ВСЕ инструменты для сохранения и наследования капитализма – есть.

Все послушные законодательные и судебные механизмы – есть.

Международные организации 1 с финансированием стран и капиталистов – есть.

Государственная Власть более 200 капстран со всеми полномочиями – есть.

Все участники современного планетарного социального развития (и верхи, и низы) постепенно признают, что КАПИТАЛИЗМ находится в ГЛОБАЛЬНОМ СИСТЕМНОМ КРИЗИСЕ - он умирает.

Капиталисты указывают, что они ну никак не виноваты, и предлагают на выбор совокупность глобально повторяемой ЛЖИ:

много стариков, инвалидов, лентяев, мигрантов, детей, перенаселение, много едят мяса, мусорят, толстеют, мало демократии-рынка-конкуренции-ресурсов, «озоновые дыры», «миллениум», «конец света», супер-вулканы, астероиды, природные и техногенные катастрофы, терроризм, цветные революции, хакеры, глобальное потепление, глобальное похолодание, парниковые газы, экология, периодические пандемии,.. и, наконец, ужасный КОВИД 19!

КОВИД 19 – объявлен главным виновником планетарных бед во всех сферах жизни людей, разорения компаний малого и среднего бизнеса, миллионов безработных, падения экономических показателей во всех странах,..

Все хором повторяют «теперь мир и жизнь никогда не будут прежними», будет « новая нормальность» и «новые ценности» . Спасет только «великое обнуление-сброс-перезагрузка» и добровольная поголовная вакцинация.

КОВИД 19. Капиталистическая экономика падает, а капиталисты жиреют – головокружительный многомиллиардный рост богатства олигархов по данным Форбс.

Где логика, причинно-следственная связь, здравый смысл, что с арифметикой?

Где ИСТИНА?

КАПИТАЛИЗМ умер.

Мир не будет прежним.

Мировая верхушка ультра-глобалистов – банкроты, они понимают, что владеют пузырем! А собственность могут отобрать в любой момент. Еще в доковидные времена была пройдена точка невозврата. Ультра-глобалисты сами являются частью мирового тренда эволюционного развития − природа умело играет их суицидальными амбициями, а они со страху неумело жертвуют нами.

Было время, когда их не было, будет время, когда их не станет.

Озлобленная реанимация капиталистического трупа НОВЫМ МИРОВЫМ ПОРЯДКОМ – не увенчается успехом и только усилит и выявит обще-цивилизационный КРИЗИС ВСЕГО, не только финансово-экономической системы.

В системе КАПИТАЛИЗМА планетарно объективно накопились ключевые НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ:



ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ – разрушен фундамент сакральности2 НЕРАВЕНСТВА людей, а также любых социальных групп: стран, классов, рас, каст, этносов, наций, регионов, организаций, семей,.. Homo sapiens – человек разумный – единый и единственный вид людей на планете, иерархий нет. И «перед Богом все равны, за это Христос был распят». Любое доминирование в популяции всегда ограничено основанием, пространством и временем. Вечной ЭКСПЛУАТАЦИИ одних другими и ВЛАСТИ – нет разумного оправдания. Кроме того, пространство целей власти – глобальные, а сами цели и интересы самозванцев на глобальную власть – примитивно локальные: богатство и насилие. В противовес капитализму в СССР были практически апробированы элементы альтернативной социальной системы, иные смыслы и принципы жизни человека и общества. И этого из истории не вычеркнуть.

ПОЛИТ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – движок капитализма саморазрушился: ссудный процент, функции денег, оплата труда, прибыль, капитализация, свободный рынок, конкуренция, ВВП, биржи, частная собственность на коллективные средства производства и результаты коллективного физического и интеллектуального труда и т.п. – не работают. Будет ли США или Япония отдавать государственные долги? Сколько еще печатать денег? Что делать с пузырями всех бирж? Что делать с банками? Что делать с деньгами, которым не соответствует ВВП мира? Что делать с протестами – штрафы, репрессии, тюрьмы, убийства не устраняют причин? Любое решение на изменение – обнулит прежде всего всех капиталистов. Капитализм – глобальный банкрот.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ – простая система не может управлять более сложной системой3. Власть как иерархия, вертикаль насилия – примитивна и не способна эффективно управлять развитием сетевого динамического общества (социосферой), его распределенной разумной коллективной созидательной деятельностью (техносферой) в гармонии с природой (экосферой).



Сегодня очевидно приближение к порогу ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА цивилизационного развития через диалектические противоречия на следующий этап эволюции:

«НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК vs4 НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО»

Фазовый переход затронет фундаментальные изменения общества и человека (смысловые, нравственные, идеологические, деятельностные, управленческие, политические, экономические, научно-технические, социальные, культурологические и другие аспекты жизни).

Рассмотрим, какие альтернативы БУДУЩЕГО предлагают:

АПОЛОГЕТЫ НОВОГО МИРОПОРЯДКА и ИДЕОЛОГИ НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА.

Praemonitus, praemunitus – Предупреждён – значит вооружён.

Во многих источниках понятия «мироустройство» и «миропорядок» используются как синонимы. Однако при этом повсеместно миропорядок – устанавливается, а мироустройство – познаётся, создаётся, развивается и гармонизируется.

То есть существуют глубинные различия в данных понятиях:

Миропорядок — система «властных» иерархических взаимоотношений между всеми государствами и другими социальными группами, позволяющая в той или иной степени контролировать течение жизни мирового сообщества; правила неравенства, мировой порядок. Любой миропорядок по своей сути всегда содержит конфликт (войну), который международное право пытается урегулировать в категориях установленного порядка.

Мироустройство— научная картина устройства мира, особая форма целостного представления и систематизации знаний, качественное обобщение и мировоззренческий синтез различных научных теорий, причин и следствий, взаимосвязь всех объектов и процессов мира. Мировоззрение и деятельность человека и общества должны основываться на знании законов мироустройства вселенной - экосферы, техносферы, социосферы.

Надо признать, о Новом Мироустройстве говорят мало.

Тема системного мирового кризиса и поиска «Нового Мирового Порядка5» – не сходит с уст большинства политиков и политологов, стратегов и футурологов,..

Предполагается, что некая «очень развитая интеллектуальная элита мирового сообщества» вот-вот сформулирует и подарит глобальной цивилизации новый миропорядок, а дальше загонит всех (недоразвитых, сирых, убогих,..) на верный путь развития всего человечества.

Новый Мировой Порядок видится как процесс глобализации, «который сопровождается концентрацией мировых капиталов и формированием с помощью средств массовой информации на всё согласного общества», для которого новый мировой порядок должен стать пределом мечтаний.

Многочисленные самозванцы на роль этой «интеллектуальной элиты мирового сообщества» предлагают различные модели будущего миропорядка как способа организации жизнедеятельности на планете.

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК

Доктрина, теория и стратегия достижения МИРОВОГО ГОСПОДСТВА как предельной цели ВЛАСТИ давно разработаны (с периодическими косметическими правками) и неврозы навязчивой идеи НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА не дают покоя многим поколениям «глобалистов».

Капиталистический клуб транснациональных глобалистов-людоедов эволюционно прирастал «лучшими из лучших» патологических инициаторов религиозных, династийных (латифундисты), индустриальных, финансовых, цифровых захватнических войн.

Интенсивность психопатического возбуждения мировой властью росла по мере роста достижений научно-технического прогресса и пагубной возможности их разрушительного применения.

Сегодня ультра-глобалистам родная планета показалась настолько обозримо мала, а невежественная вера во всемогущий цифровой искусственный интеллект (ИИ) – непостижимо велика, что идея овладеть миром им кажется, наконец, достижимой. АЛЧНОСТЬ.

Но ритуальная незыблемость КАПИТАЛИЗМА и таинственная загадочность транснациональных хозяев «денег-собственности-власти» тает на глазах. Фамилии кланов глобальных бенефициаров капитализма известны. Фабрики, заводы, поля, сервера, дворцы никуда с собой не унесешь. Физически спрятаться на нашей планете ни в одном государстве, ни в придуманных офшорах, ни на купленных островах, яхтах, бункерах,.. от Трибунала за совершенные преступления против человечества не получится. СТРАХ.

Кроме того, несмотря на кучу власти и денег, уходят в мир иной и очередной Рокфеллер с седьмым сердцем и дважды новыми почками, и Ротшильд, и Бжезинский, и многие другие самозванцы на мировое господство (приготовиться восьмидесятилетним «+»). Остающиеся растерялись. Некому при жизни из рук в руки передать наследство награбленной ВЛАСТИ (денег и собственности), некому обеспечить безопасную тихую старость. Всхоленные любимые детки, внуки, правнуки – слабы и не пассионарны6, у новых мажоров нет неудержимого голода тотального людоедства. Понятно, что они – МИШЕНИ на разграбление, унижение, обнуление,… Дряхлеющие старцы («рабы на галерах») – мстят миру за неизбежно приближающуюся смерть. АГРЕССИЯ.

Поэтому, вдруг, конспирология закончилась, глобалисты публично синхронизируют свои действия и открыто и одинаково репрессивно указывают «народам на их светлое будущее общей служебной судьбы», говорят (включая ВКС7) про окно возможностей, узкая форточка которого, может скоропостижно захлопнуться. АГОНИЯ.

АЛЧНОСТЬ, СТРАХ, АГРЕССИЯ, АГОНИЯ заставили ультра-глобалистов торопиться, хотя до этого шаг за шагом руководствовались синдромом «сварившейся лягушки»8.

Все давосские и т.п. форумы, «большие игры» в народы, бряцанье оружием, «концом света», террористами, пандемиями, голодом, климатом, экологией и т.п. посвящены одним неизменным планам на будущее «властной илитки», которое старо и банально – бесконечная реконструкция иерархической модели миропорядка:

Уж не хочет быть она царицей,

Хочет быть владычицей Глобальной;

Чтобы жить за цифровым ИИ-забором,

Чтобы все народы ей служили

И были бы у ней на посылках»….

(см конец сказки у Пушкина А.С.)

То есть, гоп-компания ультра-глобалистов лицом Шваба и других психопатов дали нехитрые и откровенные РЕШЕНИЯ указанных ПРОТИВОРЕЧИЙ КАПИТАЛИЗМА, правда излагали их длинно, демагогично, путано, с эвфемизмами и подменой понятий9.

Расскажу проще и короче только СУТЬ.

Новая ИДЕОЛОГИЯ Нового Миропорядка

На давосской панихиде с осуждением капитализма (переплюнули Маркса, Энгельса, Ленина: невидимый рынок – ничего не решил) провозглашен затертый лозунг (показавший полное идейное бессилие):

«КАПИТАЛИЗМ УМЕР – ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОТАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ!»

«инклюзивный (всеобщий), стейк-холдерский (участия), социально-ответственный»,

то есть всем глобусом добровольно и ответственно – в комфортное рабство «коммунистического» капитализма.

Новая ПОЛИТ-ЭКОНОМИЯ Нового Миропорядка

Ультра-глобалисты предполагают раз и навсегда решить глобальные проблемы:

ВСЕ ОТОБРАТЬ У ВСЕХ.

Стандарты глобального права: у вас нет прав.

И в соответствии с алгоритмами ИИ социальных рейтингов «справедливости»

хорошим – временный доступ к пряникам удобных сервисов и услуг по прейскуранту,

плохим – кнут и социальная, финансовая, правовая, трудовая, информационная,.. смерть.

Новое УПРАВЛЕНИЕ Новым Миропорядком

Так как по факту приходится признать то, что «простая система не может управлять более сложной системой»: все непредсказуемо турбулентно, волатильно, динамично, противоречиво, много рисков, непрерывных вызовов и угроз!

Ультра-глобалисты и здесь нашли единственно возможный для тупых деградантов выход преодоления Барьера Сложности:

«УПРОСТИТЬ» ГЛОБАЛЬНУЮ СОЦИО-СИСТЕМУ

Физически сократить разнообразие и сложность управляемого мира.

Ломать – не строить, ума не надо.

И для этого они определили первоочередные задачи, в решении которых явно активизировались за последние 30 лет:



Ограничить систему управления: Управлять только человеком – СУБЪЕКТОМ (клиентом). А исследовать целостную картину мира и создавать эффективную сбалансированную планетарную систему управления коллективной деятельностью человечества в гармонии с природой – очень сложно и не понятно.

Сократить КОЛИЧЕСТВО субъектов управления – введено в оборот безличное понятие – глобальная депопуляция, то есть массовое уничтожение людей без персонификации преступников: системное убийство, воздействия отложенной смерти, избирательная медицинская помощь/вред,… отказ в рождении.

Сократить вертикаль ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ до 2-х уровней: верхи и низы. Опустить в «низы» и обнулить весь средний класс (включая все государства, весь бизнес, соц-группы, семьи, людей как источники потенциальной опасности власти). Чтобы это реализовать, надо лишить всех суверенной самостоятельности: отнять деньги, отнять собственность, отнять голос, отнять свободу перемещения и объединения, отнять разум и способность к сопротивлению.

Воспитание и ген-модификация НОВОГО ЧЕЛОВЕКА (клиента) в алгоритмически управляемый ОБЪЕКТ, общество как алгоритмически управляемая система – полное обнуление и подавление индивидуальности, личности, свобод, воли, инакомыслия, гендера, разнообразия, рас, национальностей, культур и т.п., «общее справедливое будущее для всех», «единая судьба», безопасная комфортная жизнь всем послушным служебным био-рабам физического и интеллектуального труда. Система ценностей и смыслов – страх за жизнь, комфорт и удобство как цель.

Цифровой ИИ как контролирующий и за все ответственный агент невидимой ГЛОБАЛЬНОЙ ВЛАСТИ – новая сакральность, неподсудность, безопасность, таинственность и династийность тотальной ВЛАСТИ за цифровым ИИ туманом.



Ультра-глобалистам плевать на родину, нацию, развитые и недоразвитые государства, однополюсный-двухполюсный-многополюсный мир, «золотой миллиард» (посчитали, что и это слишком много, дорого и затратно).

Установление НОВОГО МИРОПОРЯДКА географически свелось к первоочередным точечным ударам по жизненно важным 4-м точкам планетарного социо-организма:

США, ЕС (+Великобритания), КИТАЙ, РОССИЯ,

остальные придут сами, добровольно.

4-летние попытки трампистов вывести США (ее привычную исключительность, доминирование, превосходство, лидерство) из-под общего катка Нового Миропорядка: «Make America Great Again» («Вернём Америке былое величие»)– не увенчались успехом, так как именно демонтаж института «государство» – является принципиальным необходимым, правда недостаточным шагом.

На последнем Давосе, январь 2021г. – «обнулению» лично присягнули ВСЕ и продемонстрировали тесный симбиоз планируемых действий:

«уважаемый председатель, друг,.. клаус шваб! инклюзивность, развитие мировой экономики открытого типа, новые пандемии, вакцинации, климатические изменения, зеленая экономика, реформирование и совершенствование системы глобального управления, совместно распоряжаться судьбой мира, продвижение устойчивого развития,…»

Си Цзиньпин пошел дальше, с пионерским задором он решительно готов возглавить процесс глобализации и страну положить на плаху социальных экспериментов над живыми людьми:

«во имя прекрасного будущего человечества,.. будем внедрять новую концепцию развития,.. новой архитектоники развития,.. будет реально воплощен принцип «человек превыше всего, жизнь превыше всего».

С 01.01.2021 в Китае официально принята «Система социального кредита», всем начислили по 1 000 баллов, начали поголовную слежку, чтобы социальным рейтингом A,B,C,D «воспитать» правильные условные рефлексы Новых китайцев по как бы невидимым, необсуждаемым, непререкаемым, нечитаемым алгоритмом ИИ (презумпция виновности) и «стоп-факторам» социальной, финансовой, правовой, трудовой, информационной,.. смерти при сохранении телесной жизни.

Скажете концлагерь, пытки, сегрегация, стратификация,… фашизм?

Повторим, Си Цзиньпин 25 января 2021 года во время диалога «Давосская повестка дня» ВЭФ отметил: «будет реально воплощен принцип «человек превыше всего, жизнь превыше всего».

Все страны активно формируют бюджеты для закупок «передового успешного опыта» и соответствующих информационных систем.

ВСЕ элементы будущего Нового Миропорядка подаются как

неизбежный великий дар научно-технического прогресса,

предопределенность авто-кибер-нейро-ген-транс эволюции человечества,

глобальные обстоятельства непреодолимой силы,вынужденные действия по спасению человечества от глобальных катастроф.

ЦЕЛЬ – навсегда сковать волю и не допустить сомнение, критическое мышление, осознание, здравый смысл и логику, саботаж, протест, партизанское движение, оппозицию, сопротивление, АЛЬТЕРНАТИВУ,..

При таких целях и задачах ультра-глобалисты могут использовать единственный метод насаждения НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА:

ГИБРИДНАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.

Смогут ли реализовать и удержать задуманный НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК психопаты и дегенераты? Ответ очевиден, но, к сожалению, надо признать, у сил ВОЙНЫ и ЗЛА возможны кратковременные победы, у народов будут жертвы, потери, боль, унижение, страдания,…

Но это послужит пробуждению, вразумлению, планетарному объединению и ПОБЕДЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, НОВОГО МИРОУСТРОЙСТВА!

Кроме того, знание целей и методов врага, его стратегических и оперативных действий сократит жертвы и приблизит ПОБЕДУ разума.

ГИБРИДНАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Тема ГИБРИДНОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ муссируется во всех СМИ, но субъектами противостояния, столкновения, споров, инцидентов, коллизий, борьбы стран объявлены американцы, европейцы, русские, украинцы, китайцы, африканцы, демократы, республиканцы, консерваторы, черные и белые, сексуальные меньшинства, мигранты, рабочие, программисты, мусульмане, католики, православные, мужчины и женщины, отцы и дети и т.п., и т.д.

Ультра-глобалисты официально выступают в СМИ как борцы за мир во всем мире, за все хорошее и против всего плохого. Трудно им подогревать и поддерживать в народах злобу, ненависть, неприязнь, мстительность, ожесточение, агрессию,.. там, где ее нет. Любому человечному Человеку невыносимо физически и ментально жить во вражде, и он реально так не живет (столько ежедневных жизненных забот – любовь, семья, дети, друзья, учеба, работа, отдых, счастье, успех,..). Народы посылают воевать с другой страной только за деньги, и за деньги самого народа.

НО на фоне этой как бы привычной турбулентной КОНФЛИКТНОЙ жизни стран10 и народов выделяются ГЛОБАЛЬНО СКООРДИНИРОВАННЫЕ И СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ реальные «военные» действия, согласованно реализующие поставленные ультра-глобалистами задачи Нового Миропорядка с использованием уже описанных выше сил и средств:



купленных чиновников всех международных организаций,



национальных государственных предателей во власти и силовых структурах



(и законы быстро примут, и народ репрессируют, и правильно осудят, и подберут проституток из СМИ, поющих, танцующих, спортивных, научных, культурных,..),



национальных олигархов, которым пока дадут «украсть» 30 серебряников на проведении согласованных военных операций на «своих» территориях.



На всех участников этих «грязных преступных дел» есть «чемоданы» компромата. Понятно, что они – «еда», даже с фигой в кармане. Все их родственники, друзья, счета и собственность сосчитаны и в любой момент могут быть блокированы и изъяты.

Именно их – национальных олигархов (вкусных и жирных) вместе с их окружением уже едят первыми, все уже началось, все в очереди, с сибаритским чревоугодием их выдергивают по одному из разных стран и континентов.

Ультра-глобалисты прикинули, что им для установления Нового Миропорядка:



Продажных предателей народа на планету много не надо – 0,1%. Не дорого.

Не дорого.

Главное, что надо на планете – это побольше доверчивых ДУРАКОВ! Ты им с три короба соврешь и делай с ним – что хошь!



Именно их на Давосском форуме Шваб приглашал к взаимодействию в сети инклюзивного капитализма, инклюзивного социально ответственного транснационального бизнеса, «Приходите все!», всем служебное место найдут и солидарное сознание «роя» воспитают.

ГИБРИДНАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ведется ультра-глобалистами по всем ФРОНТАМ непрерывно, наступательно, трансгранично, без объявления войны и явной прямой агрессии с разрушением объектов техносферы, бесконтактно, без флагов и гимнов, с проникновением сразу в голову (стимулируется самое низменное, инстинктивное, безусловно-рефлекторное с блокировкой неокортекса мозга).

Поэтому у человечества выход один – вразумление.

В рай плетьми не загоняют!

Далее раскроем «разрушительные» военные действия на основных ФРОНТАХ Гибридной Мировой Войны. В правительствах многих стран уже появились идентичные ШТАБЫ, но не контр-действий (не обольщайтесь), а региональных координационных центров обеспечения завоеваний и установления Нового Миропорядка. Оккупанты ничего не скрывают.

Военные действия каждого ФРОНТА РАЗРУШАЮТ именно ЧЕЛОВЕКА в человеке и обеспечивают ТОТАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВСЕГО: экономики, финансов, территорий, имущества, ресурсов, производств, результатов физического и интеллектуального труда, инфраструктур, предметов культуры и искусства, прав владения всем материальным и нематериальным,…

ЦЕЛЬ – захват БУДУЩЕГО.

Однако гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Ультра-глобалисты не мыслят так системно, как здесь описано.

Им самим будет интересно читать и смотреться в зеркало.

Осторожнее!

Стать субъектом разрушительных и захватнических действий Гибридной Мировой Войны могут абсолютно все: и верхи, и низы: «аппетит приходит во время еды».

Ни одному ультра-глобалисту и всему его клану, даже самому сильному, самому богатому и властному, идеологически-присягнувшему и верному Новому Миропорядку, – не гарантируется ЖИЗНЬ.

À laguerrecomme à laguerre – На войне как на войне.

Системный анализ и квалификация планетарной ситуации и процессов делается для понимания объективной природы текущих явлений, выработки эффективных ассиметричных ответов, определения оптимального пути противодействия войне и реализации АЛЬТЕРНАТИВЫ. Для этого нужна сила. Сила – знание в его высшей форме – понимания и применения. Определяются точки малого воздействия и сильных эффектов, «ахиллесова пята».

Приведем перечень основных глобальных ФРОНТОВ Мировой Гибридной Войны:



ГОССУВЕРЕННЫЙ ФРОНТ



ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФРОНТ



ЗЕЛЕНЫЙ/КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ



ЦИФРОВОЙ ФРОНТ



Исследованию и анализу каждого ФРОНТА будет посвящена отдельная глава.

Все военные действия каждого ФРОНТА имеют наложенные пагубные воздействия.

Реальная, развязанная ультра-глобалистами, МИРОВАЯ ГИБРИДНАЯ ВОЙНА имеет на всех фронтах единый АГИТПРОП – глобальные мистификации, дезинформация и дезориентация, психопатия и управление воображением.

И этот АГИТПРОП – не про войну.

АГИТПРОП говорит о глобальном апокалипсисе и заботливом безопасном новом комфортном «рае», где каждого послушного поселят, качественно служебно применят (физически или интеллектуально), ЗОЖ-накормят, уколют, дадут доступ к сервисам,..

НО яблоки познания не разрешат трогать руками!

Примечания

1 Международные организации: ООН, Всемирный Банк, ВТО, ВОЗ, ЮНЕСКО, НАТО, ОПЕК, СНГ, ЕС, ОБСЕ, ЕВРАЗЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, ИНТЕРПОЛ, АСЕАН, АПА, КАРИКОМ, АТПФ, ЛАГ, НАФТА, ФАЕ, САМ, СДВ, СБЕР, ВОИС, СГБМ, ОЧЕС, МВФ, МАГАТЭ, ГУАМ, ОИК, G7, G8, G20 и многие, многие другие

2Меркнут, несмотря на заказ и щедрую оплату, пиар-образы умных, трудолюбивых, успешных олигархов. Все больше людей понимает, что финансовое неравенство – это не исключительные таланты «верхов», а тривиальное людоедство, эксплуатация, кража, ложь.

Функционально-физически и химико-биологически любой человек планеты Homo Sapiens мог бы теоретически стать людоедом (вором, лжецом, подлецом,..) – олигархом. Принципы жизни людоедов (убить, украсть) примитивно просты и потенциально доступны каждому: побеждает сильнейший (подлейший) – социальный дарвинизм, конкурентоспособность локтей в социальном лифте, «продать себя подороже, чтобы купить что-нибудь подороже», «если ты – такой умный, почему ты – такой бедный», человек человеку волк, пауки в банке, все против всех, каждый сам за себя, грабь награбленное, грабь ограбленных, грабь всех,..

Но человеческая культура, созидательность и нравственность объективно неуклонно растет, и количество людоедов в планетарной цивилизации неуклонно сокращается. К тому же они патологически жрут не только народы, но и друг друга (людоеда людоед приглашает на обед, на обед попасть не худо, только вот не в виде блюда).

3 Принцип кибернетики:«простая система не может управлять более сложной системой» или «управляющая система не может быть проще управляемой».Теорема Геделя – «… непротиворечивость формальной арифметики не может быть доказана средствами этой теории. Однако, могут существовать доказательства непротиворечивости формальной арифметики, использующие средства, невыразимые в ней»

4 vs – это сокращение от латинского слова Versus, которое означает «против».

5 Фразу «Novus ordo seclorum», переводимую как «новый мировой порядок», содержит Большая печать США, она же изображена на однодолларовой банкноте.

6 Пассионарность — это непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленной на изменение своей жизни, в пассионарной теории этногенеза люди, обладающие врождённой способностью абсорбировать из внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды.

7 ВКС- видеоконферецсвязь.

8 Синдром «сварившейся лягушки» – если лягушку бросить в кастрюлю с горячей водой – она выпрыгнет, но если посадить в кастрюлю с холодной водой и начать постепенно нагревать, земноводное начнет увеличивать температуру своего тела вместе с водой, стараясь приспособиться к изменяющейся среде, пока не сварится заживо.

9 Подмена понятия – это психологический прием влияния на сознание человека, где термины, закрепленные в сознании и несущие определенные эмоциональные реакции, по факту несут другие лживые смыслы. Демагогия — набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону. Эвфемизм – это нейтральное слово или выражение, которым заменяют другие слова и обороты – неудобные, грубые или непристойные.

10 Конфликтная жизнь стран – инерционный поведенческий новостной шум государств: доктрины безопасности, стратегии обороны, защита суверенитета, военные учения, вмешательство во внутренние дела, оборонные бюджеты, перехваты самолетов, риски, вызовы и угрозы, санкции, ноты, шпионы, высылки дипломатов, оси зла, информационная война,…

М.Н. Хохлова



***

.