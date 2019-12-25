Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение, Политика

Как Сталин зассал или ответ Диме Губерниеву. [Злой Цербер]

11:10. 25 декабря 2019 171 просмотр 3 коммент. Опубликовал:

Книга – https://vk.com/lcerberusl?w=product-2…
Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Журнал посещений – http://istmat.info/node/165

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет!

Данное видео – это ответ Дмитрию Губерниеву. В этом видео будет показано где был Сталин в первые дни войны. Приятного просмотра. Обязательно к распространению.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HsrVQ-YlrPU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дмитрию Губерниеву – что делал Сталин в первые дни войны
... В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался».Странно...немцев или их союзников».Подписана Директива руководством Вооруженных сил – Тимошенко, Жуков.Сталин...том, что может быть расценено, как провокация. Сначала «неизвестные самолеты» атакуют...
«Никуда не высовывался». Где был Сталин в первые дни войны?
...? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался». Если... более ясная картина, какой тон и какой подход. Он, как автомат, сразу не..., быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы...
Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2019
...что с востока? Или все-таки Донбасс как-то отличается? Д....смертной казни, но поляки зассали и приговор был изменен ... не постеснялся написать уже Сталину:"Правителю СССР, главнокомандующему и... Красной Армии Иосифу Виссарионовичу Сталину привет и поклон. После...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 23599 20575
    Вячеслав 25 декабря 2019 в 11:55

    Да ну его, этого балабола толстогубого… Всегда только орёт и не понимает сам, о чём…

    Ответить
       
  • 8116 2805
    nikolay 25 декабря 2019 в 13:18

    В 13.00 22 июня в штабы Западного, Северо-западного и Юго-западного фронтов поступила директива №3 за подписью Сталина: Принять все меры военного воздействия для остановки врага. Но в войну вступил с врагом в первый день войны только Северо-Западный фронт!Остальные фронты умыли руки.

    Ответить
       
  • 319 277
    елена 25 декабря 2019 в 14:04

    Спасибо за ролик, Цербер! хороший ответ Губерниеву, но стоит ли обращать внимание на писк клопа, пытающегося хоть как-то выделится из толпы своих собратьев? Интересно, а слабо ему тяфкнуть на Путина принародно? Или на Ельцына?

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)