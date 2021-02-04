вне официоза науки есть основы научно-методологического обеспечения социального управления, включая государственное управление и управление в пределах производственно-потребительской системы государства. Об этом было сказано ранее в сноске 16 в пояснениях п. 6.

генетическое ядро нашей многонациональной цивилизации, сложившейся в границах общего для её народов государства, устремлено к воплощению на Земле высшей неотмирной Божественной справедливости НАВСЕГДА;

Россия от государств остального мира отличается только тем, что:

Поэтому всё, о чём сказал В.В. Путин в приведённом в п. 9 фрагменте его выступления, в России делается бессистемно — методом проб и ошибок без отвечающего задачам развития научно-методологического обеспечения 22 .

Так архитектура постсоветской государственности России (т.е. набор и функции органов власти, их взаимосвязи), законодательство и правоприменительная практика «заточены» под невозможность осуществления суверенитета в его полноте, криптоколониальный характер экономики 21 , охрану «Вашингтонского консенсуса» и других системообразующих принципов «Запада — мирового сообщества».

Всё то, что сказано в абзацах, предшествующих этому продолжению таблицы, в полной мере относится и к России .

Именно эти подходы лежат в основе стратегии, которую реализует и моя страна, Россия. Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи, направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья. Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний

Но разграничение деградационных интересов и выражающих их процессов в жизни общества и интересов развития и выражающих их процессов — это не вопрос, в ответе на который истина определяется по итогам голосования мнением «квалифицированного большинства». Различие деградации и развития носит объективный характер, не зависящий от мнений людей и побед в «спорах о нравах» тех или иных социальных групп. Но распознавание деградационных интересов и интересов, направленных на развитие, тоже требует научно-методологического обеспечения и личностного чувства меры — чувства Божьего предопределения бытия этого Мира и человека и человечества в нём…

Какая-то часть интересов, неотъемлемо свойственная человеку как представителю биосферы Земли, и потому также относимая к «животному началу», должна безальтернативно удовлетворяться в полной мере, но при этом их удовлетворение должно быть подчинено первоприоритетному удовлетворению интересов развития, проистекающих из Божественного начала.

Часть интересов, проистекающих из «животного начала», в принципе несовместима с интересами развития, проистекающими из Божественного начала, и потому в ходе развития культуры и личностного развития людей деградационные интересы должны быть искоренены.

В данном случае употребление слова «развитие» неуместно. Дело в том, что в исторически сложившихся культурах всех народов есть интересы, реализация которых влечет за собой деградацию и ускорение коллапса этих культур и народов их носителей 23 . Но наряду с этими интересами, проистекающими из того, что издревле называется «животным началом в человеке», есть интересы, проистекающие из того, что издревле называется «Божественным началом в человеке».

Реальность такова, что в мире сформировались, заявили о себе действительно разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами. И сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы многообразие, естественная конкуренция полюсов развития не обернулись анархией, чередой затяжных конфликтов.

Кроме того, это требует от России восстановления собственного суверенитета в его полноте, начиная с чувственно-интеллектуального суверенитета: мы не можем жить и развиваться на основе Западного способа мировосприятия и осмысления воспринятого.

Это неосуществимо без разрешения проблем, о которых было сказано в п. 10.

Для этого в том числе нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения и в глобальной экономике, в торговле.

Второй вариант требует целеполагания в согласии с объективными закономерностями, которым подчинена жизнь людей, и сотрудничества от щедрот души в общих интересах развития.

Но второй вариант требует не тупого и безвольного воспроизводства в преемственности поколений системообразующих (по сути сатанинских) принципов цивилизации «Запада — мирового сообщества», а личностного развития людей, их творчества, подчинённого совести (Божественному началу), развития культуры и самих людей как биологического вида.

так и Божественное начало, что приведёт к внутрисоциальной гармонии и ладу во взаимоотношениях цивилизации и биосферы Земли в преемственности поколений, и это станет началом нового этапа истории человечества.

как животное начало, что приведёт к завершению коллапса глобальной цивилизации её гибелью (и возможно — гибелью биологического вида «Человек разумный»),

То, что названо «конкуренцией, соперничеством между странами», — по сути является борьбой за безраздельное мировое господство. Она действительно неизбежна и потому неустранима до завершения глобализации, по итогам которой возникнет некая культура, общая всем людям на земле. Но в борьбе за безраздельное мировое господство может выражаться:

Все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, не прекращаются и не прекратятся никогда. И противоречия, столкновение интересов на самом деле тоже естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация. Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив, побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период.

Всё правильно, но должно быть дополнено тем, что по разным субъективным и объективным причинам осталось в умолчаниях выступления В.В. Путина и что раскрыто нами выше в правой колонке таблицы и в тексте вне таблицы (и далее в Заключении). В частности на этом уровне политики не всякий политик может себе позволить себе честность — как по причинам личной безопасности, так и во избежание разглашения разного рода сведений, оглашение которых может разрушить проектируемое будущее.

Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах, на устранении дисбалансов, критически важных для всего мирового сообщества. И тогда, уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века.

Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера — это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия и есть часть Европы. И географически, что самое главное, в культурном смысле этого слова, по сути это одна цивилизация. Французские лидеры говорили о необходимости создания единого пространства от Лиссабона до Урала. Я считаю, и тоже об этом сказал: почему до Урала? До Владивостока. Я лично слышал позицию выдающегося европейского политического деятеля, бывшего канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем, имея в виду все проблемы и тенденции развития мировой цивилизации, то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться. Мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции.