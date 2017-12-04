Документы подтвердили разработку США «генетической бомбы» против России

Медийный скандал вокруг сбора материалов ДНК народов России американскими военными имеет под собой солидное документальное основание. Генетические опыты в рамках биологической войны были прописаны в долгосрочном геополитическом и военном планировании < ![CDATA[ ]]> США< ![CDATA[]]> ещё два десятилетия назад.

Российская утечка из недр 59-й медицинской лаборатории подразделении молекулярной биологии ВВС США лишь подтверждает подозрения о разработке «генетической бомбы», считает американский аналитик Тони Карталуччи.

В октябре Россия выразила озабоченность по поводу попыток военных США собирать образцы ДНК у российских граждан, отмечая потенциальное использование таких биологических образцов с целью создания нового оружия для генетической войны.

Однако командование ВВС США заверило, что образцы будут использоваться только для так называемых «исследовательских» целей, конкретно – для «более детального изучения структурных особенностей скелета российского населения», а не для биотерроризма. Более того, представитель Учебного авиационного командования капитан Бо Дауни заявил, что его центр случайно выбрал < ![CDATA[ ]]> русский народ< ![CDATA[]]> в качестве источника генетического материала для своего продолжающегося исследования костно-мышечной системы.

Однако американские документы свидетельствуют о том, что поиск генетически ориентированного оружия имеет в США длительную и мотивированную историю. Впервые «биологические методы атаки» с применением под «конкретные генотипы» названы в докладе института «Новый век» 2000 года «Восстановление защиты < ![CDATA[ ]]> Америки< ![CDATA[]]>». Далее эта тема вновь возникла через десять в докладе научной группы JASON ВВС США «Биотехнология: генетически разработанные патогены». В нем фигурирует уже понятие «болезни, которая может уничтожить все население или определенную этническую группу».

В качестве способов доставки болезнетворных генов названы шесть широких классов генетически модифицированных патогенов, которые могут представлять серьезную угрозу для общества: бинарное < ![CDATA[ ]]> биологическое оружие< ![CDATA[]]>, дизайнерские гены, генная терапия, стелс-вирусы, болезни обмена веществ и дизайнерские заболевания. Сегодня ученые ВВС США говорят о том, что развивающаяся генная терапия в перспективе может использоваться в целях биологической войны – не только для поиска новых способов борьбы с болезнями, но и создания новых с помощью стелс-генов.

С учетом наличия у США опыта по применению генетического оружия в Южной < ![CDATA[ ]]> Африке< ![CDATA[]]>, можно не сомневаться в том, что и на этот раз американская военная медицина имеет практический интерес к генетическим материалам из России. Напомним, что во время апартеида американская лаборатория Delta G участвовала в тайной операции Project Coast по испытанию биологического оружия на населении ЮАР. В частности, она взяла на себя часть проектов биохимии местной оборонной компании Roodeplaat Research Laboratories по разработке вакцины против фертильности чернокожих женщин.

Сегодня США обладают глобальной сетью военных медицинских лабораторий и исследовательских центров. В частности, Исследовательский институт медицинских наук (AFIRMS) с центром в Бангкоке покрывает всю Юго-Восточную Азию и имеет дочерние лаборатории в Перу, Кении, Египте, Грузии и < ![CDATA[ ]]> Сингапуре< ![CDATA[]]>. AFRIMS является крупнейшей глобальной сетью заморских медицинских исследовательских лабораторий Пентагона и имеет ежегодный бюджет около 30-35 млн долларов. Официально он предназначен «для проведения современных медицинских исследований и надзора за болезнями для разработки и оценки медицинских продуктов, вакцин и диагностики для защиты персонала от угроз инфекционных заболеваний», однако, скорее всего, имеет двойное назначение.

С лабораториями в Южной Америке, Европе, Африке и Азии и с помощью субподрядчиков военные США имеют доступ к разнообразным генетическим материалам и объектам для проведения исследований и разработки всего многообразия оружия, о котором рассказывают его собственные политические документы. Ведь как следует из последнего доклада < ![CDATA[ ]]> ВВС< ![CDATA[]]> США, обнаружить использование биологического оружия сегодня практически невозможно. Испытания генетических видов оружия похожи на явления естественной вспышки болезни, что снижает возможность отследить источник и определить истинного преступника.