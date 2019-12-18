Демографические мифы Кремля . “Яма” войны 1812 г .
Профессор Катасонов: Вымирание России Кремль скоро будет объяснять войной 1812 года
Росстат только что опубликовал свежие данные о демографических процессах в России. Но, даже несмотря на свои способности выдавать черное за белое, статистическое ведомство вынуждено признать, что вымирание населения страны продолжается, причем темпы его даже ускорились.
Общее население России за январь-сентябрь текущего года сократилось на 43,7 тысячи человек. Эта цифра складывается из естественной убыли населения и чистой иммиграции. Естественная убыль, представляющая собой разность между числом умерших и родившихся, составила за 9 месяцев 236,9 тыс. чел. Чистая иммиграция за указанный период составила 193,2 тыс. человек. Это преимущественно иммигранты из среднеазиатских республик бывшего СССР. С учетом въехавших в страну мы и получаем обозначенную выше цифру чистой убыли населения России.
Как известно, в прошлом году майский указ президента определил решение демографических проблем страны в качестве одного из приоритетов государственной политики на период до 2024 года. Согласно указу, был подготовлен и с 1 января этого года запущен национальный проект «Демография».
Цель проекта — затормозить естественную убыль населения и предотвратить снижение численности населения страны. Демографическая статистика за первые три квартала текущего года позволяет уже составить некоторое представление о том, как идет реализация национального проекта «Демография». Так вот, никакого улучшения демографической ситуации не зафиксировано. Наоборот, продолжается, как сегодня принято говорить, дальнейшее «сползание страны в яму демографического кризиса».
Посудите сами. По итогам прошлого года естественная убыль составила 224,6 тысячи человек. В этом году ее, согласно национальному проекту, надо было даже не ликвидировать, а лишь уменьшить до 219,4 тысячи. А она (убыль) уже по итогам трех кварталов составила 236,9 тысячи человек. По отношению к показателю 9 месяцев прошлого года это больше на 36%. При этом особенно подвел показатель рождаемости — он оказался в три раза ниже, чем количество родившихся в первые три квартала прошлого года. Можно предположить, что по итогам года естественная убыль перевалит через планку в 300 тысяч. Этот год почти наверняка станет рекордным по величине естественной убыли населения за последние 11 лет!
И это при том, что запущен национальный проект «Демография», в рамках которого действует пять федеральных проектов с очень амбициозными названиями: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и др.
Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин. На нацпроект запланировано финансирование в размере 3,1 трлн. руб. Получается по полтриллиона в расчете на год. В этом году, согласно паспорту нацпроекта, финансирование должно составить 545 млрд руб. Деньги очень серьезные.
И вот, комментируя свежую демографическую статистику Росстата пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил: «Действительно, демографическая яма, которая неоднократно объяснялась президентом и нашими всеми руководителями социальной области, сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная. Сошлись две демографические ямы в одну».
Фраза пресс-секретаря насчет «двух демографических ям» разошлась по всем российским СМИ. По своей нелепости она может конкурировать со ставшей крылатой фразой: «Денег нет, но вы держитесь». Как-то президент В. Путин уже давал характеристику деятельности пресс-секретаря Дмитрия Пескова: «Он несет иногда такую „пургу“, что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?». Заявление Пескова насчет «двух демографических ям» — та самая «пурга».
Видимо, Д. Песков попытался прикрыть очевидный факт: провал нацпроекта «Демография» на самом его старте. Ведь, согласно паспорту нацпроекта, мы должны были сегодня уже увидеть позитивные тенденции. Даже если поверить в сказку насчет «двух демографических ям», то, почему инициаторы нацпроекта не учли этот фактор на стадии его разработки? А на учли по той простой причине, что такого фактора в природе не существует.
Напомню, что как-то ранее, рассуждая о демографии, Песков сказал, что одной «ямой» являются неблагоприятные события времен Великой отечественной войны, а другой «ямой» — кризисная ситуация в стране в начале 1990-х годов.
Теория разных «демографических ям» — чистой воды оправдание и прикрытие полной беспомощности нынешней власти. Такие же «ямы» (всякого рода «наследие» советского времени) придумывают и те, кто отвечает за другие нацпроекты (общее их количество на сегодняшний день составляет 13). Уверен, что, если не произойдет радикальных встрясок, то и на следующий год все целевые показатели нацпроекта «Демография» будут провалены, умирание народа продолжится и даже ускорится. А господин Д. Песков, если останется на своем посту, придумает еще какую-нибудь «демографическую яму». Например, ту, которая возникла в России в годы Первой мировой войны 1914−1918 гг. А на третий год провала нацпроекта он, пожалуй, может вспомнить «демографическую яму» Отечественной войны 1812 года.
А чтобы популярно объяснить, что теория «демографических ям» господина Пескова — откровенная «пурга», приведу некоторые цифры из демографической статистики, относящиеся к недавней истории нашего отечества.
Вот, в частности, Российская империя в момент ее наибольшего расцвета — 1913 год. В ней (без учета Финляндии) проживало 163,7 млн. человек (кстати, это на 27% больше, чем в 1897 году; прирост населения империи за 16 лет составил 34,6 млн. человек). Потом началась та самая «демографическая яма», которая была порождена Первой мировой войной, революциями 1917 года, Гражданской войной.
На начало 1920 года в стране проживало лишь 137,7 млн. человек. В «демографической яме» исчезло 26 миллионов (сокращение численности за период 1913—1919 гг.). А теперь привожу данные о численности населения за некоторые последующие годы (на начало года; млн. чел.):
1927 г. — 147,0
1929 г. — 154,2
1937 г. — 164,5
1939 г. — 170,5
1941 г. — 198,7
Как видим, устойчиво высокие темпы прироста населения. Жизнь в стране была напряженная. Проходила индустриализация. Потребление в расчете на душу населения основных продуктов и промышленных товаров — нищенское (с точки зрения современных стандартов). Но страна быстро развивалась и в экономическом, и в демографическом отношении. Руководство страны никаких дурацких программ и проектов по демографии не разрабатывало и не реализовывало. Прирост населения в буквальном смысле был «естественным». Потому, что люди стали постепенно обретать смысл жизни и видеть будущее.
Заменить будущее никакими пособиями и никакими стандартами потребления продуктов, товаров и услуг невозможно. Никто ни в правительстве, ни в народе не ссылался на то, что, мол, «демографическая яма» второго десятилетия ХХ века мешает решать государственные и семейные проблемы, проводить индустриализацию и рожать детей. Где-то примерно в 1936 году СССР по численности населения вышел на уровень 1913 года. А к началу войны превзошел его на 21,4%.
Следующей «демографической ямой» оказалась Великая Отечественная война 1941−1945 гг. В декабре 1945 года численность населения составила 172,0 млн. человек. По сравнению с началом 1941 года сокращение населения СССР составило 26,7 млн. человек. А теперь привожу данные о численности населения за некоторые последующие годы (на начало года; млн. чел.):
1950 г. — 179,2
1953 г. — 188,7
1959 г. — 208,8
1970 г. — 241,7
1979 г. — 262,4
1989 г. — 286,7
А в декабре 1991 года, в момент распада СССР, численность населения достигла 294 млн. человек. Как видим, послевоенный период характеризовался высокой демографической динамикой. Действовало и совершенствовалось социально-экономическое планирование развития страны. Но никому в голову не приходило заниматься планированием роста населения. Прирост населения был в полном смысле «естественным». Никаких «демографических ям» не было. И уж тем более, никому из советских руководителей и в голову не приходило списывать свои огрехи и просчеты на «демографические ямы» прошлого.
А теперь о «демографической яме» новейшей российской истории. Господин Д. Песков связывает ее с событиями начала 90-х годов. Да, действительно, в связи с развалом СССР, образованием Российской Федерации и начавшимися «реформами» (прикрывавшими развал и ограбление страны) началось падение численности населения РФ. Накануне развала СССР, в 1991 году в РСФСР проживало 148, 54 млн. человек. В 1992 и 1993 гг. этот показатель (уже в РФ) оставался почти без изменения. Заметное снижение началось с 1994 года, оно продолжалось до 2009 года, когда численность населения упала до отметки 142,74 млн. человек.
Далее начался прирост численности населения страны, правда, скромный, но все-таки прирост. И никто особенно про демографию во власти не говорил. На начало 2018 года численность населения РФ достигла максимального значения — 146,88 млн. Правда, до показателя РСФСР 1991 года численность населения РФ и в 2018 году не дотягивала существенно (1,66 млн. чел.). Почему же руководство страны озаботилось проблемой демографии? Да потому что демографическая статистика была «рисованной».
Депопуляция России достаточно долго камуфлировалась тем, что показатель общей численности населения рассчитывался (и до сих пор рассчитывается) с учетом чистой иммиграции. Речь идет преимущественно о тех, кого принято называть «трудовыми иммигрантами» и кто приезжал и приезжает преимущественно из ближнего зарубежья. Приток таких иммигрантов стал постепенно иссякать.
Власти забеспокоились, что неприглядная демографическая правда обнажится. И еще в 2017 году стали загодя готовить нацпроект «Демография». А демографическая правда обнажилась уже по итогам 2018 года. Вот картина за этот год:
Родилось 1 604 344 человек (на 85 540 человек меньше, чем за 2017);
Умерло 1 828 910 человек (на 4 570 человек больше, чем за 2017);
Убыль 224 556 человека (в 2017 убыль 134 456 человека);
Миграционный прирост составил 124 844 человек.
Для нас ключевым демографическим показателем должен быть естественный прирост населения (как разница между числом родившихся и умерших за период). И что мы видим? Оказывается, за все годы существования Российской Федерации было лишь три года (2013, 2014, 2015 гг.), когда действительно был естественный прирост, правда, очень незначительный (можно сказать символический — всего около 86 тысяч за три года). А все остальные годы была чистая убыль. Максимальные показатели чистой убыли были зафиксированы в период 1999—2003 гг. (тыс. чел.): 1999 г. — 929,63; 2000 г. — 958,53; 2001 г. — 943,25; 2002 г. — 935,31; 2003 г. — 888,53.
А вот данные за последние годы (тыс. чел.): 2017 г. — 134,46; 2018 г. — 218,39. По итогам 2019 года, как я отметил выше, следует ожидать чистой убыли не меньше 300 тысяч.
Если просуммировать все годы, то суммарная чистая убыль населения за 1992−2018 гг. составит примерно 13,5 миллиона человек. Это эквивалентно половине людских потерь (военнослужащих и гражданских лиц) нашей страны в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. В расчете на год в среднем получаются людские потери в размере полумиллиона человек. И это в условиях отсутствия войны. На самом деле война идет, но она не горячая и не объявленная. Но очень летальная и разрушительная (о ее разрушающем воздействии на экономику России я уже не раз писал).
Так что пресс-секретарь Д. Песков что-то напутал. Не надо придумывать никаких «демографических ям» прошлого. Россия с момента своего возникновения попала в страшную «демографическую яму» и находится в ней безвылазно на протяжении уже почти 28 лет. И наши граждане будут по-прежнему гибнуть в этой «яме» (или «котле»). Власть только делает вид, что она пытается ликвидировать «демографическую яму». Либо не может, либо не хочет.
Не читая: https://pandoraopen.ru/2019-12-16/snizhenie-rozhdaemosti-i-ubyl-naseleniya-lzhivye-manipulyacii/
Статья высосана из пальца.
Это тебя из пальца высосали, грантоед несчастный!
Грантоед? А подтверждения этих слов то будут? Или снова работа на публику с целью манипуляции мнением? Так я не первый день тут.
Из этой статистики самое интересное следующее. Перед войной в союзе почти двести лямов после войны сто семьдесят. Тут ещё одну статическую цифру привести прирост населения союза за счёт Прибалтики Белоруссии и Украины даже если это пять миллионов то наши общие потери в войне не менее 35 миллионов человек. Эту цифру нужно всегда показывать ура патриотам в сравнении Германией. Население РФ сейчас не убывает это очередной блеф пропаганды, никогда оно не будет убывать без войны. Государство всего лишь не регистрирует граждан которые прибывают на нашу территорию, это очередное их там нет.
Люди – не кролики, которым дай волю, то будут плодиться бесконтрольно. Чтоб получился один ребенок, нужно как минимум, 2 родителя и 4 бабушки и дедушки. При среднем количестве детей меньше 2-х налицо убыль населения. Чисто математика и никакого мошенства! Ну, а причины этого хорошо всем известны. Вот тебе и “без войны”.
С 39 по 41-й прирост населения составил 28 млн., что аномально высоко в сравнении с предыдущими годами.
Знаете почему?
Да потому, что в этот период с состав СССР вошли Прибалтика и западные части Белоруссии и Украины. Население, естественно, посчитали.
Двойная у Вас бухгалтерия.
В РФ в любое время реально провести перепись населения по количеству паспортов и количеству детей через МВД и загсы. Точное число оставшихся граждан плюс минус 10 тыс чел.
Но тогда возможно не выйдут на 146 млн, и это уже не скрыть. Собираются по прежнему по домам обходить с блокнотиками.
Убывает население всего мира. Это естественный процесс, когда количество жителей превосходит потенциал их комфортной жизни и возможности прокормить потомство. Не говоря уже о политике толерантности вкупе с глобальным подходом к жизни в духе “после нас хоть потоп”. Потоп, кстати, ученые уже обещают. И население Земли неизбежно сократится.
пофиг на весь мир, за убыль населения РФ кто-то должен ответить. И думаю он ответит
Урсус, ты же не ребенок. Прекрасно понимаешь, что мир един и мы все взаимосвязаны. Одним воздухом дышим, одними проблемами живем. Сокращается население всего мира, и далее будет сокращаться еще больше. Нарожать можно, но нужно еще и воспитать человека, а не уличного бездаря с образованием в три подворотни.
думаю ты немного 3.14здишь насчет всего мира, давай по коэффициентам рождаемости по странам мира. На каком месте РФ?
Пожалуйста: https://www.bbc.com/russian/features-46159517
Нафига этот спам. Пора тебя за лживый язык подвесить.
Так на каком месте РФ по уровню рождаемости?
Рождаемость и смертность в мире – баланс, который обеспечивает стабильность на планете. Часть стран стремится снизить это число, другая – наоборот. Самая большая страна – Россия – занимает 9 место в десятке населённых мировых держав. Только 2 % от численности планеты россияне.
https://infografics.ru/all/rozhdaemost-i-smertnost-v-rossii/
Выше же – не “спам” а факты того, что рождаемость падает по всему миру. Наверное BBC сложно назвать прокремлевской.
Из 226 стран Россия стоит на 201 месте по естественному приросту населения. В конце списка много стран Европы и ближайшие соседи: Белоруссия (215), Молдова (206) замыкает список Болгария – проблемы рождаемости и смертности стоят очень остро.
Первые места среди стран, в которых высокая рождаемость, занимают страны Африки. Демографический пик тормозит экономику, средний возраст – 15-20 лет. Ввиду религиозных убеждений, в среднем, на одну африканскую женщину приходится 6 детей. По прогнозам ООН, такими темпами к концу века численность народа Африки превысит количество населения планеты, если никак не влиять на рождаемость.
Так точнее.
201 из 226 значит. Похоже не по всему миру вымирание, где-то вымирают опережающими темпами
Похоже ты сейчас манипулируешь. Причем весьма глупо:
…Исследование, результаты которого опубликовал медицинский журнал The Lancet, проанализировало тенденции во всех странах мира с 1950 по 2017 год.
В 1950 году у каждой женщины за ее жизнь рождались в среднем 4,7 ребенка. В прошлом году показатель был вдвое ниже – 2,4.
За этой цифрой скрывается огромный разброс между странами.
Коэффициент рождаемости в Нигере составляет 7,1 ребенка, тогда как на острове Кипр на каждую женщину приходится лишь одно рождение.
В Великобритании этот показатель составляет 1,7, что примерно соответствует цифрам в большинстве стран Западной Европы. В России – 1,8 (по данным Росстата на 2016 год)…
https://www.bbc.com/russian/features-46159517
Урсус, ну ты же не дурак вроде, но глуп в своей упрямости. Может пора повзрослеть?
думаю, мой путанный дружок, что причины низкой рождаемости в Западной Европе и РФ несколько отличаются. Как сам думаешь?
Думаю что Европа выродится куда быстрее, нежели чем Россия. Я минут через 10 статью опубликую, и из нее будет ясно, что не деньги решают вопрос деторождения.
Кот, до тебя, такого не слышал, хотя кто то наверно так думает. Это аналогично, что сейчас похолодание, а не потепление климата, просто градусники перестроили и мы стали как пингвины. Однако знайте, что весь видимый прогресс это результат глубокого разделения труда а не высокой научной мысли, и если население сократится скажем в два раза то технологии сократятся до образца года в котором было столько народу. По той же причине никто никогда не сознается официально что люди не были на Луне, ведь это официально признать сговор пропаганды в том что жизнь людей будет всегда улучшаться, а это не правда. Нас будет больше, а жить мы будем хуже независимо от строя и нации.
Нет, не согласен. Тем более с учетом научной мысли. Население сокращается в силу естественных и искусственных факторов. Технический прогресс же наоборот, способствует тому, что все меньше людей заняты в производстве, если мы про машиностроение. Другое дело с/х, но его еще развить нужно до уровня, когда и нам хватит без экспорта, и на экспорт будет.
В Европе же идет деградация в силу менталитета и толерантности. Люди физически не хотят рожать – пугают проблемы и риски. Слишком комфортно, чтобы отказываться от него. Эта статистика и в отчетах есть – денег дают, но от этого количество роженец не увеличивается. Не говоря уже о геях и лесби, которые физиологически не могут быть полноценной ячейкой общества. Как кукушки – да. И кого они воспитают? Таких же кукушек.
Кот всё равно диву даюсь, ты же умный человек, не на луне живёшь, где население сократилось, не говорю уже про статистику. Фотографию посмотри любого нашего миллионика за 76 год, улица ленина пять часов дня, есть такие фото, полно все улицы ленина в центре. Там три “москвича” едут и три человека идут по улице в кадре. А теперь в окно глянь и глаза открой, или наушники вынь из ушей. При этом статисты грёбаные могут тебе в этом городе превышение дать на 20%, а 20% это еще один чел в кадре и инвалидка. В Китае это всё ещё сильнее, почти во всём мире так, естественный процесс. Который будет прерван ямой ресурса природы, ну что тут сложного. Кто же тебя загипнотизировал так или память о прошлом отбил.
Я знаю, что в немалой степени этому способствовали две революции. Не хочу, чтобы граждане России снова на те же грабли наступали.
Ученые, надеюсь, английские?
При желании поддержать рождаемость не особо сложно, такие программы работают повсеместно. Как вариант:
- 1 млн руб на счет каждому россиянину при рождении.
- 10 тыс в месяц пособие на каждого ребенка малоимущим семьям (считай почти всем).
- ипотека под 1-3%, многодетным – субсидии на жилье.
Плюс завязывание “оптимизации” здравоохранения, отказ от пальмы и ГМО жратвы. Рождаемость сразу увеличится в разы.
Но тогда заде не сможет на яхте кататься и лавочки в центральном парке NYC спонсировать.
А здесь либо одно либо другое.
Неплохо, но уже сейчас – “поменяем маткапитал” на каждом столбе. Чтобы мамаша и папаша без мозгов промотали деньги на свои нужды.
10000 руб на каждого ребенка и с 4 детьми в регионах можно не работать вовсе. Тунеядство за счет детей. А кто будет следить за тем, достается ли детям что то с этих денег? Упс, та самая ювенальная юстиция.
Ипотека – да, согласен, только закладывать ипотечные квартиры еще на стадии проектировки дома нужно, чтобы государство ссуждало процент строителям сразу, и будущий замещик ипотеки уже начинал платить за свое будущее жилье. Иначе тысячи квартир без желающих купить.
Отказ о пальмы и ГМО – выбор каждого покупателя продуктов. Нужно лишь внимательно читать этикетки да смотреть программы, где проводят тесты продукции.
я же говорю либо так, либо как сейчас – убыль и вымирание. Граждане РФ сами решат.
Граждане РФ и так сами решают. Делать ребенка или нет. Есть общий фон для этого, и есть частности. Проблемы как в общем фоне – проблемы того, что у кучки семей большинство ресурсов мира, я о конгломерате банкиров транснациональных, так и в частностях – проблема бездуховности. И это касается всего мира. По щелчку пальцев ни то ни то не решается. И если сейчас все идет, что конгломерат скинут после победы Трампа (и в России после перестанут “дергать за ниточки” некоторых), то проблема духовности – это дело одного века, не меньше. Века смены парадигм, мировоззрения, время научных обоснований духовности, время переосмысления своего места в обществе, в стране, на Земле, во Вселенной. Сейчас период, когда наша цивилизация-подросток начинает чудить, переходный возраст так называемый. Лишь бы не самоубились.
Вот тебе инфографика интересная: https://www.worldometers.info/ru/
Ага.
А кто работать будет?
Чтоб увеличить рождаемость надо ОТМЕНИТЬ пенсии чтоб ДЕТИ родителей на старости содержавли.
Вот только ТОГДА будут думать о старости и РОЖАТЬ.
Что кстати и делается
интересно было бы посмотреть прогнозы численности РФ после полного введения пенсионной реформы в 2021 г. Но думаю это секрет и гостайна.
Остаться в 60 лет без работы и пенсии – это считай билет в один конец.
Почему в 60 лет без работы? Пенсионеры могут работать, и они востребованы в первую очередь на производстве. Там, где молодого поколения (увы) просто нет. Много у нас молодежи работает на станках с ЧПУ? Много из молодежи имеют образование инженерное? Нет, единицы. Вот что страшно.
мы похоже в разных РФ живем, я не вижу большого количества людей старше 60 имеющих работу. В РФ полно безработных и после 40. Ты сам то откуда?
А я вижу, как из проходной завода выходят сплошь пенсионеры. И единицы молодых специалистов.
Давай и здесь повесим тебя за лживый язычек. Долю работающих в РФ пенсионеров представляешь? Загугли ради любопытства.
https://www.factograph.info/a/29314175.html – пожалуйста.
29% работающих пенсионеров в 2017 в твоей ссылке, молодец. Но это меньшинство дружок.
Немало пенсионеров работает неофициально, тут данных нет, но об этом косвенно говорит закон о штрафах для неофициально работающих пенсионерах. Не было бы прецедента – не был бы смысл в законе.
Дорогой мой Урсус. Ты можешь пытаться и так и сяк, можешь называть меня как угодно, хоть как Харон, что пробил дно морали. Но это не изменит того, что я оперирую правдивыми данными, а ты пытаешься манипулировать. Именно поэтому ты всегда будешь проигрывать мне в дискуссиях. За мной правда. Ты сам себе вопрос задай – а нафига оно тебе надо? Ты кто? Актер или серьезный человек? Ребенок с желаниями и обидами, или взрослый мужчина с рациональным мышлением? Продажная личность, или честен с собой и с остальными?
Правда говоришь? Думаю правда в том что хлебососы втирают дичь про естественную убыль и вставание с колен для удобной стрижки пасомого стада.
Урсус, пока похоже что хлебосоисшь ты. Я даю тебе объективные данные, которые ты опровергнуть не можешь. Но упорно стоишь на своем. Отсюда можно сделать вывод о твоей мотивации. И, знаешь, по поводу угроз – иногда есть желание сломать руки и ноги некоторым, и лишь потому, что они первые суются. Так, чтобы потом не сунулся человек. Но я выше этого, и могу и морально победить, хотя и имею потенциал уработать при хорошем желании (эхо службы).
Но это так – к слову. Знаешь, когда нибудь мне представится возможность, возможно, проявить себя на публике, как раз напротив многотысячной толпы, собранной оппозицией продажной, пригласить каждого из “героев” на сцену их же и заставить отвечать на вопросы сразу перед всей толпой честной. Вывернуть морально наизнанку так, что страшно в эту толпу будет возвращаться. И тогда бы я спросил сам у народа – что делать с этими продажными людьми, обманувшими тысячи тех, кто в них верил.
Молись, чтобы это не случилось в реальности где нибудь в Москве или в Питере.
Ибо я с радостью и твою поднаготную выверну на радость публике.
приезжай когда начнется.
Может увидимся наконец, я живого хлебососа в реале еще не видел ни разу.
Оттуда. Из России. Не из Москвы или Питера, если ты об этом.
Мы живём в разных РФ.
Вы живёте в пока ещё французкой её губернии.
Вот украинизируетесь по полной останется во Франции 10 млн и уже тогда милости просим ))
куда все сразу полезли, в очередь ****
Серый, заметил как повылезала вся эта шелопонь? Похоже тема их реально задела
Привет. Если это вылезает . То для Пыни и Ко встаёт вопрос уже не о сохранении наворованного, а как бы избежать международного трибунала .
Их действия подпадают под определение геноцида . Срока давности , и укрывающей стороны здесь может и не случиться .
Серый, если когда нибудь на то будет возможность и моя воля, то я каждого из Вас достану по всему миру, добьюсь депортации в Россию и устрою суд народный Вам. Открытый, так чтобы это было предельно прозрачно. С телевидением, журналистами. И этот суд будет в России. А потом выведу у здания суда, чтобы потом каждый смог вам всем в глаза посмотреть. Чиста ли у тебя совесть, Серый?
А может это буду не лично я, но будет именно так.
Люди зачастую получают именно то, чего другим желают.
Я же тебе хочу пожелать адекватности и чести.
откуда ты все это кропаешь? Я бы повидался с тобой, интересно как такие существа выглядят.
Может и свидимся когда нибудь. Не во Франции, уж точно.
В москве то бываешь? Могу тебе устроить здесь встречу. Твое предложение уработать заинтересовало
Предупреждение, на то, что слышал угрозу от тебя. Я не из тех, кто первый лезет в драку. А вот ты видимо готов, да? Не страшно, если голову отобьют, за жену, или у вас семья целиком такая? В Москве редко бываю. Незачем оно мне. Ибо я та самая “периферия”.
жаль конечно. У самого то семья есть? Ты вроде писал что детей нет нифуа. Про рождаемость только из интернета знаешь.
Для диалога достаточно и того, что уже знаешь.
Из нас, дорогой мой Урсус, лишь ты пока весьма агрессивен. Вроде взрослый мужик. У нас диалог. Ты пытаешься убедить всех в том, чего нет, или в том, что есть но однобоко. Я же показываю остальным твои «манёвры». На кого тебе злиться то? Разве что на себя, ибо не можешь отстоять свою точку зрения. Не надейся на что то там в Москве или в Питере – вылезешь – сядешь. Не глупи.
Рипли открыла нужный вентиль. Пора открывать шлюз и всех в открытый космос!
Это в СССр автомобиль был роскошью, а сейчас роскошь это иметь ребёнка. Это роскошь! Ребёнок это очень дорого, если ребенок не дай бог заболел, семья финансово проседает мгновенно, врачи шаманят попробуйте это лекарство, если не помогает то это попробуйте, в лотерею играют а лекарства нынче дорого. Теплые вещи это пипец, ботинки на меня дешевле выходят, дети растут!!!!! В капиталистическом обществе дети это финансово не выгодно. Ребенок заболел с работы раз отпустили , второй на третий уже косо смотрят. Бабушкам подняли пенсионный возраст, кто с ним посидит маленьким. и тд и тп
А меня просто напрягает очередной проект.
Было и “Образование”, и “Здравоохранение”…
Значит, и демографии туда же:(
Славная заруба, и сегодня придумал я, как наше государство работает из века в век. Оно понимаете ли ставит задачу своему народу из кожи лезть вон. Как Чингисхан монголам мир покорить, и мир не покорили и монголов осталось двое. Нам же то из холодного болота венецию строить, то из москвы рим, то из стамбула константинополь. потом победить европу, и в неё же влиться. Теперь задача круче – щемит штаты которые нас в три раза больше и в десять раз богаче. Есть такая народная поговорка – пока толстый сохнет, тонкий… это про нас. Наши главнюки ведут дело так, что население стирается в борьбе за власть… поэтому постоянно нужно то население извне подсосать, то территорию прирезать. И вот капитально главнюки обложались в 91 году, теперь изголяются так, что сами готовы себе в попу свистеть, чтоб объяснить необъяснимое. Почему например палач, который голодом Питер морил, должен висеть на доске почёта.