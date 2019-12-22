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Марк Солонин: “Блокада Ленинграда”.

20:49. 22 декабря 2019 64 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B9pcUQT7vOk&t=1142s

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2278 1902
    Женечка 22 декабря 2019 в 21:07

    То как Солонина нахваливают такие одиозные фигуры как Юлия Латынина и Леонид Радзиховский говорит о многом.
    Что касается отзывов отрицательных, то здесь выступают академики, профессора и в один голос твердят, что данный субъект занимается фальсификацией истории.

    Хохол, а Вы разделяете точку зрения автора, что под немецкой оккупацией советским людям жилось хорошо?

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    • 12544 998
      ХОХОЛЖенечка 22 декабря 2019 в 21:17

      Я вообще почти ВСЕХ критикую.
      Разделяю только мнение супруги.
      И Солонин часто не прав.
      Мало того его ВЫВОДЫ предвзяты и грязны.
      НО ФАКТЫ..
      Я проверял,всё бьётся.
      А Выводы Вы можете сделать самостоятельно.
      Солонин ценен ФАКТАМИ и цифрами.
      А академики..
      Про них только матом…

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