Как сынок Жириновского вместе с депутатами ЕР спаивает Россию
11:34. 18 декабря 2019 264 просмотра 13 коммент. Опубликовал: feedmatic
Депутатам трезвый народ не нужен: Госдума приняла в первом чтении закон о потреблении пива на стадионах
Не успели мы порадоваться данным ВОЗ, согласно которым россияне стали пить меньше чем французы, как наши депутаты, видимо, решили, что слишком трезвый избиратель им не нужен и разрешили продавать пиво на стадионах.
Государственная Дума приняла в первом чтении проект о розничной продаже пива и пивных напитков на стадионах. Авторами инициативы выступили депутаты Игорь Лебедев [Лебедев, депутат от ЛДПР, – сынок Жириновского. – Прим. ss69100.] и Дмитрий Свищев [Свищев также депутат от ЛДПР. – Прим. ss69100.], передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Не успели мы порадоваться данным ВОЗ, согласно которым россияне стали пить меньше чем французы, как наши депутаты, видимо, решили, что слишком трезвый избиратель им не нужен и разрешили продавать пиво на стадионах.
Государственная Дума приняла в первом чтении проект о розничной продаже пива и пивных напитков на стадионах. Авторами инициативы выступили депутаты Игорь Лебедев [Лебедев, депутат от ЛДПР, – сынок Жириновского. – Прим. ss69100.] и Дмитрий Свищев [Свищев также депутат от ЛДПР. – Прим. ss69100.], передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Согласно документу, речь идет о торговле соответствующей продукцией во время проведения матчей официальных соревнований по футболу. Воспользоваться такой возможностью при оказании услуг общественного питания смогут как организации, так и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры с организатором. Исключением станет лишь время проведения детско-юношеских спортивных соревнований.
Как поясняли авторы, деньги, полученные от торговли, будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.
В частности, по мнению Лебедева, таким образом можно будет воспитать большее количество талантливых спортсменов, и «через 10–15 лет у нас будет 300 Артемов Дзюб, 500 Александров Головиных, 600 Денисов Черышевых, 800 Игорей Акинфеевых». [Лебедев забыл уточнить, что помимо перечисленных, из-за пьяного зачатия за время упомянутого периода воспитания талантливых спортсменов в стране у выпивших болельщиков родятся миллионы детей, среди которых сотни тысяч будут даунами или просто больными с рождения детьми. – Прим. ss69100.]
Это, конечно, хорошо, но куда делись деньги, которые выдавались на развитие детского спорта? Почему у нас единицы из профессиональных клубов, куда Лебедев собирается отправлять деньги тоже, вкладываются в детский и юношеский спорт серьезно. Из Российской премьер лиги реальная академия мирового уровня есть только у «Краснодара».
Зато как сообщил портал «Чемпионат.ком» общая стоимость трансфера травмированного полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн или около 3 млрд 500 млн рублей. При этом сам Малком на данный момент не играет по причине хронических травм, полученных еще в Испании. Как сообщает сайт идущего на 10 месте в чемпионате России московского «Спартака», один только трансфер Фернандо из "Сампдории" обошелся "Спартаку" в 13 млн евро (970 млн рублей).
Всего же «Спартак» потратил на иностранцев, которые провалили сезон и отправили команду в середину турнирной таблицы, 47 млн евро или 3 млрд 290 млн рублей. Для понимания, здесь приводятся примеры не просто дорогих покупок, а выброшенных миллиардов на ветер, которые не принесли ни какой пользы своим клубам.
А теперь самое смешное, проект бюджета на 2019-2021 годы предусматривает бюджетные ассигнования в 2019 году на выплаты стипендий президента Российской Федерации чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в 2019-2020 годах увеличены на 720 млн рублей. Бюджетные ассигнования на подготовку сборных по приоритетным летним и зимним олимпийским видам спорта и оплата работы чиновников, которые теперь требуют выплаты ВАДА в 2019 году увеличены почти на 1 млрд рублей.
Зато на обеспечение эксплуатации стадионов, дооборудование тренировочных площадок, создание и функционирование детских футбольных центров должно было быть потрачено 3,92 млрд рублей, то есть один Малком или Шюрле с Тиллем и Фернандо.
Так может господам депутатам стоило бы на это обратить внимание и задать вопрос госкорпорациям, почему на бесполезные покупки летят миллиарды, а реальной хорошей академии нет ни у Спартака, ни у Зенита?
Но нет, лучше «больше пивасика» на стадионах продавать, дабы бюджеты пополнить и еще больше денег на покупки иностранцев дать. Так, депутат Свищев в свою очередь обратил внимание на необходимость особого подхода к организации самих продаж. По его словам, принятие таких мер будет способствовать снижению потребления алкоголя россиянами, так как они не будут стараться выпить как можно больше пива до матча, а употреблять его на соревновании смогут лишь дозировано — до игры и во время перерыва.
Как заявил прославившийся законопроектом о лишении неработающих граждан бесплатного медобслуживания и пенсий депутат Сергей Вострецов (Единая Россия), «Если все будет организовано именно так, как говорят авторы, а деньги пойдут на развитие нашего спорта — я только «за». Мы все прекрасно знаем, что болельщики зачастую приходят на игры в том состоянии, в котором лучше и из дома не выходить», — заметил Вострецов. Две кружки пива за весь матч нанесут меньший вред, чем выпитая перед игрой бутылка водки, уверен парламентарий.
Вот только он не смог пояснить, что мешает тем, кто выпивает бутылку водки, «догнаться» пивом на стадионе и окончательно потерять человеческий вид. «Надеюсь, что результат от направления средств мы увидим как можно скорее. Всегда приятно, когда наши ребята выигрывают», — подытожил Вострецов.
А вот, что было совсем недавно, когда пиво продавалось везде, он молчит, ибо деньги не пахнут. Вострецов забыл, как 17 лет назад, 9 июня 2002 года, в Москве произошли массовые беспорядки, вызванные демонстрацией на большом экране матча чемпионата мира по футболу между Россией и Японией.
После того, как накачанная алкоголем толпа пошла все крушить, погиб один человек, 79 человек пострадали (в том числе 16 сотрудников милиции), были разбиты 107 автомобилей, 26 человек были осуждены. И забыл, что тогда тоже пиво продавалось в неограниченных количествах, а вся площадь была завалена пластиковыми полуторалитровыми бутылками и стаканчиками.
РИА Катюша
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Источник.
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Хотим СССР и Горбачёва и “сухой закон”.
Миша вернись ))
Тут с автором соглашусь. Да и вообще – не пиво нужно в России продавать и пить, если есть желание, а медовуху. Настоящую живую медовуху. От которой не голова отключается, а ноги.
Верните народу Боярышник за 10 коп цуки.
А кто его отнимал? Вон, в сети магазинов “Черный Кот” на кассе продается. “Черный Кот”… Совпадение?.. – Не думаю!
Ссылка старая, но на сегодня ничего не изменилось, можете поверить! https://www.echosevera.ru/news/2013/09/17/7544.html
Это правильно и гуманно.
Вместо рубки мечами или стрельбы из автоматов.
И чел уходит в РАЙ счастливым
Кому как:
“И пусть говорят, да, пусть говорят,
Но нет, никто не гибнет зря,
Так лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,
Пройдут тобой не пройденный маршрут.”
Тоже верно.
Но если чел. САМ ВЫБРАЛ продавленный диван и боярышник то мешать ЗАЧЕМ?
Это его выбор и его выбор надо уважать.
Кстати и сам Высоцкий ушёл ТАК.
Песни-то петь это одно а ЖИТЬ это совсем другое.
У нас постоянно пуают ОБРАЗ с человеком.
Путина с Путиным а Сталина с Джугашвили.
Ну, насильно пиво с водкой еще никому в глотку не вливают и спиртовым налогом не обкладывают. Вот я не пью вполне осознанно – как представлю, что на мои кровные какие-нибудь Juden на “бананах” катаются, так и желание само пропадает. Разве что самогон… Но только в качестве процесса приготовления!
“Как сынок Жириновского вместе с депутатами ЕР спаивает Россию”
Это слишком расплывчатый заголовок статьи. Ео подоплёка русским языком:
“Как евреи спаисвают русских-славян”.
Решение по спаиванию населения принмается на уровне высшего еврейского руководства РФ. Каким-то чудом Путин против алкоголизации страны. Может быть только на публику? :
https://youtu.be/dHQBcYblvpQ
Возможно в ЕР проявятся те, кто там быть не должен. Время покажет.
Ничего и не остаётся, как пить горькую, когда страна отстранена от проведения международных соревнований. Смотреть как провинциальные команды перепинывают мяч от ворот к воротам, в трезвую не так уж и интересно. Все правильно! Доходы у кинотеатров: 2/3-бар, 1/3-билеты на фильм.
Какой-то спор беспредметный.
Предлагаю:
1.Запретить импорт спортсменов и тренеров. Какие же это национальные клубы и сборные, если там обизяны бегают?
2.Есть правила или закон о радиусе продажи спиртного от медицинских, образовательных, культурных и, по-моему, спортивных заведений. Здесь же предлагают вообще попойку обеспечить. Зачем люди на спортивные мероприятия? Посмотреть? Нет, нажраться пива и загадить каждый угол.
Необходимо вообще эту идею отмести, запретить приносить с собой любые виды спиртного и пива. Уже принявших не пропускать.
Продолжение политики большевиков: “Выпьем за Ленина, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём!”