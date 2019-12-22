Марк Солонин: “Блокада Ленинграда”.

... журналистов», устроивших кощунственный опрос о блокадеЛенинграда. А ведь ложь и клевета... историка МаркаСолонина, создается стойкое ощущение, что Сталин специально морил жителей Ленинграда голодом...
... городского хозяйства Ленинграда: после прорыва блокады резко увеличить в Ленинграде производство боеприпасов...? Почему постановление про восстановление Ленинграда опубликовано, а такое же ...но в той области работает МаркСолонин. После его работы мне добавить...
... каких военных преступлениях. Публицист МаркСолонин заявил всем критикам гимназиста из... пунктов, разрушение советской инфраструктуры, блокадаЛенинграда и других советских городов, так... те, кого так жалеют господа Солонин и Кузнецов. Никакими «приказами»...
То как Солонина нахваливают такие одиозные фигуры как Юлия Латынина и Леонид Радзиховский говорит о многом.
Что касается отзывов отрицательных, то здесь выступают академики, профессора и в один голос твердят, что данный субъект занимается фальсификацией истории.
Хохол, а Вы разделяете точку зрения автора, что под немецкой оккупацией советским людям жилось хорошо?
Я вообще почти ВСЕХ критикую.
Разделяю только мнение супруги.
И Солонин часто не прав.
Мало того его ВЫВОДЫ предвзяты и грязны.
НО ФАКТЫ..
Я проверял,всё бьётся.
А Выводы Вы можете сделать самостоятельно.
Солонин ценен ФАКТАМИ и цифрами.
А академики..
Про них только матом…