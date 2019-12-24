Голос Мордора: Сладкие грёзы сверхчеловека Быкова

Писатель Дмитрий Быков продолжает жечь глаголом. В плане люденства. Видимо, твёрдо поставил себе задачу донести до серых масс, что же есть такое на самом деле сверхчеловек в его понимании.

Давеча опубликовал он статейку в журнале «Дилетант». Журнал особенный, он, наверное, как раз для этих самых, люденов. Крепко связан с «Эхом Москвы» и его главредом Венедиктовым. Это именно в нём появилась очередная статейка на излюбленную людьми со светлыми лицами тему пакта Молотова-Риббентропа. Ну, да ладно, отвлеклись. В общем писатель Быков опубликовал статью, в которой поёт дифирамбы другому писателю – Сорокину. И там писатель Быков пишет крайне занимательные слова:

«Сорокина так приятно читать ещё и потому, что его мрачные и смешные фантазии совпадают с нашими давними желаниями: положительного героя советской прозы, которого нам вечно навязывали в качестве примера для подражания или, на крайняя, объекта для сочувствия, всегда очень хотелось расчленить, причём как можно более жестоко; заставить обосраться и жрать говно; отправить ночью на кладбище совокупляться с трупом…»

Извините за лексику, но тут просто прямой текст. Из песни слов не выкинешь, хотя… Какая к чёрту песня? Но зато смысл существования «людена по-быковски» заиграл новыми, необычайно яркими красками. Да и сама картинка обрела какую-то завершённость и смысл. Так кто есть этот самый сверхчеловек «люден»? А он, судя по Быкову, просто маньяк. С необратимо повреждённой психикой. В истории человечества таких было много – от банальных серийных убийц до самого Гитлера, который, кстати, тоже считал себя сверхчеловеком.

А советская литература тут вовсе не причём. Такому уроду дай любую литературу и он захочет сделать с её главными героями всё то же самое. Важен не герой, важен сам процесс и сладкие грёзы об этом процессе.

Я вот не помню, чтобы у меня, или кого-то ещё из моих друзей и знакомых возникали такие мысли от прочтения советской литературы. Наверное, потому что мы не «людены», а именно всё та же серая масса. Скучные людишки, которым не хотелось заставлять совокупляться героев книг с трупами. Я вот всё больше фантастикой увлекался, советской, разумеется. Герои Ефремова, Казанцева и Стругацких для меня на самом деле были какими-то сверхлюдьми, но уже из того сверхмира, который и состоит из этих самых сверхлюдей. И всё их превосходство заключалось не в том, что они позиционировали себя так по отношению к другим, а в их благородстве, чести, уме и силе. Это как благородные рыцари из средневековых легенд, только гораздо лучше. Вам бы захотелось такого расчленить, или заставить жрать собственные экскременты?

Но это о фантастике, а была ведь и другая литература. Причём – признанная во всём мире. В Советском Союзе вообще было всё очень неплохо с культурой и искусством, несмотря на идеологические рамки и цензуру. Порой, эти самые рамки и цензура работали даже в огромный плюс, так как многим писателям приходилось и эзопствовать, чтобы донести свои сокровенные мысли до читателя. Пусть мысли и крамольные с точки зрения цензуры, но строгие цензоры этого как бы и не замечали. Такое встречалось достаточно часто.

В СССР по понятным причинам было много военной литературы. Интересно, с героями этих книг, многие из которых были реальны, Быкову тоже хотелось сделать всё то, что он описал? С разведчиками в тылу врага, с солдатами и офицерами на передовой, с моряками из книг о войне Валентина Пикуля? Ведь это типичные герои советской литературы. А была ещё и детская литература. Там тоже была масса прекрасных занятных героев. Героев, которые нас одновременно веселили, развлекали, но в то же время наставляли на путь истинный. Даже не хочется спрашивать у Димы Быкова насчёт этих героев. Сверхчеловек Быков наверняка задумал для них какие-то особо извращённые пытки и казни.

Но теперь мне понятно, почему вся эта публика так сильно переживает за Владислава Синицу. Ну того самого, который в твиттере писал всякую чернуху и угрожал детям силовиков. Просто потому, что в понимании Дмитрия Быкова Синица есть люден, сверхчеловек. Ну или личинка сверхчеловека, разница не особо важна. Подобное тянется к подобному.

Дима Быков раскатывает по стране и читает лекции детям в школах. Учит их высокому и прекрасному. Мне бы очень хотелось, чтобы вот этот отрывок из статьи в журнале «Дилетант» прочитали директора и завучи школ, в которых Быков окучивает юные неокрепшие умы. И чтобы этот отрывок прочитали родители этих детей. А потом задумались о будущем своих детей. Хоть немножко. Ведь, возможно, кто-то из них вполне может стать сверхчеловеком по-быковски. Вы этого хотите?

Голос Мордора, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-sladkie-grjozy-sverhcheloveka-bykova-111675