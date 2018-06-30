Пользователи интернета возмущены заявлением Силуанова о больших доходах работающих пенсионеров

Буквально за полчаса интернет взорвало заявление Силуанова волной возмущения пользователей. Господин «великий» финансист сообщил, что индексировать пенсии работающим пенсионерам не будут. Но самое интересное в этом заявлении то, чем это обосновано. Оказывается, что наше правительство считает, что доходы работающих пенсионеров СЛИШКОМ БОЛЬШИЕ! Понимаете? Эти доходы растут слишком быстро. Точнее быстрее, чем планировались . Поэтому индексировать пенсии работающих пенсионеров нецелесообразно. В конце своего заявление Силуанов не забыл рассказать красивую сказку и о том, что средний размер пенсии будет 20 тысяч рублей. Не сразу конечно, а через несколько лет.



Однако, в сказки нашего правительства уже никто не верит. Да и жить хочется всем сегодня, а не через несколько лет.Пользователи интернета сочли это заявление Силуанова наинаглейшим!



« Они реально уже смеются над людьми. ЧТО ХОТЯТ, ТО И ТВОРЯТ!»



« Силуанов – он как Медведев. Говорит только то, что ему приказывает хозяин».



«Силуанов, ты правда думаешь,, что пенсионеры от хорошей жизни работают? У меня стаж 50 лет, а я до сих пор с железом работаю, чтобы не сидеть на ролтоне»



Комментаторы предложили господи Силуанову самому пойти на пенсию, прихватим с собой всю армию пенсионеров , которые веками сидят в нашем правительстве.



«Так иди сам на пенсию. И Жириновского с собой прихвати и Матвиенко, и весь Совет Федерации пенсионеров , работающих в Госдуме. С себя начинать надо. Присосались к кормушке. Деток своих туда тащите. Не стыдно?»



Такие заявления стали нормой в нашем правительстве. То Медведев, то Голикова, то Матвиенко, орущая на всю страну:: «Завтра может быть поздно!! Реформа должна быть!!».



« Все твердят, что пенсионеры не умеют копить или не хватает денег – идите в бизнес. А твоих детей и внуков кто учить будет? Я голосовала за Путина. Думала, что займутся внутренней политикой. Занялся. Спасибо».



«Он живет в какой- то другой стране. Я пенсионер ( 12 000 рублей). Приходится работать на две ставке в школе ( 20000рублей). Стаж – 38 лет. И это великий финансист говорит, что это большой доход?»







И правда, как хватает совести или наглости говорит тем, кто имеет доход вместе с пенсией не более 30-40 тысяч рублей человеку, который в месяц получает 1, 7 млн рублей. Ну, должна же быть хоть капелька элементарной человеческой порядочности.



Напомню, что законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. А окончательное решение может быть принято уже этой осенью. При этом предполагается, что обсуждать изменения будут не только не только представители региональных властей, но и общественники. Какие? Проплаченные? Как поведут себя региональные власти тоже понятно. Уже сейчас власти Ставрополья стали наглядно демонстрировать свое отношение к законопроекту. Чтобы избежать волнений среди населения они решили просто запретить местным газетам публиковать материалы, касающиеся повышения пенсионного возраста. Есть и результаты такого запрета. Например, снят тираж из-за статьи о пенсиях «Благодарненских вестей». Так что ходить к бабке и гадать по поводу отношения к пенсионной реформе региональных властей не надо.



Хочется отметить, что очень активно против повышения пенсионного возраста выступают молодые люди. Еще бы! Они видят, как их родители, получают пенсию, работают, и при этом едва сводят концы с концами.



Власти озвучили причину повышения пенсионного возраста – работающих людей становится с каждым годом все меньше, а пенсионеров – больше. Но, только такая идея нашего старого нового правительства населению страны совсем не по вкусу. Известно, что в настоящее время в 30 регионах России идет подготовка к акции протеста профсоюзов против этой реформы. В ближайшие две недели жители более, чем 70 городов выйдут на улицы, чтобы выразить свое недовольство. Но, наши чинуши не дремлют и стараются «вставить палки в колеса». Они просто запрещают митинги. Например, именно так поступили власти в Самаре, Волгограде, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге,Чите, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе и Владивостоке.



Есть и те, кто против реформы среди наших госдумовцев. Например, Зюганов. Он внес на рассмотрении законопроект, который накладывает мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Или В. Жириновский. Его альтернатива реформе, основана на французской системе производственных касс.



В. Лысаков, несмотря на то, что рискует лишится своей полит.карьеры, открытым текстом заявил, что будет голосовать против реформы.



Есть и те, кто громко говорит о том, что повышение пенсионного возраста "аморально и деструктивно". Так считает С. Курягин. По мнению М. Хазина, это часть политического заговора либералов.



Но мне больше всего понравилось высказывание по этому поводу А. Невзорова: «власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула».



Но! Кто услышит все эти заявления? Поправки в законопроект вступят в силу уже в начале следующего года.



Есть и те, кто уже поплатился за критику реформы. Например, секретарь партии единоросов в Ярославле М. Боровицкий. По мнению Турчака, появление мнений по вопросу повышения пенсионного возраста противоречивых мнению правительства просто недопустимы. Поэтому все критики реформы будут наказаны. Вот Боровицкий и поплатился своей карьерой.

Отправить бы на пенсию все это правительство. При этом на 12000 рублей в месяц. Да еще на работу за 20 тысяч рублей на две ставки. Пусть поживут на эти большие доходы пенсионеров. Но!



Это мое мнение!



ПЫ.СЫ. Кем они там наверху себя возомнили? Новыми барами или боярами? Когда уже примут проект закона о крепостном праве? Ведь уже пора, денег у них немерено, поместья есть, только крепостных не хватает. А мы уж как нибудь валежник пособираем, который собирать нам баре разрешил и проживем. Да еще грибы да ягоды тоже разрешили собирать, эти благодетели.



Идет заседание Правительства или Думы, а может, и всех чиновников.



Подводят итоги деятельности.



- "Все мы давно работаем и уже имеем все что только можно: недвижимость



в России и за рубежом, заводы, газеты, пароходы, земли, недра и т. п..



Пора теперь подумать и о народе".



По залу шепот, ропот, топот…



- "Думаю каждому душ по 500 будет для начала будет достаточно".







- С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир.



Источник: nashaplaneta.su