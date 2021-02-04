«Давосская повестка дня 2021», выступление В.В. Путина: оглашения и умолчания (1/4)
«О текущем моменте» № 1 (141), февраль 2021 года«Давосская повестка дня 2021», выступление В.В. Путина: оглашения и умолчания27 января 2021 г. президент России В.В. Путин выступил на онлайн-сессии «Давосская повестка дня 2021» всемирного Давосского экономического форума. Его выступление прошло в телекоммуникационном режиме. Стенограмма выступления, а также видео, фотографии и аудиозаписи опубликованы на сайте президента России: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64938. Политические комментаторы традиционно придают ежегодному Давосскому форуму большое значение. На наш взгляд его значимость систематически преувеличивается, и вопреки культовому мнению реально значимость форума в аспекте разрешения назревших и назревающих проблем глобальной цивилизации и государств в её составе близка к нулю. Это обусловлено тем, что: все разговоры на очередном форуме и их итоговые декларации никого из его участников ни к чему не обязывают в их политической деятельности и в бизнесе — ни морально (а это — главное), ни юридически; ни один из форумов не занимался изучением того, что участники предыдущих...
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