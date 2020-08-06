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Плавучая бомба разрушила экономику Ливана

09:27. 6 августа 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Взрыв в порту Бейрута всего за пару секунд парализовал всю экономику Ливана. Через этот крупнейший хаб проходило до 80% грузооборота страны. Погиб и хранившийся в порту национальный запас зерна, так что хлеба в Ливане осталось на месяц. Экономический катаклизм грозит превратиться в политический, вернув страну в эпоху гражданской войны.

В среду президент Ливана Мишель Аун заявил, что после мощнейшего взрыва, прогремевшего накануне в порту Бейрута, страна столкнулась с сильнейшим экономическим кризисом в своей истории. «Тот, кто стоит за взрывом, понесет самое суровое наказание», – пригрозил Аун. По оценке губернатора Бейрута Марвана Аббуды, ущерб составит не меньше 15 млрд долларов, от взрыва в порту в той или иной мере пострадала половина ливанской столицы. Без жилья, к примеру, осталось 300 тыс. человек.

Еще утром во вторник бейрутский порт слыл одним из самых крупных и загруженных на восточном побережье Средиземного моря. Ежедневно в него заходили суда водоизмещением до 50 тыс. тонн. Через порт проходило 80% грузооборота страны, оборот грузоперевозок ежегодно составлял около 6 млн тонн.

Взрыв произошел в портовом ангаре, который соседствовал с главным элеватором столицы, в результате погибло 85% запасов всего зернового запаса Ливана. В министерстве экономики предупреждают, что теперь хлеба осталось менее чем на один месяц – Ливану грозит «мучной кризис» и даже голод.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров согласен, что экономика Ливана получила сильнейший удар. «Разрушений больше, чем после гражданской войны, которая шла в Ливане с 1975 по 1990 годы. Разрушено не только зернохранилище, но и весь центр Бейрута. Там все снесено, как в Сталинграде. Даже квартал с магазинами премиум-класса, который был расположен в 8 километрах от порта, превратился в руины. На самом деле погибли не сто человек, а гораздо больше. Это видно по масштабу разрушений», – сказал Багдасаров.

Ключевыми товарами ливанского экспорта считались золото, фрукты, овощи, сахар и бумажные изделия. Главными покупателями были ЮАР, Эмираты, Саудовская Аравия и Швейцария. Ключевыми товарами импорта были нефтепродукты, автомобили, лекарства и крупный рогатый скот. В 2016 году объем экспорта составил 3,76 млрд долларов, а импорт – почти 20 млрд. Таким образом, без бейрутского порта экономическая жизнь целой страны фактически замрет.

Багдасаров напомнил, что в стране ранее в этом году и так уже разразился сильнейший экономический кризис, ливанский фунт (лира) обесценился в десятки раз, что привело к «полному обнищанию» населения.

«А теперь одним взрывом за несколько секунд фактически уничтожена экономическая опора государства. Ситуация может перерасти в полный политический катаклизм. Возникнет смесь кризисов, возможно, даже вновь вспыхнет гражданская война. Люди на улицах уже требуют, чтобы правительство ушло в отставку», – пояснил собеседник. По оценке Багдасарова, страна не сможет самостоятельно преодолеть кризис и потребуются внешние инвестиции. Во времена, когда в Ливане в начале нулевых правил премьер Рафик Харири, Бейруту щедро помогала Саудовская Аравия, также традиционно помощь оказывал Париж (Ливан был французской колонией).

«Последствия гражданской войны 70-80-х были видны даже в начале нулевых. Как сейчас страна будет восстанавливаться, я даже не представляю. Ливан зарабатывал на туризме, но кто сейчас туда поедет?», – риторически спрашивает эксперт. Президент Аун, которому уже 85 лет, по мнению политолога, пребывает теперь в растерянности. «Вероятно, Ливан все же получит финансовую помощь от стран Персидского залива, но опять же – при условии смены власти, а это дает повод для возобновления внутреннего военного конфликта».

Кстати, как раз на 7 августа в Бейруте было назначено оглашение приговора убийцам Рафика Харири,погибшего еще в 2005 году. Однако трибунал отложил его до 18 августа – «из уважения к бесчисленным жертвам ужасного взрыва» и объявленного в этой связи трехдневного траура.

Другие арабисты также не исключают, что Ливан ждет новое издание гражданской войны, однако вряд ли в ближайшее время. «Главной проблемой Ливана остается движение Хезболла, мощная вооруженная организация, ориентированная на Иран. Разоружить ее требует значительная часть ливанского общества и ряд зарубежных государств, в которых Хезболла считается террористической организацией – это США, Германия, Великобритания. Попытка разоружения может привести к возобновлению вооруженной борьбы внутри Ливана», – заявил президент Института религии и политики Александр Игнатенко.

Однако взрыв в порту, напротив, на время снял с повестки вопрос разоружения боевиков Хезболлы и привел к консолидации ливанского общества, уверен эксперт. «Это гуманитарная катастрофа, и так ее воспринимают и сами ливанцы, и зарубежные государства, часть которых уже оказывает помощь. Предполагать, что из-за этого начнутся распри между этническими и религиозными группами в Ливане, ошибочно. Сейчас приходят сообщения о том, что в больницы массово приходят люди для сдачи крови, и помогают всем, вне зависимости от того, к какой общине принадлежит человек, христианин он или мусульманин», – рассказал Игнатенко.

Бейрут сгорел от сварочной искры

Судя по всему, картина произошедшего уже известна следователям. Первый – относительно небольшой взрыв – произошел во время сварочных работ в ангаре, где хранилось 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. Этот груз еще шесть лет назад конфисковали с молдавского судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Судно было зарегистрировано на его кипрскую компанию Teto Shipping и должно было доставить селитру из Грузии (Батуми) в Мозамбик. Об этом сообщил ТАСС бывший капитан судна Борис Прокошев. Танкер, по его словам, был разгружен в ливанском порту уже после того, как экипаж покинул судно, арестованное за долги.

В Бейруте судно остановили из-за грубых нарушений правил эксплуатации, а у Teto Shipping не оказалось денег на погашение долгов перед экипажем и штрафов администрации порта. По информации ливанского телеканала LBCI, конфискованную селитру тогда выгрузили на берег и сложили в ангаре № 12, администрация решила ее утилизировать, но так этого и не сделала. Неоднократные обращения ливанской таможни в 2016 и 2017 годах к властям реэкспортировать груз остались без реакции.

По данным Рен ТВ, прошедшая недавно инспекция обнаружила, что в портовый склад можно было попасть через некую щель в стене ангаров. Предположительно щель использовали для регулярного воровства. В роковой момент, за несколько секунд до катастрофы портовые рабочие попытались устранить щель сваркой. Скорее всего, искра от нее и стала причиной сперва пожара, а затем и взрыва всего склада.

Официальное следствие уже назвало предварительную причину трагедии – «халатность» при хранении опасного груза. Об этом рассказали Reuters источники, знакомые с ходом расследования. Пожар, утверждает источник, начался на 9-м складе, а потом распространился на соседний 12-й, где и хранились тонны селитры. «Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с поврежденного судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности», – рассказал российский посол в Ливане Александр Засыпкин.

В среду вся администрация порта была отправлена под домашний арест. Глава МВД Мухаммед Фахми сообщил также, что правительство решило не проводить международное расследование взрыва.

Андрей Резчиков, Анна Кукушкина

Источник: http://voicesevas.ru/news/53360-plavuchaya-bomba-razrushila-ekonomiku-livana.html

Метки: новости / аналитика

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