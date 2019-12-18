“Как сынок Жириновского вместе с депутатами ЕР спаивает Россию”



Согласно документу, речь идет о торговле соответствующей продукцией во время проведения матчей официальных соревнований по футболу. Воспользоваться такой возможностью при оказании услуг общественного питания смогут как организации, так и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организатором. Исключением станет лишь время проведения детско-юношеских спортивных соревнований.



Как поясняли авторы, деньги, полученные от торговли, будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

В частности, по мнению Лебедева, таким образом можно будет воспитать большее количество талантливых спортсменов, и «через 10–15 лет у нас будет 300 Артемов Дзюб, 500 Александров Головиных, 600 Денисов Черышевых, 800 Игорей Акинфеевых».

[Лебедев забыл уточнить, что помимо перечисленных, из-за пьяного зачатия за время упомянутого периода воспитания талантливых спортсменов в стране у выпивших болельщиков родятся миллионы детей, среди которых сотни тысяч будут даунами или просто больными с рождения детьми. – Прим. ss69100.]

Это, конечно, хорошо, но куда делись деньги, которые выдавались на развитие детского спорта? Почему у нас единицы из профессиональных клубов, куда Лебедев собирается отправлять деньги тоже, вкладываются в детский и юношеский спорт серьезно. Из Российской премьер лиги реальная академия мирового уровня есть только у «Краснодара».



Зато как сообщил портал «Чемпионат.ком» общая стоимость трансфера травмированного полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн или

При этом сам Малком на данный момент не играет по причине хронических травм, полученных еще в Испании. Как сообщает сайт идущего на 10 месте в чемпионате России

один только трансфер Фернандо из "Сампдории" обошелся "Спартаку" в 13 млн евро (970 млн рублей).



Всего же «Спартак» потратил на иностранцев, которые провалили сезон и отправили команду в середину турнирной таблицы, 47 млн евро или 3 млрд 290 млн рублей. Для понимания, здесь приводятся примеры не просто дорогих покупок, а выброшенных миллиардов на ветер, которые не принесли ни какой пользы своим клубам.

А теперь самое смешное, проект бюджета на 2019-2021 годы предусматривает бюджетные ассигнования в 2019 году на выплаты стипендий президента Российской Федерации чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в 2019-2020 годах увеличены на 720 млн рублей. Бюджетные ассигнования на подготовку сборных по приоритетным летним и зимним олимпийским видам спорта и оплата работы чиновников, которые теперь требуют выплаты ВАДА в 2019 году увеличены

Зато на обеспечение эксплуатации стадионов, дооборудование тренировочных площадок, создание и функционирование детских футбольных центров должно было быть потрачено 3,92 млрд рублей, то есть один Малком или Шюрле с Тиллем и Фернандо.