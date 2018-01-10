Как Яровая с водой выплеснула ребёнка

Честно говоря, видный депутат И. Яровая не внушает доверенности. Также, кстати, непонятна и слишком восторженная реакция главного редактора хорошего, в общем-то, сайта „Посольский приказ”, чью статью об искажении памяти о Второй мировой войне мы помещаем ниже. В чём, собственно, проблема? А вы посмотрите на самое первое предложение в неплохой, в целом, статье. Оно ведь двоякого смысла: ведь критика войск антигитлеровской коалиции это не синоним оправдания фашизма! Тут явно у депутата Яровой либо проблемы с логикой, либо она попросту работает на наших геополитических врагов, вольно или нет . Ведь критика войск союзников справедлива хотя бы потому, что эти самые войска дотянули до последнего момента, прежде чем помочь своему союзнику: СССР. Сколько лишних жизней советских людей было потеряно из-за того, что в Европе капиталисты так долго тянули с открытием Второго фронта! Ещё менее понятно, отчего нельзя, например, критиковать действия американцев в той же высадке в Нормандии. Что это за депутатский единоросский платок, который накидывают на народный роток??! Фактически, российский депутат под вполне благовидным предлогом защиты отечественной истории от посягательств лживых иудейских и прочих фальсификаторов грудью отстаивает интересы заокеанских и островных „партнёров”. И вообще, одними запретами никакая власть ни к чему хорошему не приходила, а, скорее, кончала беЗславно. Вот ведь запретил император кухаркиным детям высшее образование получать – тут и смели всю царскую семейку к их немецкой праматери…

*



Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Как пишет газета «Известия», предлагаемые поправки коснутся раздела УК «Преступления против мира и безопасности человечества». Новая статья под номером 354.1 будет называться «Реабилитация нацизма».



По данным издания, она предусматривают штрафы до 300 тысяч рублей или до трёх лет лишения свободы. При использовании служебного положения или публикации в СМИ штраф возрастет до полумиллиона рублей, а срок заключения — до пяти лет. Расследованием таких дел займется Следственный Комитет России…

Что на это можно сказать? Только одно — наконец-то! Ибо наша историческая память уже давно нуждается в юридической защите. Кстати, в подобной практике нет ничего нового и необычного. К примеру, во многих западных странах уголовное наказание ждёт любого, то посмеет отрицать Холокост, то есть факт уничтожения еврейского народа в годы Второй мировой войны.



А сегодня назрела необходимость таким же образом защищать и нашу правду о Великой Отечественной войне, на которую буквально обрушились многочисленные нападки. Причём, не только во внешнем мире, но и внутри самого Отечества. Впрочем, если присмотреться повнимательнее, то эти внутренние наскоки, по большому счёту, также инициируются из-за рубежа. И началось это ещё в годы самой войны…

“Wlassow-aktion” — именно так по-немецки звучит пропагандистская операция, которую нацистская разведка развернула по время войны. Началась она примерно с начала 1943 года, когда на фронте и на оккупированной территории Советского Союза стали появляться русские подразделения, обмундированные в немецкую форму, но с нарукавной нашивкой, выполненной в виде щитка с Андреевским синим крестом и абревиатурой из русских букв «РОА».



Немцами было громко заявлено, что это отряды новой «Русской Освободительной Армии» под командованием бывшего советского генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова, перешедшего на сторону немцев якобы для борьбы со сталинским режимом. Сам же Власов, по заверению немецких пропагандистов, возглавлял некий «русский комитет», своего рода российское антибольшевистское правительство, которое заключило союзный догор с Германией о совместной борьбе со Сталиным.

Это был весьма коварный антисоветский проект, призванный задурить головы мирному русскому населению, жившего под пятой оккупантов, да ещё смутить наших солдат, сражающихся на передовой — мол, вот-вот война с Германией перерастёт в войну гражданскую…

Как показало время, «власовская акция» оказалась… весьма результативной! Нет, не во время войны, тогда наши люди в своём абсолютном большинстве не поверили германским пропагандистам — уж слишком расходились красивые сказочки о Власове и его подопечных из РОА как «борцах и освободителях» с их практикой угодливого прислуживания фашизму, стремившегося, как известно, к уничтожению не столько Советской власти, сколько к полной ликвидации самой России.



Увы, эта акция получила своё второе дыхание в наше время, когда её словно «переходящее знамя» из рук немецкой разведки подхватили некоторые российские историки, которых чаще всего именуют ревизионистами.

Ревизионизм — это значит пересмотр каких-то теорий или устоявшихся взглядов. В общем-то, ничего страшного в научном ревизионизме нет. На Западе это направление, основанное на тщательном изучении ранее неизвестных документов, нередко позволяет исправлять те или иные ошибки, допущенные учёными в прежние времена. Однако российских ревизионистов от их западных коллег отличает вовсе не желание узнать историческую правду, а чистой воды идеологическая предвзятость, замешанная на радикальных антисоветских убеждениях.

Начало российского исторического ревизионизма было положено Виктором Резуном-Суворовым, предателем-перебежчиком из ГРУ. Проживая в Британии он написал книгу «Ледокол», где попытался доказать (в том числе и в явное оправдание своего предательства), что настоящим агрессором во время войны был вовсе не Гитлер, а Сталин, что нацисты якобы только упредили нападение советских войск на Европу, действовавших в рамках сталинской концепции «мировой революции».

Как Марк Солонин Гитлера трупами закидал

У Резуна в России появился ряд последователей, среди которых на сегодня самым известным является некий Марк Солонин — то ли бывший авиационный инженер, то ли бывший кочегар одной из котелен Самары, коего смутные постсоветские времена вознесли в число «военных историков», его псевдоисторическими книгами нынче завалены прилавки наших книжных магазинов. Этот деятель не только «творчески» развил идеи Резуна об агрессивности Советского Союза, но ещё внёс своё «новшество» в изучение причин наших военных поражений в начальный период войны.



Так, по его мнению, в 1941 году Красная Армия… буквально драпала от Гитлера, не оказывая ни малейшего сопротивления немцам, и чуть ли не вся разбежалась по домам, так как бойцы не хотели воевать за «кровавого Сталина». И только бесчеловечная оккупационная политика нацистов, их чудовищное отношение к военнопленным оттолкнула от немцев советских людей и заставила их воевать с врагом по-настоящему…

Откуда Солонин взял эти «факты» о «всеобщей ненависти к сталинскому режиму», из каких-таких архивов он старательно умалчивает. Впрочем, так обычно поступают все его коллеги по ревизионистскому цеху, делающие свои «научные выводы» по принципу: «Почему? Да по кочану!».

К примеру, аналогичные методы вовсю используют такие «светила» российского ревизионизма, как отставной моряк Владимир Бешанов или ударившийся в историю доктор филологии Борис Соколов, написавшие горы книжной макулатуры о том, что победили мы нацистов вовсе не героическими, самоотверженными усилиями нашего народа, не напряжённой работой руководства державы, не солдатским подвигом и воинским умением, а… исключительно своей массовостью?! Мол, «немца мы трупами закидали» — на одного убитого немца якобы приходилось чуть ли не сотня, а то и тысяча убитых советских солдат.

Вдумайтесь, это ж как надо ненавидеть собственный народ, чтобы уподобить его стаду безмозглых баранов, безропотно идущих на бессмысленный убой!

Примечательны источники этих «исследований» — главным образом, мемуарная литература немецких солдат и генералов, в которой эти битые гитлеровские вояки пытались всячески оправдаться за военные поражения. Как правило, свои военные промахи они списывали на «орды русских дикарей», которые де своей бесчисленной массой по приказу «Сталина-людоеда» буквально задавили бедных Фрицев. И эту байку господа ревизионисты не просто подхватили, но и довели её до полного абсурда! Так, по «подсчётам» господина Соколова получается, что Красная Армия в годы войны потеряла солдат раз в десять больше, чем… в неё реально было призвано людей!

На мой взгляд, предельно яркую характеристику всем подобныим изысканиям в своей статье дал историк А.Морозов в электронном журнале «Актуальная история»:

«Эти авторы переписывают из справочников и мемуаров, а то и друг у друга цифры, факты и оценки, совершенно над ними не задумываясь. Критерием востребованности того или иного факта может послужить компрометация Советской власти, товарища Сталина лично, а также советского военного и политического руководства. Практика «народных историков» антисоветского толка показывает, что использовать таким образом можно любые факты, особенно если читатель мало информирован о ходе войны вообще, и в частности о предвоенных политических интригах.

При всей своей якобы отрешённости их работ от «идеологии», эти люди, переписывающие байки В.Суворова и других антисоветчиков, предельно идеологизированы. Цель их работ ясны с первых строк — любой ценой выставить Советский Союз самым злобным агрессором на Земле, который не завоевал всю Европу только потому, что Гитлер успел напасть немного раньше. Обязательно упоминание мифического плана «Гроза», обязательны язвительные пассажи о советской пропаганде, советских генералах, которые воевали числом, а не умением, о массовой сдаче в плен советских солдат и их переходе к противнику…».

Слава Богу, Резуну и его последователям серьёзные историки дали должный отпор. Здесь особо стоит упомянуть труды военного исследователя Алексея Исаева, который от теории «Ледокола» буквально не оставил камня на камне, приведя соответствующие архивные, статистические и иные строго документальные данные (книги «Антисуворов», «Мифы о маршале Жукове» и др.). А последнюю точку в «ледокольном» скандале поставили военные историки из ФРГ, которые на основе своих архивов в канун начала 70-летия Великой Отечественной войны издали солидный научный труд, доказавший, что никакого «вероломного нападения» на фашистскую Германию Сталин не готовил, и что войну готовил именно Гитлер, давно мечтавший захватить силой жизненное пространство на востоке Европы.

И сегодня сторонников теории Резуна можно лишь найти разве что в разного рода малочисленных антисоветских политических организациях, вроде НТС, да в среде полубезумных правителей стран Прибалтики, сделавших историю орудием для нападок на Россию. А нормальная, фундаментальная историческая наука вынесла этой теории окончательный смертный приговор…

О хороших ребятах в СС

Гораздо более сложная ситуация сегодня обстоит с изучением проблем оккупационной политики фашистской Германии, коллаборационизма и партизанского движения. Увы, эти темы по идеологическим причинам в советские годы были закрыты (или почти закрыты) для нормального всестороннего изучения. Поэтому в современной России их пришлось разрабатывать практически с нуля, чем немедленно воспользовались господа ревизионисты, которые дружно принялись возносить на щит Власова и иных изменников Родины, одновременно обливая грязью советское партизанское движение сопротивления.

Оговорюсь сразу — далеко не все современные исследователи нацистской оккупации придерживаются такого рода ревизионистских взглядов. Но есть и «труды», от которых, честное слово, хочется просто хвататься за голову…

Несколько лет назад в книжном магазине я приобрёл книгу какого-то Алексея Пишенкова под названием «Штрафники СС» (Зондеркоманда Дирлевангера). Тема книги выглядела весьма интригующе. Дело в том, что ещё в детстве на меня очень глубокое впечатление произвела повесть белорусского писателя Алеся Адамовича «Каратели», где описывалось, как фашистские убийцы под командованием бывшего немецкого уголовника, штурбаннфюрера СС Оскара Дирлевангера летом 1942 уничтожили посёлок Борки Могилёвской области вместе со всеми его жителями. Картины жуткой расправы, образы самого палача и его подручных из числа изменников Родины навсегда врезались в мою память. С тех пор стараюсь собрать любую документальную информацию о том, что легло в основу этой повести.

Понятно, что книга Пишенкова сразу же вызвала неподдельный интерес — ведь речь в ней как раз шла о головорезах Дирлевангера… Разочарование постигло сразу — мало того, что книга написана корявым, скучным, каким-то казённым языком, так в ней оказалось минимум полезной информации.

Видимо, Пишенков где-то раздобыл копии немецких отчётов о деятельности зондеркоманды и просто переписал их в свою книгу без какого-либо критического и научного анализа. Так, автор монотонно перечисляет маршруты движения карателей по землям Польши, Белоруссии, Словакии, фамилии убывших и прибывших солдат, количество и марки оружия, награды, получаемые эсэсовцами. А вот подробного описания самих карательных акций, невиданных по своей жестокости и бесчеловечности, вы здесь не найдёте.



Пишенков лишь пишет о каких-то безликих «боестолкновениях» с партизанами, да указывает названия населённых пунктов, где эти столкновения происходили (между прочим, там значилась и белорусская деревня Хатынь, которую дирлевангеровцы ликвидировали вместе с убийцами 118-ого украинского полицейского батальона). И всё! Словно речь идёт не о эсэсовских душегубах, коими, по свидетельству очевидцев, брезговали даже сами немцы, а о нормальной боевой части, «честно» исполнявшей свой воинский долг.

Впрочем, при внимательном чтении становится очевидным, что господин Пишенков действительно считает этих карателей… «вполне нормальными фронтовиками». Так, не без восхищения, о садисте и палаче Дирлевангере он пишет следующие слова:

«Будучи настоящим боевым офицером, не боящимся часто проливать и собственную кровь, о чём свидетельствуют его многочисленные награды и ранения, Оскар Дирлевангер тихо ненавидел всех, кто отсиживался в различных штабах далеко от линии фронта, делал карьеру и получал награды, не понюхав пороха…».

Да, соглашается автор, Дирлевангеру приходилось бывать жестоким по отношению к мирному населению. Но виноваты в этом, оказывается, были вовсе не криминальные наклонности штурбаннфюрера, а… советские партизаны, посмевшие начать вооружённую борьбу с оккупантами: на страницах своей книги Пишенков прямо именует партизан «бандитами»! Прямо как в эсэсовских сводках времён войны…

«Надо заметить, — подчёркивает автор, — что методы действия партизан на оккупированных территориях не имели абсолютно ничего общего с цивилизованным ведением боевых действий… То, что на волну террора немцы ответят тем же, было лишь вопросом времени».

В общем, господин ревизионист сравнил партизан с «гнусными террористами», которые своими боевыми вылазками подставляли мирных жителей под удары фашистов. Но и это ещё не всё! Сами карательные акции Пишенков буквально приравнял к нынешним… контртеррористическими операциям, проводящихся на Северном Кавказе:

«Партизанская война жестока и беспощадна, она не имеет правил и не подчиняется никаким писанным законам и конвенциям. Со времён Второй мировой войны методы партизанской войны фактически не претерпели никаких изменений, но современных партизан уже называют террористами, потому что способ их борьбы был и есть террор — скрытые мины и засады, захваты заложников, взрывы бомб в государственных учреждениях и общественных местах, убийства выскопоставленных функционеров, запугивание мирного населения, жестокие наказания «предателей, сотрудничающих с окупантами» и т.п. С настоящими террористами боролись немцы на Украине и в Белоруссии в первой половине 40-ых годов двадцатого столетия» (выделено мной — В.А.).

Вот до какого кощунства дописался этот с позволения сказать «историк»…

И ведь он в ревизионистском цехе далеко не один такой! С оценками Пишенкова, судя по всему, вполне солидарен ещё один «специалист по партизанской войне» — Александр Гогун. Его книгу «Сталинские коммандос» можно встретить во многих книжных магазинах. В аннотации к книге пафосно сказано: «Военный историк Александр Гогун на основании уникального по объёму и разнообразию комплекса документальных материалов из архивов Германии, Польши, России и Украины тщательно и беспристрастно исследует малоизвестные страницы деятельности красных партизан в Украине в 1941—1944 г.г.».

Увы, даже при самом поверхностном просмотре издания антисоветская пристрастность «беспристрастного» Гогуна буквально бьёт по глазам. В частности, Гогун отказывается признавать советское партизанское движение порывом народных масс, вставших на борьбу с оккупационным режимом. По его мнению, это движение целиком и полностью было инспирировано сталинским руководством для безжалостной войны в немецком тылу:

«… красные партизаны были не повстанцами (инсургентами), а коммандос (диверсантами, разведчиками и террористами)… Как видно уже из названий, существенное различие между двумя названными типами вооружённых формирований состоит в том, что повстанцы появляются вследствии резкого недовольства жителей государственным режимом и в значительной степени действуют сообразно непосредственным интересам и желаниям местного населения, а диверсанты же, наоборот, изначально посылаются за линию фронта или оставляются в тылу противника силовыми структурами государства и действуют исключительно в интересах последних».

Короче, жители Украины жили себе, не тужили под немецкими оккупантам, пока вдруг не объявились жуткие «сталинские коммандос» — все эти Ковпаки, Фёдоровы, Сабуровы, Медведевы, коих советская пропаганда уже после войны превратила в «партизанских героев». И жизнь украинцев сразу же превратилась в настоящий ад:

«На население обрушился нацистский террор, который провоцировали сталинские партизаны. У последних не было стремления как-то мимизировать репрессии противника… Красные партизаны воевали, не обращая внимания на то, что вследствии их поступков немцами будут уничтожены мирные жители — украинцы, русские, поляки и т.д., без разбора. Не исключено, что наличествовало скрытое желание зафронтовых руководящих центров вбить клин между оккупационной администрацией и мирным населением, а также свойственное советской системе пренебрежение к человеческой жизни.



По словам немецкого историка Клауса Йохена Арнольда, во время операции «Барбаросса» вермахт столкнулся с безоглядной партизанской войной, которая вела к ужесточению оккупационной политики. Не случайно наиболее жестоко в обращении с мирным населением вермахт проявил себя в СССР, а также в Югославии и Греции — там, где немецкая армия противодействовала коммунистической партизанской войне».

Сногсшибательное открытие — не правда ли? Оказывается, немцы уничтожали людей на оккупированных территориях вовсе не по причине расовой теории нацизма, согласно которой славянским народам не было места на этой земле, а в силу провокационных деяний советских партизан, действовавших согласно неким «антигуманным директивам» Сталина.

Вообще, Гогун не жалеет чёрных красок для партизанского движения! Партизаны для него не только циничные «сталинские коммандос», но и разнузданные бандиты-уголовники, которые без удержу жрут, пьют, развратничают, грабят, без разбора стреляют в своих и чужих, а порой, похлеще немцев, проводят массовые расстрелы мирных жителей, которых заподозрили в сочувствии к оккупантам.



Почитайте! Этому «историческому открытию» у господина Гогуна посвящена целая глава. А опирается она главным образом на ранее засекреченные донесения партизанских командиров. Командиры писали в Центральный штаб партизанского движения рапорты о фактах нарушения дисциплины в отдельных отрядах и даже о случаях проявления настоящей уголовщины. Эти случаи Гогун «ловко» свёл в повседневную партизанскую практику, и сделал соответствующие негативные выводы насчёт всего движения.

А ещё Гогун, в целях дискредитации советских партизан, активно пользуется такими «ценными источниками», как антисоветские пропагандистские прокламации нацистов и их верных союзников, украинских националистов из фашистской организации ОУН Степана Бандеры!

Кстати, именно бандеровцев Гогун противопоставляет партизанам в качестве положительного примера настоящей «народной войны» — мол, это они самоотверженно воевали с врагом, это они, а не бандиты-ковпаковцы, пользовались массовой поддержкой народа, это они, как могли, берегли людей от немецких и от советских репрессий. И знаете, почему? Потому в основе бандеровской морали якобы лежал не аттеистический нигилизм «советских террористов», а «христианская добродетель» верующих в Бога людей…

Я не знаю, что в этих утверждениях Гогуна больше — банальной человеческой глупости или сознательного цинизма. Ибо этот «историк» не может не знать о том, как бандеровские поборники «христианской добродетели» вместе с нацистами планомерно уничтожали — от мала до велика — еврейское население Западной Украины, а потом резали проживавших там поляков, как они старательно выслуживались перед нацистами во всевозможных карательных полицейских батальонах, оставивших страшный кровавый след на территории Белоруссии.



По этому поводу изданы сотни документальных свидетельств, причём, как в нашей стране так и за рубежом… Отсюда напрашивается закономерный вывод — Гогун создавал своё творение вовсе не как нормальное историческое исследование, а скорее как антироссийскую агитку, состряпанную под конкретный денежный заказ явных политических русофобов.

И обратите внимание — проделано это было вовсе не территории современной Украины, где бандеровщина сегодня, увы, процветает махровым цветом, а у нас в России и под маркой нашего же отечественного издательства!

Хотя чего там бандеровцы… Добрые слова ревизионисты, как мы убедились на примере Пишенкова, находят и для немецких нацистов. Правда, диферамбы в адрес Гитлера и гитлеровцев они предпочитают делать в более скрытой форме — всё ж любить открыто Адольфа Алоизовича (по их же «юморной» терминологии) пока считается неприличным. Поэтому в легальных ревизионистских изданиях симпатии к наци тщательно, хотя и не очень успешно, камуфлируются.

Но вот если зайти на форумы некоторых сайтов, вроде военно-исторического портала «Reibert.info”, где ревизионисты интенсивно общаются между собой, то там, что называется, обожание Третьего рейха буквально бьёт ключом!



Тут, например, при обсуждении различных тем можно встретить такие словесные пассажи как «Глава СС Генрих Гиммлер был интеллигентным и порядочным человеком…», или «Иностранные добровольцы войск СС, несомненно, являются настоящими героями Второй мировой войны…», или «Зверства СС на оккупированных территориях, участие эсэсовцев в антипартизанских действиях давно уже стали расхожим клише и не подвергается сомнению в массовом сознании…



Но правомерно ли распространять мнение об СС как о преступной организации на ВСЕ войска СС?» (надо полагать, что автор этого вопроса считает, что были и «добропорядочные» эсэсовцы), ну и так далее.

Шумел сурово Брянский лес

Впрочем, из всей нацистской своры у ревизионистов имеются особо почитаемые «герои». Немаловажное место здесь занимает личность командира особой штурмовой бригады РОНА, бригадефюрера СС Бронислава Каминского.

В начале войны этот бывший советский инженер из брянского посёлка Локоть (явный неудачник по жизни, если внимательно познакомиться с его биографией) вместе со своим единомышленником Константином Воскобойником явились к немецким оккупантам и предложил им свои услуги по «борьбе с большевизмом».



Немцы, у которых не было сил контролировать от нараставшего партизанского движения огромную территорию Брянских лесов, охотно согласились на эти предложения — это ведь очень хорошо, когда русские недочеловеки истребляют друг друга, такого рода практика очень удачно вписывалась в концепцию фюрера по разжиганию взаимной вражды среди неполноценных славян. И немцы — разумеется, под своей эгидой — разрешили приятелям создать своеобразный автономный округ, со своими вооружёнными силами, громко названными «Русской освободительной народной армии» (РОНА).

Правда, Воскобойника вскоре застрелили партизаны, и округ перешёл под полную диктаторскую власть обер-бургомистра Каминского, который своими манерами и поведением буквально копировал германского фюрера: носил полувоенный френч, говорил пафосные речи. Он даже попытался создать собственную «национал-социалистическую партию России», но неудачно — немцы и слышать ничего не хотели о «священном деле национал-социализма» в среде русских варваров.



Не буду здесь подробно описывать бандитскую эпопею Каминского и К, это неплохо сделали такие добросовестные российские исследователи как Василий Христофоров, Иван Ковтун, Дмитрий Жуков, Александр Дюков. Замечу лишь, что в деятельности банды Каминского имелся весь «джентльменский набор» военных преступлений — и измена Родине, и участие в карательных акциях, и сожжёные деревни, и угон населения на немецкую каторгу, и участие в боевых действиях против советских войск.

А последним «подвигом» каминцев, ставших к 1944 году составной частью войск СС, стало активное участие в уничтожении восставшей против немцев Варшавы. Каминцы там творили такие зверства, что в ужас пришли даже видавшие виды генералы вермахта. За неоправданную жестокость (!) Каминский был арестован, наскоро судим специальным судом СС и тихо расстрелян где-то под Краковым. Оставшихся головорезов немцы спешно передали в войска генерала Власова…

И вот сегодня для некоторых наших «историков» Каминский стал «национальным героем, поднявшего знамя борьбы против диктатуры Сталина». Вот что по этому поводу заметил Александр Дюков:

«Для российских историков-ревизионистов история «Локотского автономного округа» и сформированной в нём бригады Бронислава Каминского давно стала своеобразной «Малой землёй». Подобно тому, как в эпоху застоя действия 18-ой армии на Новороссийском плацдарме стали превращаться чуть ли не в главное событие Великой Отечественной войны, в наше время ясно наметилась тенденция рассмтаривать создание в посёлке Локоть на Брянщине местного «самоуправления» как событие практически всемирно-исторического значения, как некую «альтернативу» борьбе против пришедших на нашу землю оккупантов…

Ещё одна примета ревизионистской историографии — практически полный отказ от исследования преступлений формирований РОНА, совершавшихся во время карательных операций против советских партизан. Зато партизаны в работах ревизионистов непременно предстают кровавыми бандитами».

«Вершиной» же ревизионистского почитания банды Каминского можно считать книжонку бывшего московского журналиста Сергея Верёвкина под названием «Самая запретная книга о войне». Своеобразной прелюдией сего «труда» стала статья Верёвкина в «Парламентской газете».



Данная публикация, именовавшаяся «Локотская альтернатива», красочно расписывала, как хорошо во время войны русским людям жилось под властью немецких оккупантов и обер-бургомистра Каминского — как распустили ненавистные колхозы, как процветала «частная собственность», как детишки ходили в школы, а взрослые мирно трудились, «культурно отдыхая» после трудовых свершений во славу немецких освободителей.



И только проклятые партизаны мешали всей этой «мирной счастливой» идилии, но им, супостатам, спуску не давали доблестные бойцы «Русской освободительной народной армии»!

И вся эта жутковатая по своему вранью и цинизму абракадабра была напечатана в центральной газете России аккурат… в канун 65 летия начала войны, 22 июня 2006 года! Разразился грандиозный скандал, в дело даже вмешался спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Редактору «Парламентской газеты» тогда был объявлен выговор, а господина Верёвкина попросили написать заявление об уходе.

Но этот тип не успокоился, и вскоре расширил свою статью до масштабов книги, ставшей настоящим рекордом по собранным там антисоветским мифам и легендам, не имеющим к реальной истории ни малейшего отношения. Как сказал мне один человек, не один год специализирующийся на истории пропаганды и информационных войн, таких буйных фантазий, какие имеются у Верёвкина, не наблюдалось даже в ведомстве доктора Геббельса.



Да что там говорить, книгу бывшего собкора «Парламентской газеты» одно время не хотели печатать даже ревизионистские издания, не отличающиеся любовью к Советской власти, вроде издательства НТС! Видимо там заподозрили, что буйный фантазёр Верёвкин является не иначе как «тайным агентом коммунистов», чья фанатичная апологетика общепризнанного палача Каминского только дискредитирует антибольшевистское движение времён Второй мировой войны.

Надо сказать, что Верёвкин не остался в долгу и на страницах своего «Живого Журнала» сам обвинил НТС и прочих, более «респектабельных» собратьев по ревизионизму в работе… на «проклятых коммуняк» и, почему-то, на ФСБ(?!). И вообще, судя по его писаниям в ЖЖ, любой, кто хоть мало-мальски сомневается в гениальности бывшего «парламентского» корреспондента является, говоря шальными словами самого автора, «потноглазым краснопёрым соловушкой»…



Да, согласитесь, здесь уже требуется не историческая экспертиза, а диагноз психиатора. Впрочем, это вполне закономерный итог развития изучения истории по законам ревизионизма — любая идейно-политическая фанатичная предвзятость, может не просто увести исследователя от истины, но и просто свернуть ему мозги набекрень.

И всё же, не смотря на явные проблемы с психикой автора, издатель «Самой запретной книги о войне» нашёлся. Остаётся только догадываться, кто им может быть — думаю, что искать спонсора следует как среди внешних врагов России, не жалеющих грантов на разного рода книжную антисоветчину, так и среди наших высокопоставленных сторонников пресловутой «десталинизации». Во всяком случае, тираж издания весьма солидный и явно предназначен для распространения по всей территории России, а это, согласитесь, могут проделать только влиятельные силы…

В общем, в случае принятие нового закона по противодействию реабилитации нацизма Следственному Комитету будет чем и кем заняться.





Вадим Андрюхин,

главный редактор