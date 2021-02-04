Теперь продолжим анализ последующих положений, высказанных В.В. Путиным в своём обращении к «давосянам», которые относятся к диагностике проблем и причин их возникновения.

№№ п.п. Высказанное В.В. Путиным Что это означает в реальной жизни Накапливается и огромная масса людей, которые, по факту, оказываются невостребованными . Так, по оценкам Международной организации труда, в 2019 году 21 процент, или 267 миллионов молодых людей в мире нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих (вот интересный показатель, интересные цифры), даже среди работающих 30 процентов живут с доходом ниже 3,2 доллара США в сутки по паритету покупательной способности. Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века, и проводившейся зачастую вульгарно и догматически. В основе этой политики лежал так называемый Вашингтонский консенсус 14 с его неписаными правилами, когда приоритет отдаётся росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации. 15 (Текст сноски на предыдущей странице) Проблемы реальные, и названа главная финансово-экономическая причина их возникновения — «Вашингтонский консенсус». В «Вашингтонском консенсусе» нашли своё выражение системообразующие принципы организации финансово-экономической деятельности в большинстве государств мира, включая Россию. И с ним связаны те «модели» и «инструменты экономического развития», на несостоятельность которых было указано в п. 1. Однако В.В. Путин не стал излагать участникам Давоса альтернативу «Вашингтонскому консенсусу». Причины этому просты:

с одной стороны, — в форматы форума такое не втиснуть: для участников форума необходимо прочитать альтернативный общепринятым социально-экономическим теориям учебный курс «Биосферно-социально-экономические системы как объект управления» — это серьёзное занятие не на один день без отвлечения на «фуршеты»;



с другой стороны, — у официоза Российской академии наук и у Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации за душой нет ничего по этой проблематике, на что В.В. Путин мог бы сослаться, показав в камеру книгу (или стопку книг), в которых была бы изложена альтернатива 16 (Текст сноски на предыдущей странице).

Ещё одно обстоятельство, которое тоже осталось в умолчаниях, состоит в том, что главный системообразующий принцип построения цивилизации Запада — наличие в культуре двух взаимосвязанных подсистем-субкультур — «экзотеризм — эзотеризм»:

экзотеризм — это информация и навыки с грифом «для всех»;



эзотеризм — это информация и навыки с грифом «для избранных» (т.е. для тех, кто прошёл некий «кастинг»).

При этом эзотеризм носит характер разнонаправленный (в аспекте целей, путей и способов их достижения, т.е. в аспекте идейности) и иерархически многослойный (т.е. то, что знают и в праве делать вышестоящие в иерархии, — не в праве знать и делать те, кто стоит в иерархии ниже). В системе «экзотеризм — эзотеризм» эзотеризм властвует над экзотеризмом, но не над системой в целом. Над системой «экзотеризм — эзотеризм» в целом властвуют другие, если не вдаваться в подробности, а кратко — те, кто умеют: 1) производить знания и навыки с нуля и 2) убеждать других в том, что истинно, а что ложно, что — добро, а что зло, при необходимости, возводя зло в ранг добра (жертва этого — Гитлер), а Добро — в ранг Зла (под воздействием такого рода манипуляторов синедрион стал исполнительным механизмом в попытке посягательства на Христа: сопоставьте новозаветную версию событий и версию Корана, сура 4, аяты 155 — 162). Наличие в культуре пары «экзотеризм — эзотеризм» — выражение в ней сатанизм, проистекающее из приверженности эзотеристов принципу «мы — лучше, чем они (экзотеристы), и потому имеем право на то, на что они права не имеют, и потому они должны быть нам благодарны и не роптать, чтобы бы мы ни сделали». Проведение этого принципа в жизнь в культурной политике — это политика оболванивания всех, включая и эзотеристов. Но каждую социальную группу в обществе живущем под властью этой пары, оболванивают в каждую эпох по-своему — упреждающе — соответственно целям и задачам политики предопределённой на будущее хозяевами пары «экзотеризм — эзотеризм». Определённые надежды на то, что удастся «перезагрузить» прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием. Действительно, последние 20 лет заложили фундамент для так называемой четвёртой промышленной революции, которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, автоматизированных и роботизированных решений. Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. О несбыточности такого рода надежд В.В. Путин сказал сам в следующих словах, продолжающих текст, приведённый в левой колонке: «Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения, прежде всего, имею в виду рынок труда. А значит, без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы. Причём зачастую это так называемый средний класс. А это основа любого современного общества. И в этой связи о втором фундаментальном вызове предстоящего десятилетия — общественно-политическом. Рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость, причём такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы. Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, чревата серьёзными последствиями. В таком случае общество всё равно будет разделено и политически, и социально. Потому что для людей причины быть недовольными заключаются на самом деле не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого, каких бы взглядов, в том числе политических, человек реально ни придерживался. Или как он думает, что он придерживается. А вот реальные проблемы порождают недовольство. (…) И наконец, третий вызов, а точнее, явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии, — это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем. Ведь нерешённые и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно всё свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан. И мы это уже видим, мы ощущаем, что градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов, использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер. (…) Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива. Недавние события, в том числе миграционные кризисы, вновь это подтвердили». Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет. Если вспомнить работу «Римского клуба» «Пределы роста» (1972 г.), конференцию ООН по устойчивому развитию (1992 г.), то давно уже следовало «от общей констатации перейти к делу». А если вспомнить Тегеранскую конференцию (1943 г.), то в соответствии с достигнутым на ней договорённостями И.В. Сталина и Ф.Д. Рузвельта, спустя всего два года (!!! — темпы, недостижимые ныне в международных проектах) была создана ООН. Как можно понять из Устава ООН, ООН создавалась:

не для того, чтобы глобальная цивилизация нескончаемо балансировала на грани мировой ядерной или ещё более жуткой войны и породила глобальный биосферно-социальный (экологический) кризис (фактически — коллапс глобальной биосферно-социально-экономической системы),



а для того, чтобы, опираясь на научную и экономическую мощь и авторитет СССР и США, в их взаимодействии помочь всем народам разрешить их проблемы и проблемы человечества, о которых спустя 75 лет В.В. Путин вынужден был снова говорить, обращаясь к участникам «Давоса-2021».

Однако человечество (прежде всего правящие «элиты», однако при попустительстве простонародья) бездарно потратило на войны и застой три четверти столетия, которые можно было бы использовать на преображение всей Земли. И за это надо быть «благодарными» У. Черчиллю и его кукловодам, которые фултонской речью (5 марта 1946 г.) положили начало «холодной войне». И не надо обольщаться, что «давосяне» поняли В.В. Путина, прониклись новыми идеями и теперь начнут работать на выведение глобальной цивилизации из коллапса и решение проблем всех народов Земли: психология и миропонимание, свойственные подавляющему большинству представителей бизнес-«элиты» и политической «элиты» всех стран, подчинённой глобальному бизнес-сообществу и его кукловодам, не позволяет перейти от слов о бедственности жизни к делу по её преображению — не позволяет на протяжении нескольких тысяч лет, если вести отсчёт времени от Откровений Христу и Моисею 17 .

На этом мы прервём рассмотрение в табличной форме высказанных В.В. Путиным положений, и приведём большой фрагмент его выступления, в котором он говорит о желательной глобальной политике 18 , проведение которой необходимо для вывода глобальной цивилизации из коллапса и обеспечения нормальной жизни во всех государствах мира в преемственности поколений.

«Смыслы, акценты такой политики, призванной обеспечить устойчивое и гармоничное развитие, очевидны. Что это? Это создание новых возможностей для каждого, условий для развития и реализации потенциала человека вне зависимости от того, где он родился и живёт.

И здесь обозначу четыре ключевых приоритета. Как они мне видятся как приоритеты. Ничего, может быть, оригинального не скажу. Тем не менее, поскольку Клаус 19 позволил высказать позицию России, мою позицию, я, безусловно, это сделаю.

Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жильё и доступная инфраструктура: транспортная, энергетическая, коммунальная. И конечно, экологическое благополучие, об этом никогда не нужно забывать.

Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни. Он должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, сегодня это абсолютно необходимо, позволяющим ему развиваться и строить свою карьеру, а после её завершения получить достойную пенсию и социальный пакет.

Третье. Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда это требуется, что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг.

Четвёртое. Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал. Такой потенциал есть у каждого ребёнка.

Только так можно будет гарантировать наиболее эффективное развитие современной экономики. Экономики, где люди — не средство, а цель. И только те страны, которые смогут добиться прогресса по обозначенным четырём направлениям (они не исчерпывающие, я сказал только о главном), но только те страны, которые смогут добиться прогресса хотя бы по этим четырём направлениям, обеспечат себе устойчивое и инклюзивное развитие».

С этим следует согласиться. Но при этом необходимо понимать, что под эту политику — глобальную, внешнюю и внутреннюю:



В официозе науки всех стран нет научно-методологического обеспечения государственного управления биосферно-социально-экономическими системами, включая и управление в производственно-потребительских системах макроуровня (хозяйственная деятельность в пределах государства) и мегауровня (хозяйственная деятельность во взаимодействии производственно-потребительских систем нескольких государств, а также и в их взаимодействии в глобальных масштабах), без чего разрешение биосферно-социально-экономического (экологического) кризиса невозможно, а его дальнейшее развитие способно уничтожить биосферу вместе с экологической нишей биологического вида «Человек разумный» (т.е. сохранение биосферы и биоценозов повсеместно — должно быть главной целью политики любого государства, но она выпала из реальной политики всех государств).



Нет даже малого числа действующих управленческих кадров, владеющих такого рода научно-методологическим обеспечением биосферно-социально-экономического управления.



Но и в обществах нет потенциальных управленцев в достаточном количестве, которые могли бы делом поддержать такую политику.



Причина такого положения дел в том, что «обеспокоенная общественность» разных идейных толков (включая и подавляющее большинство тех, кто убеждён в своей истинной приверженности Концепции общественной безопасности):



вместо того, чтобы учиться воспринимать реальную жизнь своими чувствами, учиться самостоятельно осмыслять воспринятое, осваивать адекватные жизни знания и трансформировать их в практические навыки,



предпочитают заниматься психологическим онанизмом — смотреть и сопереживать видео, в которых их кумиры излагают им своё понимание смысла их жизни. И в этом аспекте своего бытия они ничем не отличаются от завсегдатаев «Порнохаба».



Чего стоят каждый из их кумиров — это особая тема, рассмотрение которой не входит в задачи написания настоящей записки. Но почитатели любого из кумиров нарушают заповедь «не сотвори себе кумира», что не позволяет им состояться Человеками — наместниками Божьими на Земле.

А если таким кумиром становится глава государства, то это — предательство по отношению и к главе государства, и предательство Родины потому, что уйма представителей толпы начинает уповать на то, что государь — В ОДИНОЧКУ, без их деятельной, инициативной и компетентной помощи (которая требует освоения знаний и трансформации знаний в навыки) — вынесет Родину из катастрофы в эпоху прекрасную в то время, как они сами будут предаваться «потреблятству» и всевозможному разврату.

И сеять такого рода иллюзии в толпе — это не только предательство Родины, но и предательство Правды Божией, измена Богу потому, что никто своей персоной, сколь бы он ни был праведен, могущественен и дееспособен, не в состоянии подменить собой не только всё человечество или культурно своеобразное общество, но хотя бы его управленческий корпус — всех работников сферы разнородной власти.



Ни один вуз мира не готовит студентов по программам, освоение которых обеспечило бы:





создание и совершенствование такого научно-методологического обеспечения управления биосферно-социально-экономическими системами;



владение этим научно-методологическим обеспечением управления биосферно-социально-экономическими системами.



Поэтому Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж, МГУ, РАНХиГС, Высшая школа экономики и прочие вузы и факультеты, которые готовят студентов по специальностям социально-управленческого характера, по рейтингу полезности для общества должны стоять после профессионально-технических училищ, которые учат полезным профессиями, и в аспекте подготовки кадров для сферы биосферно-социально-экономического управления все такие вузы и факультеты должны иметь отрицательный рейтинг, поскольку они вредят развитию людей персонально, развитию культурно своеобразных обществ и развитию глобальной цивилизации в целом.



Ни одно государство не поддерживает общественных инициатив, направленных на разработку и освоение такого рода научно-методологического обеспечения, и многие государства (в том числе и Россия) склонны к подавлению и пресечению такого рода инициатив потому, что одна из функций государственной власти в них — защищать «Вашингтонский консенсус» и прочие системообразующие принципы глобализации, осуществляемой заправилами «Запада — мирового сообщества» в целью установления глобальной безальтернативной тирании.



Все названные В.В. Путиным приоритеты относятся к сфере экономики. Но даже сами возможности решения сугубо экономических задач обусловлены качеством культуры общества. Если качество культуры общества не позволяет решить эти задачи, то они не могут быть решены 20 . Но развитие культуры в направлении достижения необходимого качества, позволяющего обеспечить внутрисоциальную гармонию и лад во взаимодействии цивилизации и ноосферы — так же требует соответствующей компоненты в составе научно-методологического обеспечения государственного и хозяйственного управления.



Поэтому без постановки и решения задач культурного развития обществ и личностного развития людей задачи экономического характера решены быть не могут. Но это касается и множества других задач, в том числе инженерных, медицинских, педагогических.

Теперь, памятуя обо всём высказанном ранее, продолжим рассмотрение в табличной форме высказанных В.В. Путиным положений.

Внутренний Предиктор СССР

28 января — 3 февраля 2021 г.

14 Термин «Вашингтонский консенсус» был введён в 1989 г. американским экономистом Джоном Уильямсоном. Однозначных формулировок «Вашингтонского консенсуса» нет, поскольку в произведениях самого́ Уильямсона, его последователей и комментаторов формулировки видоизменялись с течением времени. Не греша против духа «Вашингтонского консенсуса», его принципы можно выразить так:

Бюджетная дисциплина. Государства должны бюджетный дефицит если не ликвидировать, то свести к такому минимуму, который был бы приемлем для частного капитала.

Особая направленность расходов госбюджета. Субсидии потребителям и дотации производителям должны быть сведены до минимума. Правительство должно расходовать деньги лишь на первоочередную медицинскую помощь, на начальное образование и на развитие инфраструктуры.

Отметим, что соцобеспечение по старости и инвалидности в этот перечень не входит. Это подразумевает: каждый должен заботиться о себе сам либо уповать на не гарантированные помощь родных и близких и частную благотворительность. То же касается медицинского обслуживания и получения образования сверх некоего обязательного для всех минимума. Нет в этом перечне и науки — ни фундаментальной, ни прикладной, которые не способны к непосредственной самоокупаемости.

Налоговая политика. База налогообложения должна быть как можно более широкой, но ставки налогов — умеренными.

Процентные ставки. Процентные ставки по кредиту должны складываться на внутренних финансовых рынках, и государство не должно вмешиваться в этот процесс. Предлагаемый вкладчикам процент должен стимулировать их вклады в банки и сдерживать бегство капиталов.

Обменный курс. Страны должны ввести такой обменный курс своей валюты, который способствовал бы их экспорту, делая экспортные цены их продукции более конкурентоспособными.

Торговый либерализм. Квоты на импорт должны быть отменены и заменены таможенными тарифами. Таможенные тарифы на импорт должны быть минимальными и не должны вводиться на те товары, импорт которых необходим для производства товаров в стране для последующего экспорта из неё (то есть речь идёт о стимулировании импорта компонентов более сложных продуктов, технологического оборудования, технологий для удовлетворения интересов внешних потребителей за счёт производственного потенциала страны).

Прямые иностранные капиталовложения. Должна быть принята политика поощрения и привлечения капитала и технологических знаний из-за рубежа. Условия конкуренции для иностранных и местных фирм должны быть одинаковыми.

Приватизация. Должна всячески поощряться приватизация государственных предприятий.

Частные предприятия считаются более эффективными, чем государственные. Для приверженцев буржуазного либерализма это — аксиома, не требующая для подтверждения её состоятельности ни доказательств, ни критериальной базы.

Дерегуляция. Излишнее государственное регулирование порождает лишь коррупцию и дискриминацию в отношении участников рынка, не имеющих возможности пробиться к высшим слоям бюрократии. Следует стремиться к тому, чтобы в перспективе покончить с государственным регулированием экономики и с государственным сектором.

Права частной собственности. Эти права должны быть гарантированы при постоянном усилении их защиты. Этому должна быть подчинена и законодательная база, и правоприменительная практика.

Приведённые выше формулировки «10 заповедей» «Вашингтонского консенсуса» взяты из публикации: Вашингтонский консенсус как «мыслеобразующий механизм нового этапа глобализации». — Без указания авторства. Интернет-ресурс «Литература для студентов»: http://www.libsib.ru/sovremennie-problemi-globalizatsi/sovremennie-problemi-globalizatsi/vashingtonskiy-konsensus-kak-misleobrazuiuschiy-mechanizm-novogo-etapa-globalizatsii . Они уточнены с учётом политической практики и формулировок, данных в таблице, приведённой в статье: Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв. — Мировая экономика и международные отношения (МЭМО). 2010, № 12. — С. 15 — 27.

15 Чтобы оценить значимость этого ПУБЛИЧНОГО указания В.В. Путина на вредоносность «Вашингтонского консенсуса» для развития человечества и всех его народов, следует вспомнить один эпизод из прошлого. 5 апреля 2011 г., выступая перед студентами университета им. Дж. Вашингтона в Нью-Йорке, тогдашний директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан заявил следующее: « Кризис разрушил интеллектуальные основы мировой экономики, которыми мы руководствовались на протяжении четверти века. Теперь нам нужна глобализация нового рода, более справедливая глобализация, глобализация с человеческим лицом ». Это — нарушение корпоративной этики, за которое он и был наказан: было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании горничной весьма «элитарного» отеля, в котором он останавливался в Нью-Йорке. Согласно официальной версии обвинения Д. Стросс-Канн якобы, выйдя из душа голым, напал на невинную горничную в то время, как горничная, не подозревавшая о его присутствии в номере, зашла в него, чтобы произвести уборку. Это — версия для идиотов, поскольку такое системно исключено принципами и стандартами организации работы персонала фешенебельных отелей для представителей «элиты». В итоге уголовное дело рассыпалось, но под его воздействием Д. Стросс-Кан не смог принять участие в выборах президента Франции. Ещё одно преступление Д. Стросс-Кана перед заправилами глобальной политики — его «традиционные», т.е. биологически нормальные сексуальные предпочтения и неприятие субкультур ЛГБТ. А это — противоречит тенденциям, развиваемым «мировой закулисой» в настоящее время: новой глобальной политической и бизнес-«элитой» должны стать гомосексуалисты и примкнувшие к ним прочие извращенцы всех стран.

16 Однако в России, но вне её научного официоза, есть альтернатива и «Вашингтонскому консенсусу», и прочим системообразующим принципам, породившим коллапс глобальной цивилизации. И она даже прошла парламентские слушания ещё в 1995 г. — 28 ноября: см. «Думский вестник» № 1 (116), 1996 г., с. 126 — 137. Но она не востребована политическим официозом страны до настоящего времени…



И чуть ли не единственный в научном официозе России, кто выступает публично на тему биосферно-социально-экономических систем как объектов управления, — академик РАН Роберт Искандерович Нигматулин (в прошлом директор, а ныне научный руководитель Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова). В частности, см. его публикацию «Четыре «Э» современности: экономика, экология, энергетика, этнос» (СПб: СПбГУП, 2015. — 60 с., илл. Серия «Избранные лекции университета», вып. 167; одна из интернет-публикаций: https://www.gup.ru/events/news/smi/4e.pdf ).



Но эта тоненькая книжечка по тематике нескольких факультативных лекций, изданная тиражом всего в 500 экз., не способна оказать влияние на формирование миропонимания целых поколений студентов большее, нежели оказывают на него вздорные и заведомо лживые учебные курсы, изучение которых и сдача зачётов и экзаменов по которым носят обязательный характер. И эта книга, написанная академиком, так же не востребована политическим официозом России.

17 «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него» (Лука, 16:16), — и почти никаких усилий на эту тему в истории человечества не просматривается на протяжении нескольких тысяч лет. Зато просматривается массовая организованная деятельность, направленная против становления Царствия Божиего на Земле усилиями самих людей в Божьем водительстве. Учение об этом давно объявлено церквями имени Христа ересью, название которой хилиазм (по-гречески) и милленаризм (по латыни). Не лучше дело обстоит и в иудаизме: «Те, кому было дано нести Тору, а они её не понесли, подобны ослу, навьюченному книгами. Скверно подобие людей, которые считали ложью знамения Бога! Бог не ведёт людей неправедных!» (Коран, сура 62:5). Но и мусульманские обрядоверы и толкователи Корана создали шариат и свели Ислам к пятикратному на день поклонению молитвенному коврику, вместо того, чтобы воплотить в жизнь, начав с себя, коранический идеал Царствия Божиего на Земле.

18 Внутренняя политика — целеполагание и достижение целей в пределах юрисдикции своего государства. Внешняя политика — целеполагание и достижение целей в отношении других государств. Глобальная политика — целеполагание и достижение целей в отношении всего человечества, т.е. в отношении глобальной цивилизации. Нормально внешняя политика должна опираться на внутреннюю, и обе они должны быть подчинены глобальной политике и быть её следствиями. Если это требование не выполняется, то государство обречено стать объектом чужой глобальной политики. Будет ли это хорошо для него — зависит от субъекта, осуществляющего глобальную политику, от его нравственности и целей, на которые он работает. Но в любом случае отсутствие жизненно состоятельной глобальной политики — утрата суверенитета в его полноте.

19 Клаус Шваб — модератор онлайн-сессии «Давосская повестка дня 2021», на которой выступил В.В. Путин. Клаус Шваб — немецкий экономист, основатель и бессменный (с 1971 г.) президент всемирного экономического Давосского форума. Как сообщает «Википедия», Клаус Шваб родился в 1938 г. в Равенсбрюке (город, где был один из жесточайших концлагерей для женщин), «учился в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. Он изучал машиностроение. После окончания высшей школы, Шваб получил диплом инженера. В 1965 году Шваб стал доктором технических наук (Dr. sc. techn.). Шваб также учился в университете швейцарского города Фрайбурга / Фрибура, где он изучал экономику промышленности.



В 1967 году он получил степень доктора экономики (Dr. rer. pol.). Шваб также окончил Гарвардский университет и получил степень магистра государственного управления в Гарвардском университете (Master of Public Administration)». — Т.е. он — не самый «простой человек» среди докторов экономики (Dr. rer. pol.) и «мастеров управления публикой» в региональной цивилизации «Запада — международном сообществе».

20 В ночь на 29 января 2021 г. умер выдающийся артист — народный артист всех народов СССР — Василий Семёнович Лановой (родился в 1934 г.). Его вклад в воспитание патриотов, носителей и защитников духа справедливости — неоспорим. И обратим внимание — в сетке телевещания в первые дни после его ухода ни одного фильма с его участием. А когда умерла некая Юлия Началова, которая не сделала для развития общества и людей ничего и о которой большинство жителей России вообще не знали и не знают, несколько дней телеэфир был заполнен ею. И в годовщину её смерти телевидение тоже уделило ей некоторую долю эфирного времени. Т.е. вульгарным однодневкам, разрушающим нашу великую культуру и растлевающим детей и молодёжь, регулярно и достаточно выделяется эфирного времени, чтобы они гарантировано успели нагадить телезрителям в душу. И при этом ФСБ, Дума, прокуратура ничего не делают, для защиты страны от этих проявлений гибридной агрессии.

ВП СССР



***



Продолжение следует.



.