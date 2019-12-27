Открытым текстом 27.12.2019

Крым уже больше не остров

Замечательный советский — а потом резко антисоветский — писатель Василий Павлович Аксёнов сочинил, среди прочего, роман “Остров Крым”. Тот, мол, остался отделенным от советской России, стал фантастически цветущим образцом русского капитализма, но решил вернуться — и всё там разрушили тупые коммуняки.

Крым и вне книги на несколько лет стал островом. После государственного переворота на Украине он решил вернуться в Российскую Федерацию. Народ и в республике, и в отдельном от неё городе Севастополе проголосовал согласно общепринятым в мире нормам.

Киевские террористы в ответ перекрыли не только границу, но и оросительный канал из низовьев Днепра, а потом линию электропередачи взорвали. Крым стал доступен только по воздуху или морю.

Мы начали строить мост через Керченский пролив. Понятно, такой высоты, чтобы не мешать судоходству по Керчь-Еникальскому каналу. Если начну перечислять все предсказания невозможности моста, то и до следующего года не управлюсь. И киевские фанатики отметились, и либероиды в РФ, и даже за границами России были на сей счёт фантазии.

Прошлым летом автомобильный мост открылся для легкового движения, осенью — для грузового. Наплыв туристов резко возрос, да и крымские цены многих товаров заметно упали.

Теперь и железнодорожный мост открыт для пассажирских поездов: 25 декабря состав из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь, а 26-го — из Москвы в Симферополь. Севастопольский маршрут тоже проходит через столицу Крыма. Будут и из других городов. К середине наступающего года и грузовые составы пойдут. По проекту — сорок шесть составов ежесуточно в каждую сторону. Кому мало — прокурор добавит.

Кстати, украинская прокуратура Республики Крым — это примерно как британская прокуратура Пенсильвании — возбудила уголовное дело по незаконному пересечению украинской границы.

Открытым текстом сообщаю: когда Киев станет столицей Юго-Западного федерального округа Российской Федерации, тогда и выясним, кого из возбудителей данного уголовного дела за что именно судить.

А пока просто продолжим развивать экономику Крыма, доведенную независимой Украиной до полуразрухи.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-27-12-2019/