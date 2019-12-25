Как Сталин зассал или ответ Диме Губерниеву. [Злой Цербер]
11:10. 25 декабря 2019 171 просмотр 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет!
Данное видео – это ответ Дмитрию Губерниеву. В этом видео будет показано где был Сталин в первые дни войны. Приятного просмотра. Обязательно к распространению.
Да ну его, этого балабола толстогубого… Всегда только орёт и не понимает сам, о чём…
В 13.00 22 июня в штабы Западного, Северо-западного и Юго-западного фронтов поступила директива №3 за подписью Сталина: Принять все меры военного воздействия для остановки врага. Но в войну вступил с врагом в первый день войны только Северо-Западный фронт!Остальные фронты умыли руки.
Спасибо за ролик, Цербер! хороший ответ Губерниеву, но стоит ли обращать внимание на писк клопа, пытающегося хоть как-то выделится из толпы своих собратьев? Интересно, а слабо ему тяфкнуть на Путина принародно? Или на Ельцына?