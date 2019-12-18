Демографические мифы Кремля . “Яма” войны 1812 г .

Профессор Катасонов: Вымирание России Кремль скоро будет объяснять войной 1812 года

Росстат только что опубликовал свежие данные о демографических процессах в России. Но, даже несмотря на свои способности выдавать черное за белое, статистическое ведомство вынуждено признать, что вымирание населения страны продолжается, причем темпы его даже ускорились.

Общее население России за январь-сентябрь текущего года сократилось на 43,7 тысячи человек. Эта цифра складывается из естественной убыли населения и чистой иммиграции. Естественная убыль, представляющая собой разность между числом умерших и родившихся, составила за 9 месяцев 236,9 тыс. чел. Чистая иммиграция за указанный период составила 193,2 тыс. человек. Это преимущественно иммигранты из среднеазиатских республик бывшего СССР. С учетом въехавших в страну мы и получаем обозначенную выше цифру чистой убыли населения России.

Как известно, в прошлом году майский указ президента определил решение демографических проблем страны в качестве одного из приоритетов государственной политики на период до 2024 года. Согласно указу, был подготовлен и с 1 января этого года запущен национальный проект «Демография».

Цель проекта — затормозить естественную убыль населения и предотвратить снижение численности населения страны. Демографическая статистика за первые три квартала текущего года позволяет уже составить некоторое представление о том, как идет реализация национального проекта «Демография». Так вот, никакого улучшения демографической ситуации не зафиксировано. Наоборот, продолжается, как сегодня принято говорить, дальнейшее «сползание страны в яму демографического кризиса».

Посудите сами. По итогам прошлого года естественная убыль составила 224,6 тысячи человек. В этом году ее, согласно национальному проекту, надо было даже не ликвидировать, а лишь уменьшить до 219,4 тысячи. А она (убыль) уже по итогам трех кварталов составила 236,9 тысячи человек. По отношению к показателю 9 месяцев прошлого года это больше на 36%. При этом особенно подвел показатель рождаемости — он оказался в три раза ниже, чем количество родившихся в первые три квартала прошлого года. Можно предположить, что по итогам года естественная убыль перевалит через планку в 300 тысяч. Этот год почти наверняка станет рекордным по величине естественной убыли населения за последние 11 лет!

И это при том, что запущен национальный проект «Демография», в рамках которого действует пять федеральных проектов с очень амбициозными названиями: «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и др.

Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин. На нацпроект запланировано финансирование в размере 3,1 трлн. руб. Получается по полтриллиона в расчете на год. В этом году, согласно паспорту нацпроекта, финансирование должно составить 545 млрд руб. Деньги очень серьезные.

И вот, комментируя свежую демографическую статистику Росстата пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил: «Действительно, демографическая яма, которая неоднократно объяснялась президентом и нашими всеми руководителями социальной области, сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная. Сошлись две демографические ямы в одну».

Фраза пресс-секретаря насчет «двух демографических ям» разошлась по всем российским СМИ. По своей нелепости она может конкурировать со ставшей крылатой фразой: «Денег нет, но вы держитесь». Как-то президент В. Путин уже давал характеристику деятельности пресс-секретаря Дмитрия Пескова: «Он несет иногда такую „пургу“, что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?». Заявление Пескова насчет «двух демографических ям» — та самая «пурга».

Видимо, Д. Песков попытался прикрыть очевидный факт: провал нацпроекта «Демография» на самом его старте. Ведь, согласно паспорту нацпроекта, мы должны были сегодня уже увидеть позитивные тенденции. Даже если поверить в сказку насчет «двух демографических ям», то, почему инициаторы нацпроекта не учли этот фактор на стадии его разработки? А на учли по той простой причине, что такого фактора в природе не существует.

Напомню, что как-то ранее, рассуждая о демографии, Песков сказал, что одной «ямой» являются неблагоприятные события времен Великой отечественной войны, а другой «ямой» — кризисная ситуация в стране в начале 1990-х годов.

Теория разных «демографических ям» — чистой воды оправдание и прикрытие полной беспомощности нынешней власти. Такие же «ямы» (всякого рода «наследие» советского времени) придумывают и те, кто отвечает за другие нацпроекты (общее их количество на сегодняшний день составляет 13). Уверен, что, если не произойдет радикальных встрясок, то и на следующий год все целевые показатели нацпроекта «Демография» будут провалены, умирание народа продолжится и даже ускорится. А господин Д. Песков, если останется на своем посту, придумает еще какую-нибудь «демографическую яму». Например, ту, которая возникла в России в годы Первой мировой войны 1914−1918 гг. А на третий год провала нацпроекта он, пожалуй, может вспомнить «демографическую яму» Отечественной войны 1812 года.

А чтобы популярно объяснить, что теория «демографических ям» господина Пескова — откровенная «пурга», приведу некоторые цифры из демографической статистики, относящиеся к недавней истории нашего отечества.

Вот, в частности, Российская империя в момент ее наибольшего расцвета — 1913 год. В ней (без учета Финляндии) проживало 163,7 млн. человек (кстати, это на 27% больше, чем в 1897 году; прирост населения империи за 16 лет составил 34,6 млн. человек). Потом началась та самая «демографическая яма», которая была порождена Первой мировой войной, революциями 1917 года, Гражданской войной.

На начало 1920 года в стране проживало лишь 137,7 млн. человек. В «демографической яме» исчезло 26 миллионов (сокращение численности за период 1913—1919 гг.). А теперь привожу данные о численности населения за некоторые последующие годы (на начало года; млн. чел.):

1927 г. — 147,0

1929 г. — 154,2

1937 г. — 164,5

1939 г. — 170,5

1941 г. — 198,7

Как видим, устойчиво высокие темпы прироста населения. Жизнь в стране была напряженная. Проходила индустриализация. Потребление в расчете на душу населения основных продуктов и промышленных товаров — нищенское (с точки зрения современных стандартов). Но страна быстро развивалась и в экономическом, и в демографическом отношении. Руководство страны никаких дурацких программ и проектов по демографии не разрабатывало и не реализовывало. Прирост населения в буквальном смысле был «естественным». Потому, что люди стали постепенно обретать смысл жизни и видеть будущее.

Заменить будущее никакими пособиями и никакими стандартами потребления продуктов, товаров и услуг невозможно. Никто ни в правительстве, ни в народе не ссылался на то, что, мол, «демографическая яма» второго десятилетия ХХ века мешает решать государственные и семейные проблемы, проводить индустриализацию и рожать детей. Где-то примерно в 1936 году СССР по численности населения вышел на уровень 1913 года. А к началу войны превзошел его на 21,4%.

Следующей «демографической ямой» оказалась Великая Отечественная война 1941−1945 гг. В декабре 1945 года численность населения составила 172,0 млн. человек. По сравнению с началом 1941 года сокращение населения СССР составило 26,7 млн. человек. А теперь привожу данные о численности населения за некоторые последующие годы (на начало года; млн. чел.):

1950 г. — 179,2

1953 г. — 188,7

1959 г. — 208,8

1970 г. — 241,7

1979 г. — 262,4

1989 г. — 286,7

А в декабре 1991 года, в момент распада СССР, численность населения достигла 294 млн. человек. Как видим, послевоенный период характеризовался высокой демографической динамикой. Действовало и совершенствовалось социально-экономическое планирование развития страны. Но никому в голову не приходило заниматься планированием роста населения. Прирост населения был в полном смысле «естественным». Никаких «демографических ям» не было. И уж тем более, никому из советских руководителей и в голову не приходило списывать свои огрехи и просчеты на «демографические ямы» прошлого.

А теперь о «демографической яме» новейшей российской истории. Господин Д. Песков связывает ее с событиями начала 90-х годов. Да, действительно, в связи с развалом СССР, образованием Российской Федерации и начавшимися «реформами» (прикрывавшими развал и ограбление страны) началось падение численности населения РФ. Накануне развала СССР, в 1991 году в РСФСР проживало 148, 54 млн. человек. В 1992 и 1993 гг. этот показатель (уже в РФ) оставался почти без изменения. Заметное снижение началось с 1994 года, оно продолжалось до 2009 года, когда численность населения упала до отметки 142,74 млн. человек.

Далее начался прирост численности населения страны, правда, скромный, но все-таки прирост. И никто особенно про демографию во власти не говорил. На начало 2018 года численность населения РФ достигла максимального значения — 146,88 млн. Правда, до показателя РСФСР 1991 года численность населения РФ и в 2018 году не дотягивала существенно (1,66 млн. чел.). Почему же руководство страны озаботилось проблемой демографии? Да потому что демографическая статистика была «рисованной».

Депопуляция России достаточно долго камуфлировалась тем, что показатель общей численности населения рассчитывался (и до сих пор рассчитывается) с учетом чистой иммиграции. Речь идет преимущественно о тех, кого принято называть «трудовыми иммигрантами» и кто приезжал и приезжает преимущественно из ближнего зарубежья. Приток таких иммигрантов стал постепенно иссякать.

Власти забеспокоились, что неприглядная демографическая правда обнажится. И еще в 2017 году стали загодя готовить нацпроект «Демография». А демографическая правда обнажилась уже по итогам 2018 года. Вот картина за этот год:

Родилось 1 604 344 человек (на 85 540 человек меньше, чем за 2017);

Умерло 1 828 910 человек (на 4 570 человек больше, чем за 2017);

Убыль 224 556 человека (в 2017 убыль 134 456 человека);

Миграционный прирост составил 124 844 человек.

Для нас ключевым демографическим показателем должен быть естественный прирост населения (как разница между числом родившихся и умерших за период). И что мы видим? Оказывается, за все годы существования Российской Федерации было лишь три года (2013, 2014, 2015 гг.), когда действительно был естественный прирост, правда, очень незначительный (можно сказать символический — всего около 86 тысяч за три года). А все остальные годы была чистая убыль. Максимальные показатели чистой убыли были зафиксированы в период 1999—2003 гг. (тыс. чел.): 1999 г. — 929,63; 2000 г. — 958,53; 2001 г. — 943,25; 2002 г. — 935,31; 2003 г. — 888,53.

А вот данные за последние годы (тыс. чел.): 2017 г. — 134,46; 2018 г. — 218,39. По итогам 2019 года, как я отметил выше, следует ожидать чистой убыли не меньше 300 тысяч.

Если просуммировать все годы, то суммарная чистая убыль населения за 1992−2018 гг. составит примерно 13,5 миллиона человек. Это эквивалентно половине людских потерь (военнослужащих и гражданских лиц) нашей страны в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. В расчете на год в среднем получаются людские потери в размере полумиллиона человек. И это в условиях отсутствия войны. На самом деле война идет, но она не горячая и не объявленная. Но очень летальная и разрушительная (о ее разрушающем воздействии на экономику России я уже не раз писал).

Так что пресс-секретарь Д. Песков что-то напутал. Не надо придумывать никаких «демографических ям» прошлого. Россия с момента своего возникновения попала в страшную «демографическую яму» и находится в ней безвылазно на протяжении уже почти 28 лет. И наши граждане будут по-прежнему гибнуть в этой «яме» (или «котле»). Власть только делает вид, что она пытается ликвидировать «демографическую яму». Либо не может, либо не хочет.

Источник: https://svpressa.ru/society/article/251972/