Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2019
- 12:51 МОЛНИЯ: Путин прокомментировал решение о выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР.
- 12:11 В штабе Зеленского назвали две «красные черты», которые он не перейдёт (ВИДЕО).
- 11:27 Рада приняла закон о мове (+ВИДЕО).
- 09:05 Петя слил: «Порошенко сказал депутатам БПП, что от уголовных дел защищать не будет».
- 08:01 «Чудеса случаются»: люди Донбасса о российских паспортах.
- 07:12 Перебежчик из СБУ открыл «Викиликс» по-украински.
- 06:28 В США назвали причину провала Порошенко.
- 06:00 Российские паспорта для Донбасса и феномен украинской памяти.
- 05:30 Жуткая мощь украинского флота: новый военный корабль шокирует (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 Украина: страшные цифры краха страны (ИНФОГРАФИКА).
- 02:30 Старцы Афона просят закрыть доступ украинским раскольникам на Святую Гору.
- 01:00 Как сын Порошенко «тайно воевал на Донбассе» (ФОТО).
- 00:04 В России прокомментировали слова Зеленского про «оккупацию» Донбасса.
- Вчера 23:30 У Порошенко хотят сорвать инаугурацию Зеленского.
- Вчера 23:00 Волкер прокомментировал решение России по выдаче паспортов жителям Донбасса.
- Вчера 22:38 Названа дата заседания Совбеза ООН из-за жалобы Украины по российским паспортам.
- Вчера 22:25 Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса.
- Вчера 22:17 Идитe нaфиг, мы ocтaeмcя в Paдe.
МОЛНИЯ: Путин прокомментировал решение о выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин прокомментировал своё вчерашнее решение о выдаче паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР в упрощённом порядке.
Заявление на этот счёт он сделал в ходе пресс-конференции во Владивостоке, где сегодня состоялись его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Я не вижу в этом ничего необычного, соседние страны давно это делают», — напомнил Путин, приведя в пример практику властей Венгрии, Польши и Румынии в западных регионах «незалежной».
«Россия далека от того, чтобы кого-то на Украине провоцировать», — подчеркнул он, добавив, что Москва «готова восстанавливать отношения в полном объёме».
В этом вопросе всё будет зависеть от политики Киева при новом президенте, пояснил Путин.
Итоги прошедших президентских выборов на Украине российский лидер назвал «полным провалом политики Порошенко», отметив, что новые власти не могут этого не понимать.
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В штабе Зеленского назвали две «красные черты», которые он не перейдёт (ВИДЕО)
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, являющийся по совместительству его политическим консультантом и советником по вопросам внутренней политики, заявил, что при новом президенте Украина не будет отдавать свои земли и своих граждан.
«У нас есть две красные черты: мы не готовы торговать, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить, [отдавать] в пользование украинские земли и украинских граждан — этого никогда не произойдет при президенте Зеленском», — заявил Разумков в эфире одного из украинских телеканалов вечером 24 апреля.
По его словам, Зеленский считает Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, принадлежащим Украине.
«Украинский Крым и украинский Донбасс», — пояснил Разумков.
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Рада приняла закон о мове (+ВИДЕО)
Только что Верховная рада Украины приняла закон об «обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
За законопроект № 5670-д проголосовали 278 народных депутата.
Украинские народные избранники рассматривали поправки к закону о мове четыре пленарные недели. На сегодняшнем утреннем заседании нардепы рассмотрели оставшиеся 17 из 2085 поправок.
«Этот момент настал — мы завершили рассмотрение всех поправок в закон об украинском языке как государственном. Каждая правка была названа — права оппозиции были полностью защищены. И я прошу председателя комитета предоставить заключительный текст поправок, к которым необходимо вернуться», — сказал спикер Рады Андрей Парубий.
После принятия законопроекта в Раде спели гимн Украины.
Документ, в частности, предполагает создание Нацкомиссии по стандартам государственного языка и введение должности «уполномоченного по защите государственного языка».
Знание мовы устанавливается обязательным условием для получения иностранцами паспорта гражданина Украины.
Также государство обязуется обеспечить гражданам «возможности для овладения украинским языком».
Мову, как ни забавно, предполагается применять в том числе в деятельности «органов власти Автономной Республики Крым». Также предусматривается применение украинского языка «в публичных сферах»:
— в образовании и науке;
— в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;
— в сфере электронных информационных систем;
— в сфере обслуживания потребителей;
— в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;
— при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;
— в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности, предоставлении информации об их товарах и услугах.
Также предлагается предусмотреть применение государственного языка в именах.
Будут определены стандарты государственного языка и порядок его «защиты».
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На видео с 52:54
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Петя слил: «Порошенко сказал депутатам БПП, что от уголовных дел защищать не будет»
Смена президента Украины перекраивает расстановку сил в Верховной Раде. Ещё пока правящая коалиция (БПП и «Народный фронт» Яценюка — прим. РВ) вживается в роль оппозиции.
Хотя «Народный фронт» (НФ) пока не спешит открыто противопоставлять себя Зеленскому.
Все понимают, что, имея враждебное парламентское большинство, Зеленский в президентском кресле сможет сделать немного.
Прежде всего, все оглядываются на Порошенко, который показал готовность дальше бороться за место под солнцем.
Как сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на свой источник во фракции БПП, он не искал виноватых в своем проигрыше, но сделал акцент на перестройке партии и приходе новых лиц, отличившихся в президентской кампании.
Порошенко обронил фразу, которую обсуждали даже в других фракциях.
«Моих знакомых депутатов от БПП поразило, что, когда разговор зашел о последствиях смены власти, Порошенко, во-первых, сказал соратникам, что, да, могут быть уголовные преследования, а, во-вторых, дал понять, что защищать их не будет. Дескать, все, власть ушла. Это восприняли, как будто он умыл руки», — говорит собеседник издания во фракции «Народного фронта».
«После встречи со сторонниками перед Администрацией президента он пребывает в эйфории. Его просто несет», — рассказал другой собеседник из БПП.
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«Чудеса случаются»: люди Донбасса о российских паспортах
Президент России Владимир Путин подписал долгожданный указ, упрощающий получение жителями ЛДНР российских паспортов. В Донбассе это решение было воспринято многими в буквальном смысле слова со слезами на глазах, поскольку люди почти пять лет ждали этого шага со стороны России, проливая кровь за то, чтобы быть вместе со своей страной.
«Это не рядовое событие, это событие, которое мы больше всего ждали с самого начала Русской весны 2014 года. Оно является для нас ключевым, поворотным, — заявила донецкий блогер и художник Евгения Мартынова. — Это определенная веха, которая убеждает нас в том, что дальше заднего хода не будет. Это решение пришло, когда мы уже совсем отчаялись. Видимо, оно было принято, когда прошли выборы на Украине и стало понятно, что неонацистская политика уничтожения Донбасса будет продолжена. Это решение для нас настолько значимое и долгожданное, что люди отказываются верить в то, что этот момент настал. По ощущениям, перевернулась жизнь, но как все будет реализовываться на практике, уже зависит от чиновников. Но сейчас все мы находимся в состоянии эйфории. Наличие паспорта для жителей ЛДНР предполагает, что мы перестаем быть заложниками этой территории. Но самое главное для нас — моральное значение этого события. Россия признает нас своими гражданами. Это значит, что кровь тысяч людей не ушла в землю попусту, все это было не зря. Донбасс просто плачет. Перед Пасхой это лучшее, что могло произойти. Это наш шанс на воскрешение».
По словам донецкого публициста Георгия Медведева, решение Владимира Путина — одно из главных событий за все время существования ЛДНР.
По мнению председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер, это историческое решение, которое означает серьезный разворот в российской геополитике и облегчает положение жителей Донбасса.
Стоит отметить, что указ о выдаче паспортов России находит и критиков в ЛДНР. Скептики опасаются, что получение российского гражданства приведет к обезлюживанию народных республик и, как следствие, к еще большей стагнации социально-политической жизни Донбасса.
Однако, по мнению Ларисы Шеслер, проблема преувеличена.
Кристина Мельникова, Донецк
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Перебежчик из СБУ открыл «Викиликс» по-украински
Василий Прозоров, офицер СБУ, несколько лет работавший на российские спецслужбы, открыл свой проект — «Викиликс» по-украински.
Как сообщала «Русская Весна», 25 марта этого года Прозоров появился в Москве и дал большую пресс-конференцию.
Проект Прозорова носит название «Укрликс» — украинские утечки.
«Я открыл свой собственный проект под названием „Центр расследований Василия Прозорова“ — ukr-leaks.org», — цитирует его заявление журналист Александр Коц на своей странице в соцсети.
«Его цель — это разоблачение преступного режима, захватившего власть в стране после Майдана, — пояснил он мне. — Первое мое расследование посвящено коррупции вокруг поставок в украинскую армию минометов „Молот“. Это действительно трагическая история. Халатность и жажда наживы высоких чинов привела к гибели рядовых военнослужащих ВСУ», — сообщает журналист.
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В США назвали причину провала Порошенко
Петр Порошенко проиграл на выборах президента Украины своему оппоненту Владимиру Зеленскому из-за антироссийской политики, которую он и Рада вели на протяжении пяти лет, пишет журнал National Interest.
Так, подчеркивает издание, с Порошенко связаны ограничения на использование русского языка, на поездки в Россию, на торговлю с ней и на любые контакты с россиянами.
При этом, пишет NI, негативные последствия для самой Украины были полностью предсказуемыми, с учетом того, что городские жители чаще говорят на русском, а у половины жителей страны есть родственники за рубежом.
С другой стороны, отмечается, что, несмотря на существенное негативное влияние факторов, вроде экономического коллапса, сокращения расходов бюджета на социальную сферу, а также девятикратного роста цен на газ, решающим фактором были националисты.
Порошенко разделял украинцев на «истинных патриотов Украины» и мифическую «пятую колонну», которая поддерживает Россию, и такая сегрегация всегда была его визитной карточкой, которую он применял для объяснения социальных и экономических проблем в стране.
Издание пишет, что западным политикам следует сделать два вывода из поражения Порошенко: во-первых, среди украинцев симпатия к России вряд ли снизится в ближайшее время, а с завершением внутриукраинского конфликта в Донбассе и восстановлением нормальных торговых отношений между двумя странами приведет к увеличению экономического влияния русскоговорящей Украины и росту симпатии к России. Во-вторых, стратегия Запада по поддержке одного региона или фракции в надежде поменять вектор развития всей нации на Украине оказалась такой же безуспешной, как и в Сирии, Ираке или Афганистане.
Как отмечает NI, с точки зрения морали, сомнительно сеять раздор в стране с целью смены режима. К тому же Россия оказывает на Украину культурное влияние с «мягкой силой», которому ни одно государство не может ничего противопоставить, поскольку в обеих странах говорят на одном языке, и у них общее культурное наследие.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил на выборах, набрав 73,22 процента голосов избирателей. Порошенко признал поражение.
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Российские паспорта для Донбасса и феномен украинской памяти
Военный корреспондент пресс-службы Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань прокомментировал реакцию украинцев на решение Владимира Путина о российских паспортах для жителей Донбасса.
«А мне понравилось. Указ об упрощении получения российских паспортов отлично сработал.
Тысячи людей вдруг вспомнили текст Минских соглашений, права человека, международное законодательство, выдачу пенсий, начало войны и многое другое.
Включая и так и не выполненное прекращение украинской стороной огня.
Типа, «выдача паспортов не способствует прекращению огня…»
Ну ой, какая милая, иносказательная угроза. Вроде как сегодня утром в Докучаевске или позавчера в Александровке было прекращение огня. А вот так — не будет. И это всё из-за паспортов. Не, я привык уже давно.
Мы же всегда сами были виноваты в том, что вынуждаем украинцев быть военными преступниками. Я вот как начал вынуждать украинцев меня обстреливать в 14-м году, так и закончить не могу до сих пор.
А особые таланты так вообще стали вспоминать про ООН, про то, что сегодня в Донбассе украинские граждане… Т. е. про коллаборантов, зрадников и русскую оккупационную армию забыли, а про сограждан вспомнили.
Прямо не паспорта, а таблетка для памяти. Причём получать их планируют одни люди, а память улучшается у других.
Надо учёным исследователям человеческого мозга обратить внимание на феномен украинской памяти (генетической, которая записана в вышиванке).
Может, хоть для науки польза будет».
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Жуткая мощь украинского флота: новый военный корабль шокирует (ФОТО, ВИДЕО)
На воду в Киеве спустили новый разведывательный корабль для ВМС.
Полторак [украинский министр обороны] с гордостью написал на своей странице в Facebook: «За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускали на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине — по оснащению и возможностям выполнять задачи. Это огромный прорыв и это Победа!»
Вроде все красиво, покрашено и почти мощно… Но тут!
Смотрим. Группа, прибывшая на торжественное мероприятие. И за их плечом мы видим до боли знакомые очертания.
Ничего не напоминает? От корабля, который на первой торжественной фотографии, внешне отличается лишь отсутствием свежей покраски на корпусе.
Это средние рыболовные морозильные траулеры типа «Василий Яковенко» (проект 502ЭМ). Они строились в период с 1971 по 2009 год на судостроительном заводе «Ленинская кузница» в Киеве. Всего было построено 347 судов.
В марте 2017 года появились сообщения о постройке разведывательного корабля для ВМСУ. Корабль создавался путем переделки недостроенного корпуса траулера.
Такое впечатление, что его просто покрасили. Даже якоря ещё не имеется. И кран на баке как был у траулера, так и остался.
Судно явно не боевое. Скорее всего, снабжено какой-нибудь разведывательной аппаратурой (хотя радаров я тоже не вижу, но ведь у экипажа бинокли есть!!) и лёгким вооружением. По-настоящему боевых кораблей на Украине строить уже не умеют.
Спущено судно на воду 23 апреля 2019 г. Длина — 54,8 м, ширина — 9,8 м, водоизмещение — 1220 т, скорость — 11,6 узла, экипаж — 29 человек…
А Владимир Путин в этот же день принял участие в закладке фрегатов и церемонии спуска на воду новейшей атомной подлодки «Белгород». Это первый носитель беспилотной системы «Посейдон».
Как говорится, всё познаётся в сравнении…
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Андрей Червонец
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Украина: страшные цифры краха страны (ИНФОГРАФИКА)
2004 год… Выборы президента Украины… Это те выборы, когда Янукович и Ющенко устроили «троетурье».
В списках для голосования тогда числилось 37,5 млн человек. На этих выборах, которые только что прошли, в таких списках всего было 29,8 млн человек.
Таким образом, за последние пятнадцать лет численность электората в стране «похудела» на 20%, а значит, делаем логический вывод, и численность населения примерно на столько же уменьшилась.
Последняя перепись проводилась в 2001 году, и она показала 48,2 млн человек. В 2004 оценочное количество населения было около 47,4 млн человек.
Минус 20% от того количества пропорционально изменению количества электората, и наш косвенный расчет показывает лишь 38 миллионов человек, проживающих в стране.
Но это формально. По факту многие выехали из страны за последние год-два, кто на Запад, кто на Восток. Но в списках они ещё есть. Счёт таких идет на миллионы. И это медицинский факт.
При самом оптимистическом расчете на Украине сейчас проживает 34-35 миллионов человек. Сравните с цифрой в 52 миллиона, что была в первый год независимого существования страны.
В 1991 году, когда выбирали Кучму, на выборы сходили 31,9 млн человек. В этом году на участки пришли 18,6 млн. Вот и сравнивайте.
На пользу ли такая независимость?
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Андрей Червонец
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Старцы Афона просят закрыть доступ украинским раскольникам на Святую Гору
12 афонских старцев написали письмо Священному Киноту в связи с «украинским вопросом» и предупредили о глобальной угрозе раскола для всего Православия.
Афонские старцы опубликовали открытое письмо к Священному Киноту Святой горы Афон, в котором выразили беспокойство в связи с предоставлением украинским раскольникам автокефалии.
Союз православных журналистов публикует полный текст письма, датированного 17 марта 2019 года:
«С большой скорбью и беспокойством мы узнаем о том, что происходит в Православной Церкви в целом по причине неканонического предоставления автокефалии раскольникам Украины без согласия канонической автономной Церкви во главе с Митрополитом Онуфрием, которая продолжает считать новых автокефалов раскольниками, не имеет с ними общения, а на основании священных канонов и со всеми теми, кто имеет общение с раскольниками. Русская Церковь уже прервала общение со Вселенским патриархатом, который, несмотря на ясное запрещение священных канонов, самовольно предоставил автокефалию, вторгнувшись за пределы своих границ в чужую юрисдикцию. Таким же точно образом поступят и другие Церкви, как они уже заявили.
Существует угроза расширения и распространения раскола в масштабах, подобных расколу 1054 года. Еще не затянулись раны и травмы, вызванные Собором в Колимбари на Крите, который воцерковлением ересей и поддержкой всеереси экуменизма разорвал всякую связь с осуждающей эти ереси православной отеческой и соборной традицией. Мы стоим перед новыми ранами на теле Церкви, исключительная ответственность за которые лежит на Вселенском патриархате, когда оправдываются уже не ереси, а расколы.
Таким образом наносится удар и возникают препятствия для спасения людей, потому что Священное Писание и отеческая традиция многократно научают, что ересь и раскол ведут в погибель, поскольку там не действует Святой Дух. Мы ограничимся лишь немногими свидетельствами. Причисляя раскол ко второму после ереси экклесиологическому отклонению, Василий Великий учит, что «Отступившие от Церкви уже не имели на себе благодати Святаго Духа. Ибо оскудело преподание благодати, потому что пресеклось законное преемство».
А далее он продолжает говорить о том, что они не могут уже более другим через таинства преподавать благодать, от которой сами отпали: «Но отторженные, соделавшись мирянами, не имели власти ни крестить, ни рукополагать и не могли преподать другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали». Также стремясь предотвратить расколы, святитель Иоанн Златоуст учит, что раскалывать Церковь есть зло не меньшее, чем впадать в ересь: «Производить разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать в ереси».
Он полагает, что ничто так не гневит Бога, как разделения и расколы, и вспоминает мнение святого мужа, согласно которому даже мученическая кровь не может загладить греха раскола. Ересь и раскол есть дела диавола. Когда ему не удается воспрепятствовать спасению с помощью ересей, тогда он действует так, чтобы спровоцировать расколы. 13-е правило состоявшегося при Фотии Великом в 861 году Двукратного Константинопольского Собора в сжатом виде демонстрирует образ мыслей всей Церкви: «Вселукавый, посеяв в Церкви Христовой семена еретических плевел, и видя, как их с корнем посекает меч Духа, вступив на другой путь коварства, покушаясь разделить Христово тело безумством раскольников».
Причина беспокойства и написания настоящего письма лежит в том, что мы, святогорцы, желаем проявить свою решимость и не стать причастниками раскола, подвергнув таким образом опасности наше спасение. Мы оставили мир и удовольствия мира и употребляем душу и тело на аскетические подвиги, дабы улучить милость Божию. Разве не было бы непростительным нерадением и безумием привести в негодность наши труды и чаяния, причащаясь с отлученными от евхаристического общения украинскими раскольниками, изверженными из сана Русской Церковью, которой они принадлежат три с лишним века, согласно неизменному, непрерывному и общему признанию всех православных, не исключая Вселенский патриархат? В данном случае каноническая традиция ясна. 33-е правило Лаодикийского Собора запрещает совместные молитвы с еретиками и раскольниками: «О том, что не должно молиться вместе с еретиками или раскольниками».
А 2-е правило Антиохийского Собора определяет, что тот, кто будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения, и что другая Церковь не может восстановить отлученных от общения: «Да не будет же позволено иметь общение с отлученными и принимать в одной Церкви тех, которых не принимают в собрании другой Церкви. Если же кто-либо из епископов, или пресвитеров, или кто-либо из клира будет в общении с отлученными, то да будет и сам вне общения как нарушающий церковное правило».
Отлученных от общения Синод другой Церкви вернуть в общение не может, а только тот, кто подверг их прещению. Нарушающие это правило, как поступил патриарх Варфоломей с украинскими раскольниками, которых подвергла прещениям Русская Церковь и которых только она одна может вернуть в общение, извергаются из Церкви. Так повелевает и 4-е правило того же Антиохийского Собора: «Если епископ, изверженный Собором, или пресвитер, или диакон, изверженный своим епископом, дерзнет совершить какое-либо служение, — епископ ли по прежнему своему обычаю, или пресвитер, или диакон, — то ему уже не остается надежды ни восстановиться на другом Соборе, ни оправдаться. Кроме того, всех состоящих в общении с ними следует отлучать от Церкви, особенно если они, зная решение, вынесенное против вышеуказанных лиц, дерзнут иметь с ними общение».
Церковная ситуация в Украине, хотя и простая, все же опасно усложнилась после незаконного вторжения патриарха Варфоломея в чужую юрисдикцию и вхождения в общение с лишенными общения раскольниками.
До 1686 года Украина подчинялась Вселенскому патриархату, как ранее, до 1590 года, подчинялась ему и Русская Церковь. В 1686 году деянием патриарха Дионисия IV она вошла в юрисдикцию Московского Патриархата, в которой по общеправославному согласию пребывает вплоть до сего дня 333 года. Одновременно с возникновением после падения коммунизма в 1990 году независимого украинского государства встал вопрос и о создании независимой автокефальной Церкви.
Речь идет о законной и оправданной просьбе, на которую Русская Церковь откликнулась отчасти, предоставив статус широкой автономии, но не полной автокефалии. Возражая против этого решения, митрополит Киевский Филарет, тогда еще канонический епископ Русской Церкви, после своего поражения на выборах Патриарха Московского произвел раскол, создав свою собственную, независимую Церковь, за что был наказан лишением сана и анафематствован.
Существовала еще одна раскольническая Церковь под руководством Макария Малетича, изверженного из сана священника, который впоследствии «был рукоположен во епископы» не просто раскольниками, а одновременно и лишенными формального канонического преемства. Все православные считали эти две лишенные общения группировки раскольническими. Но недавно, 15 декабря 2018 года, они соединились и 6 января 2019 года в качестве канонической Церкви были самочинно приняты в общение одним лишь патриархом Варфоломеем.
А канонической и законной Церковью до сего дня всеми считается та, которая принадлежит юрисдикции Русской Церкви — автономная Украинская Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием. Мы не будем далее вдаваться в исторический, канонический и геополитический анализы, многие из которых дают убедительные объяснения в отношении вмешательства Константинополя в украинский вопрос.
Мы заинтересованы в том, чтобы отметить экклесиологические и сотериологические последствия и прояснить нашу собственную позицию, выразив свою обеспокоенность. Давно известно, что патриарх Варфоломей не питает особого уважения к священным канонам, которые он нарушал и нарушает, особенно в отношении связей с еретиками, а сейчас еще и с раскольниками.
Он вмешался в вопрос украинской автокефалии, не имея на то канонической юрисдикции и полномочий. Вначале, опираясь на недостаточно образованных или корыстных богословских консультантов, он попытался обосновать свое вторжение ссылкой на такое установление, как эклитон, т. е. что он один, как второй папа, может принимать апелляции и обращения из прочих автокефальных Церквей, поскольку является якобы не первым среди равных, а первым без равных, согласно новоявленному папствующему мнению горе-богословов постотеческой эпохи.
Но этот аргумент сразу же с шумом обрушился, потому что противоречит соборной системе управления Церковью, в рамках которой все патриархи и предстоятели рассматриваются как равные между собой, а Константинопольский имеет лишь первенство чести, а не власти, на что претендует папа. Право же принятия апелляций распространяется только на относящихся к его собственной юрисдикции, а не к юрисдикции других патриархов. Бесспорна и несомненна каноническая традиция, которую в сжатом виде изложил богодвижимый ум одного из наших величайших богословов и канонистов преподобного Никодима Святогорца, перед величием которого должны постыдиться все помышляющие и предлагающие новшества или скрывающие пустое.
В пространном примечании он комментирует 9-е правило IV-го Вселенского Собора, которое предполагает, что в случае возникновения сомнения в судебных решениях епископы и прочие клирики обращаются к экзарху диоцеза или к предстоятелю престола царствующего града. Преподобный отец толкует правило на основании церковной истории, множества других правил, [мнений] авторитетных древних канонистов, а также византийского законодательства благочестивых царей, заключая, что: «Константинопольский предстоятель не имеет права действовать в диоцезах и областях других патриархов, и это правило не дало ему права принимать апелляции по любому делу во вселенской Церкви».
Среди прочего, он цитирует и мнение авторитетного канониста Зонары, который говорит, что «Константинопольский предстоятель рассматривает апелляции только подчиненных Константинопольскому предстоятелю, как и римский папа рассматривает лишь апелляции подчиняющихся римскому папе», и что «Константинопольский предстоятель есть первый единственный и последний судья на подчиненными ему митрополитами — но не над теми, которые подчиняются остальным патриархам».
Когда же патриарх Варфоломей убедился в том, что в своем трансграничном вмешательстве в пределы чужой юрисдикции он не может опереться на эклитон, то с помощью готовых услужить ему собственных советников спустя 333 года обнаружил, что Украина относится к юрисдикции не Русской, а Константинопольской Церкви! Его невнимательные или воинствующие богословы скрыли и превратно перетолковали множество документов и мнений, чтобы прийти к смешному выводу о временном характере передачи Украины Русской Церкви (временный характер длинною в три с лишним века!), а сейчас эта уступка отменяется.
Необходимо отметить, что все без исключения автокефальные Церкви до сего дня всегда считали и считают Украинскую Церковь частью Церкви Русской, а Митрополитом Киевским признают мудрого и скромного владыку Онуфрия. Следовательно, восстановление украинских раскольников чужим, вторгнувшимся патриархом и самочинное предоставление им церковной автокефалии, которую не просила каноническая Поместная Церковь, вопреки противоположному мнению их собственного церковного священноначалия, без всеправославного консенсуса, а скорее, несмотря на всеправославное возражение, мнимая и неканоническая отсылка на право принимать апелляции, смехотворная претензия на юрисдикцию спустя три с лишним века, сопровождавшаяся перетолкованием соответствующих документов, делают статус новой автокефалии проблематичным.
Раскольники остаются раскольниками, а единственной канонической Церковью в Украине является та, которую возглавляет Митрополит Онуфрий. И посему ни одна автокефальная Церковь до сего дня, за исключением Константинопольской, не признает нового «митрополита» лжеавтокефальной «Церкви» — раскольника Епифания.
Мы считаем не только несправедливой, но и лишенной элементарной логики намеренную близорукость некоторых в отношении этого основополагающего взгляда на данную проблему и одностороннюю с их стороны концентрацию на не связанных с этим взглядом вопросах: например, на национализме или экуменизме главных представителей (прошлого и настоящего) Русской, но не канонической Украинской Церкви, на которые они наводят увеличительное стекло, чтобы оправдать неканоничность поступков.
Мы, большинство отцов-святогорцев, возрадовались радостью великой, когда подавляющим большинством голосов Священный Кинот принял решение не направлять представителей или даже поздравительного письма на интронизацию раскольника Епифания. Но очень огорчились из-за монастырей, которые оказались [в этом вопросе] в меньшинстве, и из-за тех немногих отдельных лиц, которые уступили давлению, проигнорировали ваше решение и приняли участие в интронизации! Точно такие же чувства радости наполнили наши сердца по поводу того, что многие обители воспрепятствовали посещению их «епископами» и «клириками» новой лжецеркви, но горечь и бесстрастный гнев — в отношении, к счастью, тех немногих, которые любезно приняли их и/или сослужили с ними!!!
Высокопреподобные честные отцы, в силу серьезности данного вопроса, ради того авторитета и резонанса, которые имеет афонское свидетельство во всем православном мире, а также ради обеспечения внутриафонского единства ПРОСИМ ВАС до всеправославного решения запретить доступ указанным раскольникам в наше Святое Место или, по крайней мере, «совершать им что-либо как клирикам». Тот факт, что на интронизации «архиепископа» Епифания не присутствовала в лице своего представителя ни одна Церковь, а также то, что, несмотря на невыносимое давление, за истекшие три месяца ни одна Церковь не вошла в общение с его «Церковью», мы считаем, что эти обстоятельства вынуждают принять вышеуказанное решение.
А сведения о новых волнах посещений данными раскольниками Святой Горы Афон на праздник Благовещения и после Пасхи Господней понуждают к тому, чтобы это решение было принято как можно быстрее. К тому же, вы, наверное, знаете и из других источников, и прежде всего из информационных писем, направленных вам канонической Украинской Церковью, что самые главные деятели (прошлого и нынешнего) раскольнической «иерархии» отягощены осуждением церковных (не только Украинской Церкви, но и Константинопольской, Болгарской и др.), но и гражданских судов за тяжкие нравственные преступления, немыслимые и для мирян, и для нехристиан!
Отягощены они также и активным вмешательством в относительно недавний болгарский раскол, связями с украинскими униатами, страшными гонениями, которым при содействии государственных властей они подвергают каноническую Церковь последние пять лет, а особенно после признания их патриархом Варфоломеем, недавними неприемлемыми заявлениями «архиепископа» Епифания по поводу гомосексуалистов и т. п.
Наконец, вы поймете, что их визиты в наше святоименное место отнюдь не носят паломнический характер, но нацелены на эксплуатацию авторитета ожидаемой ими благоприятной позиции Афона для выведения их из всеправославной изоляции и на достижение своих беззаконных планов.
Мы, во всяком случае, по благодати Божией следуя безошибочной, соборной и отеческой традиции Церкви, не будем подвергать опасности наше спасение, вступая в общение с лишенным общения украинскими раскольниками, полагая, что те, кто вступает в общение с лишенными общения, сами, по крайнем мере потенциально, отлучаются от общения.
Подобным общением мы также не будем содействовать в гонениях на каноническую Церковь и в увековечении раскола на местном уровне, и на уровне всего Православия. Боимся мы и внутриафонского раскола, если не будут приняты правильные и мужественные решения.
Ожидая вашего своевременного ответа с почтением и подобающим уважением, Старец Арсений иеромонах с братством, келья «Панагуда» монастыря Кутлумуш; старец Авраам иеромонах с братством, калива святого Герасима, Кутлумушский скит; старец Феофил иеродиакон с братством, келья святых Бессребреников монастыря Григориат Пахомеев; старец Николай монах, келья святого Димитрия монастыря Хиландар; старец Иосиф монах с братством, келья святых Феодоров монастыря святого Павла; старец Савва монах с братством, келья святых Архангелов монастыря Хиландар Саввеев; старец Никодим монах, келья святого Нектария монастыря Ставроникита; старец Гавриил монах, келья преподобного Христодула монастыря Кутлумуш; старец Ефросин монах с братством, келья святого Иоанна Предтечи монастыря Кутлумуш; старец Паисий монах с братством, келья святых Архангелов монастыря Хиландар; старец Никодим монах, келья святого Иоанна Богослова монастыря Великая Лавра; старец Арсений монах, калива святого преподобномученика Герасима, Кутлумушский скит».
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Как сын Порошенко «тайно воевал на Донбассе» (ФОТО)
Сын президента Украины Петра Порошенко Алексей тайно воевал на Донбассе.
Об этом на странице в Facebook сообщила его жена Юлия.
«Теперь можно», — написала она и опубликовала фото мужа в военной форме с их ребёнком на руках и обращение некоего Виталия Александровича, который рассказал фантастические «подробности» службы Порошенко-младшего.
«Пора, наверное, уже и мне проговориться и поведать о том, что знал еще с лета 2014 года. Тут все предельно просто.
Сын Порошенко Алексей сам добровольно пошел в военкомат и только потом поставил перед фактом своего отца.
Порошенко отговаривать сына не стал, но объяснил ему, что, если не дай Бог он попадет в плен, это может стать рычагом давления не столько на него, сколько на всю Украину, так как сам факт пленения сына президента и верховного главнокомандующего может стать сильнейшим деморализующим фактором на армию и население страны», — отметил он.
«Что сделал Порошенко — документы прикрытия для сына на другую фамилию. Чтобы даже сослуживцы не знали, кто он. Если не ошибаюсь, Алексей был командиром минометного расчета и не в тылу. Минометные расчеты не по тылам и штабам сидят», — заключил он.
Однако некоторые комментаторы не поверили в феерическую историю и попросили предоставить доказательства службы президентского сынка, на что его жена отмолчалась.
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В России прокомментировали слова Зеленского про «оккупацию» Донбасса
Киев оставил Донбасс без пенсий и зарплат, ввел экономическую и политическую блокаду, поэтому многие жители региона предпочтут получить российское гражданство, к «оккупации» это не имеет никакого отношения, считает член президиума общероссийской организации «Офицеры России», председатель Совета ветеранов ФМС РФ генерал-майор милиции в отставке Юрий Шарагоров.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Команда победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского заявила, что этим указом Россия якобы признала свою ответственность «в качестве государства-оккупанта».
«Киев бросил своих граждан. Они не получают никаких довольствий. Денег нет. Пенсий нет. Они лишены возможности продажи произведенной продукции на Украину. Зачем им нужна такая Украина? Конечно, люди предпочтут быть гражданами РФ. С Россией они могут торговать, пенсионеры будут получать пенсии. Безусловно, это не относится к оккупации», — сказал РИА Новости Шарагоров.
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У Порошенко хотят сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко предпринимает попытки отсрочить инаугурацию Владимира Зеленского.
Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на компетентные источники в судейских кругах.
По информации издания, администрация пока ещё действующего президента через Конституционный суд пытается провести решение об отставке председателя суда — Станислава Шевчука.
Согласно закону, именно председатель Конституционного суда принимает полномочия у новоизбранного президента во время церемонии инаугурации. Если на момент церемонии не будет главы Конституционного суда, то вступление в должность нового президента может быть перенесено на неопределенный срок, вплоть до избрания нового главы.
«Организовать голосование хотят уже в четверг, 25 апреля», — сообщает издание, добавляя, что проект этого решения уже подготовлен.
В законе Украины о Конституционном суде предусмотрена единственная возможность освобождения с должности его председателя — заявление по собственному желанию. В случае с Шевчуком, его планируют лишить должности судьи согласно статьи 21 Закона о Конституционном суде Украины. Для этого необходимо, чтобы Постоянная комиссия Конституционного суда по вопросам регламента и этики приняла решение о совершении Шевчуком дисциплинарного нарушения, грубого и регулярного пренебрежения своими обязанностями.
Для принятия решения о лишении Шевчука должности судьи администрации Порошенко нужно найти 12 голосов среди судей Конституционного суда Украины. Всего в суде 18 судей — треть от президента, треть от Верховной Рады и треть от съезда судей Украины.
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Волкер прокомментировал решение России по выдаче паспортов жителям Донбасса
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что решение России упростить процесс получения российских паспортов для жителей Донбасса подрывает попытки имплементации минских договоренностей.
«Это решение России относительно выдачи паспортов носит провокационный характер и взято из „оккупационного плана“, оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины», — написал Волкер в Twitter.
«Донбасс — это Украина, а его жители, независимо от того, на каком языке они говорят, украинцы», — безосновательно утверждает американский дипломат.
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Названа дата заседания Совбеза ООН из-за жалобы Украины по российским паспортам
Заседание Совета Безопасности ООН в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Донбасса запланировано на четверг, 25 апреля, в 22:00 по московскому времени.
Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко
«Заседание Совбеза ООН созвано по требованию Украины и состоится в четверг в 15:00 по Нью-Йорку», — сообщил Николенко.
По словам украинского дипломата, решение России нарушает Устав ООН, резолюцию СБ 2202 (2015) об одобрении Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей, за которую голосовала и Россия, и собственно сами договоренности.
«Мы благодарны делегации Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, и другим партнерам Украины за оперативную реакцию на наш запрос», — добавил он.
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Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса
Маргарита Симоньян — главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT — обнародовала громкую новость.
По её данным, в самое ближайшее время президент РФ Владимир Путин подпишет указ, касающийся судьбы беженцев с Донбасса, которые в настоящее время находятся на территории нашей страны.
Как передаёт РИА Новости, об этом журналист написала в своём Telegram-канале.
«Ловите прекрасный инсайдик, — написала Симоньян. — На днях выйдет ещё указ — о гражданстве для тех с Донбасса, кто уже находится в России».
Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Согласно документу, данное решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина».
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