Снижение рождаемости и убыль населения. Лживые манипуляции.
Раз мои комментарии удаляют некие лживые манипуляторы, то выложу здесь. Это ответ на вот эту статью.
Вот что пишет этот гражданин:
В статье РБК причиной указывается снижение количества фертильных женщин. Но это всего лишь одна из причин. В 13-14 годах рожали больше, потому что прилично вырос уровень жизни, и люди смогли себе позволить больше рожать. Сейчас же, не смотря на бравые реляции, уровень жизни падает все сильней с каждым годом. И мы уже провалились по рождаемости ниже 2009 года.
Интересно, в эту новую шестилетку будет побит рекорд 90х по вымиранию?
Отвечу на это данными из Росстата.
Вот таблица данных:
Если посмотреть количество населения России в возрасте 20-30 лет (как наиболее подходящее для рождения ребенка и по статистике наиболее "рожающее"), то мы увидим следующие данные:
Начиная с 2012 года, данная возрастная группа неуклонно снижается. Это последствия от всем известного снижения рождаемости в 90-ых годах, т.к сейчас именно они - дети 90-ых основной "поставщик" детей в государстве. Виновато ли в этом текущее правительство России? Объективно - нет, не виновато. Ибо не оно привело к такой катастрофе в 90-ых.
Теперь давайте посмотрим на следующее отношение - количество детей в возрасте 0-5 лет на одного человека из группы приведенной выше (20-30 лет):
Манипулятор говорит, что после 2013 года население стало меньше рожать из-за "нищеты". Но как обычно, манипулирует фактами. На самом деле количество детей на одного молодого человека в России стабильно росло и растет сейчас. Поэтому экономические факторы здесь не причем. Падение рождаемости в целом, по всему населению, связано с падением численности детородного населения.
Но манипуляторам на это плевать. Главное - больше негатива, и приписывание отрицательных фактов тем, кто за них не в ответе.
Источник: https://oko-planet.su/politik/politikrus/548144-snizhenie-rozhdaemosti-i-ubyl-naseleniya-lzhivye-manipulyacii.html
Специально для упоротых "заноротников" я переделал табличку, теперь 20-35 лет:
Посмотрите на выделенное желтым. Ничего не изменилось. Падение детородного населения и рост количества детей на одного молодого человека до 35-ти лет.