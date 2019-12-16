Снижение рождаемости и убыль населения. Лживые манипуляции.

Раз мои комментарии удаляют некие лживые манипуляторы, то выложу здесь. Это ответ на вот эту статью.

Вот что пишет этот гражданин:

В статье РБК причиной указывается снижение количества фертильных женщин. Но это всего лишь одна из причин. В 13-14 годах рожали больше, потому что прилично вырос уровень жизни, и люди смогли себе позволить больше рожать. Сейчас же, не смотря на бравые реляции, уровень жизни падает все сильней с каждым годом. И мы уже провалились по рождаемости ниже 2009 года. Интересно, в эту новую шестилетку будет побит рекорд 90х по вымиранию?

Отвечу на это данными из Росстата.

Вот таблица данных:

Если посмотреть количество населения России в возрасте 20-30 лет (как наиболее подходящее для рождения ребенка и по статистике наиболее "рожающее"), то мы увидим следующие данные:

Начиная с 2012 года, данная возрастная группа неуклонно снижается. Это последствия от всем известного снижения рождаемости в 90-ых годах, т.к сейчас именно они - дети 90-ых основной "поставщик" детей в государстве. Виновато ли в этом текущее правительство России? Объективно - нет, не виновато. Ибо не оно привело к такой катастрофе в 90-ых.

Теперь давайте посмотрим на следующее отношение - количество детей в возрасте 0-5 лет на одного человека из группы приведенной выше (20-30 лет):

Манипулятор говорит, что после 2013 года население стало меньше рожать из-за "нищеты". Но как обычно, манипулирует фактами. На самом деле количество детей на одного молодого человека в России стабильно росло и растет сейчас. Поэтому экономические факторы здесь не причем. Падение рождаемости в целом, по всему населению, связано с падением численности детородного населения.

Но манипуляторам на это плевать. Главное - больше негатива, и приписывание отрицательных фактов тем, кто за них не в ответе.