тысяч до миллиона в месяц), а также поиску финансирования этих мер. Своевременная депортация мигрантов, несмотря на всю затратность, принесёт огромную выгоду в виде снижения уровня этнической преступности, снижения плотности проживания и соответственно, снижения уровня заболеваемости коронавирусной и другими инфекцияими, улучшения ситуации на рынке труда для коренного населения России в условиях общего экономического спада.

Среднеазиатские государства, предвидя попытки России выдворить мигрантов со своей территории, закрыли свои границы для въезда сограждан ещё задолго до достижения заболеванием эпидемических масштабов. В этих условиях необходимо создать огороженные охраняемые зоны для интернированных иностранных граждан, с подвозом в эти лагеря пищи и воды. Минимализм в инфраструктурном обеспечении таких объектов заставит руководство стран происхождения мигрантов скорее принять их обратно.

Необходимо приостановить действие безвизового режима со странами Средней Азии – не членами ЕАЭС и ввести пропускной режим для их граждан на территорию России только по биометрическим документам при наличии визы даже после завершения карантинных мероприятий - работы даже для своих граждан будет недостаточно.

Важно понимать, что доходы от развития одной только собственной лёгкой промышленности могут превзойти доходы от экспорта вооружений, не требуя, при этом больших инноваций при использовании уже имеющихся производственных мощностей - им нужно только обеспечить рынок сбыта, защитив внутренний рынок от китайской и турецкой контрабанды.

В разгар обострения российско-турецких отношений на фоне вооружённого противостояния в сирийской провинции Идлиб, советник Эрдогана Месут Хакки заявил, что Россию взорвут изнутри миллионы мусульман. Это не пустые угрозы. Миллионы трудовых мигрантов, сосредоточенных в столице и других стратегически важных городах России, вполне могут, при соответствующей организации и управлении, нанести России ущерб, сопоставимый с поражением в большой войне.

Тут надо понимать, что эти миллионы людей находятся в нашей стране только ради денег, и деньги от турецких и других спецслужб они примут с высокой готовностью, а неделя массовых грабежей в Москве заменит им долгие годы тяжёлого труда. Трудовые мигранты – это на 80-90% молодые мужчины, способные держать оружие. В Москве и Подмосковье их численность уже сопоставима с количеством русских (и других коренных) мужчин аналогичных возрастных групп и достигает, по разным оценкам 2,5 -4 млн. человек, а по степени координации действий в рамках диаспор они в разы превосходят возможности местных властей организовать население, и тем более - возможности населения к самоорганизации.

Зарубежные спецслужбы с помощью мигрантов могут развязать гражданскую войну и геноцид русского (и другого нетюркского) населения России в ключевых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, где концентрация мигрантов уже сейчас чрезвычайно высока, они хорошо организованы и подчинены руководству диаспор. Любая зарубежная спецслужба, подготавливая дестабилизацию обстановки в России, захочет использовать мобилизационный потенциал мигрантов и диаспор для создания массовых беспорядков в Москве и ключевых регионах России. Тем более, что сами мигранты и их руководство прекрасно понимают, что несколько дней грабежей и убийств в Москве обеспечат им долгую обеспеченную жизнь на их родине. Молодое поколение выходцев из Средней Азии воспитывается в обстановке русофобии, которую подогревает разница в доходах и статусе их в России. В результате организованных действий отрядов боевиков из числа мигрантов возможен не только всплеск терроризма, но и охват целых городов и регионов России массовыми беспорядками и массовым геноцидом, разрушением стратегически важной инфраструктуры и объектов, нарушением энергоснабжения целых регионов и транспортного сообщения (прежде всего, железнодорожного).

Моделирование массовых беспорядков с участием мигрантов в крупных городах показывает, что сил полиции и Росгвардии будет недостаточно даже для обеспечения безопасности стратегических объектов и центров принятия решений, не говоря о системах жизнеобеспечения городов, ЛЭП, железнодорожных и автомобильных мостах, газо- и нефтепроводах. Не нужно относиться легкомысленно к угрозе боевиков из Средней Азии в России - в северных районах Афганистана Советской армии противостояли родственники нынешних мигрантов - этнические узбеки и таджики. Старшее поколение помнит слово "Саланг", и сколько там погибло наших солдат!

Потери гражданского населения России, совершенно беззащитного перед толпой вооружённых гражданским огнестрельным и холодным оружием мигрантов, могут исчисляться миллионами. Разграбленные оружейки РОВД - тоже в их копилку! Мы можем получить у себя в стратегическом тылу вражескую армию численностью в несколько миллионов человек, организованную западными советниками и идейно-мотивированную, способную сорвать мобилизацию наших вооружённых сил, важные перевозки и другие мероприятия, необходимые для отражения внешней вражеской агрессии - не забываем о наращивании в Польше и Прибалтике вооружённых контингентов НАТО!

В условиях массовых выступлений мигрантов полиция будет разгромлена и уничтожена физически в течение нескольких часов – силой, способной навести порядок, останутся лишь воинские части, но их численности будет критически недостаточно для противостояния миллионам мигрантов в условиях городской агломерации, а о подготовке к боям в городских условиях - и говорить не приходится. Какая численность войск понадобится, например, для освобождения Москвы, занятой 100-200-тысячной армией мигрантов, среди которых есть боевики, имеющие опыт войны на Кавказе и в Сирии? И это только при условии участия в незаконных вооружённых формированиях лишь каждого десятого мигранта в регионе, а если "за топор" возьмётся каждый пятый, каждый третий? - мало кто захочет упустить шанс разграбить богатейший город и жить потом годами у себя в ауле богатым человеком!

Потери мирного населения будут, при таком сценарии, исчисляться миллионами. Разгром стратегической инфраструктуры и центров принятия решений уже через несколько часов бунта мигрантов под руководством спецслужб противника поставит под вопрос способность России к отражению внешней агрессии в современных формах и управлению собственными территориями. На фоне подобного развития событий возможно появление регионального сепаратизма не только на окраинах страны, но и в центре – в Татарстане и ряде других регионов Поволжья и Северного Кавказа высокая концентрацией приверженцев ваххабитской идеологии и сильное влиянием турецких спецслужб на местные элиты. Поэтому крайне важно заблаговременно снизить концентрацию среднеазиатских мигрантов в крупных городах. Это важно как для безопасности страны, так и для эпидемиологической обстановки и рынка труда.

При правильной организации занятости населения России и ориентации на производство товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью на основе техпроцессов с высокой производительностью труда, в кризисный период и период восстановления, экономике России трудовые мигранты из стран Средней Азии не понадобятся вообще никогда!

Если отношения со странами Средней Азии строятся только на основе приёма их граждан в качестве трудовых мигрантов, то такой подход наносит России многократно больший ущерб, чем прямое участие этих стран во враждебном военном блоке, при условии отсутствия их граждан на нашей территории.

На заседании Мосгордумы 02.04.2020. один из депутатов озвучил информацию, что на фоне попыток загнать в цифровой концлагерь москвичей QR-кодами с использованием электронных сервисов распознания лиц из стран НАТО, мэр Москвы С.Собянин не останавливает столичные стройки, на которых заняты сотни тысяч мигрантов из Средней Азии. В коммунальных службах Москвы также продолжают работать десятки тысяч мигрантов - доходит до того, что объявления о найме в управляющие компании, вроде "Жилищника", печатаются в Москве на таджикском языке! Разговоры о низких зарплатах мигрантов в Москве - мифы прошлых лет: средняя зарплата мигрантов в Москве 30-40 тыс. на руки - недостижимая мечта жителей Брянска или Пскова, работающих за 12-20 тыс.руб.в месяц! Но ещё интереснее посмотреть ведомости о зарплатах этих коммунальных мигрантов, которые работодатели подают в налоговую - там такие цифры, за которые в дворники пойдёт коренной москвич с высшим образованием. Неужели среднеазиатским мигрантам Собянина не нужна самоизоляция и они привиты от коварного коронавируса, которым заразился даже главврач профильной больницы, несколько дней назад пожимавший руку Президенту, которого уговорил приехать в инфекционную больницу столичный мэр, пренебрегая безопасностью Первого лица России?

Почему бы мэру Москвы не отправить на родину иностранцев и не нанять на московские стройки и в коммунальное хозяйство граждан России, теряющих работу из-за последствий самоизоляции?

Может быть, ответ на этот вопрос лежит во внешнеполитической плоскости? Нельзя не упомянуть, что московского мэра С. Собянина на протяжении многих лет консультирует, помогает проводить реформы и делать платные парковки британская консалтинговая компания McKinsey. Британский консалтинг за рубежом всегда работает в тесном взаимодействии с британскими спецслужбами и в интересах британских выгодополучателей. Так может быть, британские консультанты руками московского мэра готовят в сердце России "пятую колонну" из числа мигрантов, чтобы в известный только им момент ударить России не в спину, а в самое сердце?

Только сочетание выдворения мигрантов, как эпидемической, экономической и социально-политической угрозы безопасности России и её населению, с пакетом социально-экономической поддержки населения, снижением ставки НДС и базовой учётной ставки Центрального Банка (необходимое условие для снижения ставок по кредитам для бизнеса и ипотеки) создаст условия для выживания России как государства и всего народа в условиях фактически объявленной внешними врагами гибридной войны нового типа.

РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/