«Давосская повестка дня 2021», выступление В.В. Путина: оглашения и умолчания (3/4)
«О текущем моменте» № 1 (141), февраль 2021 года
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№№ п.п.
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Высказанное В.В. Путиным
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Что это означает в реальной жизни
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Именно эти подходы лежат в основе стратегии, которую реализует и моя страна, Россия. Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи, направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья. Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний
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Всё то, что сказано в абзацах, предшествующих этому продолжению таблицы, в полной мере относится и к России.
Так архитектура постсоветской государственности России (т.е. набор и функции органов власти, их взаимосвязи), законодательство и правоприменительная практика «заточены» под невозможность осуществления суверенитета в его полноте, криптоколониальный характер экономики21, охрану «Вашингтонского консенсуса» и других системообразующих принципов «Запада — мирового сообщества».
Поэтому всё, о чём сказал В.В. Путин в приведённом в п. 9 фрагменте его выступления, в России делается бессистемно — методом проб и ошибок без отвечающего задачам развития научно-методологического обеспечения22.
Россия от государств остального мира отличается только тем, что:
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Реальность такова, что в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами. И сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов.
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В данном случае употребление слова «развитие» неуместно. Дело в том, что в исторически сложившихся культурах всех народов есть интересы, реализация которых влечет за собой деградацию и ускорение коллапса этих культур и народов их носителей23. Но наряду с этими интересами, проистекающими из того, что издревле называется «животным началом в человеке», есть интересы, проистекающие из того, что издревле называется «Божественным началом в человеке».
Часть интересов, проистекающих из «животного начала», в принципе несовместима с интересами развития, проистекающими из Божественного начала, и потому в ходе развития культуры и личностного развития людей деградационные интересы должны быть искоренены.
Какая-то часть интересов, неотъемлемо свойственная человеку как представителю биосферы Земли, и потому также относимая к «животному началу», должна безальтернативно удовлетворяться в полной мере, но при этом их удовлетворение должно быть подчинено первоприоритетному удовлетворению интересов развития, проистекающих из Божественного начала.
Поэтому механизмы согласования деградационных интересов и демографически обусловленных интересов развития в принципе невозможно построить.
Но разграничение деградационных интересов и выражающих их процессов в жизни общества и интересов развития и выражающих их процессов — это не вопрос, в ответе на который истина определяется по итогам голосования мнением «квалифицированного большинства». Различие деградации и развития носит объективный характер, не зависящий от мнений людей и побед в «спорах о нравах» тех или иных социальных групп. Но распознавание деградационных интересов и интересов, направленных на развитие, тоже требует научно-методологического обеспечения и личностного чувства меры — чувства Божьего предопределения бытия этого Мира и человека и человечества в нём…
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Для этого в том числе нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения и в глобальной экономике, в торговле.
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Это неосуществимо без разрешения проблем, о которых было сказано в п. 10.
Кроме того, это требует от России восстановления собственного суверенитета в его полноте, начиная с чувственно-интеллектуального суверенитета: мы не можем жить и развиваться на основе Западного способа мировосприятия и осмысления воспринятого.
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Все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, не прекращаются и не прекратятся никогда. И противоречия, столкновение интересов на самом деле тоже естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период.
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То, что названо «конкуренцией, соперничеством между странами», — по сути является борьбой за безраздельное мировое господство. Она действительно неизбежна и потому неустранима до завершения глобализации, по итогам которой возникнет некая культура, общая всем людям на земле. Но в борьбе за безраздельное мировое господство может выражаться:
Но второй вариант требует не тупого и безвольного воспроизводства в преемственности поколений системообразующих (по сути сатанинских) принципов цивилизации «Запада — мирового сообщества», а личностного развития людей, их творчества, подчинённого совести (Божественному началу), развития культуры и самих людей как биологического вида.
Второй вариант требует целеполагания в согласии с объективными закономерностями, которым подчинена жизнь людей, и сотрудничества от щедрот души в общих интересах развития.
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Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах, на устранении дисбалансов, критически важных для всего мирового сообщества. И тогда, уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века.
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Всё правильно, но должно быть дополнено тем, что по разным субъективным и объективным причинам осталось в умолчаниях выступления В.В. Путина и что раскрыто нами выше в правой колонке таблицы и в тексте вне таблицы (и далее в Заключении). В частности на этом уровне политики не всякий политик может себе позволить себе честность — как по причинам личной безопасности, так и во избежание разглашения разного рода сведений, оглашение которых может разрушить проектируемое будущее.
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Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера — это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия и есть часть Европы. И географически, что самое главное, в культурном смысле этого слова, по сути это одна цивилизация. Французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала. Я считаю, и тоже об этом сказал: почему до Урала? До Владивостока.
Я лично слышал позицию выдающегося европейского политического деятеля, бывшего канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции.
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Но не малая часть интеллектуалов Запада смотрит и будет смотреть на такого рода заявления, исходящие из России, через призму приводимой ниже карикатуры, которая появилась несколько лет тому назад.
И они будут смотреть на это именно так, и переубедить их в том, что воспринимать и осмыслять происходящее в России и делаемое ею надо как-то иначе — сами они догадаться не могут по причинам, о которых было сказано ранее в п. 5. Поэтому эту тему необходимо пояснить.
Кроме того, автор карикатуры не посмел либо не догадался изобразить на этой «карте мира» США и весь Американский континент, а надо бы, поскольку за умолчаниями карикатуры стоит пугающий «Запад — мировое сообщество» Русский проект многонациональной глобализации…
Да, у Европы и Запада в целом — с одной стороны, и с другой стороны — у России есть много чего общего. Оно есть в силу того, что: 1) все мы принадлежим к одному биологическому виду, 2) процесс культурного взаимодействия обеих региональных цивилизаций протекал на протяжении нескольких столетий, 3) Россия в силу специфики её цивилизационной миссии переняла от Запада многократно больше, нежели Запад перенял от России.
Цивилизационная миссия России (Русской многонациональная региональной цивилизации, развивающейся в границах общего всем её народам государства) в процессе глобализации является быть своего рода «тестером» жизненной состоятельности достижений других цивилизаций:
Кроме миссии «тестера» Россия выполняет миссию «программиста-задатчика жизненных стандартов» для человечества в целом на будущее. Именно в этом смысл умолчаний стихотворения Ф.И. Тютчева: Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить. / У ней особенная стать — в Россию можно только верить…24
И от этого никуда не деться, поскольку эта миссия России «прописана» в алгоритмике ноосферы Земли, а адекватность этого положения подтверждается Историей, если видеть в ней не собрание случайных фактов, а выражение весьма целесообразной алгоритмичности течения жизни, которую можно познать и в согласии с которой следует строить политику. Как заметил немец на русской службе генерал-фельдмаршал, граф Х.А. Миних (1683 — 1767): «Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, что оно управляется непосредственно Самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно вообще существует» — и с этим обстоятельством следует считаться как зарубежным политическим субъектам, так и внутренним.
Те, кто понимал это обстоятельство не по совести, а следуя исторически сложившимся и утратившим актуальность и перспективность традициям (Николай II — один из них), либо понимал, исходя из бессовестно завышенных самооценок (Наполеон, Гитлер, Ельцин, Собчак, в частности) или не понимал вовсе, те имели большие неприятности.
Интеллектуалы Запада миссию региональной цивилизации России некоторым образом чуют, но, будучи заложниками предубеждений, сформированных системой образования и прочими системообразующими принципами построения региональной цивилизации «Запад — мировое сообщество», они осмысляют эту миссию именно в стиле приведённой выше карикатуры:
Отрезвить интеллектуалов «Запада — мирового сообщества» от высокомерия и пренебрежения к инакомыслящим людям и народам других региональных цивилизаций и вернуть их из мира свойственных Западу иллюзий к реальности может только внятно прописанная концепция глобализации, альтернативной проводимой в жизнь Западом по её системообразующим принципам. В России она есть, но она вне официоза науки и политики, о чём было сказано в сноске 16 к пояснениям п. 6.
Пока наша концепция глобализации, ориентированная на жизнь всех и каждого под властью диктатуры совести, не будет предъявлена Западу на уровне официоза науки и политики (а также и в обход научного и политического официоза государств Запада), проблемы во взаимоотношениях России и Запада неустранимы:
Именно это и выражено в карикатуре, приведённой выше, но в глумливой форме высокомерной насмешки.
Творящих же Правду поддерживает Бог, способствуя искоренению Кривды и уничтожению помех на их пути.
Также отметим, что В.В. Путин в своём выступлении неоднократно упоминал пандемию ковида-2019, но не стал говорить о том, что она — результат утечки биологического оружия29, санкционированной «мировой закулисой» — в целях смягчения глобального биосферно-социального (экологического) кризиса — путём управляемого сокращения численности населения Земли до 1 — 2 миллиардов в течение ближайших 10 — 15 лет, что повлечёт сокращение объёмов производства и объёмов мусора, выбрасываемого цивилизацией в природную среду. Это — одно из направлений глобальной политики, противостоять которому невозможно без восстановления суверенитета общества и государства в его полноте, начиная с чувственно-интеллектуального суверенитета.
Внутренний Предиктор СССР
28 января — 3 февраля 2021 г.
21 В частности, центробанк (Банк России) перед Россией ни за что не отвечает и является по сути одним из наиболее вредоносных иностранных агентов (хотя и не вполне соответствует юридическому определению этого термина, принятому в России), поскольку лучше всего у него получается — душить Россию (её экономику, население, их развитие) ростовщической удавкой. Не надо обольщаться: в России нет демократии-народовластия — мы влачим существование под властью глобальной тирании ростовщичества, на страже которой стоит постсоветская государственность, пронизанная мафиями, среди которых доминируют антинародные либерально-глобалистские.
22 И.В. Сталин за несколько дней до его убийства говорил по телефону Дмитрию Ивановичу Чеснокову: «Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве. Но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим всё дело. Без теории нам смерть, смерть, смерть!..»
В 1983 г. Ю.В. Андропов о том же: «Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в должной мере общества, в котором живём и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным методом проб и ошибок.
Наука, к сожалению, ещё не подсказала практике нужные, отвечающие принципам и условиям развитого социализма решения ряда важных проблем» (Ю.В. Андропов. Речь на пленуме ЦК КПСС 15 июня 1983 г.: https://biblio.kz/m/articles/view/РЕЧЬ-ГЕНЕРАЛЬНОГО-СЕКРЕТАРЯ-ЦЕНТРАЛЬНОГО-КОМИТЕТА-КПСС-ТОВАРИЩА-Ю-В-АНДРОПОВА-НА-ПЛЕНУМЕ-ЦК-КПСС-15-ИЮНЯ-1983-ГОДА).
Спустя 4 года в 1987 г. академик А.И. Анчишкин в дискуссии «Экономическая теория и практика перестройки» писал о том, что ничего в этом направлении сделано не было и это породило проблемы: «Следует признать со всею определённостью, что экономическая наука да и общественные науки в целом оказались не готовыми к ответу на вопросы, поставленные XXVII съездом партии, январским (1987 год) Пленумом, всем ходом нашего развития. Многие фундаментальные проблемы развивающегося социализма приходится решать сегодня эмпирически, методом «проб и ошибок», со всеми негативными последствиями, связанными с теоретической неподготовленностью к таким решениям. Причин сложившегося положения дел несколько, и было бы, наверное, упрощением все сводить к неудовлетворительной работе самих учёных-экономистов.
Во-первых, для успешного развития экономической науки нужна чётко выраженная общественная, политическая потребность в глубоком и объективном раскрытии реальных закономерностей экономического развития, его противоречий, нужна потребность в научной истине. (…).
Во-вторых, состояние последней (речь идёт об экономической науке: наше пояснение при цитировании) всегда было связано с идеологическими установками, наличием или отсутствием догм, которые часто предопределяли не только направления, ход научных исследований, но и их выводы, результаты» («Коммунист», теоретический и политический журнал ЦК КПСС, № 5 (1303), март 1987 г.).
В постсоветской России тема научно-методологического обеспечения государственного управления не поднимается — «мудрые» депутаты и госслужащие, а также РАН не дошли до понимания значимости этого системообразующего фактора. И после этого с позиций своего невежества и профессиональной несостоятельности в деле государственного управления и строительства культуры многие из них предъявляют претензии к И.В. Сталину и большевикам его эпохи.
23 Слова В.В. Путина, приведённые в п. 4: «… человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки» — именно об итогах реализации этой возможности.
24 «Умом», сформированным образованием европейского типа; «общий аршин» — метафора, за которой стоят «жизненные стандарты», т.е. «нормы жизни общества, его социальной организации».
Россия действительно создает и задаёт «жизненные стандарты» на будущее: так, те задачи, которые были решены в России ещё во времена Ивана Грозного (государственность, общая многим народам, единая макроэкономическая система, единая финансовая система, общие стандарты в обычном технико-технологическом понимании), Евросоюз пытается решить в наши дни (со времени подписания Маастрихтских соглашений 7 февраля 1992 г.
25 Великобритания в своих колониях и в странах, с которыми воевала, убила людей больше, чем гитлеровцы. США тоже на протяжении всей своей истории много где успели безнаказанно сотворить геноцид.
26 10 февраля 2007 г. на Конференции по вопросам политики безопасности, проходившей в Мюнхене.
27 Заголовок статьи в газете «Лос-Анжелес таймс», в которой комментировалась мюнхенская речь В.В. Путина.
28 Их «лидерство» объективно ошибочно по целям проводимой Западом на протяжении нескольких столетий глобальной политики. Поэтому слово лидерство и взято в кавычки, хотя Запад, безусловно, является лидером научно-технического прогресса, который вследствие ошибочности целей глобальной политики и неправедной этики в перспективе самоубийственен и для Запада, и для глобальной цивилизации в случае продолжения глобализации по-западному.
29 Есть публикации прошлых лет, которые сообщали, что работы по изучению возможностей проникновения коронавирусов в организм человека проводились в США. Это обстоятельство допускают интерпретацию публикаций в том смысле, что один из аспектов проведения этих работ — создание биологического оружия. То, что США тоже стали жертвой коронавируса, — показатель того, что не они хозяева проекта «Сокращение численности населения посредством пандемии».
Более обстоятельно о пандемиях как об инструменте глобальной политики см. в разъяснительной записке ВП СССР «О деятельности Фонда концептуальных технологий «Алтай» после 18.06.2018» (2020 г.).
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Окончание следует.
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Давос, повестка, выступление… Всё это – мелочь по сравнению с тем, куда загоняют человечество… И именно о том, КАК НАМ НАГЛО ВРУТ высокие заинтересованные (только вот не известно, в чём именно) лица и о многом другом, говорилось за круглым столом вот здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=L-H-BQ87-Y0&feature=emb_logo