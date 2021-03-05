И в захватнических войнах, и в справедливых освободительных войнах (морально оправданных, священных) основной причиной является – КРИЗИС ВЛАСТИ с выявлением или назначением противоборствующих сторон. Эти стороны конфликта не могут (или не хотят) прийти к взаимному уважительному равноправному соглашению с помощью переговоров или дипломатических мирных средств (« худой мир лучше доброй ссоры », « разойтись с миром ») .

Ни один человек в мире не хочет быть объектом вооружённого насилия.

Победа в войне определяется как военная, политическая, экономическая, религиозная, идеологическая,.. При этом мир – как некий «мировой порядок» устанавливается на условиях победителя (не факт, что в соответствии со справедливостью и здравым смыслом).

Понятие ВОЙНА – это организованное вооружённое насилие (навязывание своей воли , идеологии,..), целью которого является силовой захват и/или уничтожение жизни, свободы, собственности, ресурсов (территории, акватории, финансов, экономики, идеологии,..) . Конфликт с применением вооружений.

Для определения «что есть власть» сопоставим понятия – ВЛАСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ и УПРАВЛЕНИЕ. Несомненно, общество нуждается в совершенствовании организации и управления, но что будет с властью, конфликтами и войной?

ОРГАНИЗАЦИЯ (от лат. organizo — сообщаю стройный вид) рассматривается как



объект, обладающий упорядоченной внутренней структурой, целостный комплекс согласованно взаимосвязанных элементов (более или менее дифференцированных и автономных частей целого),

обладающий упорядоченной внутренней структурой, целостный комплекс согласованно взаимосвязанных элементов (более или менее дифференцированных и автономных частей целого),

процесс по упорядочению (образованию и совершенствованию) взаимосвязей всех элементов целого во времени и пространстве, целевое объединение ресурсов .



Понятие организации даёт возможность рационально объяснить целостность (единство) и качественное своеобразие (индивидуальность) элементов: то и другое опирается на действие многообразных пронизывающих (соединяющих) связей. Для организации характерна целенаправленность функционирования и развития на всех этапах жизненного цикла.

УПРАВЛЕНИЕ - организация системы объектов и процессов, которая обеспечивает достижение целей. Выделяют два типа механизма управления, которые в реальной жизни действуют одновременно:



стихийный – воздействие происходит в результате взаимодействия объектов. Упорядочивающее и управляющее воздействие на систему является результатом совпадения или столкновения различных, нередко противоречащих друг другу сил, массы,… случайных единичных актов.

– воздействие происходит в результате взаимодействия объектов. Упорядочивающее и управляющее воздействие на систему является результатом совпадения или столкновения различных, нередко противоречащих друг другу сил, массы,… случайных единичных актов.

сознательный - планомерное воздействие на объект или процесс. Одной из актуальных задач является формирование методов и практики сознательного (мотивированного) коллективного управления на научной, динамически развивающейся основе.



Организация и управление — явления, по существу присущие всем объектам и процессам вселенной (экосфере, социосфере и техносфере) и не требующие введения понятия власть.

Эффективность организации и управления в общественной деятельности всегда зависит от востребованности результата, научно-обоснованных решений, адекватных инструментов, знаний, опыта, профессионализма, компетентности, энтузиазма, уважения, доверия, кооперации, взаимопонимания, солидарности и поддержки.

Суть управления состоит в определении реального объекта управления (его содержания, формы, поведения), построении его целостной адекватной динамической модели (исторической, актуальной и прогнозной) для стратегического и оперативного процесса коллективного персонифицированного управления: целеполагания, наблюдения, поиска, планирования, прогнозирования, моделирования, принятия решений, управляющего воздействия, измерения, учёта, балансирования, гармонизации, анализа, мониторинга, надзора, контроля, сбора статистики,… и достижения желаемых результатов.

Где тут про власть?

Эффективность организации и управления реализуемы без применения власти.

Организация и управление включает следующие стадии эволюции их архитектуры: точечные, типа «звезда», иерархические, матричные, сетевые.

ВЛАСТЬ – инструмент очень специфической иерархической организации ЛЮДЕЙ (вертикаль власти) и очень специфического управления – насилие, подчинение, навязывание своей воли, даже вопреки сопротивлению.

То есть понятие власть концептуально по определению содержит пространственный и силовой дисбаланс двусторонних отношений: взаимодействия с природой (экосферой), в обществе (социосфере) и с антропогенными системами (техносфере). Применение власти в техносфере и экосфере чаще всего очень быстро приводит к катастрофам, жертвам и чрезвычайным ситуациям.

Наличие власти формирует иерархические древовидные архитектуры организации общества во всех типах объединения людей (политических, экономических, корпоративных, религиозных, бытовых). При этом возвышение власти всегда строится на унижении окружающих и монополии права применения силы (при этом силовая рефлексия от униженных объявляется не легитимной и жестоко подавляется).

И, если у власти одной из сторон конфликта находятся люди с аномальным отношением к человеческой жизни, – народы (в качестве армии, «пушечного мяса», «материала»,..) мобилизуются и втягиваются в войну.

К методам военных действий относятся:



Ошеломить, деморализовать, сковать . Навязать идеи недостижимого превосходства, глобального влияния и доминирования. Убедить в непобедимости и недосягаемости одних и обречённой отсталости других, предрешённости поражения в попытках освобождения. Вогнать в стратегический паралич противодействия и сопротивления.

. Навязать идеи недостижимого превосходства, глобального влияния и доминирования. Убедить в непобедимости и недосягаемости одних и обречённой отсталости других, предрешённости поражения в попытках освобождения. Вогнать в стратегический паралич противодействия и сопротивления.

Разрушение, убийство, уничтожение.



Захват, грабёж, рабство, истощение.



Контроль воли противника. Манипулирование и управление ресурсами, политикой, идеологией, сознанием, информацией в интересах бенефициара (выгодоприобретателя).



При этом первый и последний пункты методов ведения войны имеют вполне «мирное» обличие применения «мягкой» силы, в них могут и не участвовать напрямую вооруженные силы. То есть временные рамки мобилизационного периода размываются и уже не имеют границ.

Для оптимизации военных действий разрабатывается модель уязвимости объектов: лидер, финансы, производство, инфраструктура, народонаселение, вооружённые силы, природные ресурсы,..

Невиданно возросшие разрушительные боевые силы и средства становятся не только насущной общечеловеческой проблемой, но и «миной» для будущих поколений.

При том, что опасность термоядерной, химической, бактериологической и других войн остаётся, человечество непрерывно находится в гонке совершенствования тактико-технических характеристик летального (в т.ч. отложенного) и не летального оружия, рассуждает о «гуманизации методов ведения войны», повышения её эффективности.

Предлагаются новые виды войны.

Мировая «военщина», хочет уничтожать противника в новых «сетецентрических войнах» (Netcentric Warfare) или «сетевых» (Netwar) или «гибридных» (Hybrid Warfare) ещё быстрее, результативнее, сверхточнее, дешевле,…

СЕТЕВАЯ (СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ) ВОЙНА (в соответствии с доктринами США, НАТО) – ведение боевых действий, предусматривающих увеличение боевой мощи объединённых сил за счет информационно-коммутационной сети, объединяющей источники информации, органы управления и средства поражения (подавления), обеспечивающие доведение до участников операций информации об обстановке в реальном времени.

При этом сетецентрическая – Netcentric Warfare и сетевая – Netwar войны сегодня мало чем отличаются по существу, разве что корнями происхождения (насаждаемые «сверху» или самоорганизация «снизу» соответственно).

Сетевую (сетецентрическую) войну теперь намереваются вести непрерывно, тотально, повсеместно и против всех: мобильных альянсов, государств, блоков, которые включают врагов, нейтральные силы, союзников.

Однако в США и НАТО многое декларируется, финансируется, но не всё получается, особенно в создании адекватных информационных систем управления C4ISR (Command, Control, Communications, Computerapplications, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Анализ показал, что применяются старые архаичные кибернетические принципы и механистические (редукционные) методы для реализации новых систем управления сетецентрическими войнами, что и объясняет многие катастрофические неудачи и концептуальные заблуждения.

Поэтому нас пока убивают не совсем сетецентрично.

Слабо учитывается оборона, противодействие, мобилизация, атака, обратная связь, сетевая рефлексия,..

Сценаристы сами не понимают, когда они становятся частью чужого сценария.

Действовать внутри цикла принятия решения врага чаще всего не получается, как и планировать и получать желаемые результаты на длительных временных дистанциях.

Теория сетецентрической войны содержит следующие черты и принципы:



Широкая возможность использования географически распределенных сил и ресурсов,



Силы, объединённые надежными сетями эффективных коммуникаций между объектами, получают возможность качественно нового обмена информацией,



Обмен информацией повышает достоверность информации и уровень общей информированности о происходящем;



Сетецентрическое управление действиями способны вести только высокоинтеллектуальные силы, пользуясь знаниями, полученными от всеохватывающего наблюдения за пространством и расширенного понимания ситуации. Они способны к большей эффективности, чем при ведении автономных, сравнительно разрозненных действий.



В результате общая ситуационная осведомленность такова, что позволяет обеспечивать необходимые сотрудничество и самосинхронизацию, повышает устойчивость и скорость передачи команд, что, в свою очередь, резко повышает эффективность выполнения задач, живучесть сил. Это дает возможность географически распределенным объектам проводить совместные действия, а также динамически распределять ответственность и весь объём работы, чтобы оперативно и оптимально приспособиться к ситуации.



Вчитайтесь, ну и где тут про войну?

Эти принципы вполне применимы к эффективному управлению и бизнесом, и отраслью, и регионом, и государством.

На вооружение взяты мирные методы самой жизни – без коллективных взаимоувязанных усилий (силы), без кооперации и распределённого принятия решений – ничего не сделать.

Вот тут и засада!

МИР ИЛИ ВОЙНА?

Многие «гуманисты» утверждают, что вот уже около 70 лет нет мировых войн.

Многие « милитаристы » утверждают, что состояние мира — это иллюзия. Что человечество непрерывно конкурентно воюет за жизнь и «место под солнцем».

Сегодня действительно размываются чёткие границы в понятиях: мир, война, кризисы, конфликты, чрезвычайные ситуации.

За долгие тысячелетия бесчисленных (долгих и коротких) войн делаются попытки обосновать неизбежность противостояния и «столкновения цивилизаций», неизбежность войны как мирового явления, утверждая что:



война является неотъемлемой частью человеческой натуры,



человеку по природе вещей свойственна агрессия ,



человек всегда превращает своё недовольство в ненависть к другим,



у сильного есть естественное право на всё то, что слабый не в состоянии удержать;



война «предохраняет народы от гниения»;



война – «двигатель прогресса»;



неизбывна война за мировое или региональное лидерство;…



И вообще бытует мнение, что «человеческие войны — это аналог поведения животных, которые сражаются за территорию или конкурируют за еду или партнёра».

Но анализ целей, средств (вооружений) и методов, результатов, субъектов множества войн показывают, что война всё-таки является чисто человеческим изобретением.

Война – это война людей.

Война всегда неразумна, порочна, является признаком варварства и воплощением всех бед и страданий. Она разъедает совесть, противна гуманистическим понятиям.

Но и на эту нравственную проблему человеческой морали оперативно нашлось простое идеологическое решение – теперь войны ведутся «под прикрытием» (как бы без наступательных целей):

миротворческие инициативы; установление мира во всём мире; операции по поддержанию мира, по принуждению к миру, по сдерживанию, по установлению мира, по строительству мира; распространение демократии, «электронная демократия»; инновационная дипломатия; борьба с преступностью; международное сотрудничество; новый мировой порядок; борьба с «тремя силами зла»: религиозный экстремизм, национальный сепаратизм и международный терроризм; устойчивое развитие; безопасные море, океан, небо, космос,..; гуманитарная помощь; ликвидация последствий природных, техногенных, гуманитарных, эпидемиологических бедствий; …

А в результате – рост несчастий, голода, разрухи, безработицы, нищеты, болезней, беженцев, смертей,.. – гуманитарная катастрофа.

Физические границы государств уже не имеют большого значения, потеряна неприкосновенность убежища, растёт ощущение уязвимости, взаимное ядерное сдерживание длится многие десятилетия.

Заблаговременное агрессивное присутствие решается мирной миграцией людей, финансов, прав собственности; толерантностью хозяев; сетевым информационным трансграничным взаимодействием,…

Многие аналитические источники отмечают: если в войнах предыдущих поколений всё решало только вооружение (количество танков, самолётов, ядерных боеголовок,..), то теперь необходимо обладание «сетевым смысловым кодом».

Сегодня так определена главная задача сетевой войны – формализовать и защитить «сетевой код», с помощью которого лавины информации bigdata «дешифруются» и семантически (по смыслу) структурируются в целостную ситуационную картину военного управления на глобальном театре военных действий.

Но тем же самым занимаются и «мирные» государственные и транснациональные коммерческие структуры, которые хотят обеспечить наш «мирный мир», свою максимальную прибыль, удобную жизнь, рост ВВП в своих карманах, тотально контролируемую и наследуемую безопасность!

Информация и сети становятся в глобальном мире всё более открытыми, но и более «зашумленными» с неуправляемой избыточностью, ангажированной «пропагандой», индуцированными «искажениями».

Нас всех накрыло цифровой трансформацией, растущей лавиной данных, но искусство понимания целостной адекватной планетарной ситуации пока не доступно:



ни специалистам сетевых войн ,

,

ни «электронным государствам».



Высшим «искусством» hi-tech войн выступает одоление врага без применения прямого насильственного противоборства. Растёт популярность восточных стратегем о том, как «мирно, в объятьях дружбы, одолеть врага», как эффективнее реализовать модель: «мудрая обезьяна с горы взирает на бой тигров в долине», то есть, не участвуя прямо в вооружённых фазах войны, стратегически выигрывать в экономике, финансах, политике, идеологии и т.д.

Ещё Маркс и Энгельс сформулировали, что «феодальный метод ведения войны должен быть заменен торговым, что место пушек должен занять капитал ». Ссудный процент, ценные бумаги, цифровые деньги,.. – тоже оружие войны, когда «денежная экономика» растет за счет ограбления реальной «товарной экономики»: строгому количеству натурального (в том числе нематериального) товара противопоставляется мошенническая игра неограниченным набором условных цифр.

Для роста прибыли и капиталов в карманах меньшинства сегодня системно нужна волатильность, турбулентность, нестабильность,.. – «кому экономическая война, а кому – мать родна».

Конкуренция и конкурентоспособность стали официальной мантрой современного рыночного глобального общества.

Но что же такое конкуренция?

Конкуренция – это убийство и уничтожение себе подобных и/или их подавление (поглощение), это борьба за существование любыми средствами. Конкуренция – это эгоизм, алчность, зависть, ненависть, безнравственность, это и есть война.

В «конкурентные войны» втащили и человека, и семьи, и регионы, и государства, и науку, и здравоохранение, и образование,…

Человек человеку конкурентный враг. Что убивает в каждом человеке основы социальной жизни – доверие.

Идеологически нам всем предложено рождаться, жить и умирать среди врагов и быть обреченным на войну всех против всех, прагматично на время выбирая мобильных союзников для достижения личных эгоистических интересов и бенефициарных целей.

Что должно одно государство (регион, отрасль, семья, человек) конкурентно вырвать у другого государства, какую пальму первенства?

Всех безнравственно загоняют однобокими рейтингами и показателями эффективности в гонку стать «царем горы (или кочки)», в «игру на выбывание», в «социальные лифты» по головам и трупам, «расталкивать локтями», искать и рвать «слабое звено», «строить потёмкинские деревни из собственной единственной жизни».

А что делать неконкурентоспособным по определению: человеку, если он – ребёнок, инвалид или старик; региону в сложных климатических условиях; исторически сложившемуся малому государству; заботливому, чуткому и внимательному врачу или учителю?

Проигрывать конкурентную войну! Вымирать…

НИКОГДА не станут «экономически выгодными» и «конкурентоспособными»: экология и бережное отношение к природе, полезные продукты, достойные условия труда (технологии, время, оплата,..), здоровье, помощь умирающим от голода и катастроф, забота о детях, стариках и инвалидах; честность, доброта, любовь и справедливость!

Если вчерашняя оценка «конкурентоспособности товара» ещё включала его качество, надёжность, цену…, то сегодня «конкурентоспособность товара» подавляюще содержит совсем другие ключевые характеристики: силу и мощь политической поддержки, уровень административного властного ресурса, размер взятки, низкую себестоимость за счёт фальсификации ингредиентов и обворовывания работников, платёжеспособность потребителя, рекламо-емкость человеческого сознания и т.п.

Тут уж не до качества и надёжности, а цену назначает сговор монополистов.

Где и зачем нужна конкуренция?



Конкуренция товаров и услуг?



Человеку в принципе не нужен конкурентоспособный товар или услуга, ему нужна ПОЛЬЗА – это не только качественный товар (услуга), а его осознанная МЕРА (норма) полезного потребления, экология жизненного цикла производства, использования и утилизации. ПОЛЬЗЫ надо не много и не мало, а индивидуально по необходимости.



Конкуренция в науке и технологиях?



Научные открытия основаны на любопытстве, интеллекте, стремлении к совершенству и самореализации, обобщении и эволюционном развитии ЗНАНИЙ множества предметных дисциплин и поколений исследователей. Алчность, зависть, честолюбие, эгоизм, конкуренция – не открыли ни одного закона, не развили научные знания цивилизации.



Конкуренция в бизнесе, производстве?



Провозглашая лозунги про конкурентную войну, бизнес всего мира на деле реализует именно коллективное ОБЪЕДИНЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЮ в транснациональные корпорации (ТНК). И сейчас ТНК размышляют не о конкуренции, а о гармонизации совместной деятельности для продления собственной стабильной «мирной» жизни. Пресловутая рыночная конкуренция как соперничество хозяйствующих субъектов повсеместно выродилась в её имитацию кучкой монополистов, которая скрыта за многообразием красочных упаковок, названий, этикеток,..



Конкуренция государств, территорий, отраслей?



Она антигуманна в принципе. В конкурентной борьбе здравоохранения, образования, государств, территорий,.. всегда проиграет пациент и врач, ученик и учитель,.. народ.



Конкуренция людей?



Семьи даже самых успешных «манагеров» (manager, управленец) рожают-таки детей и «перекрёстно субсидируют эти непрофильные неконкурентоспособные активы», «долгосрочно и рискованно в них инвестируют», несмотря на заученные эгоистические догмы и правила роста рентабельности.

Люди без конкуренции любят, дружат, приходят на помощь, сочувствуют, коллективно трудятся, творят,..

Конкуренция никогда ничего не создала, так как созидание возможно только в кооперации.

Многие путают естественную для человека соревновательность с конкуренцией.

Футболисты, красавицы, школьники, повара, рабочие, ученые,… соревнуясь сохраняют и объединяют себе подобных в лиги, общества, группы, клубы и просто сравнивают по различным параметрам свои достижения, а не конкурируют, не убивают, не поглощают друг друга.

Иначе, очень скоро не с кем было бы соревноваться!

Все антропогенные технологии, продукты, сервисы и инфраструктуры (а тем более сложные с высокой динамикой развития) создаются в результате мирного взаимодействия и сотрудничества, с интеграцией коллективных усилий и производств, синтезом и конвергенцией разно-дисциплинарных технологий и научных достижений.

Посмотрите вокруг – сколько мы коллективно натворили мирного мира.

Состояние мира — это не иллюзия!

Все живые природные системы развиваются и эволюционируют по другим принципам и законам, без конкуренции! Как может конкурировать селезёнка с кровеносной системой, почкой, позвоночником и мозгом?

В живом биологическом организме, счастливой семье, успешном проекте или организации,.. – нет конкуренции. «Частное» (индивидуальное) всегда мирно работает на «целое» (общее), а «целое» – на «частное».

Нужна лишь их гармония, трудно достижимая и вечно ускользающая.

Поэтому и есть болезни, дисфункции, конфликты, сопротивление, борьба, война.

Но любая война всегда закончится МИРОМ.

Итак, войны (локальные и мировые) стали горячими, холодными, сетевыми, идеологическими, психологическими, превентивными, роботизированными (как компьютерная игра), гибридными, информационными, торговыми, финансовыми, экономическими,.. «Войной смыслов».

Где же единая общечеловеческая сетевая модель «Мира смыслов»?

Миропорядок и/или мироустройство.

Как отличить войну от мира?

Чем объективно измерить состояние мира и войны?

Как превентивно выявлять и проактивно предупреждать военные действия?

Как оценить мироустройство, то есть устройство МИРА на ВОЕННО-ёмкость?

М.Н. Хохлова



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