Как Сталин зассал или ответ Диме Губерниеву. [Злой Цербер]

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Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет!



Данное видео – это ответ Дмитрию Губерниеву. В этом видео будет показано где был Сталин в первые дни войны. Приятного просмотра. Обязательно к распространению.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HsrVQ-YlrPU